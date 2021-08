3 meses crimen de Abel... Y nada... ¿Regreso a clases? Un acto criminal

Esta semana se cumplieron 3 meses del asesinato que privó de la vida a un ciudadano, padre de familia, esposo, funcionario probo, honesto, eficaz, como lo fue, Abel Murrieta, y hasta la fecha nada, y no cumplen con su compromiso personal que hizo la Fiscal, Claudia Indira Contreras, de resolver el caso, pero que buen acto de parafernalia se hizo con el “presunto” implicado que detuvieron.

Como ya es sabido, hasta en redes lo subieron, en un operativo que me hizo recordara el caso de, Florence Cassez, la francesa acusada de delinquir con una banda, cuya captura fue grabada, bueno pues atraparon a un individuo, todo un show de patrullas, traslado al Aeropuerto, y lo subieron a un Helicóptero de la SEMAR para trasladarlo a Hermosillo.

Es un hecho que es un delincuente, le encontraron drogas, arma, pero el detalle, por versión del Papá, que se trasladó a la capital, al parecer al individuo esté quieren que acepte, firme, que le quitó la vida a, Abel, y a, Jorge Armenta, quien fuera Director de un medio de comunicación, lo que esta persona niega, más no los delitos en lo que lo agarraron en flagrancia.

Total pues, que seguimos, y seguiremos en las mismas, claroscuros, información ambigua, y con esta impunidad que campea en, Sonora, y en todo el país, a menos que por el debido proceso la Fiscalía no quiera soltar información.

Lo único que queda claro, es que la orden para matar a Abel, salió de la delincuencia organizada ¿Quién o quiénes dieron la orden? Es algo que le compete a la autoridad correspondiente, y no tienen porque pedir, la Fiscalía, tal como lo hizo en un comunicado, ayuda de la población con información que coadyuve a resolver el caso ¿Que les pasa? .

Y por cierto, no hay información sobre la persona que resultó herida en enfrentamiento entre bandas, y que fue trasladado a un Hospital, y se supone estaba bajo resguardo de las autoridades ¿Qué pasó? Nadie supo, solo que ya no está en el Hospital, saquen conclusiones.

¿Habrá justicia por Abel Murrieta? ¿La habrá para esos cientos de expedientes que se acumulan? No lo se, solo vemos como la incidencia de crímenes, de impunidad, crece de una manera alarmante, y parte de esto es por la laxitud, la política de “abrazos, no balazos” del Presidente, que no cambia, y no la cambiará, y ahí está el crimen organizado creciendo, apoderándose del país, y hasta injerencia en procesos electorales, poniendo en riesgo la democracia, así las cosas, lamentablemente.

De muertes, julio 78, estamos a día 15 de este mes van más de 23 o 25 ejecuciones, el viernes pasado, amanecieron mantas con mensajes directos para elementos federales de la SEMAR, es de terror lo que vive, Cajeme, y a esto súmele el crimen uniformado.

De hecho, esta semana, en relación a lo que se vive aquí en el sur con, bloqueos, huachicoleo etc., el doctor Rodrigo González, representante legal de la Tribu Yaqui y con ascendencia con ellos, señaló en entrevista a un medio de la capital, la preocupación, por la injerencia de la delincuencia en la zona, en la, Tribu, ahí está claro pues, y la autoridad no hace nada, porque el Presidente no quiere, y que siga el huachicoleo y bloqueo, de lo que la gente ya está harta y también quiere paz Eso sí, los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, en su papel, dividiendo a la Etnia, regalando dinero, vendiendo “espejitos” complicando el Plan de Justicia, y todavía queriéndose meter en el tema del agua, no lo lograron, querían que la Tribu aceptara el trasvase de agua del Novillo a, Hermosillo, lucha que lleva ¡11! Años.

Por cierto, reunión esta semana del Senador, Arturo Bours, el representante de productores, Juan Gerardo Gándara, y el abogado, Alejandro Olea, con productores, ganaderos, de una comunidad, Buena Vista, para darles certeza, tranquilidad, en cuanto a su tierra, patrimonio, ante deslindes que se traen los aferrados de la SEDATU, y nomás no encuentran a quien quitarle su predio, están en regla todos.

¿No robar?

