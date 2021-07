Empresas bienestar, estatales…vuelta al pasado, saldrá caro

Contaba una anécdota, exsecretario de Hacienda, JESÚS SILVA HERZOG, buena parte del sexenio de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, quien le apostó al Petróleo, no hizo caso a condiciones del mercado, al propio secretario, y vino el derrumbe, devaluación y toda la problemática que se vino después de dos sexenios terribles, previo el de Luis Echeverría.

Decía, SILVA HERZOG, que para ese entonces el Gobierno contaba con más de 450 empresas, organismos descentralizados, Fideicomisos, compañías de todo tipo, hasta de bicicletas, todas agrupadas en una Secretaría, si recuerdan aquellos tiempos, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Bueno, comentaba, SILVA HERZOG, teníamos hasta un Cabaret, creo el único en el mundo que perdía dinero, un reconocimiento de parte de él, de los millones que se perdían en todas las empresas, que el Gobierno es un mal empresario, y que al final todos esos hoyos, pérdidas, se “taponeaban” con fondos públicos, con impuestos, lo que pasa hoy con ese barril sin fondo que es PEMEX, empresa técnicamente quebrada.

EMPRESAS BIENESTAR

Saco a colación esto, porque ocupa y preocupa, los anuncios que está dando el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en materia económica, lo cual no le entiende, en cuanto a crear empresas, en el corto plazo, para que los ciudadanos, o los “pobres”, no sé cuál sea el criterio, tengan acceso a productos, incluso que provee el mismo Gobierno, a precios bajos, ignorando el mercado, la ley de oferta demanda.

Dicho en otras palabras, quiere que, entre el Gobierno a competir contra la iniciativa privada, lo que va a costar miles de millones de pesos, burocracia, opacidad, corrupción, todo lo que toca el Gobierno así termina, la historia no miente.

Ha anunciado AMLO, la creación de Gas Bienestar, porque el gas LP, que buena parte llega de Texas, a través del ducto “Los Ramones”, porque las distribuidoras del país están generando muchas utilidades y el pueblo está pagando un gas muy caro, es cierto, el cilindro grande ya anda en 1,200 pesos creo.

El detalle es que la creación de esa empresa, que la quiere hacer en dos o tres meses, plan piloto Ciudad de México, implicará la compra vía licitación o adjudicación directa ( viable esto último) de miles de camiones, cilindros, formar el organigrama de la empresa, locales, contratar miles de nuevos burócratas, etc… y lo delicado, el precio lo fijará AMLO, por decreto, lo que me hizo recordar a Echeverría, cuando dijo que la Economía se manejaba desde Los Pinos, y LÓPEZ PORTILLO, no aceptó rebaja del precio del petróleo, y PEMEX, perdió clientes, y entre 15 a 20 mil millones de dólares.

Para el caso de Gas Bienestar, proveedor será PEMEX, y no dudar, que, para pegarle a distribuidoras privadas, AMLO fije precio “Dumping” (debajo de su costo) para sacarlos del mercado, esto en el marco del T-MEC imposible que lo haga, pero es un asunto interno.

Y luego en la semana ya anunció; Fertilizantes Bienestar, Gasolineras Bienestar, y luego como en cascada se vendrán seguramente; Farmacias el Bienestar, Bicicletas El Bienestar, Tiendas el Bienestar, etc... y las que ustedes gusten, para que el pueblo pueda adquirir productos a bajo precio, sí, pero van a terminar todas esas empresas perdiendo dinero, y cada año a fondear con recursos públicos, y eso sí, comalada de nuevos políticosempresarios 4T ricos.

Y todo ese dinero saldrá de las arcas públicas, mientras; desabasto de medicinas, hospitales, obras de infraestructura, etc… todo el dinero público para esos proyectos, los que ya tiene; Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas, que quedará en un Elefante Blanco cuando la terminen, la era de lo eléctrico ya llegó, ya nos alcanzó, pero AMLO no lo entiende, no lo ve así, vive en el siglo pasado, en lo artesanal, para darle trabajo a la gente, cuando ya todos los procesos son automatizados, el uso de la robótica, por dar otro ejemplo.

En fin, ahí viene la 4T invadiendo el campo de la IP, cuando la función del Gobierno, en sus tres niveles, es de ser facilitadores de llegada de inversiones, desreguladores, y no crear empresas que no son de su competencia, y pensar que no hay programas para salvar y reactivar; Pymes, Micro Pymes, quienes son los que generan; empleo, riqueza, pero no importa a AMLO, hay 12 millones de nuevos pobres, pero no hay programa clientelar, ni dinero que alcance, al tiempo, y lo que falta para llegar al 2024 ¿En qué estado entregará el país?

