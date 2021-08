Mis dos encuentros con Ana Gabriela Guevara y la tragedia moral que se cierne sobre ella

UNO DE LOS DIRECTIVOS DE LA empresa “México Elige, se preguntaba ayer, en el programa de CIRO GOMEZ LEYVA, que él no encontraba la causa de que, entre más errores cometen los colaboradores de AMLO, entre más corrupción queda al descubierto, la popularidad del presidente crece.

Ciro los ataja: “Es que regala dinero, ahí está la clave¨

El tema lo trajo a colación el escándalo del momento: la increíble corrupción que le atribuyen a la Directora de la Conade, ANA GABRIELA GUEVERA.

Y es que en la encuesta que ayer dio a conocer México Elige, resulta que el primer lugar entre miembros del Gabinete considerados corruptos, la nogalense se lo lleva con un 70%.

En segundo lugar, con 60%, figura MANUEL BARTLETT DIAZ. Luego le sigue el de Pemex.

Y así.

Roban cámara Ana Gabriela y el director de la CFE.

¡superó la velocista en corrupción al más defenestrado de los miembros del Gabinete!

En estos momentos, ella está siendo acusada de decenas de actos criminales. Lo mismo con desvío de recursos destinados a los juegos Olímpicos que con otro tipo de tranzas.

Algunas de las imputaciones se antojan francamente inverosímiles.

Aquí ya se lo he contado: por conducto de su entonces asistente—ella era Senadora- OCTAVIO ALMADA, conocí a Ana Gabriela Guevara. Eran tiempos de los prolegómenos de las pre-campañas para el gobierno de Sonora.

Ella, evidentemente, buscaba ser candidata por el PT.

--Morena no me va apoyar—me dijo.

Esa vez estábamos desayunando en uno de los hoteles de ROBERTO GONZALEZ LABORIN, en Ciudad Obregón. Platicábamos ampliamente. Se confió en algunos detalles de sus aspiraciones. Me cayó muy bien. Sería por mi admiración a su personalidad deportiva o simplemente por simpatía de paisano.

Quién sabe.

El caso es que me inspiraba no solo respeto sino afecto. La recordaba de sus tiempos de deportista cuando lideró a un grupo de velocistas mexicanos a quienes los directivos de la Conade tenían boca bajeados.

“Estos hijos de la Ch…van a saber quién soy yo cuando llegue a jefaturar la Conade. Voy a encabezar la lucha que como deportista no me dejaron terminar.” Casi dos horas estuvimos en aquel comedero. De tanto en tanto, algunas jóvenes se acercaban a tomarse la foto con ella.

Y yo feliz, orgulloso de que aquella joven de gran personalidad me tuviera a su mesa como invitado de esa mañana. Semanas después, OCTAVIO ALMADA me llamó para comunicarme que Ana Gabriela Guevara me invitaba a comer.

--La senadora dice que si no tienes inconveniente que le gustaría que fuera en Los Arbolitos de, JUAN DIEGO COTA. Tiene ganas de mariscos.

--Ya está, Octavio.

De nuevo, casi dos horas de charla. Esta vez, con Diego a la mesa.

Ella insistía en que Morena se le estaba atravesando en sus aspiraciones para llegar a la candidatura del PT.

-¿Y por qué no hablas con López Obrado? Él es tu amigo.

Miró a los lados aunque en realidad sin ver para ninguna parte.

Contestó: -Voy hablar con Andrés Manuel ahora que regrese a México.

Nos despedimos y quedamos pendientes para otro encuentro. “Si se me hace”, sonrió.

A ella no la volví a ver. A Octavio sí, pero como miembro de la ayudantía presidencial de AMLO.

Después me enteraría que Octavio Almada y Ana Gabriela habían roto lanzas.

Lo que siguió se antoja monstruoso en una mujer que, según los decires, es arrogante soberbia, prepotente, corrupta a mas no poder y abusiva con quienes hoy están luchando por abrirse camino en el mundo del deporte.

