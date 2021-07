Otro deslinde, no hay terrenos nacionales Sedatu, juez otorga amparos

El pasado viernes la directora de Terrenos Nacionales, Tere Ríos, y los “vende espejitos” a la Tribu Yaqui del INPI, Adelfo Regino, Hugo Aguilar, técnicos de la SEDTU, realizaron otro trabajo de deslinde, en el Yaqui y Guaymas, en búsqueda de terrenos nacionales, y obvio tiran polígonos sobre terrenos rentables, productivos, propiedad de productores privados, ni modo que lo hagan sobre tierras inhóspitas, y se van a encontrar con lo mismo… no hay.

El trabajo se realizaría sobre 15 polígonos, sobre esto veo buena señal, ¿Por qué? porque es obvio que, en los trabajos previos hechos en otros polígonos del Yaqui, sobre terrenos de gente, que aparte de productiva, tienen años, generaciones de familias, trabajando esas tierras, no encontraron nada.

Todos ellos, familias respetables de, Cajeme y del Mayo, han presentado su documentación respectiva en regla, y con otra, y donde seguramente le ha pegado al gobierno de AMLO y su Plan de Justicia para los Yaquis, del que estamos de acuerdo, pero no a costa de no respetar la tenencia de la tierra, la propiedad privada, es que los Amparos colectivos promovidos por los Abogados; Alejando Olea, Benito Ramos, de 40 productores enlistados, y que di algunos nombres, lograron Amparo, suspensión de un Juez, a cualquier acto que quiera hacer la autoridad federal, en este caso, la SEDATU.

Esto habla bien del trabajo de los Abogados, y del apoyo, cabildeo, del representante estatal de productores, Juan Gerardo Gándara, y del Dirigente del DDRY, Miguel Anzlado, y lo mismo pasará con los 15 revisados el pasado viernes, en el Yaqui y Valle de Guaymas, todo estará en regla.

Tan bien han hecho las cosas, que productores agropecuarios de la capital, pidieron apoyo y asesoría, a, Juan Gerardo y Miguel, y se dejaron ir a, Hermosillo, los Abogados; Olea y Ramos, a sostener reunión con productores, o sea pues, cuando ves al vecino que pone barbas a remojar, haces lo mismo, y es lo que hicieron.

Más vale prevenir, es obvio que la señora, Ríos, le va a buscar por todos lados de la entidad, se irá a la Costa de Hermosillo, y a otros Valles, así que es mejor que productores agrícolas y Rancheros, tengan sus papeles en orden.

Así que señores del INPI, Adelfo, Aguilar, tendrán que seguir con sus “igualas” a Gobernadores Yaquis, y regalándoles más Pickups a una Etnia, hoy enardecida y bajo tensión, por la desaparición de algunos miembros, o sea, no están dadas las condiciones, no hay terrenos para repartir, la situación de inseguridad está de terror, y va para largo una visita de AMLO por ahí, no les puede ofrecer nada…más que perdón.

Solaqua

Es imposible no seguir con este tema, ante la terca posición del Alcalde, Sergio Pablo Mariscal y camarilla en el poder, a la solución, paliativo, que le quieren dar a OOMAPASC, un organismo en quiebra técnica y la hundirán más con las decisiones que están tomando.

La Junta de Gobierno, obviamente presidida por, Mariscal, y adeptos, no asistieron representantes de; CEA y CONAGUA, aprobaron seguir adelante negociaciones, que beneficien a ambas partes, la empresa y funcionarios, no tanto el organismo y ciudadanos, para arreglar el problema de la deuda, que ya debería estar saldada, está más que pagada esas tinas ¡perdón! Planta, más de 2 mil millones en 23 años, contando los de Mariscal, pero no, lo renovó.

Hoy, las consecuencias, el pasivo de 100, se fue a 237 millones, y a punto de terminar, quiere donar terrenos, patrimonio de los cajemenses, para saldar, según la versión del señor, Caro, el director del Organismo, solo parte de la deuda.

¡Que honestos! ¡aja!

Mientras, la deuda y pasivo a proveedores, es de más de 900 millones, ahí va incluido el DRRY, a quien se le deben como 11 millones, por conducción ¿Y a ellos no les pagan?

Y lo peor, cartera vencida ¡mil 200 millones de pesos!, o sea, no cobran, populismo, la gente, que tiene derecho al agua, no paga, pero si el celular. Y entonces ¿Para qué crearon North Collect y las otras 3 empresas? se supone cobrarían la cartera, y aquí están los resultados, pero al organismo operador le metieron facturas desde el primer mes que inició la administración, millones de pesos ¿Dónde están?

Fueron denunciados ante la FAS, no ha pasado nada, hubo juicio político, nada, operó la Presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Congreso, María Dolores del Río, ya en negociaciones con, MORENA, votó en contra, al igual que los diputados del PRI; Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias, por instrucción del diputado y coordinador, Rogelio Díaz Brown, quien pactó con, Mariscal, impunidad y beneficios.

