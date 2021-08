Decisión política abrir escuelas; un acto criminal...alerta con el agua, acueducto

La decisión política del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de regreso a clases presenciales, aunque se dejará a criterio de padres de familia también, y que lo estén acatando gobiernos estatales, como, Sonora, es un acto grave, delicado, hasta criminal, poner en riesgo a miles de niños cuando la pandemia, con su nueva cepa, Delta, está en niveles máximos, y el semáforo cambia a rojo, y naranja varias entidades, incluida la nuestra

¿Cómo mandar a niños a escuelas públicas vandalizadas y sin mantenimiento hace más de un año? De pérdida los colegios particulares, que no dejaron de cobrar colegiaturas, tienen personal, presupuesto, lo indicado en protocolos para salvaguardar a los niños, pero, aun así, ellos también están en riesgo, porque no están vacunados.

Y el virus está ahí, en el aire, en el pupitre, baños, en las canchas deportivas, no habrá sana distancia en el recreo, y se necesita sanitizar las áreas a diario, por la mañana y en la tarde ¿Quién hará esto en escuelas públicas? ¿Hay presupuesto?

Perdón, pero esto que va a pasar el 1 de septiembre es un grave error, a esta administración le quedarán 13 días, el problema se le vendrá, y duro, al Gobernador Electo, Alfonso Durazo y al próximo Secretario de Salud.

Están las estadísticas en 3 dígitos diarios, llegando días a 500 contagios diarios, muertos al alza, cambia semáforo a rojo y naranja ¿Y van a volver a clases? Las consecuencias serán terribles, ya los hospitales del sistema salud pública, llenas las camas, intubados, y pura gente que no se vacunó, lo señaló el Secretario de Salud, Enrique Claussen ¿Así como pues?

Preocupante lo que va a suceder en, septiembre, no quisiera, pero creo desafortunadamente, se van a contagiar niños, ya hay casos de infantes recién nacidos con COVID, ahora imaginen el panorama regresando a clases, donde habrá que ver si todo el personal administrativo y docente se vacunó.

Pero pues que hablen los números y estadísticas ante esta decisión de regreso a clases.

¿Qué es la salud mental? Sí, ¿Qué no aprenden con clases en línea? Cierto ¿Que ya no aguantan padres y niños tanto encierro? También, pero estamos en pandemia, el problema sigue, y peor, el “bicho” está ahí, al acecho, y los está esperando en las escuelas, sobre todo las públicas.

¿Qué piden que Padres de familia vayan a limpiar? Pues si tienen que trabajar, no es su obligación, en fin, es decisión tomada, que asuman riesgo Padres de Familia, autoridades, yo solo lamentaría ver, Dios no lo quiera, sufrir Padres de familia, con hijos que probablemente se infecten, no están vacunados, y si empiezan a caer casos, se tendrán que cerrar; aulas, escuelas, aislamiento, y qué trágico sería ver niños intubados.

¿Aguanta esto el sistema Hospitalario de Salud Pública? Lo dudo, repito, que doloroso será para Padres de familia que sus hijos se contagien de, COVID, que tengan que ser intubados, y que haya muertos, ya me imagino el estado en que se encuentran las escuelas públicas de los municipios, comisarías, comunidades rurales, terrible el escenario que se viene y qué reto para el nuevo Gobierno. Aquí en, Ciudad Obregón, un grupo de jóvenes empresarios, encabezados por, Arturo Knapp Navarro, se dieron a la tarea de adoptar 5 escuelas públicas, le van a meter dinero de su bolsa, miles de pesos mensuales, que bueno que hay corresponsabilidad social de ellos, y de agrupaciones que ayudan, pero no es suficientes, son ciento de escuelas en todos los municipios. Y pues nuevamente, la sociedad civil, entrando a resolver, o paliar problemas, cuando es el gobierno su deber, para eso se pagan impuestos, pero pues AMLO manda todo a programas clientelares, y así no se puede.

En cuanto a la economía, mañana lunes en Naranja, será difícil cerrar negocios, restricciones, menos movilidad, pero está al alza esto ¿Que hacer? pues como en Mazatlán, prestadores de servicios exigirán a clientes pruebas COVID, ¿Que es discriminatorio? estamos en pandemia, miles de muertos, contagios, pacto de conciencia, está de por medio la vida

Mi Escuela

Aparte de la pandemia, ahí viene otro problema, de hecho, ya está ¿Se han construido escuelas nuevas, aulas públicas? No, si han notado, no se ha inaugurado una nueva escuela ¿Por qué? porque AMLO eliminó el programa, y esto lo puede confirmar el Secretario de Educación, Víctor Guerrero.

