López Obrador: Primero fue la falta de pudor y ahora viene el castigo para quienes traicionaron

POR ESO 30 MILLONES DE MEXICANOS le dieron la espalda a los políticos tradicionales. Los ciudadanos estaban hartos de los partidos del pasado. De la demagogia rampante de los políticos priístas, primero, y de los panistas después, cuando llegaron al poder.

Y ahora, apenas en dos años y medio de permanencia en el poder presidencial, un gobernador perredista, el de Michoacán, SILVANO AUREOLES, declara tener pruebas que demuestran como MORENA se entregó al narco a lo largo de la costa occidental y noroeste de México, desde Sonora y Sinaloa, Nayarit y Guerrero y Michoacán, donde el crimen organizado operó a favor de Morena.

–-Morena es un narco partido—espeta Aureoles.

Hizo acusaciones directas: en Michoacán, los jefes del narco que operaron a favor de Morena, son LEONEL GODOY Y JESÚS REINA.

--Jesús Reina, que fue secretario de Gobierno y luego gobernador sustituto, dice que le debe lealtad a Godoy porque gracias a él y a su gente recobró la libertad.

Pues sí: hoy Morena, en unos cuantos años, está haciendo lo que el PRI jamás se atrevió a llevar a cabo. Claro que, en los tiempos del salinismo, no faltaron avorazados que hicieran pacto con el narco.

Ciertamente, el sexenio de CARLOS SALINAS se caracterizó por los altos índices de asociación de funcionarios públicos con grupos del crimen organizado.

En ningún otro sexenio hubo tanto maridaje entre el Gobierno y el narco.

Pero no era un partido el que figuraba a la cabeza sino grupos aislados con políticos aislados. En este caso, por parte del Gobierno, era RAÚL SALINAS.

Muy caro tuvo que pagar el Partido Revolucionario Institucional, por lo que en su nombre hicieron unos cuantos prevaricadores. Con todo, jamás un partido se entregó a un cártel para ganar elecciones fundamentales.

Lo cierto es que las elecciones del 6 de junio, están revelando un trasfondo que nadie se hubiera imaginado. Porque no se trata de un hermano del presidente coludido con un líder de un cártel. Se trata de todo un partido supuestamente amafiado con varios grupos criminales.

Esta es la versión del gobernador de Michoacán, SILVANO AUREOLES, a cuyo mandato le restan 100 días.

El entrevistador, CIRO GÓMEZ LEYVA, recogió todas las respuestas que, vía tuits, obtuvo el mandatario michoacano, durante la entrevista. Aunque la auténtica respuesta oficial, se dio al mediodía, en el noticiario de JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA. Y no podría ser otro que MARIO DELGADO, presidente de una parte de Morena, precisamente los que hicieron perder la mitad de la Ciudad de México, a Morena.

Delgado se acostumbró a ser cínico. Encaja muy bien en el político de los años cincuenta del siglo pasado, a los que el presidente ADOLFO RUIZ CORTINES, describía como los que tragaban sapos sin hacer gestos. Por ahí anda Mario Delgado.

Escuchadas dos versiones, ROY CAMPOS diría más o menos lo siguiente: “El pueblo está harto de todos los políticos. ¿Y cómo no va a ser así? Primero Aureoles declara que Morena se entregó al narco, luego Mario Delgado, refuta: los que se van del poder en Michoacán, son los mafiosos. El pueblo no cree en ninguno de los dos partidos. No creen en ninguno. Está harto de todo esto. Y la Cuarta Transformación pagará las consecuencias”.

Verdad de verdades.

No son buenas noticias para el presidente AMLO. Y según yo veo las cosas, lo peor de las noticias es la que se generó en Reynosa. “Ya no habrá masacres en México durante mi Gobierno”, anunció AMLO, al principio de su administración. Pero la masacre corrió por cuenta del crimen organizado. Los asesinos fueron los mismos a los que AMLO se refirió como los que “se portaron bien” y nomás faltó que los felicitara.

Insisto: algo raro está pasando en la Cuarta Transformación. ¿Quién pudo haber aconsejado al presidente? O mejor: ¿quién pudo ser tan poderoso y tan influyente que aconsejara a AMLO y este le hiciera caso?

