Samuel García, ¿gobernador?... Durazo, anuncia, Unidad Estatal Inteligencia

Vaya que pueden cambiar las cosas en el resultado de la elección a gobernador de Nuevo León, donde, Samuel García, de MC, resultó ganador, y hasta constancia se le entregó, pero hay una indagatoria del INE, el viernes ya debería haber recibido notificación, de haber triangulado recursos a través de empresas factureras de la familia, el CEN de recibirlas, para después devolver en especie a la campaña donde resultó con la victoria.

Como bien dice, Ramón Alberto Garza, de Código Magenta, de naranja darse, a limón agrio se puede convertir el asunto, estamos hablando de que la triangulación es de un monto de 9.36 millones de pesos, que sí, García, no aclara bien, podrá significar; anulación de la elección, y persecución por parte de la FEPADE ya que implica esto, lavado de dinero, delincuencia organizada, y aparte habría sobrepasado en más de 2 millones de pesos, el límite de aportaciones privadas. El presidente no ha recibido a García, quien ya solicitó audiencia, y esta semana el alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, se deslindó de MC, señaló que ya terminaron campañas, y que hoy lo que se viene es gobernar, sin distingo de colores, cuál debe ser, pero señal de que algo sabe, y pintó su raya. ¿Qué va a pasar? Pues a ver primero, la respuesta de García, a los requerimientos y aclaraciones que le está solicitando el INE, y si el árbitro queda satisfecho, y se cierra el asunto. También puede dar pie a negociaciones del partido que dirigen, Dante Delgado, Clemente Castañeda, que podrían poner de rodillas a MC, en la Cámara de Diputados, porque también esto podrá significar la pérdida de registro del partido, al recibir en sus arcas, dinero proveniente de una triangulación de empresas factureras de la familia García. Así pues, pendiente todavía con este tema de la gubernatura de Nuevo León, veremos que dicen el presidente del INE, Lorenzo Córdova, consejeros, claro defensa que haga, García, o negociación que implique poner de rodillas a MC ante el inquilino de Palacio Nacional.

¿HAY TERRENOS NACIONALES?

Interesante lo declarado esta semana por el abogado de propietarios rurales, Alejandro Olea, en relación a deslindes de terrenos nacionales, notificaciones que han recibido productores, y como ya se sabe, trabajos de topografía, polígonos, que han hecho técnicos de SEDATU, pero de lo cual productores, ni organismos agrícolas, tienen información clara y precisa, todo es cuestión de preguntarle al dirigente de propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara, la incertidumbre que hay, y la posibilidad de un “madruguete” que haga la autoridad federal. Es por eso del viaje a Ciudad de México de Alejandro Olea, de Benito Ramos, que han sido constantes, por cierto, el último para interponer solicitudes de Amparo, ante cualquier acto de autoridad en perjuicio de propietarios privados.

Bien dice, Alejandro ¿Cuáles terrenos nacionales? ¿Dónde están? ¿Por qué ahora? Y fue más allá, en el caso de que alguien tuviera posesión de alguno, y desde hace años, tiene derecho de posesión y en todo caso negociación con él, pero no da derecho a quitárselo, en pocas palabras “primero en lugar, primero en derecho” así lo entiendo.

Pero pues hay un “Pacto Social” del presidente con las etnias, y no sabemos con que pueda salir, es demasiado el poder que tiene, y que quedó confirmado el pasado 6 de junio, y viene en julio, gira por Sonora, estará con los yaquis, y a ver con que anuncio sale, o previo, por parte de SEDATU. En mi opinión, quisiera equivocarme, pero creo que se va a cometer una injusticia, ¿A quién o quiénes? No lo sé, más que, Alejandro Olea, solicitó los primeros 40 Amparos. Y ojo, el detalle es que la etnia si pone su bandera, y se mete a una propiedad, que le señale la autoridad, de ahí no los sacarán, y ni siquiera habrá indemnización para el propietario. Así pues, que incertidumbre en los próximos meses, la posibilidad que se repita otro 1976, ahí está latente, y como me comentaron dirigentes agrícolas del sur, no hay de otra, más que prepararse, estar organizados y defendernos… pues sí, a ver qué pasa.

