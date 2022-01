Cártel inmobiliario... La traición a Ernesto Gándara... Rompe pacto UGRS... ¿Otro rastro?

Comparta este artículo

Desde hace unas semanas funcionarios de SEDATU, de la Ciudad de México, están instalados en oficinas delo ICRESON, dando seguimiento, investigación, a lo que se le ha denominado "Cártel Inmobiliario" en donde al parecer están involucrados; empresarios, desarrolladores, ex funcionarios, Abogados, Notarios, una Mafia, como me di9jo alguien que conoce de esto, y que, si estalla la bomba, varios nombres, muy conocidos, enfrentarán procesos civiles, penales y el escarnio de la sociedad.

Ya en días pasados el despacho de un, Notario, que se negaba a proporcionar información, le fue allanada su oficina por elementos de la AMIC y de la FAS, y se llevaron todo su sistema de cómputo.

Todo parece indicar que hubo un sinfín de operaciones irregulares, usurpación de identidades, como el caso del Cantonero de. Navojoa, que no sabía que tenía hectáreas en el Vado del Río, de las cuales se apropió en aquel momento, Juan Bautista Valencia, ex dirigente del PAN, y ex funcionario en la administración de, Guillermo Padrés.

Se habla de desarrollos inmobiliarios irregulares, en donde gente compro casa, o terrenos, nomás imaginen el problema, al igual que desarrollos campestres, hay algunos en la carretera , Hermosillo-Kino, vayan a ustedes a saber en qué condiciones jurídicas estén, de hecho hay uno que esta embargado, la mayoría de quienes han comprado son Maestros, que piensan vivir en un lugar para el retiro, están pagando mensualidad, y se van estrellar, no pueden escriturar, ya le paso a dos personas que me confirmaron.

Y acaba de salir a la luz, en, Guaymas, otra estafa de este tipo, más de 600 personas, que, de buena fe, dieron enganche, o compraron terreno, en desarrollo campestre, pues fueron engañados, y hoy han iniciado viacrucis en el Ayuntamiento, para ver cómo está la situación de esos terrenos, y que ex funcionarios se involucraron con desarrolladores.

En fin, todo parece indicar que hubo serias irregularidades en cuestiones inmobiliarias en el sexenio pasado, y hubo contubernio, protección oficial, pero llegó la alternancia, un nuevo Gobierno, MORENA, y ya veremos la actitud del Gobernador, Alfonso Durazo, y si por fin vemos actuar a la FAS, una dependencia que fue creada para castigar la corrupción y llevar a la cárcel a corruptos, y hasta la fecha…nadie.

¿TRAICIÓN? ¿PAGO DE FAVORES?

El nombramiento de militantes del PRI en el sur de Sonora, en Delegaciones del Registro civil, ligados a grupos de poder del tricolor, ha desatado malestar en militantes, los buenos, y también en, MORENA; porque sienten que han sido desplazados.

Diana Acosta Islas (hermana de la ex candidata del PRI a la Alcaldía, Anabel, hija de, Raúl Acosta), Gabriel Borbón Valencia, Raúl Ricardo Acedo, nuevos oficiales del Registro Civil en, Benito Juárez y SIRM, ligados al grupo que encabeza el ex Alcalde, Heliodoro Soto, cuyo hijo fue también, Alcalde, y su hija, Lupita, asistente privada de la ex Gobernadora, Claudia Pavlovich.

El Alcalde de Huatabampo, Jesús Flores, también acomodando príista en el Registro Civil, y en puesto de gobierno, ¿Qué pensarán los priístas y morenistas de esto?

Aquí en, Cajeme, acaban de nombrar presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el ¡tercero! En lo que va de esta administración, a otro priísta, Lic. Luis Reyes, ex funcionario administraciones tricolores.

Aquí la Junta desde el sexenio pasado, con serios problemas, mucha corrupción y control desde, Hermosillo, a través de un despacho divino, algo que al parecer no ha podido controlar la Secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva, a lo que habría que agregar lo vago y chantajistas de líderes de la CTM, que quedo comprobado con la huelga y levantamiento en OOMAPASC, obvio tienen un “maestro” para estas cosas en su dirigente estatal, Javier Villarreal.

En fin, pago de favores, o señal de que el gobierno de, Alfonso Durazo, es incluyente, pues juzguen ustedes, lo que sí fue una realidad, es que, en la elección del año pasado, 1 millón de ciudadanos no salieron a votar, incluidos entre ellos, las bases del sur, en Cajeme y en el Mayo, solo el 35 % del padrón salió a votar.

¿Qué paso? Ese día no hubo movilizaciones de priistas, desayunos, camiones, taxis, llevando a la militancia a votar, como cada elección, líderes de seccionales no salieron, nada, fue un domingo tranquilo recuerdo, no había colas en los centros de votación, a pesar de las pésimas administraciones de; Sergio Pablo Mariscal, Rosario, Quintero, Sara Valle.

