Y que se sueltan los demonios… Sale el peine… A tragar sapos

El pasado, jueves, el Gobernador Alfonso Durazo, rindió su primer informe de gobierno, y ese mismo día, los demonios se soltaron por toda la geografía de Sonora, de norte a sur, desde, San Luis Río Colorado, hasta, Rosario Tesopaco, sembrando pánico, terror, en, niños, población, el saldo, 8 muertos, casas y automóviles quemados, y lo más grave una sociedad, que no se quiere acostumbrar a esto, lacera, duele, y está viviendo en la total indefensión y omisión de la autoridad.

Increíble, mientras el, Gobernador, al tocar el tema y rubro de seguridad, empezó a señalar que en base a informes del Secretariado de Seguridad Pública, los delitos, de todo tipo iban a la baja, incluso el, doloso, el de alto impacto, en ; Empalme y Guaymas, el terror, balas, ataques, ejecutados padres de familia corriendo en busca de sus hijos a escuelas, alumnos bajo el mesa banco, y un ataque directo al CERESO del Puerto, o sea Código Rojo…y adentro de Auditorio Cívico del Estado la 4T aplaudiendo la llegada de la transformación a , Sonora, que ya no son los mismos.

El surrealismo, por un lado el mundo de los datos oficiales, de las promesas, de las grandes obras, que todo está bien y por el otro, la realidad que vive la ciudadanía, sobre todo en este tema, la inseguridad, que está pegando duro en la población y sectores productivos, nomas es cuestión de preguntarles a productores agrícolas y ganaderos, como la están pasando, entre amagues y extorsiones.

Y el otro problema, es que el Gobernador, sigue aferrado en sostener a, Dolores del Río, en el puesto, a una mujer sin experiencia, ni capacidad y oficio para enfrentar a grupos delincuenciales, que tienen nombre, y quienes son los que dominan, nomás lean el artículo de, Héctor De Mauleón, para que den cuenta, quienes mandan en, Sonora.

Pero pues el mismo, Durazo, la señala como su Secretaria "consentida" así lo dijo en visita que hizo a, Obregón, y pues la ciudadanía opina otra cosa, y esta ajena a pactos políticos, y mientras pues a seguir con el mismo rollo de la Secretaria; Mesas, Jornadas, programa SALVA, que si la proximidad social con ciudadanos, construyendo canchas deportivas, que no son malas, promover el deporte, pero a la delincuencia poco le importa.

Y el detalle es que es en la misma, Villa Bonita, donde se iniciaron estos programas, no cede la violencia, que incluso, volverá a poner en riesgo nuestra democracia, como lo hizo en el 2021, un futuro nebuloso para, Sonora, porque el gobierno estatal, no le llevara contra a la política de AMLO de "Abrazos, no balazos", y lamentablemente seguirán las ejecuciones, víctimas colaterales, feminicidios, desapariciones, cementerios clandestinos, población indefensa, y un control sobre muchos medios, para evadir la realidad, y dar una imagen de un Sonora profundo, de paz, de tierra de oportunidades.

SALIÓ EL PEINE EN GUAYMAS

Y hablando de ese, Sonora, de oportunidades, y ante el recurrente anuncio de obras de modernización de, Guaymas, por parte del Gobernador, Durazo, importantes, por cierto, junto con la carretera que unirá con, Chihuahua, lo que detonará el potencial turístico de, San Carlos, pues ya salió la primera licitación o adjudicación.

Y fue nada más y nada menos, para un solo empresario, Alfonso González, uno de los principales aportadores financieros de la pasada campaña, y muy cuestionado también en el sexenio de, Guillermo Padrés.

A este empresario le acaba de asignar la SEMAR, los militares son los encargados de las obras y recursos, dos contratos por un valor de más de ¡3mil! millones de pesos, ahí nomas para dar cuenta el negocio, que no es de ahora, es de siempre, en esta relación, político-empresarial, de intereses, claros, algunos, yo le meto, para sacar, como el de intereses obscuros, mezquinos.

Y cuando se lancen las demás licitaciones, que repito, serán con recursos federales, y asignadas por la milicia, sea SEDENA o SEMAR, el mismo caminito ¿Y los miembros de la CMIC, Sonora? Nada para ellos, y ni reclamo de su dirigente, Jorge Aguirre, habrá.

Y lo que son las cosas, y prioridades, mientras la SEMAR asigna estos contratos, las aguas negras siguen brotando por colonias del Puerto, y es hora de que la Constructora AISPONA, de la SEMAR, no inicia trabajos, y este es un problema de salud pública

REY DEL CASH... ¡A TRAGAR SAPOS!

Pues en el ya famoso libro "Rey del Cash" de escritora, Elena Chávez, ex mujer de, César Yáñez, personaje muy cercano a AMLO, a quien lo mandaron a la congeladora, buen tiempo, por la suntuosa boda que hizo en Puebla, en su segundo matrimonio, salen a relucir dos sonorenses.

