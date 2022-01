Barcelona, y lo negó... Retos para el capitán Claudio Cruz... Danza de millones el decreto

Comparta este artículo

El Domingo pasado escribí sobre la traición a, Ernesto Gándara, en el pasado proceso electoral, y al día siguiente, la noticia ya esperada, la confirmación de la invitación que hizo el Presidente a la ex Gobernadora, Claudia Pavlovich, de integrarse al servicio diplomático, como Cónsul, lo que ha generado mucha polémica entre príistas y sociedad civil.

Y digo esto porque al margen de la reacción que hubo en Palacio, y la actitud desde la campaña, tuvieron como se dice en el argot “tragar sapos” y aguantar la decisión de AMLO, está prohibido llevarle contras, y tendrán que digerir, aunque se mueran por ver a la ex Gobernadora, pasar por un proceso como el que paso, Guillermo Padrés, no lo verán, como dije, los pactos entre ella y el Presidente, se tendrán que respetar.

¿Reacciones? Obvio el, Gobernador, tuvo el lunes para digerir la noticia, recordar que durante la campaña le tiro muy duro al grupo hegemónico que controlo el estado durante muchos años, el de Manlio Fabio Beltrones, cuyas decisiones y reparto de candidaturas, se procesaban en el piso 7 del Vado del Río, incluso hubo una frase de la ex Gobernadora “Todo se lo debo a , Dios, y a Manlio, lo que se vio en el sexenio y Delegaciones.

El martes, ya en su encuentro con medios, el Gobernador, Alfonso Durazo, tuvo respuestas políticamente correctas, “NO me envenenen el alma” yo también pase por esto con, Luis Donaldo, con, Fox, y obvio en su paso por varios partidos. NO quiere linchamientos, hay que respetar la reputación de la gente, es cierto, hay presunción de inocencia, y no podemos juzgar, a ella, y a nadie, hasta que terminen las más de 170 auditorías, 16 de ellas muy concretas, dirigidas.

DE hecho, antes de la rueda de prensa, el Contralor, Guillermo Noriega, en corto con representantes de prensa, mostró su malestar por nombramiento, por lo que concluyo, que algo sabe, pero por el debido proceso, no dirá nada, hasta que terminen, lo que llevará semanas y quizás todo primer semestre del año y a ver que surge.

En fin, el nombramiento esta dado, su pase por el Senado, será en automático, el problema es que ella negó esa posibilidad en cuanta entrevista tuvo, ese es otro problema, engañó a todos.

Y pues ya en unos días, semanas, se instalará allá, oficinas de lujo, por cierto, un sueldazo, mínima chamba, y pues a recorrer el; mediterráneo, Ibiza, Las Canarias, Francia, Inglaterra, Europa, un exilio de lujo, mientras aquí los priístas, no pocos consultados, enojados, pero también callados, silencio sepulcral, encabezados por, Ernesto De Lucas, ex funcionario, dirigente, y luego diputado, vaya conflicto para él, por eso no da la cara.

La ex Gobernadora, por lo pronto, manejando un perfil muy bajo, viajando, en el Rancho, y las menos apariciones públicas, y así están la mayoría del gabinete, se irá, y los demás se quedan ¿Qué va a pasar? pues hasta que terminen las auditorías, lo que sí es que la “Estafa Maestra” en TELEMAX, los 300 millones que facturaron, y que tienen a, Rosario Robles, en la cárcel, fueron recursos federales, al igual que la “Operación Zafiro” el dinero que salió cuando, Manlio, fue dirigente del PRI, y tuvieron una aplastante derrota.

¿Esto será ámbito de la fiscalía General de la República o la FAS? esto no lo sabremos hasta que concluya el trabajo de, Noriega, y si va a turnar expedientes a la FGES y a la misma Fiscalía Anticorrupción, por lo pronto hay que aceptar la presunción de inocencia, aunque como señale, la población, el PRI, ya juzgaron esto, y tendrá la ex Gobernadora que vivir con esto el resto de su vida, y apostarle al olvido

¿Y el PRI?

Y a propósito ¿Quién se quedará con ese despojo de lo que queda del PRI? cuyas prerrogativas de 2 millones 500 mil, se fueron a, 1 millón 200 mil pesos mensuales, ante el resultado electoral y traiciones del año pasado.

¿SE va a sostener el partido y comités municipales apoyar con ese recurso? Imposible, pero pues ahí están; Bulmaro Pacheco, Rogelio Díaz Brown, Pascual Soto, David Palafox, Humberto Robles Pompa, que van por ese “hueso”.

Aquí en el sur, una soledad, los Comités de; Guaymas, Cajeme, Navojoa ¿Quién les va a dar vida? ¿Quién en su sano juicio les meterá dinero? Si teniendo el Gobierno del Estado, y los peores alcaldes de MORENA, perdieron; ahora que son gobierno, tienen aparte de la chequera municipal, la estatal, y ni se diga la federal.

