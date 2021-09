Plan de justicia a la etnia, acueducto, tierras cultivo...pero ¿de dónde el agua?

Comparta este artículo

El próximo martes, si no hay cambio de agenda, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, estará en territorio de la Etnia Yaqui, para signar documento de PLan de Justicia para Pueblos Yaquis, cuyo eje central del mismo es el, AGUA, un problema por cierto que está viviendo la región desde que se construyó el Acueducto Independencia, que ha puesto en riesgo sustentabilidad del Valle del Yaqui, por trasvase que hay a, la capital, y que irá en aumento.

Pero vamos dando un contexto de la realidad que hay en este momento, la cuenca del Yaqui se encuentra en situación difícil, el almacenamiento del sistema;, que constade 3 presas, tiene una capacidad de 7 mil millones de metros cúbicos, en estos momentos, al término del período de lluvias, cuenta con 3 mil 420 millones de metros cúbicos, o sea 49 % de su capacidad total, que como comente colaboración pasada, asegura un cultivo siguiente ciclo y no todos los riegos de auxilio para el, Trigo, olvídense del Maíz, descartado.

Ante estas condiciones, y tomando en cuenta los compromisos que se tiene con; usuarios, la disponibilidad, que requieren de 2 mil millones de metros cúbicos, para siembras, incluyendo las de la Tribu yaqui, agua potable Ciudad Obregón, minas, pueblos ribereños, los daños que causa el Acueducto Independencia, cuya extracción ya rebasa los 250 millones de metros cúbicos, no da contexto de la situación y de lo que se viene para próximos años y ciclos agrícolas con el Plan que se viene.

El nivel mínimo requerido de la Presa el “Novillo” es de 800 millones de metros cúbicos, y no de 200 millones que se consideran “volumen muerto”, situación que afectará a más de 70 mil hectáreas del Valle del Yaqui y de la misma Tribu Yaqui de concretarse este Plan que se viene, que involucra creación del Distrito 018 y más agua para la capital.

Saco a colación esto, porque el eje del documento que se firmará el martes, contempla, aparte de dotar de agua potable a la Etnia, la proyección de apertura de tierra para cultivo de entre ¡40 a 60 mil hectáreas más? Y yo me pregunto ¿De dónde el agua?

Si ahora en terrenos de la Tribu se siembran entre 21mil, 22 mil hectáreas, y el 90 por ciento las rentan al sector privado ¿Cuál es el sentido de abrir más? ¿Para terminar en lo m ismo, rentando?

En la pasada colaboración cuestionaba la construcción de otro Acueducto, 167 kilómetros, cuando ya hay canales, y lo que se necesita son potabilizadoras para dar agua a los pueblos, pero no, INPI, CONAGUA, el mismo Presidente, se fueron por una solución muy costosa, como la del Gasoducto, que tirarán línea por el Bacatete, costo adicional millones de dólares cuando solo faltan ¡7 kilómetros! para que llegue a, Obregón, pero una minoría de, Loma de Bacum, se opuso, y ahora estas dos obras se llevarán miles de millones, claro, con cargo al contribuyente, habiendo también otras necesidades.

Este anuncio del Presidente, y firma, del próximo martes, implica 600 millones de metros cúbicos, adicionales, para la etnia, repito ¿DE dónde fregados van a salir? Tendrá que todos los años caer varias tormentas tropicales, o un Huracán, para que las Presas se pongan hasta el tope ¿Y el cambio Climático? ¿Y la sequía?

O sea, CONAGUA, está anticipando que todos los años, sistema de Presas del Yaqui, estarán llenas ..!Amalayón! ¿Qué el acueducto es para asegurar agua para los Pueblos? Bien, ¿Pero para miles de hectáreas adicionales de siembra? ¿De dónde? .

Hubo una reunión del Gobernador, Alfonso Durazo, con dirigentes del DDRY, Miguel Anzaldo, el Director, Humberto Borbón, el dirigente de organismo agrícola, Luis Antonio Cruz, entre otros, el Alcalde, Javier Lamarque, funcionarios de CONAGUA, y buena disposición, apoyo al proyecto, sería el primer Distrito de Riego manejado por una Tribu Indígena.

El detalle es que 1) los volúmenes y disponibilidad de agua, las concesiones ya están,incluso las de la Tribu Yaqui; 2) quien asegura que habrá lluvias suficientes y no sequías próximos años, 3) ¿Quién tendrá prioridad con el agua? Ahí está la trampa del acueducto, y lo proclive que es AMLO con los indígenas, sería a costa del sector privado y social, quienes son los que producen. 3) ¿El costo del Distrito de Riego? Infraestructura, maquinaria, tecnología, abrir hectáreas a cultivo, rastreo, nivelaciones, et… esto significa cientos de millones de pesos ¿De dónde? y 4) este plan, contempla, por debajo de la mesa, más agua para la capital, ante el crecimiento de desarrollos inmobiliarios, y siembras al norte de Hermosillo, por eso quieren el Ramal, Acuaférico.