¡70% en corrupción! Por arriba de Bartlett. ¡Qué barbaridad! En fin.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEMOS DECIRLO, CARO LECTOR: se me ha ocurrido escribir una pequeña sección que podría llamarse “Historias para contarse”—a menos que mis dos que tres lectores tengan una mejor idea, y me la hagan llegar--, y hay un personaje en la región con el que me agradaría empezar este ejercicio…

Se llama SERGE ENRIQUEZ TOLANO, es oriundo de El Campo 60, municipio de Bácum. No se sí sea político, pero sí sé que ha caminado por la política, que es priistas pero actualmente es alcalde electo de Bácum, no por el PRI, su partido, sino por un partido que perdió el registro nacionalmente y también en Sonora…

Se trata de Redes Sociales Progresistas, cuya “Propiedad” se la adjudican a la maestra ELBA ESTHER GORDILLO… La de Serge es una historia, ciertamente, para contarse… y es un ejemplo para que las nuevas generaciones aprendan el valor de la tenacidad y el respeto a los demás…

Ya veremos, en todo caso…

Y CONTINUAMOS CON EL TEMA DE AYER: sin duda relevante por su eficiencia y conocimiento, la labor del Dr. SALVADOR SILVA PABLO LEON. A quien mucho le agradezco sus tenciones y lo acertado en sus criterios sobre el Covid- 19…

Cuando ayer dije que el Ing. GILBERTO DOMINGUEZ PARADA se la había jugado conmigo y se mantuvo atento a mi problema, me refería justamente a esa hermanada lealtad, siempre recia y dispuesta a defenderla…

De Alamos, el mensaje del ex-alcalde ENRIQUE IBARRA ALVAREZ, mi amigo de más de treinta años…

De Huatabampo, HELIODORO SOTO RODRIGUEZ, que fue alcalde durante el mismo trienio que en Alamos lo fue Enríque y en Bácum mi compadre JOSE LUIS HERNANDEZ PINEDA…

Como diría el poeta: ¡Cómo se pasa la vida tan callando!...

De Cajeme, EFREN ROSAS LEYVA, y las oraciones infaltables en el día a día, de CARLOS CASTULO RODRIGIUEZ… Ayer, por cierto, la sorprendente llamada, pletórica de júbilo, de don TRINIDAD MINJAREZ, un ejidatario de Esperanza muy adulto mayor, a quien de cariño todos llamamos “don Lili”, incluyendo a CHITO ZAMORA…

Lo digo sin falsas vanidades: no puedo negar que la de ayer fue una mañana en la que sentí que alguna lagrima me estaba traicionado. La dejé correr…

Y es que, “brotaron” los mensajes en los que yo percibía una innegable autenticidad en las palabras, en el gusto por el regreso del columnista…

Siempre leal, CHAYITO OROZ IBARRA, luego de su retorno de Monterrey. Y en la casa editorial a la que pertenezco, las muchas muestras de solidaridad de compañeras y compañeros y la insistente presencia, en el mensaje, de don ARNOLDO HERNANDEZ…

Desde Guadalajara, LUIS RAFAEL RENERO AMPARAN, mi entrañable amigo…

Y desde Tucson, HERNAN GONZALES MEDINA, apreciable y apreciado por todo lo que él vale, por su nobleza, por su lealtad familiar y de amigos…

¡Dios bendiga a todos!...

Mañana seguimos, dilecto lector…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, en un programa de televisión que transmite desde las 3 de la madrugada, vi ayer la repetición de un programa de JAVIER POZA, cuando, de espaldas al público, alguien interpretaba la inolvidable canción ranchera de JOSE ALFREDO JIMENEZ, “ELLA” …

¡La voz que surgía de aquel montón de mariachis, me resultaba ligeramente familiar, con un parecido a CHABELA VARGAS… Poco a poco la cámara dio vuelta y, ¡oh!, sorpresa: la que cantaba era MARIA FELIX…

Se trataba de un viejo programa conducido por VERONICA CASTRO… La verdad, no cantaba mal la “Doña”…

Por si no lo sabe, un famoso productor de cine está por empezar la filmación de la vida de MARIA FELIX, con todos los secretos políticos que esto podría revelar, aunque supongo que los agraviados ya no existen…

Es todo.

Le abrazo.

