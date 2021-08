De terror, Sonora, que cierre en materia de seguridad

De terror, de serie de televisión o película sobre la delincuencia y crimen organizado lo que se ha vivido, recrudecido en, Sonora, en las últimas semanas, un cierre de trienios, de sexenio, en municipios focalizados, en donde la ciudadanía vive entre el; miedo, indolencia de los niveles de gobierno, y hasta ya la indiferencia ante el rugido de metralla y muerte por todos lados.

Magdalena , y hacia el norte, Caborca, municipios aledaños, y ni se diga el eje; Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, prácticamente en manos de los delincuentes, y las autoridades nomas reaccionando, sin saber qué hacer, esperando nomas donde, en que sitio será el siguiente atentado y víctimas.

Cajeme, con más de 70 muertos en julio, 9 mujeres, Magdalena, en estado de sitio, este fin de semana, con todo y arribo de fuerzas policiacas, para tratar de calmar las cosas, acribillaron a un agente de la AMIC, comisionado en la región de El Saric, o sea ni las mismas corporaciones están seguras.

¿Qué está pasando? ¿Cuándo perdimos como sociedad la paz y la tranquilidad? Una política de “abrazos, no balazos” que quedo confirmada por el propios Presidente en su reciente gira por, Sinaloa, y en donde por tercera vez visito, Badiraguato, la cuna del crimen organizado, para supervisar, de nuevo, una carretera, vayan ustedes a saber si tuvo alguna agenda privada.

Sonora, lo que estamos viendo, es un pleito encarnizado de grupos criminales por apoderarse de regiones y municipios enclaves para el trasiego de drogas, pero con el agravante que se han roto códigos, pactos, que han puesto a la sociedad, a la población, en total indefensión, aunado a la indolencia, incapacidad de respuesta y nulo trabajo de inteligencia de las autoridades, y así no se puede.

Y a esto agréguenle que estamos en transición de gobierno, tanto estatal, como municipales, queda agosto y la mitad de septiembre ¿Qué más nos espera? definitivamente un cierre lastimoso en materia de seguridad, y un futuro, pues igual, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no va a cambiar de posición, y se ha quedado con todo el eje del pacífico, que estará en manos de Gobernadores electos de, MORENA, que no le llevarán contras, así que no esperemos cambios.

Y no es cuestión de incrementar el número de policías, sino de voluntad política, y esa no la hay, y ahí están los números, los datos duros, el crimen doloso al alza, en, Sonora, y en el país, pero el presidente tiene otros datos, otra visión, y la delincuencia organizada avanzando, incrementando su fuerza, incluso, ya con injerencia en la vida democrática, amagando e imponiendo candidatos, vean lo que paso el pasado 6 de Junio. ¿Justicia? No hay, ni la habrá, campea y se enseñorea la impunidad, los expedientes se acumulan, Las Fiscalías, sin resultados, el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, señalo que respetaría la autonomía, veremos cuanto aguanta el trabajo de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, que a cada crimen que pasa, promete justicia, lo acaba de hacer con el miembro de la AMIC que mataron, lo hizo con lo de, Abel Murrieta, y hasta la fecha, nada.

Fiesta

Y mientras en, Cajeme, Valle del Yaqui, donde reportan a grupos criminales moviéndose libremente, aparte del rugir de metralla y muerte que hay a diario, los que se van, pues con tremenda fiesta el pasado viernes, otra de tantas, nomás esperando a hacer los últimos negocios con el erario público, para después seguir gozando, en total impunidad, lo que hicieron, el legado que deja, Sergio Pablo Mariscal.

Ahí está lo de las Tablets, nomás las sacaron para la foto y comunicado respectivo, las patrullas siguen igual, y luego sale a la luz que hay unidades guardadas también, Motos etc…pero que hay que pagar por ellas, cual, si fuera “cobro de piso”, y las pocas que hay en circulación, nomás esperando que se active el “Código Rojo” para ir a cubrir y tomar nota del siguiente atentado, muerto, y poner la cinta amarilla, la parafernalia de siempre.

Y en, Guaymas, por el estilo, la Alcaldesa , Sara Valle, con un baile, un ritual, que subió a redes sociales, mientras la pandemia y la inseguridad, a su máximo en el Puerto. Una verdadera burla, ella lo sabe de antemano, que genera polémica, controversia, lo que hace, pero le vale, cinismo, como el caso de la obra de la playa incluyente, 8 millones de pesos, unas palapas que ni al caso, pero ¿Cómo devolver ese dinero a la Federación?

Pero ya veremos que le depare el futuro después del 15 de septiembre, ya sin, Cano Ahuir, y sin poder dormir en las instalaciones de la SEMAR; y en, Navojoa, por igual, se embolsan hasta el dinero que va para el asilo de ancianos, y un organismo operador de agua, saqueado, al igual que OOMAPASC, pero la Alcaldesa, Rosario Quintero, y familiares, con casas nuevas, automóviles, incluso en la capital.

En fin, de no entenderse lo que sucedió el pasado 6 de Junio, cuando todos pensamos, y estaban dadas las condiciones para la alternancia en, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, ante tanta corrupción y opacidad, nada, pues que arrasa MORENA, la gente no salió a votar, y a no quejarse, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y punto.

Gas y Gasolinas

Ahí viene ya otro proyecto, Gas Bienestar, que va a costar la friolera de ¡11 mil millones de pesos! para llevar gas LP barato a la gente, el gobierno metiéndose de empresario, ya sabemos cómo va a terminar esto, la historia se repetirá.