5) Van a manejar con eficiencia el nuevo Distrito, se necesita personal calificado, en todas las áreas, el pago de cuotas etc.… ya no hay BANRURAL, ni nada parecido, nada de que a “fondo perdido”, el agua tiene un costo ¿O va a subsidiar el Gobierno Federal?

Desde mi punto de vista, no había necesidad de crear otro Distrito, con el actual que hay el 042 DDRY, es el que les suministra el agua que tienen derecho, y hoy habrá en el futuro, dualidad de funciones, e incremento costos, sin necesidad.

Pero hay que marcar un precedente, se crea un nuevo Distrito, el primero manejado por una Tribu Indígena, los costos y consecuencias de esto lo veremos los próximos, ciclos, años, y probables conflictos, al tiempo.

¿Van a politizar desaparecidos?

Llega el, Presidente, con un tema álgido, los desaparecidos de la Tribu Yaqui, aunque ya familiares, por ropas, identificaron a algunos que encontraron en un Rancho por rumbos de Estación Corral, todo parece indicar que son los 11, o mayoría de ellos, los fallecidos, quienes fueron asesinados.

La Fiscal, Claudia Indira Contreras, dio un informe, hizo alusión a que hay que esperar exámenes de ADN etc… la realidad es que ya saben que son ellos, pero viene el, Presidente, a firmar el Plan de Justicia, y vaya contrasentido ¿Hay justicia para los miembros de la Tribu Yaqui que han sido asesinados?, ya van varios, ayer sábado, hubo homenaje para, Tomás Rojo, un defensor del agua, ¿Qué va a pasar con estos 11 desparecidos y su confirmación de que fueron asesinados?

¿En qué posición estarán los Gobernadores el próximo martes cuando tengan al Presidente enfrente? ¿Todo estará bien, no habrá reclamos? Esto lo veremos en el evento.

¿Y la Tregua?

Vaya error garrafal, por el mensaje que dieron y a quienes iban dirigidos, nada más y nada menos que para la delincuencia organizada, por parte de los dirigentes de CANACO-Obregón, con motivo de la justa deportiva, el campeonato de Beisbol, que se efectúa aquí y en la capital, y había que dar buena imagen al visitante.

El señor, Mario Villela, los llamo “Entes” y Ivonne Llamas, los solicitó que dejaran de laborar, de “trabajar” así literal lo dijo, 10 días, o sea que dejaran de matar gente, mientras se desarrolle el evento deportivo.

Lamentable, porque el mensaje y solicitud, los destinatarios, son las autoridades, de los 3 niveles de gobierno ¡Por favor!, y pues vino el “jalón de orejas” de alguien y al día siguiente a rectificar, con la clásica; fueron salidas fuera de contexto, la presión de reporteros etc..

Y pues ya ven, la tregua no se dio, incluso un pobre repartidor fue acribillado, y protestas de compañeros frente a palacio, varias ejecuciones en la semana, y esto desafortunadamente va a seguir.

¿Por qué? porque tenemos un Presidente laxo con el crimen organizado, una política de “abrazos, no balazos” que no sirve, ya van más muertos, desaparecidos, feminicidios, y asesinatos de periodistas, candidatos, que, en sexenios anteriores, esos que tanto critica AMLO.

Y aparte, tenemos de titular de Seguridad Nacional, a una periodista, Rosa Isela Rodríguez, que no sabe nada de temas de seguridad, y vaya desbarre lo que dijo en su comparecencia en el Senado esta semana, dijo; “El crimen se focaliza en 50 ciudades de 50 Estados de la República?

No le dieron bien la tarjeta informativa, o no estudio, no sabe que la República mexicana tiene 32 entidades, ya mejor ni para que le sigo, dando opinión sobre esta señora experta en cuestiones de Seguridad Nacional.

Y a nivel local, pues tenemos de titular a una Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Dolores del Río, ex Alcaldesa, que igual que Doña Rosa, no sabe ni pío del tema, pero así res esto de la la política, lealtades, y hasta traiciones, por encima de capacidades.

Bien lo dijo la Senadora, Lilly Téllez, en la comparecencia, a quien siempre le gritan porque, las Guardia Nacional son unos “Edecanes”, a lo que sumaría que los titulares de seguridad en entidades, por lo menos de MORENA, “Floreros” que no le llevaran contras al Presidente, ni los Gobernadores, más hoy los que se quedaron con toda la ruta del pacífico.

Y fue clara y directa, Lilly, hay un Pacto con el crimen organizado ¿Miente? La SEDENA ha tomado el control de aduanas y Puertos, y ya ven lo sucedido en, Juárez, fueron varios militares intentando cruzar con uniformes de cargo, armas, y vehículos oficiales, fueron detenidos por autoridades de EUA, las imágenes y videos circulan profusamente ¿Qué paso?

