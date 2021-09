Platicar con el ex-Gobernador Eduardo Bours fue una bocanada de aire fresco

Comparta este artículo

DIFICIL DE RECONOCER DETRÁS DE SU CUBREBOCAS, no pude, en principio, identificarlo. Los ojos alégrese me miraban como si tal cosa. De pronto, se quitó el disfraz sanitario. ¡Y vaya sorpresa! El ex-Gobernador EDUARDO BOURS CASTELO llegó a mi refugio de trabajo acompañado de ERNESTO VARGAS GAYTAN.

La mañana aún no perdía su ropaje de nubes, prometía una lluvia que no llegó. Minutos antes, habían llegado a mi refugio de trabajo el colega hermosillense, director del portal El Chiltepín, JOSE ALFREDO OCHOA, y nuestro común amigo RAUL ACOSTA TAPIA.

José Alfredo, en su calidad de miembro del Club de Periodistas de México Primera Plana, me entregó una placa de reconocimiento por 45 años o más de trayectoria en este oficio. Nos tomamos la foto de rigor, y le ofrecí mi gratitud por la distinción y se estaban despidiendo cuando una camioneta se estacionó en la acera.

Eran Eduardo y Ernesto.

Hubo un intercambio de saludos entre todos, Raúl y Alfredo se retiraron, y nos quedamos los tres.

Eduardo, como diría después Raúl por teléfono, es el mismo.

--Sí, Raúl, es como una bocanada de aire fresco en esta política ramplona y torcida que estamos padeciendo en México—dije.

No estoy equivocado.

¿De qué se platicó?

Con Eduardo se platica de todo, siempre en ese estilo inalterable que tiene para coloquialmente decir lo que quiere decir.

Durante más de una hora, abordamos cualquier tema que se nos iba ocurriendo.

Desde luego, tema nacional, el del populismo. Del sofocamiento que vive la ciudadanía con este sistema confrontacioncita donde la mitad está en contra de la otra mitad.

En algún momento recordé un comentario en Rumbos publicado quién sabe cuándo. ¿Tres semanas? ¿Un mes?

No lo sé.

Pero le recuerdo con meridiana claridad. Al menos los puntos sustantivos. Se refería a mi relación con varios Gobernadores. Con aquellos con los que en mi longeva trayectoria me á tocado convivir, para bien o para mal. Yo los enlisté de este modo:

Con RODOLFO FELIX VALDEZ, distancia y respeto. Él no era político y no sentía predilección por los periodistas.

SAMUEL OCAÑA GARCIA—que fue antes de RFV---: colaboración personal en una invasión agrícola en el block 712 de la familia— entonces—GALLEGOS. MALIO FABIO BELTRONES: política, pura política.

ARMANDO LOPEZ NOGALES: respeto al trabajo crítico y amabilidad cuando ocasionalmente nos encontrábamos. Se le recuerda muy bien.

EDUARDO BOURS CASTELO, amistad que se fortaleció después de que se terminó su mandato. Lo tuve en cabina en el programa donde participé durante 11 años, en TRIBUNA RADIO, y allí refrendó nuestra amistad y exaltó la lealtad mutual. Esta entrevista, fue la primera que Eduardo concedió a un medio desde que había abandonado el poder. Me referí también a GUILLERMO PADRES ELIAS, del que muy poco había que decir y finalmente a CLAUDIA PAVLOVICH.

A esta última la dejé pendiente. Pero ahora lo digo:

Con ella, luz y sombra. Un principio—y más que eso—amable, de grandes detalles como llamarme por teléfono desde Baviera, Alemania, para felicitarme por mi cumpleaños.

Fue una conferencia telefónica de 15 minutos desde el corazón de Europa.

Después de la derrota, la Gobernadora se enfrió. Ahora me he enterado que en alguna ocasión se lamentó porque el Sur del Estado le falló.

Y se acabaron las llamadas por teléfono. Y la gratitud que le debe a muchos cajemenses que la apoyaron sin cortapisas para que ganara las elecciones.

