Sale edicto de productores ¿Se representará Estado o Derecho?

Ya salió en edicto la primera lista, y vendrán más, de propietarios de predios agrícolas que fueron notificados por SEDATU, y que tendrán que ir a Guaymas a demostrar sus títulos de propiedad, permisos de siembra últimos 5 años, croquis y planos de sus predios, certificados de inafectabilidad, si los tienen, en caso de tener pozo, certificado de título de concesión, por lo que de entrada, de gran valor lo hecho por abogados; Alejandro Olea y Benito Ramos, el inicio de amparos en la Ciudad de México.

Y ahí les va la lista; familias Bórquez, Salido, Elisa Siqueiros, Martha Siqueiros, Francisco Siqueiros, Alfonso Fuerte García, María del Refugio Gaytán, Marco Antonio Fuerte Gaytán, Hilda Morales, Rubén Salido, Jorge Orrantia.

También; Carlos Luders, familia Félix Encinas, Carlos, Gerardo (QEPD) Manuel Esquer López, Avelino Fernández, Emanuel Guevara, Enrique Cambustón, José Morales Santini.

SE incluye también al exdirigente del DRRY, Antonio Fornés, al dirigente de propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara González, y familia, Gerardo Borbón, y deberán poner atención propietarios privados alrededor de; Sibolibampo con estas solicitudes y notificaciones.

Los blocks donde tiraron polígonos funcionarios de SEDATU son; 2034, 2032, 1932, 1930, 2030, 2036, 2132, 2130, 2234, 2232, 2230, y están situados alrededor de los ejidos Lázaro Cárdenas, Cuitaca, Mayojusalit, Bacame.

Así que a tomar nota los organismos agrícolas, UCAY; la Yaqui, UCAMAYO, Distritos de Riego, el dirigente de AOASS, Álvaro Bours, el mismo, Juan Gerardo Gándara y todos los productores, nadie está exento a lo que se pudiera venir, así que a consultar abogados, organizarse, estar unidos.

Esto que está haciendo la SEDATU no lo haría sin la venia presidencial, con el asunto que se trae AMLO con el “Pacto de Justicia con las Etnias” y de pedirles perdón, correcto, estamos de acuerdo, satisfacer sus demandas, pero no a costa de violar la ley, del Estado de Derecho, de respetar la tenencia de la tierra.

Hace unas semanas se dio una reunión con Tere Ríos, directora de Terrenos Nacionales, renuente por cierto, pero por cabildeos en México, recibió a Álvaro Bours, Juan Gerardo Gándara, abogados, Olea, Ramos, y presente también el senador Bours.

Ella les señaló que se respetaría el Estado de Derecho, pero que también había que hacer justicia a los yaquis, lo cual les generó más incertidumbre, porque la justicia tiene varias aristas, más en este Gobierno de la cuarta transformación.

En fin, ahí está la primera lista, vienen más nombres, de familias de bien, excelentes productores, quienes ahora tendrán que defenderse de un posible atropello, lo mismo que una expropiación como la de 1976, pero esta sería sin pago alguno, ni un solo peso.

No hay terrenos nacionales, y en el supuesto, quien tuviera años trabajando esa tierra, tiene derecho de posesión, el detalle es que no hay tales terrenos, fueron ilegalidades hechas por pseudo líderes, notario que se prestó a eso, y gente que pagó precios irrisorios por predios donde no les dieron títulos, sino promesas de gestión y entrega de los mismos.

Deberá tomar nota el gobernador electo, Alfonso Durazo, y el mismo senador Bours, quien también es productor y conoce a las familias que han sido notificadas y las que faltan, no pueden permitir esto, ya bastantes problemas hay; sequía, que si no llueve profusamente este mes, viene un panorama empobrecedor para el ciclo 2021-2022, miles de hectáreas sin sembrar y el efecto de dominó en la economía de la región del Yaqui y Mayo.

Otro 1976, no lo permitirán los productores, se pondrá peor que el asunto del Novillo, con un socio que invadan, se vendrá reacción airada del sector, bloqueos, y todo tipo de medidas y acciones para proteger patrimonio, que nos hace recodar lo sucedido en SIRM, donde cayeron abatidos 7 campesinos, que no se repita la historia.

Bloqueo, Gasolinas

Arrancará el Gobierno de Alfonso Durazo, con varias problemáticas más sin resolver en el sur; bloqueos a ciudadanos y transportistas, lo que reditúa entrada de millones de pesos, a miembros de Tribu y organizaciones criminales. Señaló el gobernador electo, que cerrará una Unidad Estatal de Inteligencia Financiera, pues por ahí pudiera empezar, ¿a dónde se va ese flujo de dinero?

