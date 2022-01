¿Nomás con Manlio?... ¿Regreso a clases? No dadas condiciones

Comparta este artículo

En lo que se puede considerar un uso faccioso del ejercicio del poder, el Cabildo de, Guaymas, cambio el nombre al Bulevar en, San Carlos, que llevaba el nombre del ex Gobernador, Manlio Fabio Beltrones, y ahora se llama Tetatkawi, como el cerro simbólico del Balneario, de los principales centros turísticos y hoy con gran crecimiento.

Y esto no fue idea de la Alcaldesa, Karla Córdoba, no tiene la capacidad y oficio para haber operado esto, la orden salió de la capital, de Palacio de Gobierno, y se acató.

¿Por qué sobre, Manlio? Quizás por lo que representó este personaje en la política sonorense, nacional, la forma en que ejerció el poder, sobre todo aquí en, Sonora, desde que fue, Gobernador, tuvo injerencia en todo, decidía todo, y se operaba para tal efecto desde el séptimo piso de conocido Edificio localizado en el, Vado del Río.

Solo la excepción fue el sexenio de, Eduardo Bours, pero en todos los demás, siempre la mano, la sombra de, Manlio, y lo que decidía, se respetaba, por miedo, o temor, y así tejió sus redes de poder por todas las entidades del país, la mayoría, muchos aquí en, Sonora, y en todo el país, se la deben al de Villa Juárez.

No estoy de acuerdo en fomentar el culto a la personalidad de los políticos, poniéndoles sus nombres a calles, avenidas, bulevares, pero así se estilaba en el viejo régimen.

Quizás el mensaje de este nuevo gobierno, es señalar que no se harán las cosas como en el pasado, y que ahora será diferente, lo que estará por verse, antes como antes, y ahora como ahora, Presidentes, Gobernadores, ejercen el poder e imponen su visión de cómo deben ser el ejercicio de Gobierno.

Y les puedo asegurar, que ningún otro Cabildo, hará lo que hizo el de, Guaymas, cambiar el nombre de alguna calle de algún ex Gobernante, ex Alcalde, la señal fue clara, el mensaje fue para, Beltrones, y lo que supuestamente representa para la 4T .

¿Pero realmente se harán las cosas diferentes?, hasta ahorita, no, el Gobernador, Alfonso Durazo, tiene y está concentrando mucho poder, y no puedo creer que este ajeno a las decisiones que se tomarán en el 2024, ni a obras que se harán en su mandato.

Lo que me extrañó es que solo el diputado y dirigente del PRI, Ernesto DE Lucas, salió al paso al considerar “politiquería” lo hecho por el Cabildo, en efecto, pero el dardo, la flecha, era para otro lado, ni el propio, Manlio, lo van a engañar que fue idea de la, Alcaldesa, ese movimiento.

Durante el sexenio de, Beltrones, se iniciaron obras importantes en, San Carlos, que sentaron las bases de lo que es hoy, esto al margen de que, si es o no un personaje controversial, y para bien o para mal, el nombre a ese bulevar ya estaba, y así era conocido por años.

Si no tratan con el mismo rasero a calles que hay con el nombre de otros políticos sonorenses, este acto estuvo mal, y no por defender, Manlio, que es lo que menos necesita.

El de, Villa Juárez, sabe que no son sus tiempos, hace rato maneja bajo perfil, nadie, ni el Presidente, se habían metido con él, este gobierno estatal cambió de decisión, y las reacciones a favor o en contra, no fueron las esperadas, no hubo tiro de precisión, con todo y critica al grupo hegemónico.

Hay una frase acuñada de, Beltrones, “No soy rencoroso, pero tengo buena memoria”, no creo que le haya dolido el que quitarán su nombre al bulevar, pero si este hecho, jamás se le olvidará, y la rueda de la fortuna da vueltas, las victorias y derrotas, no son para siempre, creo, hubo rudeza innecesaria, pero, en fin, que cada quien se haga responsable de sus actos.

Lo que sí me extrañó, salvo lo señalado por, De Lucas, el silencio sepulcral de no pocos priístas que se la deben a, Manlio, no sé si por prudencia o temor, pavor, al Gobernador, Alfonso Durazo, juzguen ustedes.

Y vaya coincidencia, el destino, en año nuevo en, Atlacomulco, cuna del priísmo, del grupo que formo el Profesor, Carlos Hank González, quien señalo en una frase que “Un político pobre, es un pobre político” fue vandalizada una estatua del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, inaugurada apenas el pasado 29 de diciembre ¿Karma? y ante el ego presidencial, a ver quién paga esto

Vuelta a clases, no dadas condiciones.

Van de vuelta a clases presenciales, miles de estudiantes, sobre todo de edicación básica, cuando las escuelas no están totalmente al 100% y niños no tienen su proceso de vacunación contra COVID, y peor aun, ante la llegada de la variante OMICRON.

Me preocupan mucho las escuelas públicas, las privadas, aunque con riesgo, tienen los recursos para poner los protocolos de seguridad, de sanitización ¿Pero las públicas? ¿Quién se encargará de ellas? ¿Los Padres de Familia? Tienen que trabajar.

Ya me parece estar viendo arremolinados en la entrada, niños, Padres de Familia, y luego a la hora del recreo, sin cubre bocas, los juegos sucios, y afuera los vendedores de productos “chatarra” que está prohibido, por Ley, iniciativa aprobada durante su primera gestión como diputada de, Alejandra López Noriega, pero es letra muerta.

Preocupante porque los contagios van al alza, hay colas en hospitales para hacerse pruebas, hubo un relajamiento de la población, con motivo fiestas decembrinas, y hoy las consecuencias.

