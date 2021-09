La triste ironía del PRI: nació para acabar con los partiditos y termina siendo uno de ellos

Comparta este artículo

ERA ABOGADO PENALISTA— creo—y nos conocimos hace más de tres décadas. Tal vez pegándole a los 40 años.

Él había llegado buscando un buen mercado profesional en Cajeme. Me parece recordar que precedía del Estado de Hidalgo. Empezaba el trienio de ADALBERTO ROSAS LOPEZ en la alcaldía cajemense y me tocó en suerte ser el que presentara al abogado con la joven autoridad emanada de Acción Nacional.

Me iniciaba en el periodismo. Mi antigüedad no llegaba a los diez. Me quería comer el mundo a puños. Y lo mismo pasaba con mi nuevo amigo, el jurisconsulto. Era muy sociable y mucha gente lo veía con simpatía. Poco a poco se fue haciendo de otros amigos aparejada esta condición con la llegada de una confortable situación económica.

Yo, en lo mío.

Di por terminada mi aventura como editor periodístico y me incorporé al equipo de HERIBERTO LEON PEÑA, mi amigo inolvidable, condiscípulo que había sido en la primaria de mi hermano Librado.

A su lado, permanecería año y medio. Justamente hasta diciembre de 1980.

Mi amigo abogado y yo, nunca dejamos de frecuentarnos. Nos platicabámos nuestros problemas más personales, profesionales, periodísticos. Llegó a ser algo así como mi hermano menor.

Un día, inmerso yo en mi nuevo proyecto editorial—el periódico El Observador, un diario en tamaño estándar que empezó circulando en las tardes hasta que lo cambié a matutino--, poca atención le presté a mi cuate licenciado cuando fue a mi oficina a despedirse.

--Aquí ya no puedo crecer. Yo estudie la carrera para nunca volver a ser pobre o para andar mendigando chambitas piojosas— me dijo, visiblemente exaltado.

Le dije que deseaba que sus proyectos se realizaran y que no perdiera el contacto conmigo. Que yo iba a estar muy ocupado tratando de mantener a flote el periódico, que como a él le constaba, estaba remando contra la corriente oficial, que el Gobernador SAMUEL OCAÑA me había propuesto un acercamiento para dejar solo a Adalberto en su proyecto de llevar al PAN a un segundo triunfo electoral.

Mi amigo no fue muy consecuente conmigo. Palabras más, palabras menos, me dijo algo como esto: “Ojalá que tengas éxito, pero sinceramente lo dudo mucho. El PRI sigue siendo todo poderoso y tú me contaste recién llegado yo, cuando me presentaste al alcalde Rosas, que su triunfo se le debía al gobernador sustituto ALJANDRO CARRILLO ACOR. Que esto no se iba a repetir. Que en México no lo permitirían. Te pido que te cuides, amigo, yo me voy agradecido contigo por el apoyo que me diste, lamentablemente, lo que yo veo es que te vas a enfrentar con una fortaleza en la que vas a encontrar mucha crueldad y venganza”.

Y se fue.

Jamás volví a tener noticas de mi amigo. Bueno, algo supe en una ocasión. Me enteré que le habían visto acompañando a JOSE GUADARRAMA, un prominente político hidalguense, con el que había hecho buenas migas cuando vino a Cajeme como Delgado del CEN del PRI para el caso electoral de este municipio. Pepe Guadarrama buscó de buena gana su relación conmigo. Era—o es, no sé si vive o falleció—un político fuerte, influyente a quién volvería a ver durante la campaña de LUIS DONALDO COLOSIO.

Tres años después, mi periódico sufrió un atentado, el sueño de consolidar el periódico se derrumbó y la profecía de mi cuate abogado se cumplió puntualmente. Siguieron tiempos difíciles, días, semanas y meses de extrema necesidad hasta que me incorporé a TRIBUNA DEL YAQUI, en 1987.

Todo esto, caro lector, lo recordé ahora que me enteré, de casualidad, que mi amigo abogado, del que en más de treinta años no había sabido nada, falleció por Covid-19. Aparentemente, había logrado su sueño de convertirse en un profesionista exitoso, adinerado.