¿Por qué? pues la orden salió de la capital, paren todo, y así fue como se consumó la derrota y traición a, Ernesto Gándara Camou, que para el mediodía ya sabía que había perdido en el sur, cuando tuvo una campaña en donde todos los eventos fueron multitudinarios, de eso fuimos testigos, más la suma de su amigo, el entonces candidato de MC, Ricardo Bours, que, viendo números, siendo pragmático, dio cuenta que no le daban, y que, Ernesto salía arriba, incluso de, Alfonso Durazo.

No voy a entrar en demérito de la victoria de, Durazo, él , sus operadores hicieron su chamba, y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, haciendo la suya, “manita de cochi” a Gobernadores, y asi fue como MORENA se ha quedado con todo el eje Pacífico, y los ex Mandatarios recibirán su premio diplomático y tranquilidad para el resto de su vida, pero esto no incluye a todos, me refiero a subordinados, ex funcionarios, el pacto fue arriba, los demás tendrán que enfrentar lo que se venga, como el caso del Cártel inmobiliario y lo que surja.

ROMPEN REGLA, PLATT Y MOLINA.

En cada sexenio, hay la regla, no escrita, pacto, o como le quieran llamar, que quien dirige la UGRS está ligado o goza con la venia del gobernante en turno, con, Guillermo Padrés, lo fue, Luis Sierra, todo el sexenio.

En el Gobierno de, Claudia Pavlovich, sin aspavientos, entró, Héctor PLatt, pero al momento de la reelección, le salió contrincante, Daniel Baranzini, con un proyecto y discurso de encabezar una dirigencia que apoyara a los de “abajo” y que no solo recibieran beneficios los de “arriba” ganó adeptos, y asociaciones locales.

Esto alertó a, Platt y grupo en el poder, y empezaron a operar asambleas amañadas, no dieron voz, ni voto a los ganaderos, todo lo hicieron al modo, fraudulento, y en una controversial elección ganaron… a la mala.

Ahora resulta, que uno de los operadores, Rubén Molina, renunció a la Secretaría de la UGRS, y anunció su intención de buscar la dirigencia, y le va a pasar lo mismo que le hicieron a, Baranzini.

Los astros están alineados con el Ranchero de, Agua Prieta, Juan Ochoa, quien políticamente le dio la bienvenida a la contienda a, Molina, quien dice que tiene de entrada apoyo de 13 asociaciones del sur, mismas que en la mayoría se retractaron, y otras, no validaron lo dicho por este personaje

NO entiendo la actitud de, Molina, y tampoco la de, Platt, saben cómo es esto, y como llegaron a la dirigencia, y ahora, quieren romper con pactos y códigos, allá ellos, les van a pasar por encima.

¿RASTRO? ¿EN AGUA PRIETA?

El Gobernador, Alfonso Durazo, en compañía del titular de SADER, Víctor Villalobos, anuncio la creación de un Rastro TIF en, Agua Prieta, en un terreno de 20 hectáreas que donó precisamente el virtual dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, y quien será socio de la empresa ¿Conflicto de intereses? Juzgue usted.

Hay otro socio, Grupo Mestreno, de, Chihuahua, el detalle es que hace unos años, un integrante de ese grupo, de apellido, Colokuris, fue detenido en EUA, por cuestiones de sustancias prohibidas.

Pero al margen de esto, pregunte a ganaderos, si era viable esto del Rastro, de los 3 que consulte me dijeron rotundamente… NO.

¿Por qué? pregunta obligada, y se las resumo, no hay ganado en, Agua Prieta, para ese Rastro; ya hay Rastros en; Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, que cubren las necesidades de ganaderos, y del sector porcícola.

¿ Y entonces? Pregunté, solo que sirva para deshuese de ganado de EUA, que entre y se devuelva, pero definitivamente ganado de rancheros sonorenses, no hay, y ni sería costeable mandarlos para allá, aunado a que es, Nogales, donde hay corrales, el punto de exportación e importación de ganado.

Así pues, otro proyecto como el cambio de vías del tren de, Nogales, y dicho a quien esto escribe por conocedores, Agentes aduanales, y Rancheros de toda la vida, inviable, pero pues tienen el poder y el recurso para hacerlo, pues adelante, pero sería, lamentable, en el caso del Rastro, que se convierta en un “Elefante Blanco”, la reversa también es cambio, pero los políticos no les gusta esto, a costo de lo que sea, y la prueba está en muchas obras de Presidentes que se quedaron ahí tiradas, y con ello, miles de millones.

