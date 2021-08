En Cd. Juárez, AMLO tarareó con JUANGA el “No,no,no.no,no” ¿Nos falta por ver algo?

A MI ME GUSTO DESDE QUE vi su primer flash de 60 segundos en redes sociales. Me pareció un concepto informativo muy a tono con la dinámica de estas generaciones del nuevo siglo.

Es decir, rápido y conciso. Y, sobre todo, apegado a la verdad.

Le tengo respeto desde que le conocí. Más allá de los intereses de trabajo en el gobierno de GUILLERMO PADRES ELIAS, él supo respetar mi trabajo, y en una muy comentada en esta columna invitación del gobernador Padres a Dolores Hidalgo, Guanajuato, él fue un excelente anfitrión.

Cuando la suerte política cambió, le devolví las atenciones. Mantuve una posición de respeto. Al regresar a la vida normal, tuvo la ingeniosa idea de sacar al aire—por redes sociales—su informativo jocoso de 60 segundos.

Lo que yo no sabía de JORGE MORALES, caro lector, es que posee cualidades histriónicas indiscutibles.

Y esto le da un enrome plus a su trabajo. ¿A qué viene todo esto?

Viene a que ayer estuvo circulando su informativo de 60 segundos, con una noticia que él asegura haber confirmado, es decir, cuya autenticidad está fuera duda.

Según el flash, la todavía Gobernadora de Sonora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, tendría asegurado para después de cumplir su encargo en Sonora, una honrosa posición: la representación consular de México en Barcelona.

Morales, que posee una fina ironía, agrega que ella habría buscado una embajada.

No se pudo.

Atendiendo a su reiterada afirmación de que el reporte es auténtico, debemos aceptar que Claudia supo navegar en aguas turbulentas de la Cuarta Transformación y lograr el salto hacia océanos tranquilos.

Si así fuera, bien por ella.

Sin embargo, una cosa son los buenos deseos en términos de una relación entre humanos y otra en términos de la política.

¿Políticamente cómo queda Claudia Pavlovich?

Particularmente, yo diría que no es como para hacer un pequeño escándalo. Los tiempos, en términos crudos, pintan muy mal para quienes participaron desde la oposición en las pasadas elecciones.

Pero a nuestra Gobernadora no parece haberle ido nada mal. Incluso, Morales hace un añadido que, ¡ojo chícharo!, podría ser un detonante a la vuelta de los meses: haber pactado con la 4T. Pero, ¿pactado, qué?

Es cierto que este columnista ha estado por meses alejado de las fuentes de información de Hermosillo. Me he mantenido distante del ámbito del poder estatal y aunque esto no es nuevo pues en todo el sexenio yo no he visitado la sede de los poderes en Sonora, durante algún tiempo mantuve cierta comunicación—a veces telefónica, a veces personal, en sus visitas al sur—con la gobernadora.

Esta relación me servía para mantener información fresca, gracias a que mi relación con Claudia era fluida y expedita.

Hasta que en algún momento Claudia dejo de venir al sur. Y cuando justamente los hizo, casi fue en sigilo.

En este contexto, lo del consulado en Barcelona para Claudia, me toma de sorpresa y me atengo al profesionalismo de Jorge Morales.

Pero vuelvo a la pregunta: consulado en Barcelona: ¿a cuenta de qué? He ahí la cuestión.

Digo, porque, hasta donde recuerdo, la Gobernadora se mantuvo discreta durante la campaña y yo no detenté nada raro en su relación con ERNESTO GANDARA.

Aunque debo confesar que mis ojos no son muy confiables desde que un oftalmólogo de Obregón intentó curarme de una catarata.

