Las últimas de Mariscal ¿Malestar o pleito arreglado con Lamarque?

A menos de dos meses, al igual que la alcaldesa, Sara Valle, el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, se aventó, y quiere hacer las últimas, y nos vamos, pero significará perjuicio para el Ayuntamiento, más deuda, y sobre todo por las operaciones que ha hecho, actos de autoridad, y lo que ha permitido, queda evidente la corrupción de este gobierno, de lo peores que se han visto, y vaya que los hemos tenido.

Solaqua

Iniciamos con, Solaqua, esas tinas que le llaman Planta Tratadoras de Aguas, cuya concesión le han sacado más de ¡2 mil! millones en 23 años, y esta administración tuvo la oportunidad de rescindir el contrato, que le hubiera significado menos costos de operación a OOMAPASC hasta por 3 millones de pesos mensuales.

Pero no, decidieron renovarla hasta el 2022, con un costo de 4 millones y fracción, mensual (1 millón para el vencedor) al estilo de cómo se las avientan alcaldes en este estado y país con ese régimen, prostituido, entre políticos-empresarios, que vieron en este esquema, concesión, la manera de hacer negocio, y por años. Pues resulta que, Mariscal, quiere pagarles, lo que les debe, la recibió con 100 millones de deuda, ahora anda por las nubes, y quiere, o hizo en Sesión Cabildo, la desincorporación de terrenos para pagarle a la empresa, con sede en, Monterrey, de allá también es su titular de, Obras, Galindo, el estratega de esa administración.

Quiere pagarles, menos lo que le toque al grupo en el poder ¡237 millones!, más aparte extender la concesión por otros 5 años más antes de que se vaya en septiembre.

Como era de esperarse, hay declaraciones en prensa, el alcalde electo, Javier Lamarque brincó dijo, que no está de acuerdo en que al final de la administración se hagan operaciones que perjudiquen al municipio.

El detalle, y mi pregunta, es ¿Está molesto? ¿O pleito arreglado?, porque el Director Administrativo del Organismo Operador, es, Guillermo Patiño, cuñado del, Lamarque, aunado a que hay denuncias ante la FAS por graves anomalías, desvíos de recursos a través de empresas fantasma de cobranza, primero, North Collect, la cerraron, y abrieron otras ¡3!, creo las cerraron ¿Cuánto le sacaron? millones.

En fin, ahí esta esa operación que se quiere aventar, Mariscal, con un beneficio millonario, las cosas como son, y con un cargo adicional, 5 años más concesión ¿A qué costo mensual? y moche, para un organismo Operador ‘caja chica’ de alcaldes, prácticamente quebrado, a ver que pueden hacer los regidores de oposición, el del Agua, Rafael Delgadillo, para parar esto, incluso el mismo, Gobernador Electo, Alfonso Durazo, quien dijo en su visita a, Cajeme , y sur, esta semana, que a los corruptos a “empujones”….. a este edil, urge, y falta hasta el 15 de septiembre que se vaya.

Tablets

Ahí está otro ejemplo, buen trabajo de investigación TRIBUNA, la vil tranza de Tablets, aparte de caras, obsoleta su tecnología de operación, fueron 100, obviamente, las compraron a sobreprecio ¿Y que no han hecho así? Ahí está el caso de, Chalecos, y todo lo relacionado a, Seguridad Pública, más bien inseguridad, y ahí viene la protesta de más de 500 elementos. Así pues, una operación, de cuando mucho, 400 mil pesos, la hicieron, de 1 millón, 699 mil pesos ¿el diferencial?, pues a la buchaca, repito ¿Cuántas más de estas hicieron?, y el Edil riéndose solo, y hasta la mujer la colocó en el Congreso, son cosas que no entiende uno, incomprensible, negociar con un impresentable.

Central Camionera.

Pues otro tema que hemos tocado, y medios, innumerables notas, es la situación financiera que guarda la Central, Camionera que dirige, Omar Serna, donde (por fin) el Contralor, Pepe Guerra, aunque no quiso admitir o decir la palabra desfalco, admitió desvíos, faltantes por más de ¡5 millones! de pesos, de un organismo, reitero, saus números deben estar en negro, y esta es la primera que esta en, Rojo.

Incluso con, Javier Lamarque, cuando fue Alcalde, así se manejó, y ahora está en malas condiciones financieras, según notas e investigaciones, buena parte se fue al DIF, para promoción política de la presidenta del DIF, Margarita Vélez, hoy flamante diputada pluri, la única de Morena.

Incluso notas, fotos, de personal de la Central, en actividades privadas de negocios familiares del Director, y a ver la reacción de los periodistas que metió a la cárcel, por más de ¡un año! privados de su libertad, si hubo falsedad en declaraciones, debe haber imputaciones por parte de la FGJES, y de los precitados, hoy libres.