A partir del nuevo gobierno, serán los Padres de familia, harán asociaciones en su colonia, se van a ir a inscribir a la Secretaría del Bienestar o la SEC, (obvio les pedirán sean morenistas) y se les dará el dinero directo a ellos, para que reparen, hagan aulas y escuelas ¡al diablo los Ingenieros, Arquitectos, Constructoras!, son intermediarios, y corruptos en la visión de AMLO.

Nomás imaginen la corrupción que habrá, y el hecho de que Padres de familia, le harán al “albañil”, a ver qué funcionario de la SEC firma de recibido, y será corresponsable de un derrumbe de un aula en una escuela, pero AMLO está cuadrada su mente, no cambia, ni cambiará, dinero directo a la gente, programas clientelares, y que productores, empresarios, profesionistas, PYMES etc…salgan como puedan, no los apoyaran, pero son los que pagan impuestos para que el Presidente lo disponga como él quiera, y pues AMLO es parte del problema y no de soluciones que necesita el país. CONEVAL le acaba de restregar, con datos oficiales, millones de pobres nuevos en el país, obviamente, no los aceptó, él como siempre, tiene otros datos, y cree que la gente está mejor, porque les regala dinero a través de sus programas clientelares, y eso es falso, y lo peor es que la inflación a mitad de este año ya ronda 7 por ciento, ni para la canasta básica alcanzará.

Mientras AMLO no entienda que es dando certeza a la inversión nacional y extranjera, que son los que generan empleos, pagan impuestos, es como, Sonora, y el país, saldrá adelante, pero no, no entiende, y el 2024 va a entregar un país con el PIB por los suelos, más pobres, y un sinfín de problemas como los hay en, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia mandatarios con las mismas ideas socialistas como las de, López Obrador…al tiempo.

Agua…alerta

El pasado viernes se encendieron las alertas en territorio Yaqui, temprano posteo un vocero de la Etnia, Mario Luna, a posibilidad de que en una reunión que se efectuó por larde, Gobernadores firmarían, un punto, en donde para decirlo en pocas palabras, no habría problema con el trasvase de agua del Novillo a Hermosillo, y aparentemente 11 años de lucha de ellos, Movimiento Ciudadano por el Agua, productores, se vendría abajo.

Para empezar, hay una controversia constitucional que se interpuso el Ayuntamiento de Cajeme, durante administración de, Faustino Félix Chávez, y hay Amparos interpuestos por, productores, y la misma Tribu Yaqui, que están en la SCJN, que no se respeten, es otra cosa, tampoco está lo del Impacto Ambiental.

El caso es que finalmente se vieron otros puntos, les falló nuevamente a los funcionarios del INPI, Aguilar y Adelfo, que traen la instrucción y la “chequera” de la ciudad de, México, de convencerlos, de intercambiar fichas, para que acepten el trasvase, que no les afecta, que se desistan pues.

Por lo pronto, se cayó el asunto, pero ahí está latente el problema, las fichas se encarecen, los intereses económicos que hay detrás de esto son muy fuertes, más la intromisión del crimen organizado en la zona.

Hay un Plan de Justicia Yaqui, sí, que bueno, pero reitero, no a costa de atentar contra la propiedad privada de la tierra, y la lucha por el agua, justa, que lleva 11 años, y que ha significado, aparte de depender de lluvias, en menos hectareaje de siembra, 30 mil aproximadamente, desde que inició este problema.

Está de por medio la sustentabilidad del Valle del Yaqui, queda agosto y parte de septiembre para ver cómo queda el sistema de Presas del Yaqui, sus volúmenes, disponibilidad para el ciclo 2021-2022, ya se verá cuando anuncien el programa los directivos del DDRY, Miguel Anzaldo y Humberto Borbón, esperemos que mínimo sea igual que el ciclo que concluye o sea mínima la afectación, este sector, primario, es fundamental para esta región.

Y mientras en la capital, arrancaron ya dos nuevas torres residenciales, se anunció otra, a ver si no tiene “lagitos”, que bueno, señal que hay actividad económica, y vendrán más desarrollos y con ello exigencia de agua, obvio, del Novillo, a través del Acueducto, es el problema, y con el cambio climático, es un volado cada año, si lloverá o no, y como programar cultivos en el Valle del Yaqui.

Por cierto, una de las torres, creo será de 26 pisos, cerca de la otra que ya casi está terminada, los dos penthouse, 1 millón de USD cada uno, uno de ellos para el que se aventó la tranza del Home Port en, Peñasco, en el sexenio de Padrés, ahí nomás para que vean lo rentable que es la política, los negocios con el gobierno…y la impunidad.

Violencia ¿Justicia para Abel?

Pues no cede violencia, ejecuciones, rugir de metralla, en Cajeme, y sur, hubo un enfrentamiento, entre dos grupos delincuenciales, un muerto, heridos, según notas de portales.