Pero volviendo al tema, la nueva negociación, incluye ampliación de la concesión por ¡5 años! o sea, la de, Lamarque, imposible que no avale esto, y hoy se hace el enojado, molesto, y el cuñado, Guillermo Patiño, Director administrativo de OOMAPASC, riéndose solo, hasta lo mejor se cae para arriba y será el nuevo Director.

Estos 5 años de ampliación significarán, ¡450! millones más de deuda para SOLAQUA, prácticamente el servicio queda privatizado, son más de 7 millones mensuales lo que implica esto.

Esta pues es la situación que hay con este organismo saqueado por, Alcaldes, contratos laborales leoninos de la CTM, y el contubernio que hay entre políticos- empresarios, que han encontrado en el régimen de concesión, de hacerse ricos, a costa de un mal servicio a la ciudadanía

Planta Hermosillo

Y la Planta Tratadora de la capital, por igual, intereses oscuros detrás de la concesión, que quiso cancelar la ex Alcaldesa, Célida López, el pago de la mensualidad de esta Planta Tratadora, es de ¡17! Millones de pesos mensuales, la obra fue licitada dos veces en la administración de Javier Gándara.

Célida, quién canceló la de Alumbrado del, Maloro Acosta, iba sobre esta, le había encomendado el trabajo a un ex padresista, y ex Vocal de la CEA, Enrique Martínez, pero todo se paró a raíz de lo sucedido en la capital el pasado 6 de junio.

De todos modos, no estaba tan “cuichi “ la cosa, se dice que están pesados los socios que tienen la concesión, uno de ellos se apellida, Cano V ¿Le suena el apellido? nomás imagínense los otros.

Veremos la actitud y que hará el alcalde Electo, Antonio Astiazarán, con este tema, con este contrato, 17 millones mensuales, es una barbaridad de dinero ¿Qué beneficios ha tenido la Planta? Tanto para el Ayuntamiento, como para la ciudadanía, hay que renegociar, hay muchas necesidades, basta de privilegios.

Colectivos Buscadoras.

Ahora resulta, en el caso de Mujeres, quienes andan buscando a sus seres queridos, con picos, palas, con lo que pueden, que la autoridad, ya sea municipal, en el caso de, Sergio Pablo Mariscal, y la FGES, en el marco de las inútiles Mesas de la Paz, quieren marcar los lineamientos que deben de seguir, protocolos, etc…cuando son ellos los que deben hacer el trabajo, que poca 10 de mayo tienen.

Asesinan a una, Aranza, por el solo hecho de buscar el cuerpo de su esposo, amenazan las líderes de; Cajeme y Hermosillo, por lo mismo, buscar a sus “tesoros” como los denominaron, y la delincuencia no las quiere dejar, o sea ¿Hasta qué punto han llegado las cosas y permisividad del gobierno? ¿Qué hemos hecho como sociedad para llegar, merecer esto y estar en manos de ellos? ¿No poder buscar unos restos para darles cristiana sepultura y cierta paz a las familias? Es el colmo.

En el caso de Cajeme, el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, les ofreció una oficina en, Seguridad Pública, pero que iban a ser “piloteadas” por la Directora del Instituto de la Mujer, Brenda Mancillas, obviamente, las Guerreras cajemenses mandaron por un tubo al alcalde.

Obviamente, disintieron, de acuerdos presumidos por la FGES, en cuanto, por ejemplo, evitar uso de fotografías en redes sociales, ¡Si gracias a ello avanzan y les ayuda la sociedad con, picos, palas, agua etc.? y ya mejor ni le sigo con los otros acuerdos de la Fiscalía, que dé resultados, nada, quieren decir que hacer, en lugar de trabajar, de investigar, ahí está el caso de, Abel Murrieta, y muchos expedientes no resueltos, vergüenza les debería de dar La CNDH, ya emitió una recomendación y medida cautelar contra una Líder, el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se comunicó con ella, y ya está protegida, esperemos que así sea con las demás, fíjense nomás, tener que protegerlas por buscar restos de familiares, hasta dónde hemos llegado.

Otro periodista

Y pues otro comunicador que cae abatido, obviamente por el crimen organizado, Ricardo López, como era de esperarse, la clásica, la Fiscalía abrió carpeta de investigación, y no hay mucho por donde buscarle, Ricardo, su trabajo de investigación y reportajes estaban relacionados con nota roja, y se suma, su crimen, al de otros a nivel estatal y nacional, que se han dedicado a esto.

Javier Valdez, Director de Río Doce en, Sinaloa, Alfredo Jiménez, El Imparcial, Héctor Félix, Zeta de Tijuana, Jorge Armenta, MediosObson y una larga lista de periodistas, comunicadores de Sonora, y diferentes entidades del país, que han caído abatidos por balas de la delincuencia.

