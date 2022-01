Viene el presidente a Cajeme, la inseguridad...no hay agua para el plan de justicia

Comparta este artículo

Por fin el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, reconoció el grave problema de inseguridad en Cajeme, y viene en , Febrero, para atender el asunto y lo del Plan de Justicia de los Yaquis, otro problema, porque se sustenta en algo que no puede manejar y que no hay…agua.

El detalle, en lo de la inseguridad, si viene a anunciar que enviarán más elementos, pues seguiremos en las mismas, máxime si continúa con su política de “Abrazos, no balazos”, nomás ver lo sucedido esta semana en, Zacatecas y Veracruz, y en sí, en, Sonora, y otras entidades del país, el crimen organizado, suelto, y hasta interviniendo en procesos electorales, tal como sucedió en el pasado proceso electoral.

Y este año habrá elecciones en 6 estados, ninguno de MORENA, que, si se quedan con ellos, MORENA, gobernaría ya en 22 entidades, prácticamente estarían asegurando la presidencia en el 2024, con todo y el desgaste, que ya trae AMLO, por eso su necedad de la revocación de mandato en, Abril, para satisfacer su ego, aunque cueste 3 mil o 4 mil millones, que serán tirados a la basura.

En cuanto al Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, la creación de otro Distrito, 018, y el proyecto de abrir ¡ 126 mil hectáreas! para cultivo, es una locura, un vil engaño, por el costo de hacer eso, la infraestructura, un acueducto de ¡2 mil millones! del Novillo, a tierra dela Etnia, ¿Y el agua? todo se lo quieren sacar a la Presa y el “popote” no alcanza, ni asegurados están los riegos de auxilio para el Trigo CONAGUA y el INPI, sobre todo los funcionarios, Adelfo, Aguilar, tienen muy mal informado al Presidente, los Yaquis ya tienen su dotación de agua, se siembran como 2 mil hectáreas, y la mayoría están rentadas, ahí esta otro problema, están peleados con el “pico y la pala” se acostumbraron a la dadiva de los 3 niveles de gobierno, por eso no salen de la situación en la que viven los pueblos. Y esta coyuntura, la ha aprovechado la delincuencia organizada, para el “huachicoleo” y los bloqueos carreteros, que ya volvieron, por cierto, la Guardia Nacional, de floreros, y todo esto con la permisividad del propio Presidente, que solapa todo esto.

Que bueno que venga a, Cajeme, pero que tenga voluntad ya de parar esto, los cajemenses y sectores piden PAZ y pues los crímenes dolosos ya rebasaron a los del sexenio de; Calderón y Peña, y este Presidente se va hasta el 2024,en fin, veremos que pasa con la próxima visita a , Cajeme y a territorio Yaqui.

ACUERDO

Vaya señal que mando el Presidente esta semana en una de sus mañanera cuando un periodista sonorense, a quien enviaron sembrándole pregunta, cuestionó al Presidente el presunto nombramiento de la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, como Cónsul en, Barcelona, aduciendo que hay investigaciones en su contra, que como era posible esto.

Y el Presidente le contesto, que no hay denuncia alguna contra ella, a pesar de que volvió a insistir el periodista, el Presidente no cambió de opinión, así que esto debe quedar claro en palacio de Gobierno.

En pocas palabras, los acuerdos del Presidente y decisiones que tome, se van a respetar, les guste o no a, Gobernadores y a partidos políticos, es por eso que vienen nombramientos para ex Gobernadores de otras corrientes de pensamiento, tal como lo dijo el propio Presidente. Ante esto, pues ya vieron la reacción del dirigente del PRI, ALEJANDRO MORENO, quien señaló que tienen que pedir permiso, o les prohibió, cosa que poco les ha de importar a ex Gobernadores, o ex funcionarios que nomine el Presidente para incorporarlos como diplomáticos o funcionarios de su gobierno, cuya mayoría vienen del PRI y otros partidos.