ESCALA CONFLICTO YAQUI

Escala el conflicto en territorio Yaqui, al prácticamente tener “secuestrados” entre, hermanos, miembros de la Etnia, de acuerdo a sus usos, costumbres, a quienes se oponen al Plan de Justicia, en un asunto que comentamos, está detrás, aparece la mano del funcionario del INPI, Adelfo Regino, quien está operando con Gobernadores, a punta de billetazos, camionetas etc.. lo que sea, para que los 8 pueblos acepten el Plan.

Y el tiempo apremia, viene el Presidente en, Febrero, y quiere que todo este “planchado” y para tal efecto trabaja, Adelfo, y Aguilar, pero esto ha causado división porque no pocos miembros de la Etnia, rechazan el punto clave y donde gira todo el problema…el agua, el trasvase del Novillo, que lo acepten.

Esto es la parte medular del problema, el Presidente quiere anunciar y dar por un hecho el Acueducto de 167 Kilómetros del Oviachi a territorio de la Etnia, que tendrá un costo de ¡2mil! millones de pesos, y que le extraerán anualmente ¡600! millones de metros cúbicos ¿De dónde? ¿Harán Pacto con Tlaloc o qué?

Los derechos del agua, ya los tienen, y su dotación de la Presa Angostura, firmado en aquel entonces el decreto por el entonces Presidente, Lázaro Cárdenas, a quien veneran, al igual que su hijo, Cuauhtémoc, de quien tienen todo el apoyo de no al trasvase, que se respete la ley, NO al Novillo, lo que no le cayó en gracia al Presidente cuando lo invitó a su última gira a territorio Yaqui, porque se lo echo en su misma cara en el discurso que dio.

Así pues, lamentable que; Juan Pedro Maldonado, Jesús Molina, Anselmo Álvarez, entre otros, estén privados de su libertad, más el ataque que recibió el Secretario del Pueblo de Huivuris, y que se dé entre “hermanos” de una Nación Yaqui que debiera estar unida, y que tiene controversias constitucionales en la SCJN, que obvio, el INPI y Gobierno quieren que se desistan, pero hay disidencia, y no se dejarán.

La extracción de agua del Oviachi, es inviable, nadie puede asegurar que tendrá agua, 600 y pico de millones, para abrir más tierras al cultivo, y que aun, si fuera factible, terminarían como, siempre… rentándolas al sector privado y social del campo, tal como están las 2 mil hectáreas que tienen, no las trabajan, y se acostumbraron a vivir de la dadiva de los 3 niveles de gobierno ¿O me equivoco?

La lucha y muerte de Tomás Rojo, Luis Urbano, y desaparecidos que hay, no fue en vano, y es algo que no entiende, Adelfo, el gobierno, las tribus y etnias que hay en el país, sus raíces, sus luchas heredadas por sus ancestros, nada ni nadie los hará cambiar, en fin, veremos los resultados y que pasa cuando venga el Presidente a territorio Yaqui en, Febrero, mientras, previo, estará duro el jaloneo, esperemos no termine o se de otra desgracia que lamentar.

OMICRON

No sé si estemos en la cúspide de esta ola de virus, hoy denominada la cepa , Omicron, que dicen que es menos letal, pero, Sonora, en los últimos días con promedio de arriba de 1000 contagios diarios.

Ya se canceló las Fiestas del Carnaval en, Guaymas, decisión responsable, aunque insisten que se de el FAOT a finales de mes en, Álamos, lo cual ahorita no están dadas las condiciones.

El problema no son los conciertos en Palacio Municipal, que tendrá aforo y protocolo indicado, el asunto estará en las calles, miles de visitantes, hoteles, casas de huéspedes llenos, mucha tomadera etc. ¿LO podrán controlar?

Será responsabilidad de cada familia, ciudadano, ir o no ir, que afecta economía, sí, pero primero esta ala salud y el riesgo de morir, ya veremos qué decisión final tome el Gobernador, Alfonso Durazo, en base a informes del Secretario de Salud, José Alomía, y que se privilegie decisión en base científica y no política.

CRÍMEN DOLOSO

Otro mes de dos dígitos de crímenes en, Ciudad Obregón, no ceden los ataques, hasta 8 muertes en un día se dieron, no se puede seguir viviendo en esta normalidad, en riesgo gente inocente, víctimas colaterales, y tanta indolencia de las autoridades de los 3 niveles de gobierno.

Esta semana, la Fiscal, Claudia Indira Contreras y la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río, en reunión virtual con medios, con sus datos, todo bien obviamente, pero para nada tocaron el tema de alza crímenes dolosos ¿A quién quieren engañar? los homicidios no resueltos de, Abel, Marisol, Arantxa, entre otros, y cientos de carpetas acumuladas, y que ya estamos en el séptimo lugar en feminicidios. Y para colmo, el moderador controlando las preguntas, puras al modo, eso es coacción a la libertad de expresión, y de libertad de preguntar, no que medios se presten a manipulaciones, que ya bastante tenemos con las mañaneras de AMLO y los “Lords Móleculas”, que se prestan a ello.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58