Pues vaya con la decisión del Presidente esta semana, de abrir todas las bodegas del hoy “Instituto para devolverle lo robado al Pueblo”, antes SAE, del SAT donde tienen lo que han incautado en aduanas, para que entren, en tropel, y llevarse a su casa todo lo que quieran…regalado. Fíjense nomás lo que va hacer, se va a poner peor que una cola de vacunación, todas las bodegas en la ciudad de México, y fronteras, para que la gente entre y arrase con todo; televisiones, licor, ropa, aparatos eléctricos etc…. con todo lo que haya.

En 20, 30, minutos van a vaciar todo, cual si fuera un tráiler volcado de cerveza ¿Y saben quién va a coordinar esto? la titular de Seguridad Nacional, Rosa Isela Rodríguez, que tiene que hacer esto esta señora ante los graves problemas de inseguridad que hay ¿Este es su papel? Por eso estamos en esta situación. Esta decisión del Presidente ¿No es robar? ¿No es mentira? Pero nada tonto, sabe que el “pueblo” sobre todo la gente necesitada, ve bien esto, todo le sale a AMLO, al igual que estar regalando dinero en sus programas clientelares

Yo me pregunto ¿Hasta cuándo? pues hasta que se acabe el dinero, en días pasados, otro préstamo del FMI, organización neoliberal, de las que tanto les tira AMLO, 12 mil millones de USD, al plazo y tasa que ustedes quieran.

¿A dónde se irá ese dinero? A lo mismo, sus proyectos faraónicos, inservibles, a seguir regalando dinero, sobre todo a jóvenes, a quienes les está robando su futuro, porque solo el trabajo, empleo, genera riqueza, no el que te lo regalen para tener controlada a la gente.

¡Ah! pero diputados de MORENA, demandan a un Sacerdote, el Padre, Alberto Espinoza, porque en una homilía les dijo sus verdades, lo que está pasando con la; pandemia, desempleo, cancelación de esto y de otro, desabasto de medicinas, de restregarles lo mentiroso que es este gobierno, que si estuviera, Jesús, a “latigazos” los corría…y vaya que sí, mucha corrupción e impunidad, nada ha cambiado

¿Regreso a clases?

Y tenía que venirse otro problema, ante la falta de vacunación en niños, se están incrementándose los casos de manera alarmante, más de 30 diarios, más de 2 mil 300 casos hay, y con este panorama insisten en regresar a clases, ahora sí, es un acto criminal del gobierno federal, y estatales que acaten esto.

Sonora, no está para regreso a clases, TRIBUNA, y otros medios, han difundido el estado deplorable de instalaciones, y una cepa, Delta, que está pegando duro en nuestra entidad.

No entiendo lo que van hacer, nomás vean la reacción que hubo, a la carta responsiva que hizo la SEP, su titular, Delfina Gómez, de que Padres de Familia, firmaran de responsables de volver a clases, o sea como, Pilatos, lavándose las manos, ante lo inminente, pero pues dice AMLO; que llueva o relampaguee, el regreso, hay que asumir el riesgo, que grave, que delicado, el jefe de la Nación, diciendo esto.

¿Consecuencias? Claro que las habrá, y quedara en las conciencias del gobierno que sale y el que entra, por más protocolos que digan que harán, vendrá el relajamiento y socialización de niños en escuelas, ya ni mejor decir de procesos de sanitización, será mayor en las escuelas privadas, que las públicas, pero el “bicho” ahí está, al acecho.

Estamos en pandemia, los números de contagios ahí están ¿Cómo harán esto? Pacto de conciencia por favor autoridades, Padres de familia, no están dadas las condiciones, ahí quiero ver cuando se contagie el primer niño, niños, a cancelar aula, la escuela, aislamiento en casa, y lo más grave delicado, que a un niño lo tengan que hospitalizar o intubar ¿Eso quieren?

Hago un llamado, yante los números que informa la misma Secretaría de Salud, a que piensen muy bien los Padres de Familia, si mandan o no a clases a sus hijos, entiendo en cansancio, por salud mental, todo eso, pero veamos la realidad, se están incrementando contagios, muertes ¿Eso queremos para niños? No quiero imaginar el dolor de unos Padres de tener a un hijo, pequeño, en un hospital, pero, en fin, allá las autoridades y mismos Padres de familia, es preocupante para mí, lo que pueda pasar en las primarias, secundarias.

Guaymas…certificado.

Ante la movilidad que hay en el Puerto, en, y semáforo epidemiológico que hay, se exigirá el certificado de vacunación, hasta los mismos prestadores lo piden y es para tranquilidad de todos.