Pues sí: todo lo recordé mientras charlábamos alegremente Eduardo Bours, Ernesto Vargas y yo, en mi refugio de trabajo.

Ese día, caro lector, yo ignoraba que se festejaban El día Internacional del Periodista.

Me enteré por mi querido amigo ADALBERTO ANDUAGA a quien, si la actividad del servicio público no lo hubiera entusiasmado, hubiera abrazado el ejercicio periodístico.

En su twitter, muestra una fotografía en la aparecemos los dos hace algunos años. ¡Larga vida para ti, Beto!

Es posible que el Periodista JOSE ALFREDO OCHOA, haya escogido ese día—ante ayer— para hacerme entrega de la placa de reconocimiento, precisamente por ser día del periodista. Podría ser.

Como sea, José Alfredo disfrutó un buen rato con el ex-Secretario de Hacienda, Ernesto Vargas, y la inveterada simpatía del ex- Gobernador.

Afortunada y agradecible coincidencia. Luego, los recuerdos. Los tiempos idos. Las anécdotas. Los hechos trágicos que tanto nos duelen. La esperanza de que, con el relevo estatal, las cosas cambien para bien.

Encontré a un Eduardo Bours reposado, analítico, sin desbordamiento, pero muy congruente con sus principios que le conocimos cuando estuvo al frente de los destinos de Sonora.

Un tema preocupante fue el de la violencia en la región de Altar y Caborca. De muchas cosas más se platicó.

Ellos no me visitaron por ser Día Internacional del Periodista. Me visitaron estrictamente por amistad. Y en la despedida— lo digo con el mejor ánimo—no dejamos que a los rostros asomase ni una pringa de sentimientos.

Con Eduardo se puede platicara sí, sin exaltaciones. Reconocimiento a lo que es la vida y para qué sirve.

Fue, pues, el del miércoles, un afortunado día para para mí. Me congratulo de haber cultivado el maravilloso pasatiempo de hacer amigos. Privilegié el principio de la amistad, incluso por encima del poder y de la política. Y de eso nunca me voy a arrepentir.

En fin.

DE AQUI, DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEME DECIRLO: HACE ALGUNOS DIAS la corriente crítica del PRI en Sonora, convocó a distintos cuadros importantes o sobresalientes de su estructura, a una reunión en Hermosillo en la que analizarían las causas de sus derrotas, por qué perdieron, en qué fallaron, quienes fallaron y bueno, una catarsis política que ni para el caso…

A la ex-candidata del PRI a la Presidencia Municipal de Cajeme, ANABEL ACOSTA ISLAS, la invitaron para que participara…

Me cuentan que ella siguió el desarrollo y escuchado con atención a los exponentes pero cuando le invitaron a hacer uso de la palabra, amable, pero con reciedumbre, declinó la oferta…

Dijo que ella no echaría culpas a nadie, que eso no lo haría ella, y que no hablaría en Hermosillo… que lo haría en Cajeme si es que en el yaqui se celebraba otra reunión…

El PRI hizo su reunión en Cajeme y Anabel, como el perfil más sobresaliente y mejor visto por la ciudadanía que es, fue invitada… La intervención de Anabel impactó a la selecta concurrencia. Explicó sus puntos de vista y dijo que hay que mirar para adelante, analizar las fallas y calcular posibilidades…

Dio a entender que otra opción sería cortar por lo sano, abandonar el barco como muchos lo están haciendo y cada quien por su camino…

Palabras más, palabras menos…

¿De qué otra forma esperaban los priistas que les hablara una mujer que ha demostrado temple y congruencia entre lo que dice y lo que hace…

Me cae que sí…

AH, CASI LO OLVIDO: DEJO PENDIENTE para después algunos puntos de vista sobre lo que escribió CARLOS LORET DE MOLA en su colaboración del martes en TRIBUNA… De verdad interesante, créame…

Y MAS: AMPLIAR EL COMENTARIO sobre la institución Primera Plana, de la Ciudad de México y lo que representa en el país…

Y para rematar: gracias a don CARLOS ORDUÑO, de Hermosillo, por su mensaje…

Es todo. Le abrazo.

