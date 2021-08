El encuentro con; Ricardo Bours...el libro de Mariscal...que cierres en el sur

Este pasado viernes hubo reunión en la capital a convocatoria del; empresario, político y ex candidato de MC a la gubernatura, Ricardo Bours, para; allegados, equipo de campaña, y para quienes fueron invitados e impulsados por él para que fueran candidatos a; Alcaldías, diputaciones locales, federales.

Fue un buen encuentro, obvio por distancias, trabajo, estamos en pandemia, no asistieron todos, pero fue un grupo representativo, y quienes no fueron, le demuestran, aprecio, afecto, amistad a, Ricardo, que encabezó un proyecto, que no se cristalizó, pero que deja experiencias, algunas duras, pero que servirán para el futuro.

Como bien les dijo al hacer uso de la voz, esto no se termina, deben seguir trabajando en sus comunidades, a través de MC, o cualquier trinchera, y ser una oposición responsable.

Y fue claro al señalar, ante críticas que recibió por abandonar la candidatura, por qué lo hizo, y no fue por el asesinato de su amigo y compañero de mil batallas, Abel Murrieta, que sin lugar a dudas fue algo que le dolió y le partió el corazón.

Ricardo, directo, claro, como lo es, sin tapujos, sin esconder nada, señalo, como una falta de respeto a la memoria de, Abel, el que se diga que renunció a la candidatura tras su asesinato, y no abandonó a nadie.

Como bien lo señalo con anterioridad en una entrevista, hubo un acuerdo con, Ernesto Gándara, de medirse, el estudio lo hizo, Liévano Saénz, acordado por ellos, y Ernesto, salió arriba, y se tomó la decisión, nada tuvo que ver el cobarde asesinato de, Abel, por cierto, muy emotivo aplauso a la memoria de, Abel, a solicitud de, Enrique Estrada.

Pasadas las exequias, Ricardo, con sus más allegados, su familia, al igual que reunión que sostuvo con, Mónica, esposa de, Abel, consulto con ellos, y recuerdo, dicho por, Ricardo, que, Mónica le expreso, “haz lo que tengas que hacer” y así fue como, Ricardo, anunció después su adhesión a la candidatura de, Ernesto Gándara.

Obvio, esto no fue del agrado de la dirigencia estatal, nacional, se entiende, pero, Ricardo, pragmático, objetivo, sabía que no le daban los números, y creo tomo la decisión correcta, que no se dieran las cosas, es otro boleto, fue una decisión ciudadana, en donde, por cierto, brilló la apatía, más de 1 millón de ciudadanos no salieron a votar.

En fin, un buen evento de, Ricardo Bours, ya no se lanzará a una elección, pero es un hombre que le apasiona la política, y creo seguirá participando, apoyando, incluso sin distingo de colores, quiere lo mejor para su municipio, para, Sonora, y así lo seguiremos viendo, el crecimiento, las victorias en 7 alcadías, que serán claves, mucho se debe a, Ricardo, que posicionó la marca en la pasada campaña.

Por cierto, señalo, no es tiempo de criticar a un nuevo gobierno que no inicia, es cierto, hay que darle margen de maniobra.

Rodolfo Castro

Es cierto, no es momento de críticas al nuevo gobierno que encabezará , Alfonso Durazo, pero de ruido el comentario hecho por el periodista, Jorge Morales, hacia la persona que se supone se perfila para Secretario de Hacienda, Rodolfo Castro.

Este personaje fue Secretario de Hacienda con el Gobernador de BC, Jaime Bonilla, y se vino (o lo despidieron) a la campaña de, Durazo, el detalle es que, Morales, señala, y muestra notas y expedientes que hay en dicha entidad, de irregularidades supuestamente cometidas por el ex funcionario.

Y una que me hizo ruido, sobre un Parque Fotovoltaico, y pues es uno de los proyectos del Gobernador Electo, una Planta Solar en, Puerto Peñasco con un costo de ¡1, 600, millones de USD! Financiados por CFE y la Banca oficial.

Se va crear una empresa estatal, otra cosa que me hace ruido, el gobierno no es empresario y cuando mete las manos, termina en desastre, subsidios, corrupción.

Y lo que tampoco han aclarado, ¿Quién es el empresario que dono 1000 hectáreas para el proyecto? Me hace ruido tanta nobleza ¿De Barbas? ¿Ustedes creen? ahí se las dejo.

En fin, salió el primer el primer obus para el Gobernador Electo, quien por cierto al parecer mañana lunes se supone anunciará más miembros que integraran su gabinete, ya confirmado de el de Salud, José Luis Alomía.

Todo parece indicar que serpa una mezcla de sonorenses y gente que vendrá de la ciudad de México a integrarse al gabinete legal y ampliado, suene el nombre de, Miguel Ángel Larre Puente, para encabezar la fusión del sistema de comunicación; Telemax, Radio Sonora, y Comunicación Social, vienen muchos cambios, reingeniería financiera, fusiones etc… ya que tome protesta, Alfonso Durazo, se vendrá esto, veremos cómo se dan las cosas.

