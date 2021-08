El bello paraje Dique 10, regreso, a Conagua y ahora está convertido en un verdadero muladar

ESE DIA ME GANO LA MELANCOLIA. Más de dos meses confinado— muchos días totalmente en soledad— me habían debilitado moralmente. La verdad es que extrañaba las cosas y los lugares que me han sido familiares durante toda una vida.

--Por favor—me oí casi suplicar—llévenme al Dique 10.

Deseaba ardientemente llegar a mi paraje favorito, sentarme en la silla que, alguna vez, hará unos 25 años, compré en el Sam´s de Obregón. Ideal para sentarme frente al espejo de agua y observar la naturaleza en movimiento.

Me imaginaba a media tarde siguiendo los vaivenes de aquella garza que siempre, a esas horas, se hacía presente en el Dique. Pero esta vez, en el Dique 10 no había garza. Ni patos nadando para regocijo de los paseantes.

Peor aún: el Dique se ha convertido en un basurero. Luce abandonado, sucio. La casa que embellecía el lugar, con sun terraza al interior del cauce acuífero con su pequeña alberca, dejó de existir.

Alcancé a ver que está en proceso de demolición.

Ese Dique de aquel día, no era—no es—el Dique de mis amores.

¿Qué había pasado ahí?

Le pedí a mi familia que regresáramos a casa. No había nada que hacer en ese lugar tan dejado de la mano del hombre.

Ya en casa, hice unas llamadas por teléfono. Solicite información sobre esa situación inédita.

La primera respuesta:

—Es que Conagua asumió toda la responsabilidad de esa zona.

--¿El Dique no está a cargo del Distrito de Riego?

--No, ya no. Por eso está abandonado. Los pobre empleados no tienen ni para la gasolina. A veces andan por ahí pidiendo 200 pesos para trasladarse a cumplir con su chamba.

--¿Por qué está sucediendo?

--Porque así lo están haciendo con todo el Gobierno de López Obrador. Y como sabes, les recortan a los presupuestos de todas las dependencias para apoyar a los programas sociales. Esto es lo que están haciendo en Conagua.

--Claro. Los funcionarios de Conagua no sienten la raigambre sonorense, no tienen la cepa de nuestra región. Los productores y ejidatarios del Valle del Yaqui, aman esta tierra y sus lugares lacustres. Por eso las sucesivas administraciones de Distrito de Riego, siempre se preocupaban porque el Dique 10 estuviera limpio y sus caminos raspaditos. La casa que hoy están demoliendo, era utilizada, para eventos familiares de los mismos trabajadores y era algo bonito ver aquellas fiestas con gente de los Módulos de Riego disfrutar de una tardeada.

Esto ya no podrá ser.

El Dique 10 que yo vi hace una semana está convertido en un muladar.

Confieso que una profunda tristeza me oprimió el corazón. Ese lugar lo visité por primera vez en 1970. ¡Hace 51 años!

El actual Presidente del Distrito de Riego, MIGUEL ANZALDO, sabe de mi cariño por ese lugar. Y así se lo refrendé cuando platiqué con él hace algunos días.

Ni hablar. Estos son otros tiempos. Son los tiempos del populismo sin sentimientos. Los tiempos en que un Presidente populista se escandaliza porque “los de antes” era corruptos, pero se tiene buen cuidado de no ofender ni con la memoria de un estudiante asesinado en la calzada de San Cosme el 10 de junio de 1971, a quien mandó reprimir una manifestación estudiantil.

Uno de los muchos estudiantes que LUIS ECHEVERRIA ordenó matar y luego quemar a los que jamás se les hizo justicia. Pues sí: estos son los tiempos de la simulación, de la hipocresía y del bárbaro cinismo. En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEME DECIRLO: AYER REPORTABAN desde el seno familiar de los FERNANDEZ ABARCA, MUY GRAVE AL HORCON DE EN MEDIO DE ESA FAMOSA DINASTIA DE ARTISTAS…

VICENTE FERNANDEZ llegó al hospital con un avanzado cáncer de próstata y su hijo ALEJANDRO mostró, en uno de sus encuentros con periodistas, una notoria preocupación.

