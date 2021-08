Y empieza el "tiroteo" del séptimo año contra los Gobernadores: ‘El Bronco’, Claudia y Bonilla en la mira

DE MUCHAS COSAS SE PLATICO, esa media mañana, en la pequeña sala de mi casa. Hablamos de los planes que avanzan para los periódicos. De cómo TRIBUNA ha mejorado y ahora viene lo mejor.

GILBERTO FÉLIX BOURS y RICARDO BOURS, me habían avisado que me visitarían un poco después de las diez de la mañana del sábado. La visita fue puntual.

¿Motivo?

Visitarme en mi convalecencia en mi domicilio. Y refrendarme el apoyo de mi empresa en estos momentos complicados.

Y esto yo lo agradezco profundamente.

La charla se prolongó, tal vez, durante una hora.

Fueron temas del momento. El país, la situación que a todos nos impacta. La inseguridad. El futuro.

A fin de cuentas, quedó claro que los empresarios siguen confiando en México y no dejan de invertir.

En algún momento, la conversación derivó hacia mi trayectoria en TRIBUNA, pero también en LA VOZ DEL PUERTO y en el periódico que hoy es TRIBUNA DEL MAYO.

Más de 33 años ininterrumpidos, salvo algunos meses de convalecencia. Evocamos a GILBERTO FÉLIX ESCALANTE. Le dije a Gilberto hijo, de la muy buena relación que tuve con su señor padre. De lo mucho que él me apoyó.

De cómo él hizo posible que yo me incorporara a la campaña presidencial de LUIS DONALDO COLOSIO, en 1994.

¡Hace 28 años!

Como diría el poeta: ¡Cómo se pasa la vida tan callando!

Recordé no sin cierta nostalgia, aquellos meses en que Gilberto Félix Escalante y yo, acompáñanos a EDUARDO BOURS CASTELO en su campaña para Senador de la República, en el año 2000.

Sin duda fue una visita de esas que no se olvidan. Y que se agradecen para siempre. ¡Larga vida para ti, Ricardo; ¡larga vida para ti, Gilberto!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE, MAS ALLA

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Aún no se cumple el ciclo sexenal de los gobernadores que entregarán este año, y el periódico Reforma les adelantó vísperas nada buenas. De hecho, no revela nada que no se supiera… Me refiero al endeudamiento de corto plazo de algunos Estados, lamentablemente incluyendo a Sonora…

No es tanto como para ponernos a llorar, apenas arriba de 28 mil millones de pesos, nada qué comparar con los 83357 millones de pesos, que adeuda JAIME RODRIGUEZ CALDERON, “El Bronco”, que está por terminar en Nuevo León…

Por cierto, al “Bronco” al espera un séptimo año muy tormentoso con el joven que lo va a sustituir, pues este ya se la cantó…

Como diría mi ancestro colega: ¡Agarren piedras!...

Otros gobernadores con exceso endeudamiento, son SILVANO AUEROLES, de Michoacán, y JAIME BONILLA, de Baja California, este sí, de plano, sin excusa pues se endeudo se pasó de la raya de un periodo pequeño, como a todos consta…

Pues sí: ya sabemos que unos roban poquito, como el personaje al que hice referencia en los Rumbos del sábado, según me comentaban Ricardo Bours Y Gilberto Félix Bours…

(Déjeme decirlo: siempre me he preguntado qué diferencia hay entre un político que roba mucho, --en exceso, pues—y uno que roba discretamente, un puñito acá, otro más allá)… Y así…

Como aquel alcalde de Nayarit, se acodará usted…

Como sea, a CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, si es que surgen criticas cuando se vaya, --que no lo creo—no le llegarían los gritos hasta Barcelona… Digo, ¿no?…

MIENTRAS TANTO, DEJEME CONTARLE que ayer encontré en mi refugio de trabajo un magnífico libro que vino a regalarme EDDUARDO(Gualo) CASTELO, escrito por su talentosa hija ANA LUCIA CASTELO BROQUEZ…

Ana Lucia es Licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora y en su presentación personal sorprende la variedad de características que destacan en el ejercicio de su carrera…

El título de la obra lo explica todo: “El cactus de la felicidad” … ¿Qué es un cactus de la felicidad?...

Adentrándose un poquito en sus páginas, nos damos cuenta que no es nada de lo que uno se imagina y que, en realidad es perfectamente entendible y ciertamente muy positivo…

Particularmente, espero poder hacer una amplia explicación más adelante en la medida que le dedique tiempo a su lectura… En todo caso, ya se verá…

¡EUREKA! DESPÚES DE MESES de no saber nada de él, ayer se reportó por teléfono desde Moroncárit, RODOLFO JORDAN VILLALOBOS, todavía líder estatal de la CNC, a quien acompañaban a la mesa RICARDO GAXIOLA, dirigente campesino de la zona fuerte-mayo, así como HUMBERTO MORALES, un longevo dirigente cenecista en el mayo…

Lo de Jordán es el vivo ejemplo de la tragedia política que el avasallamiento que Morena ha generado en las elecciones ha provocado en miles de políticos priistas de todos los niveles…

De hecho, se creía que habiendo quedado en el número 4 de la lista de las plurinominales, ya la tenía hecha…

Sin embargo, igual que le ocurrió en Bacúm a SERGE ENRIQUEZ TOLANO, le pasó a Jordán: al cuarto para las doce, los compromisos aliancistas se la tumbaron…

Así como él, muchos tricolores se quedaron chiflando en la loma…

Dicho esto, con todo respeto…

A Jordán no lo pudo salvar nadie. No pertenecía al grupo selecto al que, si pertenecen NATALIA RIEVRA, ERNESTO DE LUCAS y en otros tiempos. El Maloro MANUEL IGNACIO ACOSTA…

Usted me netiende, caro lector…

HACE UNOS DIAS VINO a verme un muy querido amigo mío. Le pregunté qué pasará con tantos priistas que se quedaron sin puestos políticos y sin cargos públicos…

--Quién sabe—me dijo. —Hay mucha confusión, nadie sabe para dónde caminar, que rumbo tomar…

Hay priistas que personalmente disponen de capacidades distintas que les permiten desempeñar otras actividades distintas a las políticas para sobrevivir a la catástrofe laboral…

Algunos son académicos, otros son ganaderos y oros agricultores… Debo decir que entre mis amigos priistas hay ganaderos, agricultores y académicos…

Y algunos más, son pensionados y pueden vivir con decoro con lo que les paga el gobierno…

Bien vista las cosas, el problema no está tan feo…. ¿O no?...

Y ACUSO RECIBO DEL MENSAJE que tuvo a bien enviarme el Ing. ALEJANDRO BELTRAN, a quién no he tenido el gusto de ver y con él tomarme el café que tenemos pendiente… Nos lo debemos, inge…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me fue reenviado el artículo de LIEBANO SAENZ, que publica en el diario Milenio y cuyo contenido me ha sido recomendado por un amigo que lo es también de él…

Vale la pena comentarlo con amplitud de espacio de modo que este tema queda pendiente para mañana, Dios mediante…

Liébano fue poderoso Secretario Particular del Presidente ERNESTO ZEDILLO y desde esa posición empujó fuerte a favor de sus amigos…

A unos logró ponerlos en importantes puestos, a otros no pudo hacerlos llegar, pero nada le quita que ha sido muy amigo de sus amigos… mañana, pues…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com