El mensaje, el amague, para quienes se dedican a esto, siempre estará, Jesús Blancornelas, quien murió de, Cáncer, vivía acuartelado en su casa en, Tijuana, y si salía, atrás de él un convoy militar, así como el que trae la alcaldesa, Sara Valle.

En Sinaloa, ante lo sucedido el 6 de junio, como quedó el mapa, y lo permisivo que fue el todavía, Gobernador, Quirino Ordaz, de pedir “permiso” a líderes de carteles para nombrar candidatos, algunos reporteros y columnistas se retiraron ya de escribir sobre nota roja, por salvaguarda personal y de familiares.

Aquí en Sonora, MC, se quedó sin candidatos en algunos municipios del Norte, ante amenazas de la delincuencia de que solo candidatos de MORENA, obvio el entonces candidato, Ricardo Bours, tomo la decisión correcta, lamentablemente aquí en, Ciudad Obregón, a su amigo y compañero de mil batallas, Abel Murrieta, le privaron de su vida. Y todavía la dirigencia no compartió la decisión de, Ricardo, de retirarse, fue pragmático, no le daban los números, protegió a candidatos y sus familias, pero le partieron el corazón cuando le quitaron la vida a, Abel ¿Tuvo o no razón, Ricardo, en la decisión que tomó?

En cuanto a lo de, Ricardo López, como era de esperarse también, reacción del gremio periodístico, hubo presencia y exigencia en oficinas de FGES Cajeme, protestas en, Guaymas, mañana lunes, en, Hermosillo, posicionamiento de la Asociación que preside, Rafael Cano, o sea pues, se hace lo correspondiente en estos casos.

¿La Autoridad? ¿Qué creen ustedes? Para mí, disculpen, otro caso más para el archivo, ¿Para la familia?, mitigar el dolor con el paso del tiempo, y para los comunicadores, reporteros, directivos, pues acicate para seguir adelante, en la labor de informar, de criticar, cuestionar, de ser un contrapeso para el ejercicio del poder, de donde venga, o la perdemos como sociedad.

50 municipios

Ojo, dato duro, de los 50 municipios más violentos de México, ¡6! Son de Sonora, el número uno en la entidad, y 4 nacional, Cajeme, pero el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, y el Capitán Tarango tienen otros datos.

Falta una semana para que acabe el mes, y al momento de redactar esto iban 68 en julio, muy probable, y lamentablemente, este mes se rompa el récord de más crímenes, y todavía le faltara un mes y medio al peor alcalde que ha tenido este municipio.

Y otro dato, los 6 municipios sus alcaldes son de… ¡MORENA! y yo me pregunto ¿Va a cambiar el escenario local y estatal a partir de septiembre? Ahí se los dejo como reflexión, lo que sí, es que, si no cambia la política de AMLO de “Abrazos, no balazos” y siga siendo permisivo con la delincuencia, esta seguirá avanzando en el territorio, invadiendo, amagando sectores, incluso poniendo en riesgo la democracia, al invadir la esfera de lo electoral, tal como lo hicieron en; Sinaloa, Michoacán, Guerrero.

Que cierres

Pues se salió con la suya, Sara Valle, con su “playa incluyente” de 8 millones, una palapitas que no valen, una rampa para discapacitados, que ni al caso, para estacionamiento, ni a 8 cajones llega, cuando el proyecto es para 40, entre otras fallas, sobre todo la más grave, la ubicación, la primera tormenta, oleaje, lluvia. Se la va a llevar.

Que es desmontable, y se puede ubicar en otro lado, y se contará con maquinaria para eso, pero que necesidad y necedad, no es el punto para eso, y ya, pero les vale, 8 millones, para la “buchaca” bien los vale.

¿Hará algo la Alcaldesa entrante, Karla Córdova? ¿La Fas? ¿La Unidad de Inteligencia Financiera Estatal que creará el Gobernador electo, Alfonso Durazo?

En Guaymas, Navojoa, con, Rosario Quintero, y Cajeme, con, Sergio Pablo Mariscal, hay mucho material, en estos municipios lo de “NO mentir, no robar” fueron frases huecas.

Multas y castigos selectivos

Al PVEM, multa millonaria, 40 millones, por usar actores e influencers en la pasada elección, reincidieron, le vale a Manuel Velasco, tendrán 47 diputados federales, los recuperarán en una votación clave, son aliados MORENA.

A Samuel García, Gobernador Electo, Nuevo León, por triangular dinero familia campaña y esposa, influencer, Mariana, 400 mil, pero a MC con más de 50 millones…y a, Félix Salgado, por no demostrar gastos de 20 mil pesos, le quitaron candidatura, al margen de acusaciones de acoso sexual, y pues ganó su hija, raro el proceder, Presidente INE, Lorenzo Córdova y consejeros.