Circularon versiones que uno de ellos estaba involucrado en el crimen de Abel Murrieta, pero no ha habido comunicación oficial por parte de la Fiscalía, ni de su titular, Claudia Indira Contreras.

Solo se sabe, y me lo confirmó una autoridad, que hay un herido en un Hospital, y que hay resguardo por fuera de elementos de la Guardia Nacional.

Al margen de esto, si es oficial o no, siempre estará la exigencia de la familia y de la mayoría Cajemenses, que se haga justicia a este artero crimen, que nos dolió a muchos, pero también para tanta gente inocente que ha caído en algún fuego cruzado, ya que se han roto ya todo tipo de códigos, pactos, los ataques son ya en cualquier lugar, hora, poniendo en riesgo a una ciudadanía que quiere ¡Paz!

Por lo pronto, ya dos dígitos de muertos este mes, a ver como es el cierre, julio fue de 78 ejecuciones, y pues esperar a que acabe esta pesadilla de administración municipal…y no esperemos que cambien las cosas con Lamarque.

Por cierto, recordé la anécdota que dijo, Ricardo Bours, al asumir la Alcaldía, la recibió del hoy electo, Javier Lamarque, que, al llegar a la oficina, la secretaria lo recibió con dos sobres de, 20 mil pesos, cada uno, para gastos de gasolina y personales, obvio, Ricardo, rechazó, y eliminó.

En septiembre entra Lamarque de nuevo ¿Con que lo recibirá la secretaria?, dejen ustedes, con el tren de vida que ha llevado el actual, Sergio Pablo Mariscal ¿Cuánto estaría gastando en la semana y el mes durante todo el trienio? y viene el cierre de Hidalgo, las últimas y nos vamos.

Central Camionera

Ahí está el cambio de director de Central Camionera, se fue un muy cuestionado, Omar Serna, deja en rojo, fuertes adeudos a proveedores, desvíos, sobre todo al DIF.

Y todavía en la semana convocó a reunión y uno de los puntos era ponerse una indemnización, no aceptaron representantes de las modalidades de transporte, bueno, hasta, Pepe Guerra, el Contralor, avaló que es un mugrero, lástima que, a punto de terminar, Pepe, haya dado cuenta de esto, y de que hay un sinfín de irregularidades y trapacerías por todos lados.

Y el detalle es que va a entrar, Lamarque, ¿Y saben qué? no va a pasar nada, hay acuerdo, hay pacto de impunidad ¿O a poco Lamarque se ira sobre los directivos de OOMAPASC? ¿Se irá contra, Guillermo Patiño? Claro que no, ni por nadie.

Para el caso de, Serna, habrá que ver qué deciden los dos ciudadanos que estuvieron en la cárcel un año, uno era suplente del Regidor, Rosendo Arrayales, por denuncias de, Serna, al parecer hubo falsedad en declaraciones, aquí hubo una injusticia, que privó de su libertad a inocentes ¿Cuántos más estarán en esta situación?

Y todavía van a cerrar, como se comentó, con un nuevo acuerdo con SOLAQUA, 450 millones de pesos, 5 años, dación parte de adeudo con terrenos, obviamente pacto esto entre, Mariscal y Lamarque, con beneficio para todos, menos para la ciudadanía y los pésimos servicios, más de 7 millones costará este nuevo arreglo mensualmente, no tiene llenadera la 4T.

¿Nuevo Fiscal?

Previo al término de mandato de la Gobernadora, Claudia Pavlovich, termina el período del Vice Fiscal de la FAS, Odracir Espinoza, y pues es Facultad de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, removerlo, tal como lo hizo con el de Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos, y se negoció la llegada de, Daniel Núñez.

¿Se queda? ¿Se va? esta semana VALOR dio datos duros, solo el 0.98 de denuncias interpuestas en la FAS, han tenido sentencia condenatoria, y de acuerdo a un estudio del Tec de Monterrey, se le considera un organismo 50 por ciento “autónomo”, lo cual suscribo, y todos los que hemos puesto denuncia.

Estamos en gobierno y Congreso de transición, el Gobernador Electo, Alfonzo Durazo, dijo que respetaría autonomía, pero los resultados pues ahí están, saltan a la vista, cientos de expedientes, contra exfuncionarios de 3 niveles de gobierno, se nos dijo que no disfrutarían lo robado…y nada, siguen en libertad, y gozando lo sustraído, la impunidad campea, no es un cáncer local, es nacional, t.

La Fiscalía inició costando con un presupuesto de 30 millones, el año pasado creo que su presupuesto rondó 50 millones, y este año creo que 60 millones, o sea se ha gastado un dineral, poco lo recuperado, y en libertad los corruptos.