AMLO se ira con todo, con todo y el desgaste que tenga, va por las 5 o 6 gubernaturas de este año, y si se lleva algunas, olvídense…y súmenle el pacto con militares y el crimen organizado en algunas entidades, por eso no aceptan al ex Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como Embajador en España.

¿Quién será el sucesor de, Ernesto De Lucas? Será el “dedazo” de, Alejandro Moreno, la convocatoria y bases es lo de menos ¿Elección interna? ¡por favor! no se distinguen por democráticos, y ya no hay grupo hegemónico, se acabó, por lo menos 6 años, y el único activo que tienen es, Antonio Astiazarán, pero su candidatura de origen viene del PAN, y no milita en ambos partidos, solo respetó compromisos de la Alianza.

Nueva Coordinadora

Por cierto, en el PAN, con la llegada de, Gildardo Real, a la dirigencia, con todo el apoyo de, Javier Gándara, la mano que mece la cuna, se dio el relevo de Coordinadora de diputados en el Congreso.

Llegó, y con justicia, Alejandra López Noriega, diputada federal, y 3 veces local, o sea, era perfil, pero el ex Dirigente, Ernesto Munro, opto por el orgullo de su nepotismo, su, hijo, Ernesto, ex Alcalde de Puerto Peñasco.

Ya veremos la agenda que se traen para el período que inicia el 1 de Febrero, se han comportado como oposición responsable, mientras el PRI, alineados con MORENA, esta en revisión cuenta pública del 2021, auditorías y quieren los mínimos problemas, aunque algunos ex funcionarios no la librarán, creo que este sexenio la FAS si tendrá actividad, y la UIF estatal… al tiempo.

Playa Incluyente

A propósito de, Congreso, la Comisión Permanente exhorto u ordenó al ISAF Auditoría a la famosa “Playa Incluyente” de la ex Alcaldesa de, Guaymas, Sara Valle, quien, para no devolver el recurso, se la aventó en un mes, en un lugar inadecuado, para personas con discapacidad, pero ¡8 millones! no los iba dejar ir.

Hoy los materiales de esa “obra” están en una ¡bodega! arrumbados ¿El dinero? En alguna empresa fantasma, en un cajón, o con algún prestanombre, las clásicas de los gobernantes y políticos.

Prometió el Diputado, Sebastián Orduño, darle seguimiento puntual, que así sea, ya basta de tanto peculado, desvío de recursos, y que no se preste esto a pactos, como el que hizo; Rogelio Díaz Brown, con, Sergio Pablo Mariscal, porque a la hora de votar por enjuiciar al ex Alcalde; diputados del PRI; Jorge Villaescusa, Nitzia Gradias, y la entonces Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Dolores del Río (ya negociando con MORENA) votaron en contra.

Y hoy, Mariscal, disfrutando de la vida ¿Anda buscando chamba? ¿Sara Valle? ¿Rosario Quintero? Para nada, a disfrutar del Fondo de Retiro de sus pasos por Alcaldías, bueno, hasta el lujo se dio el ex Alcalde de meter como diputada pluri a su esposa, Margarita Vélez, y que repitieran con, Javier Lamarque, funcionarios muy cuestionados… ¡el colmo!

Capitán Claudio

Hay un nuevo Comisario, Capitán, Claudio Cruz Hernández, con un reto muy grande, revertir la percepción y números oficiales que han colocado a, Ciudad Obregón, como la numero dos en inseguridad a nivel nacional, solo superado por, Fresnillo, Zacatecas.

Es de imaginar la expectativa de población y sectores, de que le vaya bien, y cambie esto, que es lo que señaló el nuevo Comisario, pero hay problemas, en primer lugar, una corporación con muchos elementos coludidos con la delincuencia, o sea, tiene que lidiar hacia adentro con la “delincuencia uniformada”.

Así pues, necesita limpiar la corporación, y para eso se necesitan recursos, que nunca envió el ex titular de Seguridad y hoy Gobernador, Alfonso Durazo, cuando él mismo reconoció este problema.

O sea, va a trabajar el Capitán, con buenos y malos policías, que lo van a pasear y llevar por donde ellos quieran, y pasaran reporte al otro lado, de operativos y filtros.

A ver qué equipo de trabajo lo acompaña, y define estrategias, debe saber que el crimen esta focalizado en varias Colonias, la principal, Villa Bonita, y otras, Cocorit, Esperanza etc… ¿Qué hacer? Poner bases ahí, ubicar los “tiraderos” y reventarlos, y en cuanto a crímenes dolosos, más de 1, 700 muertos, feminicidios, desparecidos, y ningún detenido, una verdadera papa caliente, una plaza que no conoce, y 3 cárteles peleándose por la plaza.

Le deseamos suerte al Capitán, difícil, no imposible, no ayuda la política de AMLO de “Abrazos, no balazos”, pero pues ahí viene en, Febrero, a ver que anuncia; necesitan no solo más elementos, sino, equipo, tecnología, armas, una mejoría en capacitación, sueldos, apoyos, Seguros etc…porque en las condiciones que están, reciben más “lana” de la delincuencia organizada, y así no se puede.