EMPRESAS ESTATALES

Quién está dando una idea y visión de lo que se viene para Sonora, es el gobernador electo, ALFONSO DURAZO, no muy contraria a la de AMLO, al anunciar ya varios proyectos que se trae, bien, pero necesita de muchos millones, que no los tiene el Gobierno Estatal, y dependerá totalmente de los PEF de cada año de su gestión.

Anunció hace unas semanas, la creación de un gran rastro, para exportar cortes, y dar empleo a 2 mil personas, consulté con ganaderos, y no entendieron esto, el ganado es de ellos, ya hay rastros privados, y son decisiones que competen a los rancheros, y en todo caso está la UGRS, es la opinión que me externaron, dicho en otras palabras… inviable.

En cuanto a rastros, el último que tuvo un Gobierno, TIF, por cierto, fue el Ayuntamiento de Hermosillo, perdía dinero, y el entonces alcalde JAVIER GÁNDARA, se lo vendió a productores de Cajeme y Navojoa, hoy ese rastro, empresa, es rentable y productiva ¿Qué más ejemplo quieren?

ENERGÍA

El gobernador electo, Durazo, anunció un proyecto muy ambicioso, un Parque Fotovoltaico, de paneles solares, por rumbos de Peñasco, de muchas hectáreas, con una inversión nada más y nada menos que de ¡2 mil millones de dólares!

Una sociedad entre CFE y el Gobierno de Sonora, bien pero primero ¿De dónde sacará el GOBSON el recurso? Son casi 20 mil millones de pesos, un tercio del presupuesto de un año, y casi lo equivalente a la deuda del Estado, ni con ingresos propios.

Ya anunció AMLO, espaldarazo, lo que significa, que el dinero saldrá de la Federación, o sea “del mismo cuero, las correas” cuando hace unos meses se inauguró el Parque “La Orejana” y hoy los megas que producen esta y demás parques satisfacen demanda de Sonora.

¿Qué es un gran proyecto? Sin lugar a dudas, pero debe estar sujeto a análisis; costos y retorno de la inversión, aunado a como comenté, y lo dice la historia, cuando un nivel de Gobierno mete las manos como empresario… pierde, y perdemos todos.

Había un proyecto listo, licitado, donde participarían consorcios privados, de conectar, por el Golfo, a BC con Sonora, AMLO lo canceló, igual que otros, sin argumentos sólidos, solo porque eran del sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Hay un artículo, en Nexos, sobre este proyecto, que señala que el costo del kilowatt será caro, el retorno de la inversión será en varios sexenios, en fin, señala el gobernador electo, Durazo, que el proyecto es vender energía a EUA.

¿Cómo? Al país con más adelanto en tecnologías, con múltiples parques y aerogeneradores, sobre todo en California ¿Se le va a vender? ¿Si ellos producen energía, y más barata? Ni al Gobierno de BC, le conviene, le sale más barato con su vecino.

Pero pues dice el análisis del documento, que el “negocio” estará en la construcción, y ahí está la clave de esto, lo que me hizo recordar la construcción del Acueducto “Independencia” obra ilegal de más de 4 mil millones, los beneficiarios, y esta es de ¡2 mil millones de dólares!, y falta la red de conducción a Sonora, y BC… vaya negocio.

O sea, pues, ahí está la idea, el planteamiento, tendrá el poder el gobernador y el presidente de hacerlo, que sea rentable es otra cosa, pero son los tiempos de la 4T, y hay que aceptarlos, de una vuelta al pasado, que es lo que va hacer el presidente ¿Las consecuencias? Solo el futuro las dirá.

TURISMO

En la vista que hicieron gobernadores electos del Eje Pacífico, el gobernador electo, Durazo, les planteó la creación de empresa estatal, para promover el turismo, tanto rural, como cruceros.

Para mí, hay un detalle, Sinaloa, con el Puerto de Mazatlán, y los cruceros que recibe y miles de visitantes, no necesita de alguna empresa estatal, ese punto turístico se “vende” solo, al igual que, Ensenada, en BC La Paz, Los Cabos.

La idea, proyecto, está bien, un crucero que vaya por el Golfo de Cortés, lugares maravillosos, sin lugar a dudas, el problema, válgame la redundancia, está en Sonora y cabildear empresas navieras.

Hay dos puntos turísticos; Guaymas, tiene la infraestructura para recibir cruceros, pero la ciudad está horrible, lo bonito es, San Carlos; Puerto Peñasco, no tiene donde recibir cruceros, el Home Port, está en litigio, y para destrabarlo, hay que pagarle a IPIDSA, muchos millones de pesos y luego relanzar el proyecto, hoy oxidado y derruido, llevará años, así, que por lo pronto Sonora, descartado en esto de cruceros.