Bien por el, Gobierno de, Yucatán que tomó la decisión de esperar una quincena o iniciarán hasta Febrero, todos los demás gobiernos pues acatando la decisión política del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la ayuda de la visión, criminal, del Sub Secretario, Hugo López Gatell.

Pero pues la decisión esta tomada, inicia , Sonora, con clases presenciales, obvio que no queremos que le pase nada a los niños, pero pues está en los Padres de Familia la decisión, la autoridad ya lo hizo, y si va mal, que no queremos, las consecuencias, con cargo a sus conciencias, ni imaginar que empiecen a caer niños en, Hospitales, con problemas de oxigenación, Dios no lo quiera

800 mil…a la basura.

El Alcalde, Javier Lamarque, señalo que al Ayuntamiento le cuesta 800 mil pesos mensuales la estancia de los “floreros” de la Guardia Nacional, que, si le sumáramos los gastos de elementos de la PESP, militares, pues es más el costo, y de resultados nada.

Solo han ganado las casas de huéspedes, hosterías, y donde consumen alimentos, y es mejor que se acondicione el CUM, que se hagan bolas ahí, total, menos costo, y resultados, los mismos…nada.

Cerró diciembre con 75 ejecuciones, ninguna detención, al igual que todo el número de ejecuciones de meses anteriores, de un 2021, para olvidar en, Ciudad Obregón, y todo el municipio, muchas víctimas colaterales, gente inocente, feminicidios, lamentable lo sucedido a la familia del “Profe” Miguel Ángel Vega, periodista, columnista, su hijo fue asesinado dentro de su casa, inconcebible, a que grado han llegado las cosas en, Cajeme, tierra de nadie, más bien, del crimen organizado.

El Gobernador, Alfonso Durazo, reconoció el problema, y que hay que cambiar de estrategia, pero ¿Cuál estrategia ha habido? Si desde palacio Nacional, la política es de “Abrazos, no balazos” ¿Se le va a llevar contras al Presidente? No, y es por eso que, María Dolores del Río, seguirá al frente de tan delicada dependencia como lo es, Seguridad Pública, puesto para el que, reitero, no está capacitada, y urge cambio, o las cosas seguirán igual o peor.

Madres Buscadoras…el colmo

En su cuenta oficial las, Madres Buscadoras, de familiares, desaparecidos o muertos, postearon que la FGJES, o sea la Fiscal, Claudia Indira Contreras, les están haciendo perdedizos expedientes, y el padrón de ADN para cuando encuentren a uno de sus familiares.

O sea, todavía que este Colectivo, hace la chamba que deben de hacer los de la AMIC, y salen con esto, no ayudan, estorban, pierden expedientes, y luego comandantes amagan a buscadoras por el solo hecho de buscar familiares, es el colmo.

Ante esto, olvídense que haya justicia para, Abel Murrieta, de hecho, su hija , ya cansada, posteo un último mensaje, y ya no seguirá, y así va a pasar con todas las víctimas colaterales.

¡Ah! pero que tal para emitir comunicados, con el formato de siempre “Estamos trabajando coordinados los 3 niveles de gobierno para dar con los asesinos, bla, bla bla” y así seguirán, y expedientes acumulándose, y población en total indefensión.

Revocación

Finalmente, el TEPJF, resolvió, que el INE debe continuar con el proceso de revocación de mandato, que de antemano se sabe la respuesta, y en un supuesto y remoto caso de que ganará el que se fuera AMLO; generaría un caos político, y la chairiza, morenos, saldrían a las calles a gritar ¡Fraude del INE y de los Neoliberales!

Deberá la Secretaría de Hacienda de dar recursos, así pues, serán como ¡3 mil! 0 ¡4 mil millones de pesos, también tirados a la basura, solo para satisfacer el Ego presidencial…pero no hay dinero para quimios de niños, ni para el Campo, PYMES etc.…

Y pensar que los 9 millones de firmas que presentó MORENA, no fueron de una Aplicación, sino de papel, en donde aparecen; muertos, animales, y de seguro mucha gente del padrón que ni sabe que los metieron.

Debe cumplirse también que mínimo 17 estados, el 3 % del padrón, debe aprobar la revocación ¿Se cumplirá esto?, lo dudo ¿Va porque va? ¿O el INE le entrará a fondo para verificar autenticidad firmas?

¿Feliz año?

Pues sí, como siempre, los mejores deseos, parabienes, salud, trabajo, para este 2022, pero también la realidad nos dice otras cosas; la inseguridad, la pandemia, la inflación, y el regalazo de año nuevo, aumento al IEPS, los programas clientelares no se pagan solos, y AMLO, necesita dinero.

El detalle es que el aumento a los combustibles; gasolina, Diesel, repercutirá en todos los sectores, y al final el que paga es la población, el pueblo, porque los costos se trasladan al producto final, al consumidor, y habrá más pobreza.

Los precios, le ganan al aumento salarios, y ahí viene el problema, no alcanza el dinero para la canasta básica, y por las buenas o malas, hay que llevar comida a casa, y con el salario y sueldos que hay, cada vez menos se llena el carrito en el Super.

Entonces los índices de robos suben, son reclutados por el crimen organizado, la descomposición social, y este gobierno, mide el bienestar, en base a sus programas sociales, y no en el trabajo.

En fin, a echarle ganas, el futuro ya está aquí, la era del conocimiento, de la robótica, energías limpias, de menos mano de obra, lo que no entiende AMLO, en EUA, ya puede irse dormido en la carretera y el automóvil llega solo a su destino…aquí este gobierno es el que esta dormido.