Y ahí viene los acuerdos del Gobernador, ALEJANDRO MURAT, de, Oaxaca, y OMAR FAYAD, en, Hidalgo, ambos están poniendo al Presidente en charola de plata las entidades que gobiernan, a ver que hace el PRI y la Alianza Va Por México, porque repito, si AMLO se lleva las 6 gubernaturas, asegura su relevo, su proyecto transexenal, al tiempo.

¿CAMBIO DE VÍAS?

Pues ya respondió el Mayor de, Nogales, Arizona, ARTURO GARINO, que ve difícil mover vías del tren, con esto se presenta el primer reto o falla de una propuesta que hizo desde campaña el Gobernador, ALFONSO DURAZO, incluso tiene acompañamiento del propio Presidente. Y si creo que esta difícil, primeramente, no es algo que sea prioritario para el Gobierno de EUA, este tema deberá tratarse en, Washington, es más, ni el Gobernador, DOUG DUCEY, se ha pronunciado sobre esto.

Segundo, la orografía de, Nogales, Sonora, rodeada de cerros, implicaría, abrir otro puente fronterizo, a varios kilómetros, carretera, freeway , la línea del tren, movimiento de agencias aduanales, oficinas, distribuidoras, servicios, sería como crear otra ciudad a unos kilómetros, con afectación a sectores locales Como bien me comentó un agente aduanal, no tienen idea de lo que implica esto, es imposible, el costo para ambos gobiernos, sería muy alto, y el gobierno de EUA, no estaría dispuesto a esto. Así que creo esto quedará en promesa, podrán modernizar del lado mexicano lo que quieran, pero del otro lado, lo dudo, no es viable, ni prioritario para EUA y Arizona.

CONTROL POLÍTICO

Es inadmisible que por seguir la línea del Presidente, se anuncie el regreso a clases presenciales y no se esté dando información, diaria, de la situación al alza que hay de COVID en, Sonora y en todo el pa��s, o sea, dando un sesgo de control político de la información ¿Por qué? ¿Por imagen? ¿Para ver esto y vivir con normalidad?

La ola viene, y dura, que, hasta pego en oficinas de Gobierno del Estado, en el Ayuntamiento de, Cajeme, en la Agencia Fiscal, y hay un silencio de la autoridad, sobre todo del Secretario de Salud, JOSÉ ALOMÍA.

Pero pues ya ven, el Secretario de Salud, JORGE ALCOCER, recomendando Té y Vaporub para los, niños, para tratar el COVID, y ya ni qué decir del Sub Secretario, LÓPEZ GATEL, corresponsable de tantas muertes en el país, un pésimo manejo del Gobierno de este problema, y así seguirá esto al alza y muertes, cuyos números están “maquillados”.

Y pues mañana, lunes, Hermosillo y Caborca, de vuelta a, Naranja, y no tardarán los demás municipios en cambiar de color, por las fiestas decembrinas y el relajamiento de la población, y tenemos las consecuencias.

OOMAPASC

Se resolvió la Huelga de Oomapasc, lo que tenía que darse, el detalle como cada vez que amaga el sindicato, y es igual en, Hermosillo, sale a la luz el costo de los contratos “leoninos” de los organismos operadores de agua.

Son unas prebendas que tienen, que ni en el sector privado se dan, son imposibles para una empresa, pero no para los gobiernos, por eso el interés de trabajar en el gobierno, o de encabezar gobierno.

No es posible que cueste más de 700 mil pesos diarios el organismo operador, que un auxiliar de administración gane 79 mil pesos, que un líder de sindicato, 90 mil, esto no puede ser.

Y si a esto le sumáramos la alta cartera, 1, 400 millones, pero que tal que la administración pasada creo 4 empresas fantasma, supuestamente para mejorar la recaudación, lo que no se logró, pero si facturaron millones en, North Collect, y las otras 3 empresas ¿El dinero? Bien sabemos a donde fue a parar, como se lo repartieron, y algunos hasta repitieron de puesto ¡chulada!

