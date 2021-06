La sequía electoral, la foto que nos despabiló y la llamada del profe ADOLFO MORALES

INCONFUNDIBLE LA VOZ, INALTERABLE LA RISA traviesa, me dice que si de platicar del pasado se trata, estaría encantado, siempre y cuando si hablamos de los vivos.

--¿Para qué contar los muertos? —reflexiona el profe ADOLFO MORALES.

En otros tiempos ya distantes, él y yo solíamos hacer la ronda juntos. Que la comida para un ejecutivo bancario, que una despedida para el gerente de tal empresa transnacional, y por ahí.

Era infatigable.

--Me complace muchísimo, profe, tu llamada. Llega en tiempo y forma pues no sé cómo te va a ti con tus amigos que se adelantaron, pero lo que es a mí, la verdad es que me ha pegado fuerte. Se me han ido muchos amigos entrañables. Y no te estoy contando los muertos. Hago una referencia, querido amigo.

--Fui al evento del otro día a saludar a algunos amigos que viven en Hermosillo. Entre la gente los andaba buscando cuando una voz a mis espaldas me dijo que me había equivocado, que no estaba Durazo.

--¡Ah, Caray! ¿quién era?

--Memo Silva.

ADOLFO MORALES ESTUVO A las puertas de la muerte, hace algunos años. Amigos comunes me mantuvieron informado. Logró salvarse y esta experiencia le cambió la vida. No olvidó a sus amigos de siempre, pero cultivó amistades nuevas.

Poco a poco el profe ADOLFO MORALES se fue recuperando hasta volver a la normalidad que le conocimos todos.

Ya no fue el mismo en varios aspectos. Pero siguió siendo el mismo dador de amistad que muchos apreciamos y cuya compañía tanto recordamos.

Le cuento: ayer a la media tarde, era una de esas ocasiones en que nos abruma la nostalgia sin que tengamos una idea clara qué es exactamente lo que extrañamos.

Tal vez era que la ausencia de comunicaciones personales me tenía confundido. Sabía que esto tendría que ocurrirme durante los tres días de “sequía” electoral considerando la naturaleza de mi trabajo.

De hecho, el propio BULMARO PACHECO, uno de los dos amigos con los que más frecuentemente tengo una intercomunicación, me lo había dicho: dicen que estos días son de reflexión. Nada de eso. Son días de apremio en lo que estamos atentos al más mínimo detalle”.

Sin duda el de Huatabampo tiene razón.

Estos tres días para los que están cerca de los candidatos de todos los partidos, pero principalmente los punteros, deben de ser como los del marido que espera en el hospital el parto de su mujer.

Más o menos.

En esas estaba yo, pensando por qué mis amigos me tenían olvidado, cuando el celular me volvió a la vida.

O, mejor dicho, la risa luminosa del profe Morales me rescató de la tristeza.

¡Larga vida para ti, querido profe!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: COMO DIARISTA DEL periodismo, desde el inicio de la actual administración federal, me he referido al actual Gobierno de AMLO, como la reencarnación más calcable del PRI…

Una y otra vez lo he afirmado: nada nuevo brilla bajo el sol… usted no me dejará mentir…

Pues bien: de unos días a acá, anda circulando en redes sociales un texto muy interesante en el que su autor se tomó el tiempo posible para elaborar una lista con los nombres de todos aquellos priístas que se pasaron a Morena, primero al PRD algunos y luego a Morena, pero finalmente todos están ahí… Ciertamente, cuando yo he hecho referencia a este asunto, he mencionado algunos nombres, pero no muchos, tres o cuatro, los más sobresalientes del momento…

Pero el autor del texto en cuestión, hizo un acucioso trabajo, con infinita paciencia… Y es que él empieza relatando que algunos amigos lo han increpado preguntándole dónde están sus amigos del PRIAN…

¿Y sabe cómo les respondió?...

