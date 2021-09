¿Mil elementos anuales? ¿de dónde?... el caporal...¿otro acueducto?

Comparta este artículo

El Gobernador, Alfonso Durazo, se comprometió, ya quedó registrado, a un incremento de 1000 elementos anuales, con incrementos presupuestales de 800 millones de pesos, hasta dejar en más de 4 mil al concluir su mandato, y que la PESP, se reconvertiría en Guardia Estatal, lo mismo que hizo a nivel federal, al crear la Guardia Nacional, como medida de solución a inseguridad, ataque a la delincuencia, y reducción de crímenes dolosos, y hoy los datos de Secretariado Nacional, nos dicen que se ha incrementado.

¿Es la solución cambiar de siglas, de nombre a una corporación? No, lo estamos viendo a nivel nacional ¿Incremento de mil elementos anuales? Yo me preguntó ¿Y de dónde?, si la pequeña Academia que está en Hermosillo, se gradúan, 15 o 20 anuales.

Con todo respeto, y no quiero que le vaya mal, sobre todo que bajen los crímenes en el sur, la gente quiere paz, pero es imposible, que localmente, reclute 1000 elementos que pasen exámenes de confianza ¿Vendrán de otras entidades? ¿De Centroamérica? Porque hasta hondureños están en la Guardia Nacional.

Puso la vara muy alta el Gobernador, Durazo, pero ya lo dijo, en su toma de protesta y primera gira que tuvo por el sur, en municipios con un alto grado de violencia y muerte; Guaymas y Cajeme, en , Navojoa, el municipio más tranquilo de, Sonora, no hay problema, hasta primera mujer Comisaria hay, y no la puso precisamente el Alcalde, “Mayito” Martínez, o aval pues.

¿Perfil adecuado?

Otra sorpresa, cuando la población, sectores, y ante la situación que priva, sobre todo, en el norte y sur de la entidad, se esperaba el nombramiento de alguien con experiencia y carrera policiaca, el Gobernador, Durazo, elige a una política, a una mujer, que sabe de seguridad, lo que yo y muchos sabemos de Ingeniería química de sistemas…nada.

Nombra a, Dolores del Río, más como premio, que, a capacidades, lo estamos viendo a nivel nacional, la titular de Seguridad, Rosa Isela Rodriguez, es periodista, y se enteró de su nombramiento en una mañanera de AMLO, y ella lo confirmó, no estoy mintiendo.

Así pues, la seguridad de la entidad, en manos de una mujer, y no es cuestión de violencia de género, o ser misógino, no era el perfil adecuado, quisiera equivocarme, por, Cajeme, por todos los municipios y sociedad que viven en total indefensión, pero no veo como puedan cambiar las cosas. ¿Le llevará contras el Gobernador a la política de “Abrazos no balazos” de AMLO? ¿Va a confrontar al crimen organizado? ¿Cumplirá con las metas que se propone en este rubro de inseguridad que vive Sonora? ¿De dónde los recursos? Tienen toda la semana quejándose de que no hay ni para la nómina del último día, y con golpeteos a la administración que se fue, algo normal en cada transición, por cierto.

En fin, ahí está lo que dijo, sus promesas, proyectos en materia de seguridad, y ahora a cumplir, todo quedó registrado, y en los próximos meses, vendrán los recordatorios. Por lo pronto, ya ejecuciones en Cajeme, Guaymas, Pitiquito, la delincuencia organizada les ha dado la bienvenida, al igual que para alcaldes, y pues les toca, es su responsabilidad, nada de andar echando culpas al pasado.

En el caso de Cajeme, repiten con el Capitán Tarango, a pesar de que no ha dado resultados, en, Guaymas, repiten también con el Capitán, Andrés Cano Ahuir, aunque a este al parecer le dieron 3 meses para que diera resultados, y si no, para afuera.

No reciben Playa incluyente

Ya que estamos con Guaymas, pues se confirma que el Comisario de, San Carlos, no recibió, ni firmo de recibido los documentos que daban sustento a la obra Playa incluyente, que dizque costó ¡8 millones! unas palapas, y una rampa para discapacitados que se las llevó la primera marea.

Este, desde mi punto de vista, una oportunidad para la Alcaldesa, Karla Córdova, de mandar señal de que cambiarán las cosas, como para también la Contralora, la encargada de un organismo autónomo, Gisel Robles, de dar curso a esto, revisar la documentación, checar físicamente esto, que no hay ya evidentemente, y dar curso a las instancias correspondientes; FGES, FAS, Congreso, porque esto, y otras cosas que hizo la ex Alcaldesa, Sara Valle, fueron un vil ¡robo! a la ciudadanía.

El Gobernador, Alfonso Durazo, estableció también compromiso contra la impunidad, pues lo veremos en este caso, y en lo que dejaron los ex Alcaldes; Sergio Pablo Mariscal y Rosario Quintero, ambos con denuncias, y nada.