Lo cual es absolutamente natural pues Chente ronda los 80 años y su enfermedad está muy avanzada, según trascendió ayer… Como simpatizante suyo, deseo fervientemente que logre superar este doloroso transe y no hay nada más que todos en México pudiéramos pedir para él…

Por otra parte, no es hora de juzgar calidades artísticas ni interpretativas si bien, en mi caso, ya he contado en estos Rumbos la pequeña historia que me llevó a conocer a VICENTE FERNANDEZ en Hermosillo…

De entrada, aquella mañana yo no tenía idea de que ese día conocería al famoso cantante… Pero además, no me interesaba conocerlo… Todo sucedió cuando RUBEN LEYVA CASTRO, promotor de espectáculos, me pidió que le acompañara al aeropuerto de Hermosillo, porque recogería a VICENTE FERNANDEZ, a ALEJANDRA AVALOS—la cantante--; al novio de ésta, un italiano, y al representante del artista…

Y al ganadero MARIO PEÑUÑURI (no el de Tesopaco, conste) …

Íbamos en dos vehículos. Llegamos al hangar, recibimos a los viajantes, en la camioneta de Rubén nos acomodamos Vicente en el lugar del copiloto, yo atrasito de él, y junto a mí, el representante del artista… Con mi tocayo Mario Peñuñuri, viajó.

Alejandra y su novio italiano…

Lo digo sin cortapisas: en todo el trayecto del aeropuerto al hotel Valle Grande, Vicente no cesó de platicar conmigo…

Se abrió a los recuerdos, de hecho, cuando íbamos a la altura de lo que fue la venerable zona de tolerancia, recordó, con añoranza, sus años “fichando” (así lo dijo él) en el cabaret de la madame LUCIA, lugar favorito de la clientela nocturna de la época…

--Daría toda mi fortuna por volver a vivir aquellos tiempos—se oyó muy falso don Vicente… ¿Qué le dije yo?...

Entrado en las confidencia le conté algo como esto: que yo sentía una autentica admiración por él, porque de algún modo mi vida había caminado paralela a la suya y muchas historias mías se escribieron por la influencia de Vicente Fernandez, desde su confort de cantante cuyas canciones formaban parte de mi propia vida…

--Para mí, tú eres el mejor interprete mexicano en esta época que nos ha tocado existir. En su tiempo, hubo otros “mejores cantantes ¨ como JORGE NEGRETE y PEDRO INFANTE… Es cosa de ciclos…

--En eso te doy la razón, todos tenemos nuestro propio ciclo…

Lo instalamos en el Valle Grande y por la noche tuvimos un lugar en la primera fila del Centro de Usos Múltiples…

No lo volví a ver…

Ojalá que Vicente nos dure unos años más…

Ojalá…

Y AQUÍ, OTRA FE DE ERRATAS (para variar): el fantasma volvió a hacer de las suyas y ayer apareció el nombre de AZUCENA URESTI como “Susana Uriótegui…

¿Quién es ella?...

Nada menos que la reportera estrella del Milenio y de quien tuve conocimiento gracias a mi amigo DANIEL TRELLES IRURETA-GOYENA…

Ella es una de las periodistas favoritas del político y ganadero nativo de Magdalena de Kino y avecinado en la capital del Estado…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer el CEN de lo que queda del PRI, le organizó un reconocimiento póstumo al recientemente fallecido RENE JUAREZ CISNEROS, y mientras el discurso más sincero y critico fue el del Gobernador de Guerrero, el más hueco fue el de ALEJANDRO MORENO, Alito, un dirigente que llega a este momento sin representar a nadie y sin vínculos con la militancia del ex-invencible…

Sus palabras se perdieron en la agonía de un partido que muere…

Tal es la triste realidad…

Esta historia vale la pena contarla completa mañana, señor mío. ¿Está usted de acuerdo?...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com