La pregunta es ¿Va a dejar pasar todo esto, Javier Lamarque? Solaqua, OOMAPASC, Tablets, y todas las irregularidades que encuentre? Lo veremos a partir de que asuma a la alcaldía, mano dura a los corruptos, denuncias…o más de lo mismo, el tiempo lo dirá

DDRY-Durazo

Pues sorpresa, y vaya que está operando el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, aun antes de entrar en funciones, solucionó una problemática del DDRY, que encabeza, Miguel Anzaldo.

Como todos sabemos, está la problemática de la sequía, habrá que ver como llueve de aquí a septiembre, para programar ciclo agrícola 2021-2022, para lo cual el Sistema de Presas del Yaqui, debe recibir entre lluvias, escurrimientos, 1 mil 700 millones de metros cúbicos, una media para asegurar el ciclo.

Previniendo un escenario mal, el Consejo de DRRY, tenían tiempo negociando, tocando puertas en CONAGUA, para reubicación de pozos, apertura, sin costo para dependencia federal, solo el permiso correspondiente.

Enterado, Durazo, del problema, se comunica, con, Anzaldo, este le presenta este problema, y otros, y para no hacerlo más largo, en ¡3 días! Se resolvió, y CONAGUA ya firmo y aprobó la solicitud del DDRY, hubo acompañamiento pues, y ahí los resultados.

Por otro lado, otra sorpresa, el DDRY y la Tribu, tienen interpuesta demanda por lo de la obra, Ramal Norte, de la capital, lo que significaría extraer más agua del “Novillo”, pues para el próximo Gobernador, hay que analizar soluciones, no ve mal lo de Desalación.

En pocas palabras, en lo que respecta al DDRY, el Gobernador Electo, inició bien, también un convencido de que hay que respetar el Estado de Derecho, esto en cuanto a la problemática de la tenencia tierra, y los deslindes que hizo SEDATU, este comentario ya lo hizo el próximo, Gobernador, a empresarios de, Navojoa, y pues da tranquilidad

Durazo

Pues ya que entramos a temas relacionados con el próximo, Gobernador, pues ya oficial el Proyecto del Parque Solar en, Puerto Peñasco, que espero sea de beneficio para todos los sonorenses, sin distingo, ojalá el Gobernador aclare esto.

Quiero ser sincero, me hace ruido el hecho de que la obra se hará sobre un terreno ¡2 mil hectáreas! donadas por un empresario, y con todo respeto, ningún empresario es “Dama de la Caridad” esto, se debe aclarar como esta este asunto.

La obra y proyecto es de más de ¡1600 millones de dólares! misma que será financiada por el gobierno federal; CFE, BANOBRAS, Hacienda etc.… para lo cual se creará una empresa estatal, lo que no entiendo. Solo CFE está autorizada para facturar, transmisión, los parques solares, paneles solares, Aerogeneradores, coadyuvan para ahorro, el uso de energía limpia, pero este se refleja en el recibo de la CFE.

Así viene, incluso, ¡en el programa de Energía Limpia que impulso, Antonio Astiazarán, en el recibo que pagan los beneficiarios.

En fin, la obra en sí, pues bien, solo aclarar dudas, beneficios, costo kilowatt, retorno de la inversión, el costo de conectar con BC y todo Sonora.

Por otro lado, pues interesantes proyectos; corredor fiscal (Guaymas-Nogales) modernización del Puerto de Guaymas, inversiones por más de 1,900 millones de USD y miles de empleos, que incluye concesión, yo recuerdo en la campaña de, Ramón Corral, la presentación de este proyecto, ante el saturamiento del Puerto de Long Beach, en, California.

Incluso, la Gobernadora, Claudia Pavlovich, estuvo ahí tuvo cita con funcionarios, y no se ha podido cristalizar proyecto, carretera de 4 carriles hay, pero hay que modernizar la infrestructura del Puerto, vías de trenes, incluso sacar de, Nogales, el cruce.

Está también lo de la ampliación pista del Aeropuerto de, Ciudad Obregón, y un gran centro de carga, lo que significaría que podrían llegar aviones grandes, de carga, para llevar productos de exportación, agrícolas e industriales, están llegando proyectos, está tomando forma esas obras aledañas que hizo el entonces, Gobernador, Eduardo Bours.

Esta semana estuvo la Gobernadora, Claudia Pavlovich y el Secretario de Economía, Jorge Vidal, visitaron una empresa que fabrica micas para lentes y constatar avances de obras de Constellation, o sea pues, se viene un desarrollo, un nuevo polo, alrededor del Aeropuerto, quienes tienen tierras por ahí, su valor subirá.