Ya vemos en, Guaymas, con los policías muertos esta semana, suman 18 en el Puerto, las consecuencias de a ver entregados policías locales a aquellos 3 jóvenes de la región del Mayo, y hoy siguen pagando las consecuencias, otros huyeron, y aún quedan quien las debe, y la fortaleza de grupos delincuenciales.

Abel

Este fin de semana era la convivencia anual, más de 20 años, en el Rancho de, Abel Murrieta, quien, junto con la anfitronía de su amigo y compañero de mil batallas, Ricardo Bours, reunían a centenares de amigos, políticos, quien acudían de todos los rincones de la entidad, sobre todo el sur.

Yo asistía al evento del viernes, era la noche de “Rock” con grupo musical en vivo, gratos e inolvidables momentos los que pasamos ahí, todos los que asistieron, pero pues le arrebataron la vida a, Abel, y esto debió de terminar.

Iba avanzado, Abel, en el caso de la masacre de “Las Moritas” donde acribillaron a familias, Lebaron, Langford, Mills, en una zona donde hay mucho trasiego de drogas, migrantes, caso que conmocionó m México, y EUA.

Tal era la capacidad de, Abel, que sin conocerlo, y seguramente analizando perfiles, capacidades, los Le Baron lo contrataron, el curriculum no era para menos, su excelente trabajo como, Procurador, en el sexenio de, Eduardo Bours, no les tembló la mano para contratacar a la delincuencia, lo que le costó la vida a uno de los mejores Comandantes que ha tenido , Sonora, Armando Pavón, fue un sexenio de paz, tranquilidad, pero, llegó , Guillermo Padrés, y todo cambio, se sostuvo a , Abel, pero al rato renunció, dio cuenta como estaba y se pondrían las cosas y se fue.

Y aquí en, Cajeme, los problemas iniciaron con el paso de, Rogelio Díaz Brown, por la Alcadía y hoy los Cajemenses, viviendo las consecuencias de esto, crímenes dolosos al alza, violencia imparable, de dos dígitos mensuales, víctimas colaterales, y la gente quiere paz, tranquilidad.

¿Llegará la Justicia para, Abel Murrieta, familia, amigos? En lo personal, lo dudo, la decisión de quitarle la vida se dio arriba, en las alturas, donde se maneja la narcopolítica, las promesas de su “amiga” la Fiscal, Claudia Indira Contreras, quedarán en eso, a menos que quiera llegar a fondo y dar la sorpresa ¿Ustedes creen? Yo también.

Quizás, Abel, no hubiera llegado a la Alcaldía, dada la operación que hubo, solo el 34 % del padrón de, Cajeme, salió a votar, mucha apatía de la ciudadanía pues, que venía de una administración desastrosa y corrupta, como lo fue la de, Sergio Mariscal…y ganó MORENA, de no creerse, y en; Guaymas y Navojoa.

Pero es obvio, que, Abel, ante el avance que tenía en el caso, Lebaron, y el temor, que quedó plasmado en un video, par de días antes de su muerte, es que no le temblaría la mano, atacaría como lo hizo como, Procurador, y tomaron la decisión de arrebatarle la vida; siempre lo recordaremos como un buen, funcionario, diputado local y federal, y un gran amigo, “Abelandia” quedará en nuestros corazones por siempre y las múltiples anécdotas, QEPD nuestro querido amigo.

Decreto, lo bueno y malo

SE ha firmado decreto para regularizar los miles de autos “chocolate” que hay en el país, lo cual, del lado bueno, pues que asuman ya responsabilidades quienes tienen ese tipo de automóviles, andas con placas “pafas”, no responden cuando chocan, prefieren dejarlos tirados.

¿Lo malo? es que no es la solución final, seguirán entrando miles y miles de automóviles, en un “mafia” en la que hoy entran los militares, quienes ya controlan las Aduanas, a esos sume los “lideres”, organizaciones, policías de diferentes niveles y funcionarios, es una danza de millones, de corrupción de grandes cantidades.

Obviamente pregunté sobre este tema a un conocedor de esto, de la frontera, y para no irme con más detalles, este decreto que acaba de firmar AMLO, va a significar, más o menos, por el número de autos, y años que permite su regularización, la friolera de ¡450 millones de dólares!

Obviamente hay compromiso de apoyar a municipios, pero funcionarios federales, estatales, quienes estén al frente de este programa, se van a ir hasta las manitas, denlo por hecho…mucha corrupción, opacidad, y comalada de ricos nuevos detrás de este programa, y un duro golpe a la industria automotriz y a la AMDA, quienes generan empleos y pagan impuestos

¿Cuándo se perdió Cd Obregón?

Subí video de una señora, cuestionado un lote lleno de basura, sobre la No reelección y Nuevo León, privado, irresponsable el dueño, pero es el reflejo de la que fuera la ciudad mejor; trazada, limpia y segura, y que se perdió cuando llegaron al poder Alcaldes corruptos, que dejaron de invertir, cuando empezaron a concesionar servicios y abrieron las puertas de par en par a la delincuencia, vendieron la plaza.

correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58