Se tuvo la oportunidad de enjuiciarlos en el Congreso, pero cosas y vueltas que da la vida, la presidenta de la Comisión Anticorrupción, la entonces diputada y dirigente de MC, Dolores del Río, y los hoy también ex legisladores del PRI, Nitzia Gradias y Jorge Villaescusa, votaron en contra.

Gradias y Villaescusa, respetando y votando en línea un pacto signado entre, Sergio Pablo Mariscal y Rogelio Díaz Brown, Coordinador Diputados, y Del Río, ya estaba en negociaciones con MORENA (por debajo de la mesa) ante el inminente arribo a la candidatura del empresario y político cajemense, Ricardo Bours, a la candidatura a la gubernatura, tal como sucedió, y que le molestó a, Dolores, porque consideraba MC su franquicia, y hoy ya recibió su premio…y rifa del tigre.

Premios

A propósito de premios, quienes ya también los recibieron, por hacerle al “patiño” en la pasada contienda electoral, lo fueron; Temo Galindo, que le dieron el ISIE, y el “Bebo” Zatarain, quién llega a la CECOP, no saben nada de esto, pero es lo de menos, las lealtades primero, sobre capacidades, pero, sobre todo, sobre principios, convicciones, como Judas, por 30 monedas, pero así es la política, y sin distingo de colores, pocos políticos los hay verticales y de una sola pieza.

Aquí este otro ejemplo de porqué la gente está harta de la clase política, y de que nos vendan que, como sociedad, somos el eje de todas sus decisiones, y lo vimos y vivimos el pasado 6 de junio, más de ¡1 millón! de sonorenses, con credencial de votar, no salieron; en Alcaldías del sur, por ejemplo era obvia la alternancia, ya ven, repitió MORENA, de no entenderse esta democracia con adjetivos que hay en México.

El Caporal

Duro y lapidario el mensaje del Gobernador, Alfonso Durazo, haciendo referencia a que Sonora en 30 años se manejó como un Rancho, por un Caporal, no dijo su nombre, pero obvio iba dirigido a su némesis, Manlio Fabio Beltrones.

Aunque también la reversa es cambio, al día siguiente rectificó, excluyó al ex Gobernador, Eduardo Bours, quien siempre tuvo diferencias con el oriundo de Villa Juárez, y solo sostuvo una reunión con él, de cortesía política recuerdo, en conocido restaurante de mariscos.

También recordar las diferencias de Manlio, con el “Guaty” Iberri, y aquella boleada de zapatos, el único encuentro que tuvieron en la Plaza Zaragoza, y después de su trienio, Iberri, se fue al exilio unos años y volvió.

Así que hoy en este sexenio, Manlio, le entiende a esto, creo que sus visitas a, Sonora, serán esporádicas, de todos modos, trae bajo perfil desde que llegó al poder, AMLO, y sabe cómo colocar fichas sin que se note su mano.

Así pues, se acabaron las decisiones en el séptimo piso del conocido Edificio del Vado del Río, pero también espero, que no se trasladen a otra Torre, del bulevar Morelos, donde están las oficinas de González, y ahí se decidan todos los negocios de este sexenio.

Claudia Indira.

Quien salió, que ahora sí, daría curso a tantos expedientes, que van por ejecutar órdenes de aprehensión, ella dijo 499, pero son más, y con muchos rezagos, lo cual admitió, fue la Fiscal, Claudia Indira Contreras, quien obvio quiere seguir en el puesto, si se respeta la autonomía.

Hubo comunicado, y subió video a redes, obvio para tender puentes y quedar bien con quien hoy manda, el Gobernador, Alfonso Durazo, pero también tácitamente, al señalar esto, reconoce que no han hecho su chamba, y conste que fue propuesta por otra mujer, la hoy ex Gobernadora, Claudia Pavlovich.

¿Qué pensarán de estas declaraciones las Mujeres Rastreadoras? ¿La familia de Abel Murrieta? ¿Las familias de tantos asesinados? ¿Las familias de desaparecidos? ¿La Tribu Yaqui con sus muertos y desaparecidos? Y así me puedo ir con un largo etcétera.

Veremos qué pasa en los próximos; días, semanas, que se haga realidad que, de resultados, al igual que la FAS, con su nuevo Vicefiscal, Rogelio López, aparte de ejecutar señora, Fiscal, urge que la FAS solicite al Juez órdenes de aprehensión contra ex funcionarios que desviaron y robaron recursos de los sonorenses, ya basta de tanta impunidad, sin distingo de colores, esto es un ofrecimiento del Gobernador, Durazo, veremos la realidad.

ES cierto que creará una Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, para perseguir a corruptos, pero mientras ahí están muchos expedientes en la FAS, pero que por pactos políticos no les han dado curso.