El Libro

Pues con la novedad que aparte de 3 años de esparcimiento, y dedicarse más tiempo también a la “Bohemia”, y el municipio cayéndose, el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, nos salió con la sorpresa que escribió un libro (o alguien, y solo lo firmó) en donde señala, para que lo tomen en cuenta futuros funcionarios, como hacer un gobierno “participativo y comunitario”, algo que definitivamente no hizo. ni creo se venda un solo libro.

Cajeme, hecho pedazos en su infraestructura urbana, años sin invertir, y hoy este municipio, la ciudad, para mí, otrora, una de las más bellas, mejor trazadas, hoy no queda nada, hecha pedazos, y lo peor, perdió la paz, decenas de muertos mensuales, Mesas de la Paz inútiles ¡ah! pero anuncia con bombo y platillo que llegaran cientos de militares “dioquis” la matadera sigue… y seguirá, iban 42 o mas hasta ayer y 78 el mes pasado

¿Burla? ¿Sarcasmo? de él, tómenlo como quieran, para mí es ambas, este funcionario, como Alcalde, deja como legado una estela, tufo de; opacidad, corrupción, tanto en el ayuntamiento como en organismos descentralizados, como la Central Camionera, OOMAPASC, todos sustentados, fundamentados, pero pues Contralorías y órganos fiscalizadores, sin dientes, sin autonomía, y ni voluntad política, no hicieron nada, y ahí están los que se supone delinquen, disfrutando lo robado en total impunidad.

Axxo…otra de Mariscal

El año pasado en una columna escribí sobre una irregularidad cometida por el Ayuntamiento de Cajeme, en relación a un Estudio de Ampliación de la pista, el cual costo, con todos impuestos 5 millones de pesos.

Y es una irregularidad, un fraude, porque esto es un tema de la SCT o de ASA, que en el caso de la terminal de Obregón la administra señor, Ontiveros Loya, y nunca estuvo de acuerdo, estuvo enfermo, creo esta o estuvo incapacitado, y en el contrato, licitación, no aparece su firma, ni de nadie del gobierno federal.

Obviamente la armaron bien, la licitación amañada, todo el papeleo etc… el detalle es que la empresa que “ganó” se dedica a la limpieza, y está localizada en la calle, Castillo, número 800, Colonia Urbi Villas del Real.

O sea, hasta burdos se vieron, hubieran creado una empresa fantasma de Arquitectos, de perdida, les valió, eso sí, ni Mariscal, ni Galindo, la mano que mece la cuna, firman, sino subordinados, si tontos no son, así se la aventaron con North Collect, en OOMAPASC, a la que le sacaron millones, si la casa en Puente Real, les quedo bien, la de Buena Vista, y ya en unos meses, dicen saldrá a relucir la de, San Carlos, lugar que les encanta ir a la actual familia real de Cajeme.

Y a ver si se confirma la ampliación de servicios de SOLAQUA, 450 millones más de deuda al organismo, es lo pactado, obvio ya enterado y autorizado por, Javier Lamarque, obvio menos el arreglo respectivo, así se hace las cosas en este régimen, prostituido, político-empresarial.

A ver si la FAS, que tendrá nuevo Vice Fiscal, vence el término de, Odracir ESpinoza, o la nueva Unidad de Inteligencia Estatal, que creará el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, le entra, aunque sean de MORENA, es un abuso lo que hicieron en Cajeme, no se vale.

El nuevo representante de SAGARPA

De no creerse, se sigue privilegiando la lealtad y no la capacidad, no puede ser que nombren representante federal de; Agricultura, ganadería, Pesca y Acuacultura a un personaje que de eso no sabe nada.

Plutarco Hernández Patiño, hijo de, Patricia Patiño, esposa del Alcalde Electo, Javier Lamarque, es el nuevo representante en Sonora, y yo me pregunto ¿Sabe cuántos riegos lleva un Trigo? ¿Qué es Ahijar y tablonear? ¿Qué es amocoyamiento? ¿Qué sabe de sanidad e inocuidad? ¿De comercialización? en fin, de toda la problemática del sector agropecuario, actividad primaria importante para la entidad.

No me imagino a dirigentes; Miguel Anzaldo, Juan Gerardo Gándara, Alvaro Bours, dirigentes de Uniones, a, Héctor PLatt, de UGRS, a, Juan Rurico López, Profe Castro Cossío, Abel Castro, en una mesa planteando problemáticas de sus sectores a un joven, abogado, que no sabe, ni le entiende a esto.

No entiendo como el Senador, Arturo Bours, que también es productor, y tiene ascendencia en el gobierno federal y futuro estatal, permita esto o hubieran cabildeado el nombre de algún productor, incluso de MORENA; pero que sepa de que se trata el asunto.

