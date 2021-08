La "chispa" se le acaba a AMLO y lo apuesta todo a las clases presenciales

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ha llegado al punto en que ya no importa cómo eluda una responsabilidad sino simplemente que pueda salir del paso. De hecho, nunca le ha importado equivocarse y ser pillado en una mentira. Le bastaba poner la cara de viejito mustio para que al rato ni quién se acordará de la mentira.

Con esta estratagema, se la ha pasado la mitad del sexenio.

El problema es que todas sus marrullerías ya no le alcanzan para salirse con la suya. La gente está harta de los mismos clichés. Todos los días es lo mismo. Los políticos de antes, no somos iguales. No somos corruptos, No somos como ellos…

“¡Ya basta por favor!”, exclamaría mi vecino en la mesa.

Lo cierto es que la capacidad de engaño y de humorismo de AMLO, está agotada. De ser considerado un hombre maduro con gran chispa y talento, ha pasado a ser un anciano, empecinado en sus ocurrencias.

Sin embargo, no recuerdo yo que hubiese llegado al extremo de exponer a un peligro real de perder la vida, a niños de escolaridad básica.

Abrir las clases presenciales a niños de entre 7 y 13 años es una terrible irresponsabilidad. Quiero creer que alguien le debió decirte que hay 10 mil planteles escolares banalizados.

Algunas escuelas fueron totalmente desmanteladas por los delincuentes. Los planteles se encuentran en condiciones de abandono, sucios, contaminados. La mayoría carecen de servicios de drenaje y agua potable.

Y bien se sabe cuál fue la respuesta del Presidente AMLO: “Las clases van, truene, llueva o relampaguee”.

Déjeme decirlo: a pesar de que HUGO LOPEZ GATTEL se esforzó en taparle el ojo al macho, a nadie pudo engañar cuando quiso convencer que el porcentaje de niños con Covid-19 es mínimo.

Esto no es Cierto.

En cada entidad hay muchos niños hospitalizados por Covid. Esto no tiene vuelta de hoja, la ciudad de México no es todo México. Hay 32 Estados que forman parte de la república mexicana.

Y en cada Estado muchos niños están siendo tratados contra el Covid.

Como cualquier ser humano, yo deseo de todo corazón que al Presidente de la República le salgan bien las cosas.

Particularmente, no estoy en condiciones de desearle un mal a nadie. Y menos cuando lo que está en juego es la vida de un niño.

Lo más lastimoso de este caso, es que ante el clamor de muchos padres de familia que temen –y con razón—que sus hijos se contagien en las clases presenciales, es la respuesta presidencial: “en la vida uno tiene que arriesgarse, exponerse al mundo para poder salir y lograr sus objetivos, ! ¡No podemos vivir con miedo!”.

Cuando una madre de familia escuchó estas palabras en la televisión, a grito abierto dijo que el Presidente no tiene derecho a exponer al Covid a niños que no son suyos, “que exponga a sus nietos”, clamó.

Y este es el punto al que ha llegado AMLO.

No quiero suponer nada cuando se trata de los hijos de otros. Pero puedo decirlo de otro modo: si las cosas se salieran de control, ¿qué diablos iba a decir el Presidente?

Su carísima no le va a durar toda la vida. De hecho, el amor, aún el más grande amor que existe en el mundo, podría convertirse en odio.

Es una ley natural de la vida. Hasta en los animales podemos verlo. La moneda está en el aire.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE MAS ALLA

Y AQUÍ, UNA HISTORIA—pequeña historia— para contarse: un grupo de viejos militantes del PRI, todos avecindados en la región del mayo, me dicen que se proponen rescatar las historias de algunos alcaldes del sur del Estado, que lo fueron en distintas etapas y dejaron huella y honor en el desempeño de su gestión…

Quieren empezar con tres o cuatro alcaldes de los años últimos de la década de los ochenta y principios de los noventas… Serian ENRIQUE IBARRA ALVAREZ, que fue presidente municipal de Alamos , entre 1988 y 1991, mismo trienio en que les tocó gobernar sus municipios, a PELAGIO FELIX ESPINOZA, en Etchojoa; HELIODORO SOTO RODRIGUEZ, en Huatabampo, y JOSE LUIS HERNANDEZ PINEDA, en Bácum… Interesante grupo de ediles…