¿Otro Acueducto?

El día 28 viene a Cajeme, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, vendrá con documentos para signar el Plan de Justicia con la Tribu Yaqui y realidad al decreto que hizo el entonces Presidente, Lázaro Cárdenas.

No creo que haya problema con eso, pero hay un detalle, las concesiones a, módulos, incluidas las más de 22 mil hectáreas que siembran en terrenos de la Tribu, ahí están, y se da el reparto de agua, de acuerdo a los volúmenes que se tengan cuando se programa un ciclo agrícola.

Hoy al término del ciclo de lluvias, y ante la recuperación del sistema de presas Yaqui, que fue bueno, pero no el óptimo, está asegurado un cultivo, Trigo, pero no todos sus riegos de auxilio, y del Maíz, para que les digo, habrá serias restricciones, para dar cuenta de la situación que se viene ciclo 2021-2022.

Saco a colación esto, porque hay dos funcionarios del INPI, Regino Adelfo y Hugo Aguilar, que no le entienden a lo del agua, pero si a la grilla, se han dedicado a dividir a la Tribu Yaqui, incluidos Duales, dándoles igualas, camionetas, pero también con expectativas que generan dudas e incertidumbre.

Están ofreciendo este par de funcionarios, a unos Gobernadores, no a todos, hay algunos firmes con el “No al Novillo”, que se va a construir un Acueducto de la Presa Oviachi, hasta los terrenos de la Tribu ¿Y esto? ¿Qué no sabrán cuánto cuesta? Y sobre todo ¿Qué necesidad? Si ya hay canales por donde reciben el agua.

Pero ahí está el problema pues, la cosa es dividir, y aparte no dejar que se planchen bien las cosas, es CONAGUA, la que debe ver esto con los Yaquis, al igual que con presidentes de Módulos, DDRY, para que el Presidente llegue el 28 de septiembre con un documento satisfactorio para todos.

Ahí está lo del Gasoducto, por una mala interlocución, y porque unos cuantos se opusieron de Loma de Bacum, ahora se va a tirar línea por el Bacatete, cuando solo faltan 7 kilómetros ¿Saben cuánto costará esto? millones con cargo a CFE.

Y este plan, este Acueducto, igual, un costo innecesario de cientos de millones, a lo que todavía falta la creación de la infraestructura del nuevo Distrito 018, si se confirma en el documento que traerá el Presidente para firma.

Bien por dar condiciones de una vida más justa para los miembros de la Etnia Yaqui, el detalle son las vías de solución, el costo es muy alto, y sin necesidad, ese dinero bien se podría canalizar para obras de infraestructura en los 8 pueblos; calles, agua potable, drenaje, escuelas, seguridad.

Pero, en fin, veremos que sucede el día 28, y los términos del documento, lo que es una realidad, no se puede repartir un agua que no hay, y no sé de dónde van a sacar 400 o 600 millones de metros cúbicos de agua para plasmarlos en el documento, no hay, el volumen de agua ahí está, al igual que concesiones, para sector; social, privado, y el que corresponde a la Tribu Yaqui.

Para mí, clave el trabajo que haga la CONAGUA estas dos semanas previas y la información que entreguen en Palacio Nacional, y manos fuera el INPI, y reitero, documento satisfactorio para todos y que no afecte al sector social y privado del campo, de un Valle del Yaqui que dio un Premio Nobel de la Paz, el Doctor, Norman Borluag, por su aportación al principal cereal que se siembra…Trigo.

Bacheo

Han arrancado Alcades con enfrentar un grave problema, y que se acumuló por falta de inversión de ex alcaldes durante los últimos trienios…los baches, en algunos casos, verdaderos cráteres, socavones.

Fotos, videos , en redes de arranque de este programa en Hermosillo, con el Alcalde, Antonio Astiazarán, en Navojoa, Mayito Martínez, incluso, Javier Lamarque, aquí en Obregón.

Es mucho el dinero que se necesita, porque muchas calles se necesita recarpeteo, en Guaymas , hasta serio problema de salud pública con drenaje colapsado, pero con algo inician, y nada de echarle las culpas al pasado, la gente está harta, paga impuestos, y quiere buenos servicios.

Como bien dijo, Toño Astiazarán, no es desprestigiando a la gente cómo se resolverán los problemas, la gente quiere resultados, que las autoridades correspondientes se encarguen de ex funcionarios que se les comprueben actos de corrupción y punto.

COVID-19

Ayer sábado se confirmaron 17 decesos COVID para, Cajeme, el más alto, hay que cuidarse, deja dolor en familias, el virus está ahí al acecho, también una exigencia a autoridades que se incrementen los programas de vacunación, las dos dosis para todos, incluyendo niños, sin necesidad de recurrir a Amparos.