AGUA

Pues entramos ya a fines de junio, las lluvias han sido esporádicas, no recurrentes, se habla de pronósticos positivos para julio, pero es eso, solo pronósticos, y el sistema de Presas del Yaqui y Mayo, necesitan algunos miles de millones de metros cúbicos para que aseguren programa agrícola y consumo humano. Esta semana subí un tuit que tuvo reacciones, lo llamé contrastes, porque mostraba la foto de un complejo residencial de la capital, Riberas del Pitic, muy bonito, por cierto, rodeado de lagos, que provienen de pozos y también del Acueducto Independencia ¿Por qué negarlo? Y hay otro proyecto, por rumbo del Estadio Sonora llamado “Altozano” también rodeado de lagos, que le da valor, plusvalía a los inmuebles, residenciales. El contraste es que pues ante la escasez de agua, que incluye para sembrar, para el consumo, en una entidad con problemas de abastecimiento, de sequía, es injusto tener residenciales con lagos y que en futuro se autoricen más proyectos como estos. Por otro lado, la sobre-explotación de mantos, rumbo a Pesqueira, miles de hectáreas de siembras, al igual que para la Costa, no lo cuestiono, es producir alimentos, pero también de contrastes.

¿Por qué? porque para la capital, no se llega a 100 pozos, para abastecer el consumo humano, hay problemas, ahí vienen los tandeos, y por otro lado, un solo agricultor hermosillense tiene ¡40! Pozos, excelente productor, por cierto, solo señalo pues, los contrastes en relación a este grave problema de abastecimiento de agua.

Un problema que ya reconoció el alcalde electo, Antonio Astiazarán, es su principal reto, al igual que para el gobernador electo, Alfonso Durazo, quien en nueva visita que hizo a la Ciudad de México para asistir a reunión con el presidente de gobernadores electos de MORENA, sostuvo reunión con el titular de CONAGUA, analizando opciones, porque este es un problema que se le viene en el arranque de su Gobierno, que de no llover, implica una parálisis económica del sector agropecuario, sobre todo en el sur de Sonora.

Por cierto, un familiar que estuvo por Obregón, me dijo, impresionado, ver una calle, Miguel Alemán sola, comió en un restaurante, él era el único comensal, y el ver muchos locales vacíos y en renta por todos lados, sobre todo el Centro.

Pues es la realidad de Ciudad Obregón, le contesté; la inseguridad, el clima, crisis, pandemia COVID, y si no llueve, pues peor, a ver la temporada de huracanes en el Pacífico y que dejen mucha lluvia, escurrimientos, que aseguren un mejor panorama 2021-2022 para el sector agropecuario.

RIEGO POR GOTEO

Lo que también es una realidad, es que el sistema de riego debe reconvertirse para los valles del Yaqui y Mayo, estar regando siembras con métodos de inundación o mangueras, debe cambiar, sustituirse por Riego por goteo, que vaya directo a la raíz.

Eso es eficiencia, y significa mayor rentabilidad, porque se utiliza menos agua, menos químicos, para el productor, y esto fue producto de charla que he tenido con productores que ya tienen este sistema para sus campos. No se puede seguir regando; trigo, maíz, o cualquier tipo de cultivo con actuales sistemas, se desperdicia mucha agua que va a dar a los mismos drenes y al mar.

¿Qué no paga? Pues a buscar un cultivo que dé, o programas de financiamiento que, en unos años, pague la reconversión, es un serio problema lo del agua, el cambio climático ahí está, la escasez seguirá, aunado a esto, pues hay que desalar agua de mar, no hay de otra, ahí la fuente es infinita. Un productor me comentó, que desde que cambió a método de riego por goteo, le costó, pero recuperó la inversión en pocos años, tuvo mayor rentabilidad de cosecha, menos gastos en agroquímicos y pago de volúmenes de agua. Así que no hay de otra, a trabajar con el Gobierno de México, Banco Mundial, o cualquier organización que financie este tipo de programas, máximo que ya no hay apoyos y depende el productor de uno mismo, de su eficiencia, los subsidios cada año serán menos, las guerras por venir serán por el agua, lo estamos viendo, viviendo, hay que prepararse y ver hacia el futuro, que ya nos alcanzó, productor que no se actualice, será la falta de agua y el mismo mercado que lo sacará del negocio, que es vital, estamos hablando de una actividad que da de comer a los mexicanos.

UNIDAD ESTATAL INTELIGENCIA

Dentro de los programas que anunció esta semana el gobernador electo, Alfonso Durazo, me llamó la atención el de la creación de una Unidad de Inteligencia, para “cortar” los flujos de recursos a la delincuencia organizada, en pocas palabras, crear una UIF, como la que dirige, Santiago Nieto, a nivel federal.