NO me cabe la menor duda, que a este funcionario, en cada reunión, llegará con asesores que tendrán que estar pasándole tarjetas informativas, para que no la esté cajeteando cuando hable, pero pues ¿Qué hacer? Son decisiones políticas, y lo que menos importa en la 4T es la preparación, la capacidad… lamentable.

Que cierre Ayuntamientos

En, Guaymas, el Patronato de Bomberos, se avienta una rampa un acceso para discapacitados en, Miramar, con un costo de 15 mil pesos…mientras, la Alcaldesa, sara Valle y, Marí, se avientan otra en, San Carlos de ¡8 millones!, unas palapas que ni el caso, y en un punto que se las llevara una buena llovida o tormenta, pero dizque son movibles, y tendrán maquinaria ¿Ustedes creen?

En, Empalme, el Ayuntamiento sin luz, y la basura la dejan en la puerta porque no pagan el servicio al concesionario, y del Alcalde, Javier Genesta, ni sus luces.

Pobre la denominada “Ciudad Jardín” desde que estuvo de Alcalde, Carlos “Kiriki” Gómez, del PRI-CTM; puras historias de fraudes y saqueos, que no distingue colores, a esto súmenle los asesinatos, feminicidios, pero pues la gente tiene los gobiernos que se merecen, no se quejen, y ni salen a votar.

Y en, Navojoa, Doña Rosario Quintero, no acabaló para la nómina, se confirma la quiebra, el saqueo del Organismo Operador de Agua....y ganó MORENA en el sur, con estos gobiernos, de no creerse, pero reitero, ciudadanía no salió a votar, y tuvo y tendrá los gobiernos que se merecen, no se quejen

Sin aire la Junta

Pues resulta que la Junta y Delegación De Trabajo laboral de Cajeme, un Licenciado Tánori, adquirió 23 aires acondicionados, fiados, y anda vete es hora que el proveedor no ve la suya, y se dejó ir a quitarle los “chips”, así que se están asando de calor los empleados y cuanto abogado o trabajador va a un trámite.

A ver si toma nota el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, se entiende que está a poco de que acabe la administración, pero no pueden estar trabajando, en pleno verano, en estas condiciones, y dejar este problema al nuevo Secretario del Trabajo.

Y llegó a 600 promedio COVID

Pues llegó y rebasó los 600 casos de COVID diarios en, Sonora, un día fue de 49 niños, otro de 52 niños y esto en ascenso o promediando así, y aferrados a seguir con el plan federal de abrir escuelas, con todo y que dicen habrá protocolos.

Son 3 mil 500 escuelas públicas, asociaciones de padres señalan están listas unas 1, 600 ¿Cómo abrir? Sobre todo, en colonias pobres y comunidades aisladas marginadas

¿Van a estar Padres de familia todo el día sanitizado? ¿No van a trabajar? que panorama difícil veo yo para este gobierno y el que sigue, con todo y las medidas que anuncian ¿Cuántos días les gusta para que sigan protocolos? ¿Los niños no van a socializar ¿No habrá recreo, no van a jugar? Perdón por lo pesimista, pero los números, estadísticas ahí están, no están dadas condiciones, aunque los Padres de familia, niños estén cansados, cepa Delta esta dura, no se la acaban en EUA, Japón, países mas desarrollados que el nuestro, con otra cultura ¿Qué le esperar de México, entidades, Sonora?

Me preocupan niños de escuelas públicas, también privadas, pero menos problemas, hay recursos, pero Padres de familia, adquieran Seguro Médico escolar, o familiar, porque Dios no lo quiera, un niño requiere hospitalización, los hospitales públicos no se darán abasto, y si van a privados, no se la van acabar con la cuenta, perdón, será la cruda realidad.

Sexto Informe

Próximo jueves, Gobernadora, Claudia Pavlovich, entrega su sexto y último informe de gobierno, y es de imaginar dará un mensaje a los sonorenses, el cual será motivo de análisis de medios, columnistas, sociedad, sectores en su conjunto.

Yo veo a este gobierno bajo dos aristas, uno la primera parte, como lo recibió y como le fue y nos fue a los sonorenses, a partir de que el Presidente era del PRI, Enrique Peña Nieto, un Congreso que apoyaba a nivel local y federal, éntrale a lo básico, a lo apremiante como dijo, ella.

Pero todo cambio a partir de la elección intermedia, llegó MORENA, al Congreso Federal, local, Ayuntamientos, se perdió la Presidencia, llegó, Andrés Manuel López Obrador…y “cerro” la llave, no aprobó ninguna obra para Sonora, se perdió la gubernatura, de hecho, el PRI perdió las 8 que tenía, de ese tamaño el descalabro.

Próxima colaboración analizaremos; las expectativas sobre esta administración, lo bueno, lo malo, asignaturas pendientes, fallas y lo que recibe el próximo Gobernador, Alfonso Durazo.