Trae el plan el Gobernador Electo, Durazo, de la carretera, Chihuahua-Guaymas, que, si se hace, un detonador tremendo para, San Carlos, se vendrían más desarrollos hoteleros, habitacionales.

Estos y otros proyectos, son los que ha presentado, Durazo, mucho dinero, que espero se refleje en el PEF y obvio también se necesita de inversión privada, nacional y extranjera.

Me queda claro, que sí, Durazo, aterriza, todos o la mayoría de sus planes, redundará en beneficio económico para, Sonora, y su futuro, y en lo político, ni se diga, difícil el panorama para el PRI y PAN, en la entidad, para el 2024 y 2027.

MC-Ricardo

Esta semana la dirigencia de MC, encabezada por, Carlos León, dio un informe de resultados en Sonora y a nivel nacional, donde destaca obviamente el triunfo de, Nuevo León, que junto, con, Jalisco, tienen las dos entidades más importantes del país.

A nivel local, destaco Charly el triunfo en 7 alcaldías, importantes en el sentido de que se necesitará de su aprobación para Reformas Constitucionales, al igual que tendrán dos diputaciones “pluris”, por el porcentaje de votos, serán; Rosa Elena “Pinky” Trujillo, y Jorge Russo.

Estuve presente en la rueda de prensa y hice dos preguntas; una relacionada en su actitud con el nuevo gobierno, y rol que pudiera jugar la ex dirigente, María Dolores del Río, como enlace, y en que status esta la relación con el ex candidato, Ricardo Bours.

El dirigente me dijo que será institucional la relación con el gobierno, traen agenda los diputados, no es cuestión de pelearse, y como me señalo “Pinky” si, Del Río, es, digamos, Secretaria de Gobierno, o está en una posición de relación con el Congreso, si hay que platicar se hará, sin que implique compromiso, obligación alguna.

Por otro lado, y al margen de la rueda de prensa, la relación con ella fue de aguante, cuando fue dirigente, sobre todo en el manejo de prerrogativas, “comesola” y algunos no olvidan eso, y en dirigencias municipales.

En cuanto a la relación con, Ricardo, pues es de aprecio, de amistad, no compartieron la decisión política que tomo, y punto.

¿Mi opinión? Primeramente, el crecimiento y triunfos de MC, se deben en buena parte a la incursión de, Ricardo, en la campaña, fue un impulso, deben reconocerlo, incluso los alcaldes ganadores.

En cuanto la decisión política de retirase de la contienda, no le gusto a la dirigencia, pero fue la correcta ¿Por qué? lo señaló esta semana en una entrevista que dio. Sostuvo encuentro con su amigo y candidato de la Alianza, Ernesto Gándara, y llegaron a un acuerdo, medirse, y sumarse al que estuviera arriba, y le encomendaron este ejercicio a, Líébano Sáenz.

Se hace el estudio o y Ernesto, sale arriba por 8 puntos, era en pocas palabreas decisión tomada, pragmático como es, Ricardo, objetivo, como político, empresario, y en eso pasa algo que le partió el corazón, no nomas a, Ricardo, sino a la familia y quienes lo conocimos, como amigo y funcionario, asesinan a, Abel Murrieta, su compañero de mil batallas, creo fue la gota que derramó el vaso, más amagues, y pues, Ricardo, se sumó a, Ernesto Gándara.

¿Se equivocó? Pues ahí están los resultados del pasado 6 de junio, creo no es necesario ahondar más en ello, en lo personal creo fue importante la participación de, Ricardo, como también la de su hermano, Rodrigo, como independiente y demás candidatos, excelentes, que impulso en el sur de la entidad.

En la capital, David, Figueroa, entre otras, pero estaba visto que no estaban dadas las condiciones, ni se darían, operó bien Morena, a pesar de sus pésimos alcaldes, diputados más la apatía de la gente…solo 35% salió a votar, imposible ganar así. ¿Qué opero la delincuencia? Por favor, más de 1 millón de ciudadanos, no salieron a votar, una total apatía.

Ya, Ricardo Bours, sostuvo charla con el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, todo bien, sin ningún problema, deseándole lo mejor, por el bien de Sonora, y pues a darle vuelta a la hoja, fue una experiencia enriquecedora para, Ricardo, dolorosa también, y a volver a lo suyo, los negocios, finanzas, y como siempre su aporte en beneficio de la comunidad donde nació, creció, Cajeme.

Panteón Forense

La creación de dos panteones forenses, Ciudad Obregón y Hermosillo, son para ocultar la ineficiencia, ineptitud e impunidad de la autoridad y pues lamentable el promedio de 2 muertes diarias en, Cajeme, y en ese corredor hasta, Guaymas, Empalme, hoy en manos de la delincuencia organizada.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

Twitter: @ABN58