De entrada, parece bien, aunque hay una Fiscalía Estatal, y una Fiscalía Anticorrupción, que creo, el gobernador electo, Durazo, debe replantear su función, el próximo mes de agosto, vence el término de Odracir Espinoza, al frente de esa dependencia, sin grandes resultados, muchas carpetas, muchas denuncias, absorbe un presupuesto anual entre 50 y 60 millones, y se ha gastado más, de lo que se ha recuperado, que fue el fin para que la creó la gobernadora Claudia Pavlovich, como resultado de la corrupción del sexenio de Guillermo Padrés.

¿Qué planes y visión tiene el gobernador electo, Durazo en relación a esta dependencia? Pues ya lo veremos, por lo pronto, ahí viene esta Unidad, ya la anunció, como ciudadano, espero dé resultado, aunado a que la población de Sonora quiere ¡PAZ!, como tampoco queremos que se convierta en un brazo ejecutor en términos políticos.

Esta fue otra semana terrible para Cajeme, hasta el viernes iban 33 o 34 muertes, ataques por todos lados, a finales de mayo ya iban 822 muertes crímenes dolosos en Sonora, 20 feminicidios, para lo cual ya, Durazo, solicitó la Alerta de Género, y pues agréguenle lo de este mes y lo de otros municipios, y en el norte, Caborca, va al alza los crímenes, el cobro de piso, el asalto a ciudadanos en carreteras. O sea, un nada sinuoso arranque en materia de seguridad, tema que bien conoce Durazo, al margen de resultados que tuvo al frente de dependencia que estuvo a cargo, no es ajeno a lo que pasa, y a partir de septiembre, él será el responsable. A esto súmenle; la sequía, la pandemia COVID, sus consecuencias, un regreso a clases presenciales, que no están dadas las condiciones, que va para largo, el repunte de contagios, muertes.

En fin, un inicio que va a requerir mucha capacidad de oficio político, por lo pronto, el próximo martes inicia el proceso de entregarecepción, que encabezará por parte del actual Gobierno el secretario de Hacienda, Raúl Navarro, y por parte del gobernador electo, Jesús Acuña, persona allegada a Durazo, obvio, me comentan un tipo preparado, con curricular, hijo de Francisco Acuña Griego, quien fuera procurador con el gobernador, Samuel Ocaña. En la conformación del equipo que acompañará a Acuña Méndez, dará luz como viene el gabinete, la única dependencia en donde se supone no habrá cambios es en la Fiscalía General del Estado, que encabeza, Claudia Indira Contreras, vence hasta el 2025 su encargo, pero pues en política todo cambia, si la visión de Durazo, es de cambio, no creo que la fiscal se niegue si le piden la “bola”. En este sexenio a Sebastián Sotomayor, el titular del Poder Judicial, impuesto por Padrés, a pesar de no estar preparado, antes de entrar en funciones la gobernadora Claudia Pavlovich, salió de la Presidencia del Tribunal, por razones obvias, así es la política, no se puede negar este tipo de solicitudes, pero, en fin, veremos cuál es la visión de Durazo, en cuanto al trabajo, resultados de la actual fiscal.

Quien repitió de ese cargo fue del sexenio de Eduardo Bours al de Guillermo Padrés, fue Abel Murrieta, por su perfil, resultados, no tenía Padrés, alguien que estuviera a la altura de Abel, para darnos cuenta del tipo de funcionario y capacidad de personaje que el crimen organizado le quitó la vida. Por cierto, fue detenido el presunto autor del homicidio que enluteció no solo a una familia, a Cajeme, lo detuvieron por el caso Bavispe, donde murieron niños, mujeres, integrantes de las familias LeBarón, Langford, Mills, quienes habían contratado a Abel Murrieta, como su abogado, reitero, por su capacidad, resultados, curricular, ya veremos los resultados de esta investigación y si es vinculado el hoy detenido al crimen de Abel, que para Adrián LeBarón, sí lo está.

CONSULTA

En agosto una consulta que va a costar más de ¡500! millones de pesos, nomás para preguntar que si hay que enjuiciar a expresidentes, vaya forma de seguir tirando el dinero.

Las leyes ahí están para cumplirse, que sean letra muerta, que se pacte, o no haya voluntad política es otra cosa, y el año que entra, otra consulta, la famosa revocación de mandato de AMLO, una tipo elección que costará ¡9 mil millones!, que no es vinculatoria… y no hay medicinas, apoyo al campo, PYMES, guarderías, etc… en este México de la 4T.