El Gobernador, Alfonso Durazo y el Secretario Particular del Presidente, el cajemense, Alejandro Esquer, sobre, Durazo, Chávez le cuestiona a, Yáñez, del porqué del acercamiento del político sonorense (Durazo) habiendo sido Secretario Particular del Presidente, Vicente Fox.

Y la respuesta de, Yáñez, a su hoy ex mujer, es que en política a veces hay que "tragar sapos", y pues narra , Chávez, que el actual, Gobernador, fue recolector y aportador de recursos para las giras y campañas del entonces candidato, y se encargaba de atenderlo a como le gustaba a AMLO, sin mover un dedo, y pues es de imaginar que, González, quien hoy ya recibió su compensación en, Guaymas, tuvo la visión de meterle dinero, tanto al hoy, Presidente, como al hoy, Gobernador, repito, así se maneja y se ejerce el poder, y si le pegas…no se la acaban ambas partes.

Sobre, Alejandro Esquer, el que abre y cierra la puerta de AMLO; y se entera de todos los secretos, Chávez, narra, que el cajemense, era el que recibía; maletas, bolsas, sobres, de dinero para financiar el movimiento, nomás imagínense la cantidad de dinero, "cash", que resguardaban en casas de seguridad.

Y como no olvidar, en la campaña de 2018, aquella "operación carrusel", que salió en noticias nacionales, el video, de un, Esquer, y otros individuos, haciendo depósitos de 50 mil pesos, en un, Banco, lo hacían, y se volvían a hacer fila, varias veces, para depositar la misma cantidad, hubo denuncia ¿Qué paso? Nada, y menos porque lograron su objetivo, la Presidencia, el poder y la purificación.

¿SANIDAD? ¿PARA QUÉ?

Vaya problema que va a poner el Presidente a sectores productivos, si se confirma la votación en el Senado, de flexibilizar, ser laxos, en la importación de insumos, productos, con tal de frenar, contener la inflación, que, en pocas palabras, que se vaya al diablo SENASICA, y que entre hasta gorgojo.

Hace unos días, SENASICA, en el Puerto de, Altamira, no dejo que bajaran contenedores con carne, corte de todo tipo de, Argentina, y se tuvo que ir, el problema es que en Presidencia se enteraron, y ahí viene otro Barco, y a este por instrucción presidencial, lo recibirán los militares

¿Saben que significa esto? el inundar de productos de América del sur, de Asia, China, de donde sea, sin control sanitario, el sector primario será el afectado, por precios, oferta y demanda, se inundará el mercado nacional, y segundo, contaminación, habrá enfermedades en; Ranchos, Granjas, tanto de cerdo como de, Pollo, puerco, el sector acuícola, nomás para que dimensionen el tamaño de desastre que se viene.

Y para los más pobres, los pequeños ganaderos, el pequeño productor rural, será y se viene la ruina total, y el dirigente de la UGRS, Juan Carlos Ochoa, solo una carta ha mandado al Senado, señalando lo peligroso que el Senado avale esta iniciativa de una Senadora de MORENA, y como es de AMLO, nadie hace nada, ni los Gobernadores, meten las manos, cuando se les va a venir un problemón.

Y con otra, para que esté enterado él, Gobernador, Durazo, esto implicará que EUA, la FDA, y oficinas reguladoras, cierren las puertas a la exportación del sector primario sonorense, igual que al de todas las entidades del país.

¡Ah! pero corrieron a, Tatiana Clouthier, y a otros ex funcionarios, de carrera, de la Secretaría de Economía, para meter al hijo del Sub Secretario, Alejandro Encinas, un jovencito sin experiencia, para negociar los cambios en el TMEC, que, según AMLO, hay buena disposición de, BIDEN y Trudeau, y no se irá a arbitraje internacional ¿Ustedes creen? ¿Cederá EUA?

AGANDALLE... NO HAY DINERO

SE está acabando el dinero, AMLO, en obras faraónicas y programas clientelares, y vienen las decisiones, que pagarán futuras generaciones y genera más incertidumbre al dinero, al ahorro que tiene cualquier ciudadano en el, Banco, producto de su trabajo.

La Cámara de Diputado, aprobó, "agandallarse" del dinero que no tenga movimiento, un período de años, lo van a expropiar, y supuestamente se destinaría a seguridad pública, pero AMLO ya les cambio el "lanzamiento" será para sus obras, se hablan de cantidades entre 10 mil a 70 mil millones con esta ley, que debe aprobarla Senado, MORENA, es mayoría.

Esto vendrá hacer una total injusticia para millones de, mexicanos, sobre todo para gente de la tercera edad, jubilados, gente que no le entiende a este tipo de leyes, ni cuenta con asesoría, familiares etc.

ES decisión de cada ciudadano, cuentahabiente de un, Banco, disponer o no de su dinero, en la forma que ellos decidan ¿Si están haciendo y aprobando este tipo de leyes? ¿Cuáles siguen? no somos, Cuba, Bolivia, Venezuela, ¿Hacia dónde nos lleva la 4T?