La función del gobierno es de; regular, promover, ser un facilitador de inversiones, no puede ir en contra del mercado, de la ley de oferta, demanda, no puede ni debe fijar precios por decreto, porque al final será el contribuyente, el pueblo, el que pagará el costo de esto.

Debe AMLO abrir las puertas de la competencia, y no cancelar permisos, lo que ha hecho desde que inició su administración, por supuestamente acabar la corrupción, y vean como estamos, cayendo como país, con visión del siglo pasado, y una inflación galopante, y queriendo hacerle al empresario el gobierno, costará miles de millones y mucha corrupción, opacidad.

¿Qué esta caro el gas? es el que llega de, Texas, y solo lo distribuyen 5 familias, empresarios, ahí esta el caso que salió de los, Zaragoza, que controlan en, Chihuahua, BC, y con intereses en, Sonora, también en el ramo de gasolinas, y haciendo prácticas ilegales que obligó a la SENER a intervenir.

Este caso me hizo recordar a un empresario cajemense, que hace años, se dedicó a traer gasolina importada, antes de la Reformas de EPN ¿Cómo le hacía? buena pregunta, solo él tiene la respuesta.

Y si a esto le agregamos el “huachicoleo” pues pone a los empresarios del ramo en indefensión, y el gobierno no hace nada para frenarlo, es inadmisible que teniendo un poliducto; Guaymas-Obregón, se tenga que traer el combustible en pipas, esta es la realidad.

En fin, ahí viene este proyecto, que se sumará al ; Tren Maya, Dos Bocas etc.. todos esos proyectos faraónicos que ya señaló el ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, serán un fracaso, y va a llegar el momento que AMLO, no va a tener de donde jalar el dinero.

Quiso que BANXICO, le entregara dinero, Alejandro Díaz, le dijo no, y así literal dijo, Urzúa, de cómo un Presidente “avasallador” se sintió, y pues ahí va para ese organismo autónomo, Arturo Herrera, quien había sustituido a, Urzúa, obviamente llegará como empleado del Presidente, ya sabrán el futuro que nos depara, se irá AMLO sobre las reservas… al tiempo.

Deslindes

Ayer sábado estaría aquí en, Ciudad Obregón, el Sub Secretario de SEDATU, David Cervantes Peredo, para dar seguimiento al asunto de deslindes, ya sin la presencia de la directora de Terrenos Nacionales, Tere Ríos.

Es obvio, y lo reiteramos, no han encontrado nada, se están topando con pared, los productores están en regla con sus títulos, pero todo parece indicar, están aferrados en encontrar algo, y nomas no.

Buen trabajo el que han desempeñado los abogados, Alejandro Olea y Benito Ramos, junto con el representante de propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara, aunado a que ya como comentamos, Juez otorgó Amparos a productores.

Así que por lo pronto, SEDATU y los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, a seguir vendiendo “espejitos” a la Etnia, las igualas de 50 mil a cada Gober, mientras ven cómo van a resolverle el Pacto de Justicia que quiere AMLO con la Tribu, estamos de acuerdo, pero no a costillas del productor, de atentar contra la propiedad privada.

A propósito de productores, otro golpe al campo, no habrá seguro, ni reaseguro, por parte del gobierno, ya eliminado del PEF, de los programas de SADER, por lo que caerán en manos de aseguradoras privadas, obvio con un costo muy elevado, ya veremos que decisiones tomen los productores ¿Pero ¿qué tal para programas clientelares? Para eso si hay recursos.

Cucurpe, revocan triunfo ciudadano

El TEE, revocó el triunfo al ciudadano, Edgar Palomino, que no apreció su nombre en la boleta, pero los ciudadanos del municipio anotaron su nombre, lo cual es legal, pero no para los Magistrados, que se lo quitaron para otórgarselo al candidato del PAN, Manuel Francisco Villa.

Resulta que para los Magistrados el recuadro en la boleta electoral en la cual los ciudadanos pueden poner el nombre de por quien quisiera fuera elegido, es solo para fines de estadística, y no tiene validez.

El señor, Palomino, no fue aceptado como candidato de un partido, hizo campaña solo, tocando puertas, la ciudadanía le otorgó su voto, su confianza, y el Tribunal Electoral, se lo quita, y se lo da al PAN, que impugnó el triufo, lamentable que no se respete la voluntad de los ciudadanos.

El PAN se salió con la suya, en una evidente negociación, no me cabe la menor duda, Cucurpe, es un municipio pequeño, no se vale lo que hicieron a, Palomino, y habitantes, es un golpe a la democracia.

Consulta, una farsa

La consulta de hoy domingo, con una pregunta ambigua, de que si quieren los ciudadanos que juzguemos a actores del pasado, es una farsa, que nada tiene que ver con la democracia.

DE hecho, tanto, Mario Delgado, como la secretaria, Citlali Hernández, dirigentes MORENA ya están echando la culpa al INE del que creo será el día de hoy un fracaso, por el número de votantes que se necesita para que dizque sea vinculante.

Deben votar ¡37 millones!, la gente en, Sonora, no salió a votar en la constitucional del pasado 6 de junio, menos en esta, según el dirigente estatal, Adolfo Salazar, espera que 900 mil sonorenses salgan a votar, lo dudo.

Tantos problemas que hay en el país, más la tercera ola de la Pandemia, que viene dura en la entidad, y MORENA, el Presidente, con este tipo de ejercicios, mediáticos, sin validez jurídica.