Se indemnizaron

Pues resulta que la ex Alcadesa de, Guaymas, Sara Valle, se indemnizó y a su “Clika” con 4 millones de pesos que se repartieron días antes de entregar el cargo, incluido el Comisario, Capitán, Andrés Cano Ahuir, quien repitió en el cargo, y evidentemente esto es una ilegalidad, una irregularidad.

¿Dejara pasar esto la Alcaldesa, Doctora, ¿Karla Córdova? ¿Lo del robo de la playa incluyente, 8 millones de pesos? y todas las irregularidades que encuentre.

En, Empalme, el ex Alcalde, Genesta, hasta el motor y transmisión de la unidad que utilizaba se llevó, ya para que les digo más de lo que seguramente ha encontrado el nuevo Alcalde.

Y en Cajeme, Navojoa, por las mismas, la pregunta es ¿Dejarán pasar irregularidades Javier Lamarque y Mayito Martínez? ¿Van a actuar con autonomía los Contralores? La evidencia de desvíos y actos de corrupción ahí están, hechas por; ex Regidores, medios de comunicación, y ciudadanos, en lo personal, dudo que hagan algo, sorpresa sería que sí.

Predial

Hubo una anécdota de un ex Alcade, a quienes le llegaron un grupo de ciudadanos, como 20, a reclamarle el estado de unas calles, con “baches” que por favor arreglará el problema.

Correcto, con gusto, les dijo, es justa su demanda, nomás que les voy a pedir un favor, me podrán traer la boleta de pago del predial mañana y programamos el arreglo…no se presentó ninguno a la reunión.

Saco a colación esto, por el anuncio y reto lanzado por el Alcalde, Antonio Astiazarán, de que, si no te arreglo tu bache en tu calle, te devuelvo el pago del predial.

Ojo, el mensaje, directo, o entre líneas de, “Toño”, no exijas, si no pagas, y es cierto, la ciudadanía no paga el agua, pero sí el celular, los Ayuntamientos tienen millones de pesos de cobranza de predial, pero la gente no paga, hasta que realiza alguna operación inmobiliaria.

Cajeme y Hermosillo, par de ejemplos de ciudades que necesitan, no solo bacheo, recarpeteo, pero tienen cartera de predial que rebasa los 1000 o 2 mil millones de pesos.

Bien por el , “Toño”, quien arrancó con programa de bacheo por todos lados, ya vendrá lo del recarpeteo de acuerdo a como venga el presupuesto, convenios, negociaciones que haga el Alcalde, oficio hay, la cosa es bajar dinero del PEF, Gobierno del Estado, y Congreso, y pues ciudadano, no exijas, si no pagas.

Matrimonio Igualitario

Sonora se convierte en la entidad número 24 en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual se considera un derecho, y hoy queda plasmado en leyes.

Sin lugar a dudas temas controversial, polémico, por quienes estaban a favor y en contra, pero vivimos desde hace años tiempos de inclusión, y esto incluía este tema, que hoy es ya una realidad.

En lo personal tengo mi concepto de; matrimonio, de familia, pero en fin es algo personal, y cada quien, en base a su preferencia, creencia, sexualidad, principios, valores, vive y busca su felicidad y la de los suyos.

NO voy con el aborto, soy provida, no estoy de acuerdo en adopciones por parte de parejas del mismo sexo, ni que se inculquen este tipo de cosas, temas, en niños que no tienen capacidad de discernimiento, como tampoco que no vaya sexo en actas de nacimiento, propuesta hecha esta semana en la Asamblea de Diputados de la Ciudad de México.

Vienen tiempos de cambios, sin lugar a dudas, esto va a permear en el país, respeto, pero no comparto algunos de estos cambios, por eso pues hay que dar la pelea dentro del hogar, está en los Padres de Familia ver esto con sus hijos, y no dejar esto en libros de texto, sobre todo en niños, que vean esto como normal, y que te enseñen que es así.

Me solidarizo con la diputada, Alejandra López Noriega, por los ataques que ha recibido, no por estar en contra de la iniciativa, sino porque pidió socializar más el tema, y se le fueron encima, y esa fue la actitud del grupo parlamentario, no estaban en contra, solo pedían tiempo. MC, voto a favor, Rosa Elena Trujillo, junto con, Celeste Taddei, subieron a tribuna iniciativa, MC está a favor de la inclusión, el diputado, Jorge Russo voto a favor, pero en el futuro, su postura; es no adopciones, eutanasia, y no al Aborto.

Reconozco que me sorprendió la postura del diputado de MORENA, por Cajeme, Raúl Castelo, que voto en contra, no se fue con la línea, y que habría que haberla socializado más.

Parlamento abierto, iniciativa de, Natalia Rivera, tiene que ser aprobada por Ayuntamientos, que se haga, para involucrar sociedad, si no los van a “minoritiar” toda la legislatura, MORENA y aliados son mayoría.

correo; arturoballesteros@hotmail.com