Y ojo, viene en, noviembre, el Presidente, a dar seguimiento al Plan de Justicia, y a la "orden" que dio de adquirir 34 mil hectáreas, saquen por conclusión la decisión que tomara si no se ha cerrados ninguna operación de la SEDATO, Adelfo Regino, el del INPI, con Rancheros que tienen propiedades aledañas a las 22 mil hectáreas que renta la Tribu Yaqui.

LO otro, Secretaría de hacienda, acaba de suscribir dos líneas de crédito con el FMI, por 5 mil millones de dólares, cada una, 10 mil millones, a pagarse en el 2034 y 2050, obvio interese a pagar cada año, para que vean que ya no hay dinero, y le anda rascando por todos lados, y en este caso, de este préstamo, a "patear el bote", que ya le tocará a otro Presidente, total, AMLO, quizás ya ni viva para esos días, y ahorita él quiere, por las buenas o malas, que su cuarta transformación siga.

En otras palabras, todo ese dinero, el de expropiación de cuentas bancos, y créditos al FMI, no son para inversión productiva, es para uso clientelar, político (votos) y las obras faraónicas, que incertidumbre, y que forma de pegarle a un país, que cada año cae en Rankings de todo; inseguridad, certeza jurídica, inversiones, a parte, polarizado y dividido

¿Y EL REPUVE?

Y mientras AMLO manda señales e iniciativas para hacerse de más dinero, para sus prioridades, el dinero del REPUVE, el de regularización de carros chuecos, nomás no llega.

Que a la capital le tocan 60 millones, a Cajeme, 16, Guaymas entre 6 y 7, y así varios municipios, son como 180 millones que están ya depositados, pero en Hacienda Federal ¿LO va a soltar AMLO?

Chequen lo que dijo en una de sus mañaneras hace unos días, el problema de "bacheo" es un asunto local de ayuntamientos y gobiernos locales, o sea, aplica aquello que le dijo al Alcalde de Hermosillo, Toño Astiazarán, quien solicito 4 mil millones para reparar Hermosillo.

¿Y la respuesta de AMLO? "y la nieve de que la quieres", así que, por la víspera, saquen el día, así le toquen las puertas una y mil veces al Secretario, Omar del Valle Colosio.

NO queda otra más que ser eficientes gasto, hay que cobrar prediales, agua, por cierto, todo parece indicar que el aumento, para, Cajeme, para el 2023, en cuanto al predial, sería del 100 %, es extraoficial, pero sería u duro golpe al ya mermado bolsillo de los Cajemenses, que entre; inflación, baches, inseguridad, no se la acaban, y que les salgan con esto, ya sabrán.

Por lo pronto, para arreglar ese problema de "baches" que genera malestar ciudadano, el Alcalde de, Hermosillo, Toño Astiazaran, en búsqueda ya de traer un equipo de alta tecnología, ya sea de Europa o EUA, para paliar este problema.

Por cierto, inauguró en la comandancia centro, y gracias a gestiones y cabildeo con grupo FEMSA, el centro de carga, a base de paneles solares, donado por este grupo empresarial de, Monterrey.

PAN, PRI, VAMOS Y PAUSA DE EBC

En política local, regional, algo movido en la semana, aparte del informe, y de agandalles, el pasado domingo; Gildardo Real, Javier Gándara, y dicen que, Guillermo Padrés, se quedaron con las mayores posiciones del Consejo Político del partido…para no variar.

En el PRI, dato, curioso, llega a la organización de Mujeres del PRI, Lupita Soto, ex Secretaria privada, asistente personal, de la ex Gobernadora, Claudia Pavlovich, hoy Cónsul en, Barcelona, y le dan las gracias a Doña Gloria Galindo, quien estuvo al frente, creo, desde la época de, Manlio Fabio Beltrones.

Y lo que son las cosas, Doña Gloria, madre del hoy Secretario particular de, Claudia, en, Barcelona, el, "Chino" Salazar ¿Se tendieron puentes de comunicación rotos? Eso solo lo sabe el dirigente, Rogelio Díaz Brown.

Por otro lado, el ex Gobernador, Eduardo Bours, pone una "pausa" en su militancia PRI, al no estar de acuerdo con “Alito” con las decisiones que ha tomado, en efecto, Eduardo, no anda de operador, pero fue un buen, Gobernador, tiene ascendencia, y quizás algunos minimicen esto, pero, el ex Gobernador, Bours, tiene un peso específico, en medida pega, al igual que la salida de otras figuras, al margen de las razones.

DE todos modos, creo, rumbo al 2024, PAN-PRI-PRD, tienen que llegar a acuerdos, aunque algunos los consideren, que están en la lona, dejarle todo el campo y la cancha a MORENA, será un error, y creo, que, llegado el momento, Díaz Brown y Real, pactarán alianza igual que el 2021, por subsistencia política.

MC, ira solo a nivel estatal, y ahí viene un partido, en proceso de registro, con buenos resultados, VAMOS, de, Norberto Berraza, con mucho cuidadnos en asambleas, para diciembre cumplirá requisitos, ahí estará otra alternativa ciudadana, que espero subsista en el 2024, dependerá de candidaturas, y que la ciudadanía, participe, y pierda esa apatía que tuvo en el 2021.