Mencionando a los priístas que hoy están en Morena, como TATIANA CLOUTHIER y otros…

Desde luego, hay nombres que ya se han mencionado repetidamente en estos Rumbos. Verbigracia: RICARDO MONREAL, que cuando renunció al PRI, era vicepresidente de la Gran Comisión en la Cámara de Diputados, un espacio del politburó del presidente de la República en la época dorada del Maximato priísta, cuando no se movía ni la hoja de un árbol sin la voluntad presidencial…

Monreal no se fue del PRI por cuestiones ideológicas; tampoco porque no estuviera de acuerdo con las líneas de Gobierno…

¿Sabe por qué se fue?...

Se fue porque, siendo él muy popular en Zacatecas, el PRI no lo postuló como candidato a la gubernatura…

Decía del texto: además de Monreal, cita, de entrada, a OLGA SÁNCHEZ CORDERO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PORFIRIO MUÑOZ LEDO, MANUEL BARTLETT, ESTEBAN MOCTEZUMA, MARCELO EBRARD, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, y a los que le achacan lo del PRIAN, le contesta con estos nombres: MANUEL ESPINO, la ya citada TATIANA CLOUTHIER, GABRIELA CUEVAS, y GERMÁN MARTÍNEZ…

Mire usted: me faltan cientos de nombres, pero este no es el punto. La verdad sea dicha, lo de la reencarnación del PRI en Morena, es una teoría muy manoseada y muy cierta… Pero saberlo no cambia nada ni es algo que por lo mismo le importe un comino a la gente… MIRE: ACABO DE VER en un video al actor ERICK DEL CASTILLO, cuya hija, la actriz KATE DEL CASTILLO, estuvo en el centro de un escándalo relacionado con el CHAPO GUZMÁN, que la llevó a confrontarse con el Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, al que atacó miserablemente…

Ahora su padre, es una actuación muy simpática y a los 87 años, se pronuncia en sentido inverso al de su hija… Así es la vida, ¿no?...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, POR ESTOS DÍAS de veda electoral, es costumbre inveterada que los exgobernadores vivientes, los que radican fuera del estado, se descuelguen al terruño, para estar listos el domingo de elecciones…

Nada fuera de orden, nada en particular… En este contexto, desde la tarde del jueves circula un video en el que el exgobernador MANLIO FABIO BELTRONES, comparte la mesa con tres personas en algún restaurante de alguna ciudad del estado…

¿Obregón?... Pudiera ser, quién sabe…

Hasta ayer nadie ha dicho nada sobre el exgobernador ARMANDO LÓPEZ NOGALES y tampoco de SAMUEL OCAÑA GARCÍA, en tanto que EDUARDO BOURS CASTELO, no se dejó ver estos días… Como bien sabe, él vive entre su casa de Ciudad Obregón y su rancho de Quiriego…

En otros tiempos, en estos días viajaba de la Ciudad de México a Cajeme, CARLOS ARMANDO BIEBRICH TORRES… Él ya se adelantó, lo mismo que ALEJANDRO CARRILLO MARCOR y RODOLFO FÉLIX VALDÉS…

MIENTRAS TANTO, AHORA QUE PASE TODO, cuando se definan los triunfos y se inunden los tribunales de impugnaciones, habrá tiempo sin duda para que se discuta seriamente qué se tiene que hacer para terminar con esta actitud de LÓPEZ OBRADOR, de responder a la violencia con los bazos caídos…

Las campañas políticas se tiñeron de sangre, con más de 89 políticos asesinados, 39 de ellos candidatos, y 21 de esos 39, del sexo femenino…

Hubo secuestros y a tal punto llegó la cacería que el crimen organizado llevó a cabo contra los candidatos, que algunos corrieron a esconderse en pueblitos de otros estados, esperando que pasaran las elecciones…

Jamás había sucedido nada como esto… Jamás el estado mexicano había sido humillado de este modo por la delincuencia… Jamás un presidente se había mostrado tan pasivo ante la injuria y la muerte de tantos inocentes…

Jamás…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com