Como sea, el reporte de Morales está en el aire y habrá que esperar los comentarios. En todo caso, ya lo platicaremos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEME DECIRLO: CHAYITO OROZ IBARRA está triste: una ex-compañera de Legislatura en la Cámara Baja, MARIA ELENA CHAPA HERNANDEZ, acaba de fallecer y ciertamente su muerte ha constituido una impresionante nota de duelo…

La hoy occisa, fue una inalcanzable defensora de los derechos de las mujeres y ocupó diversos cargos, lo mismo civiles que en el Gobierno y en las cámaras legislativas…

MARIA ELENA CHAPA HERNANDEZ, murió por un agresivo cáncer de pulmón, y ayer Chayito me comentaba que su muerte la ha impactado…

Un abrazo para ti, querida amiga…

MIENTRAS TANTO, EN VIRTUD de un propósito que me formulé, había decidido no hacer comentarios sobre los desatinos del Presidente AMLO…

Por dos cosas: una, porque resulta una lamentable pérdida de tiempo cuestionar al primer mandatario; y otra, porque su actuación ha rebasado los límites de la comprensión…

Lo que hizo en Ciudad Juárez es inaceptable desde el punto de vista de la investidura presidencial: ordenó que pusieran en pantalla un video con JUAN GABRIEL interpretando una canción guapachosa con un rosario de palabras— “No,no,no,no.no.no,”—para darle sentido precisamente a una negativa presidencial… Mire usted: ni siquiera LUIS ECHEVERRRIA se atrevió a llegar a tanto. En algún momento, le gente empezó a referirse a él como “el loco”, y fue víctima de escarnecedores chascarrillos…

Como decía: ambos personajes se parecen mucho, aunque son totalmente distintos…

POR CIERTO, DURANTE LA mañanera en Ciudad Juárez, AMLO se refirió a las amenazas que por parte del crimen organizado recibieron SUSANA URIOTEGUI, de Milenio, y otros periodistas de Televisa y El Universal…

El presidente se mostró preocupando, y con sus características pausas respondió que esas cosas no se hacen, que buscará que las autoridades “vean este asunto” …

¿Qué impresión me quedó la actitud presidencial?... ¿Cómo que estas cosas no se hacen?...

¿Y qué va hacer la autoridad? ¿Regañar a los de Jalisco Nueva Generación?... ¿O el presidente les va a mandar una carta llamándoles la atención?...

Son los contrasentidos presidenciales… Pero el más escandaloso, es el de la creciente construcción de cuarteles para la Guardia Nacional…

El país se desangra, AMLO anuncia una inversión extra para la GN de 50 mil millones de pesos…

Y en el centro del país, en Guanajuato, por ejemplo, este pasado fin de semana se registraron 42 ejecuciones…

Ninguno de estos homicidios se ha resuelto…

AMLO, parece estar en otro mundo, mundo que el soñó, la fantasía de la cual no se ha bajado… Así las cosas…

Y ACA, EN CAJEME, ME REPORTAN desde la cafetería del Yori Inn, a partir de un piñon a los ex-alcaldes FAUSTINO FELIX CHAVEZ y JESUS FELIX HOLGUIN, así como a ANTONIO GANDARA ASTIAZARAN y CARLOS AMAYA RIVERA, entre otros…

Lo que me lleva a recordar que ayer mismo tuve el gusto grande de recibir una llamada de Toño Gándara, tan amigo que fuera él, desde la infancia, de don FAUSTINO FELIX ESCALENTE, ya extinto…

OTROS MENSAJES TELEFONICOS, el de ANABEL ACOSTA ISLAS, mi joven amiga; el de ROBERTO ZARAGOZA, fuerte es sus valores…

Y desde Hermosillo, el respetado periodista, director de El Chiltepín, JOSE ALFREDO OCHOA (a propósito, ya hay chiltepín verde querido amigo RENE ESQUER)…

Y, por último, fe de erratas: en los Rumbos de hace tres días, escribí Padre “ROGELIO en lugar de Padre DEMETRIO MORENO SANTINI… Una disculpa estimado Demetrio, quizá recordaba a ROGELIO LOPEZ, el inolvidable amigo…

Es todo.

Le abrazo.