Efectivamente, cada uno de ellos hizo historia en su gobierno… Ibarra Alvarez, por ejemplo, impulsó la creación del Festival “Alfonso Ortiz Tirado”, en Alamos, y en su tiempo visitaron la región el Presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI, incluso, don ANTONIO ORTIZ MENA, una celebridad internacional en materia de finanzas…

Enrique supo atraer a escritores y escritoras, que escribieron obras muy hermosas en escenarios alrededor de la mágica Alamos…

Pelagio Félix sacó de su abandono a Etchojoa, y le dio un toque de modernidad al municipio; HELIODORO SOTO RODRIGUEZ, revolucionó a Huatabampo económicamente y de ahí para adelante todo fue miel sobre hojuelas…

Y en Bácum, JOSE LUIS HERNANDEZ PINEDA, sacó de la obscuridad al municipio y con el decidido apoyo del Gobernador RODOLFO FELIX VALDEZ, construyó el boulevard principal y amplió el puente, que fue el punto de partida para otras obras…

La idea es buena, sobre todo no olvidarnos que antes de la pandemia y de la Cuarta Transformación, existió un México mejor…

En todo caso, ya se verá…

Por cierto, pocos saben que los primeros tres alcaldes mencionados, fueron impulsados por el entonces muy influyente político de Huatabampo, BULMARO PACHECO, a quién don Rodolfo, el Gobernador, tenía en alta estima…

En cambio, a Hernández Pineda lo apoyó y lo presentó al gobernador Félix Valdez, el jefe de la ayudantía, el Mayor Zamora… En esos años, DANIEL TRELLES era secretario Particular del gobernador… ¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!

¡OH, LA LA! VAYA SORPRESA QUE me llevé el otro día cuando en la galería fotografía del Profesor JOSE PEDRO MONTAÑO, apareció, entre dos celebridades del béisbol del pasado, nada menos que a la regidora electa ANABEL ACOSTA ISLAS…

Con su característica sonrisa, sería muy difícil que alguien se imaginara que esta muchacha ha volado a alturas insospechadas y conocido la derrota como lo han hecho políticos de gran calado, como RICHARD NIXON , que fue derrotado por JOHN F. KENEDI en 1960 y posteriormente perdió en las elecciones para la gubernatura del Estado de California…

Pero Nixon volvería por sus fueros y en 1968 ganaría la presidencia de los Estados Unidos…

Y en dos ocasiones…

A PROPOSITO DE AMIGAS, me llama la atención el silencio de CHAYITO OROZ IBARRA…

Digo, porque un amigo común, JULIAN LUZANILLA, ha venido a Cajeme a visitarme en varias ocasiones y me ha preguntado por ella, que fue su compañera de legislatura, en tiempos en que en la Cámara de Diputados había verdaderos tiburones, uno de ellos, CARLOS ROMERO DESCHAMPS…

Yo me propongo buscar a Chayito, pues según pude enterarme, ella regresó de su viaje a Monterrey, donde radica su hijo JORGE HARRIS OROZ…

Ya le contaré…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer tuve la oportunidad de conversar ampliamente, con el Dr. FRANCISCO VERDUZCO VALENZUELA, quién se encuentra muy recuperado de sus quebrantos de salud…

Gracias a él, he tenido noticias del médico JOSE ANTONIO CERECER, quién se dejó ver —me dice el Dr. Verduzco—con su nieto ANTONIO…

¡Larga vida para ellos!…

Vale la pena traer a colocación una curiosa coincidencia histórica: los médicos Verduzco y Cerecer, el Químico CARLOS RAMON ESPINOZA y yo, nos conocimos, mejor dicho, les conocí exactamente al mismo tiempo…

Si no recuerdo mal, fue un medio de 1968, en el entonces sanatorio Guadalupez… Carlos Ramón ya se nos adelantó y de verdad se le extraña…

Es todo.

Le abrazo.