También no es posible que habiendo un poliducto, se tenga que llevar de Guaymas a Obregón, gasolinas en pipas, ¿cómo es posible que la sala de control de PEMEX en el Puerto no detecte dónde está picado el tubo?

Hay una venta ilegal de gasolinas, diésel, en los valles ¿dónde está la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional? son muchos millones de pesos que fluyen, y nadie hace nada, afectando a negocios legalmente establecidos, esto debe parar.

Y se enoja el presidente porque le señalan que es permisivo con la delincuencia, dice que no hay más que tres cárteles, que los homicidios dolosos han bajado, y solo reconoció el incremento en feminicidios y robos, en el tercer informe que dio esta semana de la victoria ¿Quién miente?

Encuentro

El viernes hubo encuentro, duró varias horas, en donde estuvieron el todavía dirigente del PRI, Ernesto De Lucas, el excandidato a la gubernatura, Ernesto Gándara, entre otros. No hay que ser adivino para dilucidar que la plática se centró no tanto en la derrota, sino en lo que le depara al partido rumbo ya no tanto a 2024, sino al futuro, ante el descalabro del 6 de junio.

Creo, Ernesto de Lucas, se va de la dirigencia toda vez que tome su curul en el Congreso, va como diputado plurinominal, lo que es un hecho es que el partido no sé si necesite reafianzarse, renovarse, lo que si urge una limpia, nuevos cuadros, ya no las mismas caras de siempre, deben volver a actividades privadas.

En el caso del PRI-Cajeme, hace rato está muerto, agarró algo de vida en la campaña de Ernesto Gándara, pero ya ven lo que pasó, bueno, ni capacidad hubo de cambiar a Andrés Rico.

¿Quién va a tomar la dirigencia estatal? Creo deben ser los jóvenes aquí en este municipio, Rogelio Díaz Brown, Juan Leyva, Raúl Acosta, y compañía, hora de retirarse y hacerse a un lado ¿Pero quién le va a querer entrar?

Y así deben estar en Guaymas, Navojoa, Nogales, y demás municipios, un desánimo total, y a ver que pasa con sus gastos operativos, las prerrogativas se las llevará el CDE, en fin veremos qué pasa.

Ernesto Gándara, sus miras están puestas en la Ciudad de México, el proyecto que se viene para el 2024, por si alguien pensara que él sería el indicado para tomar las riendas e impulsar nuevos liderazgos.

Pluris, franquicias familiares

La próxima legislatura estará compuesta por 19 mujeres y 14 varones, un hecho inédito, que vemos bien, el empoderamiento de la mujer que inició con el sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich.

LO cuestionable es la repartición familiar de pluris en los partidos, los alcaldes de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, y el de Cajeme, negociaron posiciones plurinominales para sus esposas; Sagrario Montaño y Margarita Vélez.

¿Cómo negociar con el peor alcalde de Sonora, Sergio Pablo Mariscal, la única pluri de Morena? Si la ficha no vale nada, vean nomás como está Cajeme, sin obras y en manos del crimen organizado, junio cerró con 40 ejecuciones, y este hombre se va hasta septiembre. El dirigente del PAN, Ernesto Munro, colocó a su hijo “Kiko” Alcalde dos veces de Peñasco, como Pluri, la familia Terán, de Agua Prieta, colocaron a otra hija, Paloma, también como pluri.

Jorge Taddei, el superdelegado, impuso a su hija Celeste como candidata a diputada, en México, Rubén Moreira y su esposa, diputados pluris, y este será el coordinador de los diputados, el dirigente nacional, Alito Moreno, también se puso como pluri, y allegados. ¿Y luego porque hay baja participación? Las mismas caras de siempre, reciclaje, cartuchos quemados, así son los partidos, todos, y así seguirán.

Toño… presiones

Esta semana el alcalde electo, Antonio Astiazarán, continuó con reuniones con funcionarios, estableció la mesa de transición, nuevos rostros por cierto, reunión en CFE para introducir programa de paneles solares para habitantes de la capital.

También con ejecutivos de bancos, en la búsqueda de reducir tasas, ver plazos, para poder liberar recursos para obra pública, en fin, para enfrentar la problemática que hay, baches, agua etc… capacidad y oficio hay.

LO que me imagino, Toño, trae, presiones de la alianza, PAN-PRI-PRD, para acomodar recomendados, y no hay margen de maniobra, se perdió el Gobierno del Estado, y no hay cabida para todos.