¿Qué es un acto discriminatorio? Más lo es el que no se vacunen, y que paguen justos por pecadores, no hay de otra, no cerrar la economía, restricciones, menos movilidad, pero se me hace buena decisión, y que se tiene que replicar en todos los municipios, es la única forma, que la gente se vacune, y así nos cuidamos todos, el comercio y todas las actividades.

Cabildo

Otra Sesión, pública y privada extraordinaria de, Cabildo, para que el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, se aviente las últimas y nos vamos; que si remanentes, ampliación presupuestal etc… limpiando el cochinero pues, en otras palabras.

Que mandarán al Congreso las cuentas de organismos como; OOMAPASC y la Central Camionera, par de ejemplos de lo que fue el saqueo y robo de este trienio, seguramente maquillaron las cifras.

Solo espero que la Coordinadora de MORENA, diputada, Ernestina Castro, no la engañen, y aunque sea de su partido, revisen bien todo, con todo y que, Margarita Vélez, esposa del Alcalde, será legisladora, sería el colmo que se integre a la Comisión Anticorrupción, pero es tanto el cinismo, la impunidad, en la política, que se puede esperar todo.

Y para colmo, Mariscal, entregando reconocimientos a personal de la Contraloría ¡el colmo! Ante tantas denuncias y corruptelas, pero así es esto, en fin, ya veremos en el próximo Congreso como califican cuentas públicas, y para qué sirven los sistemas y comisiones anticorrupción, ya ven la FAS ¿Para qué ha servido? Para nada, y mientras no tengan “dientes” y no haya voluntad política así seguiremos.

Socavones

Clase de socavones que se han formado aquí en, Ciudad Obregón, con las recientes lluvias, que sacan a relucir la pobre inversión que han hecho Alcaldes, en obras que no se ven, como es la reposición de tubería viejas, colapsadas, y que propician este tipo de problemas.

Un carro entero, cayó en uno, solo pérdidas materiales, y que peligroso es lo que pueda pasar en la Kino y 200, una avenida con mucha circulación, ese punto está a punto de colapsar, y puede suceder una desgracia.

Pero al margen de esto, Obregón es un solo “Bache”, ese Plan Nacional, de Bacheo, no servirá de nada, urge recarpetear, son muchas las colonias en ese estado, y ya de pura tierra algunas. ¿Cómo va a solucionar esto, Javier Lamarque? Se necesitan cientos de millones, y no hay, aparte que recibirá un municipio quebrado

Alerta de Género

Ya por fin en la postrimería del gobierno que encabeza, Gobernadora, Claudia Pavlovich, se oficializará la Alerta de Género, ante tanto feminicidio que ha ocurrido, sobre todo en el sur, corredor Guaymas-Empalme-Cajeme.

Se iniciarán con los protocolos que correspondan, ya se verá en qué consistirá, toda vez que se efectué el acto oficial en los próximos días, mientras las Las Guerreras y Madres Buscadoras, ante tanto amague y amenaza, han tenido que parar en ; Ortiz, donde fue encontrada, Arantxa.

Y aquí en Cajeme, en el Valle, siguen apareciendo cuerpos ¿Cuántos cuerpos, hombres, mujeres están en tumbas clandestinas? Y lo inadmisible, que se haya institucionalizado el pico y la pala, para familiares que buscan a desaparecidos, un trabajo que debe hacer la autoridad.

Vaya reto para el próximo gobierno que encabezará, Alfonso Durazo, darle la vuelta a este tema de inseguridad, de falta de resultados de fiscalías, el crimen uniformado, como él mismo lo señala.

Toño…replicar basura.

Gira del Alcalde Electo, Antonio Astiazarán, por Nuevo León y Saltillo, estuvo en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, y se encontró también con el Alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Obvio que vio, Toño, programas de éxito que han tenido por allá, algunas sinergias, lo interesante que vi, fue el encuentro que tuvo con el Alcalde de Saltillo, Coahuila, y un proyecto de éxito que han tenido, el de compra de basura a cambio de un monedero que le da puntos a los ciudadanos para que consuman en el comercio local.

Consiste en recipientes que ha puesto el Ayuntamiento, la gente lleva el plástico, lo hace, la máquina lo pesa, pasa el ciudadano una tarjeta por una lectora, escanea, y le da dinero por cada kilo que lleven, en monedero electrónico, y consume en tiendas.

Obvio, Toño, lo replicará en, Hermosillo, al igual, me imagino, que otros, dado su compromiso con energías limpias y renovables, y pues obligado a hacer buen papel, es uno de los principales activos para el PAN y PRI rumbo al 2024, y MORENA con todo el poder.