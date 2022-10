¿Por qué renunció Tatiana Clouthier?

Comparta este artículo

Para sorpresa de muchos, Tatiana Clouthier, una de los personajes claves en la victoria de Andrés Manuel Lopez Obrador en la contienda presidencial de 2018, renunció como titular de la Secretaría de Economía el pasado jueves 6 de octubre.

Clouthier, quien fuera la jefa de campaña presidencial de López Obrador, anunció su renuncia en Palacio Nacional. En la carta que leyó la ex secretaria de Economía, declaró que desde el 26 de julio había notificado su deseo de renunciar al presidente, lo cual ratificó el pasado 9 de septiembre.

Con algunas lágrimas en los ojos y nudos en la garganta Clouthier se dirigió al Presidente con una analogía de su ya sabido deporte favorito:

“Estimado presidente...me tocó jugar en las grandes ligas... No obstante uno debe saber cuándo debe retirarse...Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo”...“Quisiera decir mucho más; sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es ‘gracias’. ...por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento, y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y, sobre todo, por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”.

Después del anuncio realizado por Clouthier, el presidente Obrador declaró:

“Respetamos su decisión, insistimos en que se quedara, pero es una mujer con convicciones... Tatiana es una mujer con principios, recta, con criterio, si fuesen otras razones, lo hubiese manifestado.” También se disculpó por no corresponder al abrazo de la ex secretaria.

Antes de comenzar a leer la carta dirigida al Presidente Obrador, Clouthier dijo que agradecía poder compartir públicamente los motivos de su renuncia, para evitar especulaciones. Sin embargo, el efecto que tuvo fue completamente el contrario. Ante una carta notablemente conmovedora, pero poco clara en cuanto a los porqués, la generación de especulaciones ante la renuncia de Tatiana resulta obvia.

TMEC

La ahora ex secretaria de Economía renunció a su puesto en medio de las controvertidas consultas entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre la política energética de la Nación en el marco del tratado de libre comercio. Estados Unidos ha acusado al Estado Mexicano de implementar políticas energéticas que son ventajosas para México, dejando fuera a empresas privadas estadounidenses del sector energético. Tatiana Clouthier era, hasta hace unos días, quien encabezaba esta discusión como representante del gobierno mexicano.

Guardia Nacional

Otra de las especulaciones que se han dado a conocer en torno a la renuncia de Tatiana Clouthier tienen que ver con la reciente incorporación de la Guardia Nacional a SEDENA, y lo que muchos han calificado de una militarización del país. Esta especulación comenzó con un tuit del hermano de Tatiana, Manuel Clouthier, que decía:

“Creo, y esta es opinión mía porque no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López.”

Tatiana no tardó en responder: “Tantos inventan tanta cosa, y no llegan ni a diez los que tienen la información”.

Desencuentros en la 4T

Muchos de los comentarios surgidos, se han planteado que dentro del gabinete del Presidente Andrés Manuel no hay margen para disentir, y que las diversas renuncias que ha tenido en su gabinete, lo demuestran.

Lo cierto es que en todos los sexenios se han visto múltiples bajas y cambios de titulares de las secretarías. Y habría que comparar si el de AMLO ha tenido un número significativamente mayor.

Pero también algunas de las bajas del gabinete presidencial de Lopez Obrador, han sido claramente por discrepancias políticas. Entre estas podemos destacar la renuncia del ex panista Germán Martínez, a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social argumentando diferencias con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la del ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien renunci�� a su cargo en 2019 alegando muchas discrepancias en materia económica. La renuncia también del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriú, quien dijo no estaba de acuerdo con la entrega de los Puertos y Aduanas al control de la Secretaría de Marina.

También Víctor Toledo, quien fuera Secretario de Medio Ambiente, dejó su titularidad luego de que se filtrara el audio de una reunión privada en la que hacía críticas a las afectaciones que provocan algunos proyectos de la actual gestión de Andrés Manuel.

Declaraciones de Tatiana Clouthier

Hasta ahora las únicas declaraciones que se tiene de la ex secretaria de economía son las que presuntamente hizo la misma Tatiana al periodista Enrique Galván Ochoa, quien asegura que tuvo oportunidad de hablar directamente con la política mexicana quien le dijo:

“Ya no sumaba, como dije en mi renuncia. Una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”,

Además de eso, lo único que ha declarado Tatiana Clouthier es que solo ella, el presidente y algunas pocas personas tienen los detalles del porqué de su renuncia, y que no piensa declarar más al respecto.

Ante las misteriosas y pocas claras respuestas oficiales de la renuncia de Tatiana, solo queda el camino de sacar conclusiones con lo que es observable al ojo público. Si es verdad que Tatiana considera que hay una “jauría que rodea al presidente”, que solo tiene interés en la sucesión presidencial, lo cual es bastante creíble, habría que preguntarnos, ¿Quienes forman parte de esa jauría?