Aunado a esto, Toño, debe tener la libertad de elegir a los mejores hombres y mujeres que lo acompañen en el gabinete, la señal que mandó de las personas que integran las mesas de trabajo, me pareció excelente.

La otra, parar las ambiciones de algunos que querrán hacer negocio con la obra pública que de seguro habrá, creo que el alcalde electo actuará en consecuencia, lo que son las cosas, un ciudadano sin partido es el principal activo del partido que lo propuso el PAN. Por cierto, en cuestión de seguridad, Toño, va por mando civil, y todo parece indicar que a nivel estatal será militar, y que en el sur los alcaldes no llevarán contras, y quizás se queden los mismos, Cano Ahuir, en Guaymas, y Tarango, en Cajeme.

Necesita 48

El gobernador electo, Alfonso Durazo, tiene la mayoría en el Congreso, pero necesita de 48 alcaldes para reformas constitucionales, que tendrán que salir de 7 que ganó MC, más Hermosillo, que ganó la Alianza, y algunas otras. En el 2018 cuando ganó MORENA el Congreso, con 37 alcaldías se hacían reformas constitucionales, para lo cual se reformó la Ley 288, para que la gobernadora Claudia Pavlovich, tuviera margen de maniobra, gobernabilidad, a lo que se oponía MORENA, pero no pudieron, por su falta de experiencia y capacidad, aprovechar que fueron mayoría.

La Ley 288 da derecho a veto al gobernador en turno, en cuanto a presupuesto, quitó fuero a funcionarios, entre otras cosas, y que 48 ayuntamientos validarán reformas, que hoy, el gobernador no los tiene.

Hay 7 alcaldes de MC que ganaron, que fueron impulsados por la dirigencia y el entonces candidato Ricardo Bours, “mano” en la selección de quienes lo acompañarían.

Saco a colación esto porque a lo mejor el próximo Gobierno recurre a María Dolores del Río, como interlocutora, la exdirigente de MC, que estando en funciones, traicionó al partido negociando por debajo de la mesa su incorporación a MORENA, al entrar, el empresario cajemense a la contienda por la gubernatura, con todo el apoyo de la dirigencia nacional, lo que le molestó a ella.

Y quedó probado ya que como presidenta de la Comisión Anticorrupción, en el Congreso, votó en contra del Juicio Político contra los alcaldes, Sergio Pablo Mariscal y Rosario Quintero, a pesar de estar sustentadas sus irregularidades. En fin, ahora MORENA es Gobierno, la señora del Río, estará en el gabinete, veremos la posición que guarde MC en la dirigencia estatal, y los diputados Rosa Elena “Pinky“ Trujillo, y Jorge Russo, próximos diputados de MC en el Congreso, y a ver que dice la dirigencia nacional, Clemente Castañeda, Jorge Álvarez, Dante Delgado, y quizás, el propio Ricardo Bours.

Auditoría Informe

La Auditoría Superior de la Federación señaló cero observaciones a la Cuenta Pública del 2020 del Gobierno de Sonora, no es cuestión de echar cebollazo, pero de entrada habla de que el recurso federalizado que llegó se transfirió en tiempo y forma, y eso habla bien del encargado de la transición, el secretario de Hacienda, Raúl Navarro y el tesorero Daniel Galindo, hubo disciplina fiscal y punto.

Saco esto a relucir, porque algunos expanistas reconvertidos y purificados en MORENA, que lleguen a alguna posición, vendrán por sed de venganza, ante la creación de la FAS, cuya función es perseguir a quienes sustrajeron recursos el sexenio pasado.

Por cierto, habrá que ver que hará el gobernador electo Durazo, con esta dependencia, que ha costado millones de pesos, y ningún pez gordo ha caído, muchos expedientes, y entre amparos no se ha conseguido el fin para el que fue creada.

El próximo mes de agosto, vence el plazo del actual vicefiscal, Odracir Espinoza, que visión y que piensa hacer el futuro Gobierno, ya se sabrá, como también si le van a pedir la renuncia a la fiscal Claudia Indira Contreras, cuyo término aprobado por Congreso lleva buen tramo del sexenio de Alfonso Durazo.

Gira

El presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira este fin de semana por Sonora, se comprometió a que se terminará y estará equipado el Hospital de Especialidades en la capital antes que termine el sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich.

La Desaladora en el Cochórit, que surtirá agua a Guaymas y Empalme, estará este verano en periodo de pruebas, y creo entrará en funciones hasta septiembre, con fuertes presiones a la siguiente administración de la CEA a finanzas, tarifas rezagadas y colonias que ni pagan el recibo, y tuberías colapsadas, habrá fuga, hay que invertir.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58