Sigue y seguirá siendo esta dependencia , la “caja chica” de Alcaldes, vaya forma de saquearla, lo que reconoció cuando fue Regidor, LUIS ACOSTA, en el trienio de, ROGELIO DÍAZ BROWN.

Y se daban estas prebendas en los contratos para supuestamente el PRI tuviera control, pero llegó la alternancia y la CTM hace rato que dejo de aportar con votos, es una central de membrete del PRI, con líderes charros, con un patrimonio personal bien asegurado ¿O conocen ustedes algún líder sindoiical pobre?.

¿Y LA DESALADORA?

Pues llegó 2022, y la Desaladora de el “Cochorit” no arranca o sigue en período de pruebas, a lo mejor hasta conveniente que no inicie a cómo está la infraestructura de, Guaymas y Empalme, sería mucho el desperdicio, a un costo muy alto.

Solo se autorizó un 3 por ciento de aumento a tarifa, creo es lo justo, dada la situación de la infraestructura, el pésimo servicio, el detalle es el rezago a la tarifa que se dio por motivos políticos, y hoy las consecuencias, y hay colonias donde ni pagan el agua, como si vivieran en, Tabasco, donde AMLO les condona todo.

Se calcula entre 11 millones de pesos mensuales el costo cuando echen a andar la Desaladora, que tendrá que subsidiar a la CEA, el Gobierno del Estado, no podrá con la cartera que cobra.

Este año la SEMAR invertirá 600 millones en reparar tuberías colapsadas en el , Puerto, drenaje, el gobierno municipal no tiene dinero para obra, y en la misma tesitura esta, Navojoa, no tienen recursos, todo se lo lleva las nóminas abultadas, los gastos de operación, aparatos obesos, y hasta, Regidores, en el caso del, Mayo, se doblaron el sueldo, y cada uno costara 400 mil pesos anuales, reitero, por eso todos quieren trabajar en gobierno.

CECILIA FLORES

Por fin, a través de insistir en redes sociales, y de estar todos los días frente a Palacio Nacional, la líder de las Madres Buscadoras, Cecilia Flores, será recibida por el Sub Secretario de Gobernación, ALEJANDRO ENCINAS.

Muy valiente esta señora, que creo perdió dos hijos, incluso de pedir a la delincuencia organizada que las dejen buscar a sus familiares, un trabajo que debería hacer la Fiscalía del Estado, pero estas mujeres, con picos, palas, y ayuda de la gente, hacen mejor labor que; policías y agentes de ministerios públicos.

Hasta donde hemos llegado, como sociedad, a hacer el trabajo que le corresponde al gobierno, y tienen que nacer agrupaciones como “Jalo por Obregón” “Cajeme como vamos”

MOTOS ELÉCTRICAS

El ayuntamiento de Hermosillo y su Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN, actuando y ejerciendo gobierno con visión de futuro, ya palacio Municipal, techo lleno de paneles solares, y ya pronto en circulación el primer paquete de Motos eléctricas, y de seguro lo que sigue serán las primeras patrullas eléctricas.

Es de todos conocido el compromiso de “Toño” con energías limpias, impulsor de par de Aerogeneradores en, Peñasco, que beneficia en su recibo a miles de familias, hoy lo hace al frente del gobierno de la capital.

Con ahorros, entre 500 y 600 millones con estas acciones, se libera recursos para obras, ahí para que tomen nota, Alcaldes, y pensar que el Presidente quiere una contrarreforma eléctrica, empecinado con; Diesel, carbón, energías sucias, que atraso, y que tiradero de dinero en las obras faraónicas que trae, que serán elefantes blancos en unos años, cambiamos el rumbo, o el país se seguirá hundiendo y perdiendo competitividad.