En estos días se empieza a hablar en el sentido de que están triunfando los moderados sobre los radicales. La destitución de IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL es considerada como el principio de una modificación del formato estructural del Gobierno de AMLO.

Incluso, hay versiones que van al extremo de que AMLO podría abandonar a Morena para fundar otro partido.

Todo esto, ha hecho que aflore algo poco conocido en el presidente: su pragmatismo.

Por ejemplo, el sucesor de Eréndira Sandoval, es un burócrata de casi cincuenta años de oficina en oficina, pero no un burócrata del montón, sino uno muy inteligente, con gran experiencia, respetuoso, y por eso ingresó a su gabinete el presidente.

No le importó que el nuevo titular de la SFP, venga del salinismo, aunque esto no tiene relevancia, cuenta habida de que en la burocracia no hay “ismos”.

Se dice que este es el año de la inflexión. Muchas cosas se van a definir en este año.

Tendrá que buscar una plática con mi amigo DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, para compartir puntos de vista, analizar fríamente las cosas y luego ver que es lo que queda de todo.

En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME DECIRLO: LEÍ UN ARTÍCULO DE CARLOS MARÍN, sobre las consultas populares en torno a los expresidentes, a la cereza en el pastel de la propaganda de AMLO para mantener viva la llama sobre su mística populista, que no es otra cosa que cobrar cuentas con los expresidentes CARLOS SALINAS, ERNESTO ZEDILLO, VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN Y ENRIQUE PEÑA NIETO…

Marín irónicamente dice que no se entiende porqué no incluye a LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ…

(La ironía de CARLOS MARÍN tiene su razón de ser: cuando ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR huyó de Tabasco por la persecución de entonces gobernador ENRIQUE GONZÁLES PEDRERO, en México lo rescató IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ, quien lo incorporó al equipo de colaboraciones en Conasupo… Eran los tiempos del Gobierno de Luis Echeverría. Se entiende, ¿no?) …

MIENTRAS TANTO, ME CONGRATULO que EL CASO DE LORENA JOSEFINA VALENZUELA ESQUER, hermana de MARIO LUNA, haya tenido un feliz desenlace…

No hubo ningún tipo de desaparición forzada, quizá fueron cosas de jóvenes, y bendita sea la hora en que no se trató de lo que prácticamente todos llegamos a pensar que sería… A mi tocayo, un saludo y larga vida para él y su familia…

Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS para hacer patente mis condolencias a don ÁNGEL R. BOURS URREA, por el sensible deceso de su hermano ROBERTO R. BOURS URREA, acaecido el pasado martes…

Le conocí hace 42 años, siendo el presidente del PRI municipal de Cajeme, cuando la sede todavía se localizaba por la avenida Miguel Alemán, casi esquina con No-Reelección… Roberto también fue delegado del IMSS en Sonora, y en ambas gestiones tuvo un magnífico desempeño…

¡Descanse en paz!

OIGA, LECTOR, QUIERO DECIRLE que la parrafada que a continuación compartiré con usted, fue enviada por un talentoso colega cuya vocación por la historia lo ha convertido en un cronista excelente y en un historiador natural…

El texto en cuestión, es parte de un discurso de don RODOLFO ELÍAS CALLES, y lo habría pronunciado cuando aspiraba a ser presidente municipal de Cajeme, después de haber sido secretario de Comunicaciones por breve tiempo con LÁZARO CÁRDENAS, y gobernador de Sonora… Hélo: “Quiero destacar que existen grupos de personas, que por mucho tiempo han venido gozando de privilegios y consideraciones indebidas al margen de la ley; sobre este capítulo solo puedo decir que aplicaré la ley con todo rigor, caiga quien cayere, o para ser más claro: “el que la haga, la pagará”, pues nuestra ciudad ya cuenta con treinta mil habitantes, que tienen no solo el derecho, sino el deseo de vivir dentro del orden, la moralidad y las garantías. Esos malos elementos deban comprender que les pasó su época, época de desgarriates y desbarajuste y que si me están creando problemas para hacerme desistir, advierto que nada ni nadie me hará variar del propósito que me anima de cumplir con el serio compromiso, que he contraído ante la ciudadanía cajemense.”