COOPERATIVAS

Por lo que dijo en campaña, Durazo, piensa revivir el modelo de Cooperativas, y otros programas sociales, OK, pero reitero, para eso se necesita que se refleje en el PEF, y si serán a fondo perdido o pagarán los beneficiarios ¿Cuáles serán las reglas?

En fin, en las próximas semanas, y ya con el arranque de su Gobierno se irá perfilando cómo será su Gobierno, ¿Un estado subsidiario? ¿Qué papel y rol tendrán los empresarios locales, nacionales, extranjeros? Solo el tiempo lo dirá.

¿TRANQUILIDAD?

El comunicado de la Sedatu, y lo señalado por el dirigente de los propietarios rurales, JUAN GERARDO GÁNDARA, y el abogado ALEJANDRO OLEA, han despejado dudas, y creó cierta tranquilidad, aunque no hay que bajar los brazos, de que se respetará el Estado de Derecho, a quienes han presentado los requisitos de la dependencia en el marco de polígonos que han trazado en búsqueda de territorios nacionales.

En lo personal, creo que no hay, como que también los productores, familias que señalé en mi pasada colaboración, y las que surjan, tienen sus papeles en regla, y esto no pasará a mayores, pero AMLO ya sabemos, se cocina aparte, y mejor seguir trámites, amparos, y lo que consideren conveniente.

Bien por el trabajo realizado por JUAN GERARDO, ALEJANDRO OLEA, BENITO RAMOS, como también reconocer la intervención, es productor también, del senador ARTURO BOURS.

POLICÍAS... PROTESTA

Pues vaya protesta que tienen programada policías de Cajeme, más de 500, el mismo día que le entregue (lo que haya) el alcalde, SERGIO PABLO MARISCAL, al entrante, JAVIER LAMARQUE CANO.

Simplemente no van a salir a trabajar, de por sí de la fregada la cosa en el municipio, el peor en crímenes dolosos, feminicidios, y ahora esto ¿Por qué? porque no se satisfacen sus demandas; económicas, prestaciones, equipamiento, seguros, etc… y tienen demandado al Ayuntamiento, y les doy la razón.

Pero también esto refuerza lo que hemos comentado siempre, la situación de policías, redunda en que haya y se incremente el “crimen uniformado”, y estén en dos nóminas, lo que ha aceptado el mismo gobernador electo, Durazo, desde que era titular de Seguridad, así pues, vaya recibimiento para Lamarque, por cierto ¿Se quedará con el capitán Tarango de comisario? que los resultados hablen, y ahí están.

LA ÚLTIMA… Y NOS VAMOS

Es la que se quiere aventar la alcaldesa de Guaymas, SARA VALLE, con una obra, inviable, por el punto donde la quiere hacer, que incluye rampas, movilidad, para personas con incapacidades, pero que mareas y lluvias, se la van a llevar más rápido a que la termine. Son 8 millones de pesos, etiquetados, que, si no se realiza, se tienen que devolver a la Federación, y es algo que no puede permitir, Valle, ni el cuñado incómodo, Luna.

¿Ustedes creen que en 60 días harán las obras y le meterán los 8 millones? saquen conclusiones, y me uno al sentir de los guaymenses y quienes señalan que será un dinero, bueno, parte, tirados a la basura, pero pues la última y nos vamos, y por cierto, a ver para dónde arranca la alcaldesa, ya no podrá vivir en instalaciones de la Semar, la frontera está cerrada.

Bueno, esto, y muchas cosas más tendrá que revisar la alcaldesa electa, doctora KARLA CÓRDOVA, quien se sacó la “rifa del tigre”, una ciudad sin obras, opacidad, corrupción, nepotismo y mucha inseguridad.

JUSTICIA SELECTIVA “MARTINAZO”

Sale video de otro hermano, Martín, de AMLO; recibiendo, dinero, y reacciona el presidente con que son ataques a su persona y se utilizan instrumentos de Estado para ir sobre el empresario, MIGUEL ALEMÁN, y el exsecretario de Economía, ILDEFONSO GUAJARDO, uno de los principales negociadores del T-MEC y quien el próximo 1 de septiembre tomará protesta como diputado federal.

Lo de Guajardo, huele a persecución política, aunado es un tipo preparado, y lata les dará en el Congreso, no abundan de estos en MORENA, seré opositor, señaló, estará vinculado a proceso, pero libre y derechos a salvo ALEMÁN MAGNANI, pues Interjet con problemas, desde hace tiempo, debe millones al Fisco, pero ¿RICARDO SALINAS? también debe, y nada ¿Y la prima, Felipa, y contratos PEMEX? ¿Y Pío, el otro hermano?, justicia selectiva.