Si así fue, me congratulo. En fin.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEME CONTARLE, QUERIDO AMIGO: a nadie escapa que estos son tiempos en los que a los periodistas nos toca ser portavoces de malas noticias…

Y hacer esto, no es algo que en lo particular me llene de júbilo…Vamos, pero ni mucho menos…

Sin embargo, son imperativos del oficio… Viene a cuento lo anterior a propósito del sentido deceso de JESUS ERNESTO TELLEZ VALENZUELA, a quién en la nota en redes le anteponen lo de “comandante” …

Yo prefiero eliminar este detalle… Ernesto a secas, como yo le conocí hace más de 40 años, al lado de JAVIER MARTINEZ BARRAZA, a quién le profesó lealtad hasta la muerte…

Ernesto fue un excelente ser humano: leal en la amistad, y a pesar de que siguió la actividad policiaca, nunca actuó con autoritarismo ni se le acreditaron abusos de poder…

Yo le recuerdo como un policía tolerante, agradecido con quién se apoyó en la vida y mantuvo una amistad inquebrantable hasta el final…

¡Descanse en paz!...

¡AH, QUE LAS HILACHAS! No cabe duda de que a veces las derrotas políticas vienen aparejadas de dolorosas ironías…

Dígame si no: El Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, nació, “irónicamente”, para acabar con todos los “partiditos” regionales comandados por caudillos de la Revolución…

En este contexto, PLUTARCO ELIAS CALLES tuvo la idea de fundar un gran partido central donde cupieran todos los partiditos de cada región del país…

Y nació en 1929, el Partido Nacional Revolucionario, que después fue el partido de la Revolución Mexicana y finalmente Partido Revolucionario Institucional, hecho a la medida del ego de MIGUEL ALEMAN VALDES…

Y funcionó…

Al menos hasta finales del 2000, cuando su histórico rival, el PAN, lo sacó de la presidencia… Muchos dieron por muerto al PRI, sobre todo cuando fue humillantemente derrotado por FELIPE CALDERON, en las presidenciales de 2006…

Pero el PRI se levantó de sus cenizas y triunfó con ENRIQUE PEÑA NIETO en 2012, derrotando nada menos que a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR… Millones de mexicanos le dieron una última oportunidad a los políticos del PRI pero estos no supieron entender la trascendencia de esa coyuntura y se ahogaron en su corrupción quién sabe si creyendo que ese era su destino manifiesto…

Hoy, a 92 años del marzo de 1929, el PRI, parece haberse convertido en un partidito regional tras la ruptura del 2018…

Por lo pronto, en Sonora ya tenemos un PRI chiquito, regional, como los que existían en cada Estado en 1929…

Ah, casi lo olvido: y están por iniciar un proceso de cambio en lo que queda del PRI… Ojalá que no se vayan a pelear…

Ojalá…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS—aunque parecidas—en entrevista con RICARDO ROCHA, el ex-legislador DEMETRIO SODI DE LA TIJERA, cuando se le mencionó que el Presidente AMLO insiste en que dentro de Palacio Nacional ya no hay corrupción respondió:

--Adentro no habrá, pero afuera de palacio en todas partes…

No le falta razón: la corrupción se mantiene intacta y lo peor de todo es que se habla de puros corruptos que están en morena… En este contexto, típico en el estilo personal de Gobernar de AMLO, éste no ha movido un dedo para meter en cintura a los suyos… Esto no tiene vuelta de hoja…

Y AQUÍ, LOS MENSAJES: naturalmente, el de CHAYITO OROZ IBARRA, que se congratula del regreso…

Y el del Ing. ALEJANDRO BELTRAN, cuyos videos sobre la violencia en la región de Altar, de Caborca y Pitiquito, llena de zozobra a mucha gente…

Y el saludo de RUBEN TERAN que mucho se agradece… Y el de doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, cuyos regaños periodísticos se extrañan…

Y por supuesto, el del Lic. JOSE LUIS CARDENAS, cuyo mensaje me llegó a través de nuestro común amigo, EDUARDO Chito ZAMORA…

Es todo.