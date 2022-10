¿Este es el dirigente del PRI?... Karina y Ey... ¿Las 34 mil hectáreas?... ¿Otra concesión?

Comparta este artículo

Vaya anécdota que viví el viernes cuando estando en cabina de Radio, en programa donde colaboro y estaba programada una entrevista con el dirigente del PRI, ROGELIO DÍAZ BROWN, este pidió que no estuviera, accedí, aunque me quede a escuchar la entrevista, de hecho, nos saludamos, al salir y al despedirse, incluso de abrazo.

Creo una descortesía de su parte, pero lo entiendo, como también debe de entender que está sujeto a la crítica, al escrutinio, tal como lo he sido con él, desde su administración, que es corresponsable, en materia de seguridad, de lo que pasa en, Ciudad Obregón.

Y al escuchar la entrevista, cambio su versión a lo dicho en su primera rueda de prensa, que no fue imposición su llegada, cuando todos sabemos que fue producto de un pacto entre; MANLIO FABIO BELTRONES y "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI.

Que, según él, las negociaciones estuvieron a cargo del Delegado, RAMIRO HERNÁNDEZ, que fue consensuada con diferentes actores ¿Con, ZAIRA Y PASCUAL? Lo dudo, cuando en su primera entrevista, él me contestó, que las negociaciones se hicieron en restaurantes de, Hermosillo, entro en contradicciones.

En fin, no tiene caso seguir comentando la visión que tiene para el partido, hoy en la lona, sin futuro, y en poder del, Beltronismo, que está de vuelta, lo aceptaran los suyos, pero quien sabe la militancia, y sobre todo la sociedad.

Y pues lamentable que solo vaya a buscar espacios donde no se le cuestione, que haya un periodismo crítico, que no tenga capacidad y oficio, algo que, si tiene su mentor, MANLIO, con quien se puede tener discrepancias, pero es un tipo, un personaje, con el que se puede platicar, tiene cortesía, oficio, hasta para "mentártela" y ni cuenta se da uno.

¿Este es el dirigente del PRI , rumbo al 2024? De por sí, mal, y con estas actitudes, y forzados a ir con alianza con el PAN, está de por medio su subsistencia política, y ya parece estoy viendo a los candidatos, puro "reciclado" ligados a él, y al grupo hegemónico que encabeza, Manlio, ¿Alianza con la sociedad? ¡por favor!.

KARINA Y ELY

Duro el golpe propinado al PRI de, Beltrones, la salida de las hoy ex diputadas del PRI, ELY SALLARD Y KARINA ZÁRATE, que le da de lleno en la línea de flotación del tricolor, y este si un hecho, histórico, inédito, el PRI se ha quedado sin representación en el Congreso, por primera vez en su historia, nunca creí poder ver esto del otrora invencible tricolor, que cada año pierde más espacios a nivel nacional, ya solo les queda; Coahuila y Estado de México, que van a las urnas el año que entra. La salida de ambas ha sido sujeto de análisis por varias vertientes, pero hay una importante, estaban esperando el fallo del Tribunal, ambas le iban a la fórmula de; ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL SOTO, y cuando se vino el fallo final que favorecía a, ONÉSIMO BURROLA, vino el sentón, para imponer a, ROGELIO, pues tomaron la decisión de irse, la cual ya se estaba negociando, con el Sub Secretario de Gobierno, GUILLERMO DÍAZ, y el propio, Gobernador, ALFONSO DURAZO.

Y ojo, no olvidar el factor, Barcelona, ambas leales con ex Jefa, CLAUDIA PAVLOVICH, quien se distancio, rompió, con, MANLIO FABIO BELTRONES, y esto no es grilla, es oficial, así pues, hubo un buen trabajo político, desde, palacio, y desde, España, se tejió fino, y hoy, MORENA, se afianza en, Sonora.

También recordar, que, KARINA Y ELY, al frente de las dependencias que presidieron, DIF y COVES, aparte de buenos resultados, que se reflejaron en las urnas, ambas ganaron, crearon sus propias estructuras, hoy a disposición de MORENA, y esto le pega aún más al PRI y al PAN.

Así pues, se fueron, previo anunciaron su salida, NATALIA RIVERA Y ERNESTO DE LUCAS, Natalia, también cercana a, CLAUDIA PAVLOVICH, tuvieron la visión de cómo venían las cosas en el PRI, imposiciones, nada de democracia, que hoy quedo demostrado con la imposición y llegada de vuelta del, Beltronismo, en la figura de, ROGELIO DÍAZ BROWN ¿Cómo les irá en el 2024? Usted lector saque conclusiones, cuantos votos recibirán, y que podrán hacer ante esa aplanadora que será MORENA.

Por cierto, la instrucción de AMLO a, Gobernadores, es ganar el 2024, por las buenas o por las malas, no quiere que se pare su "transformación", y así van a proceder, junto con sus dos brazos políticos; militares y delincuencia organizada, difícil para la oposición, pero no imposible, máxime cuando ya faltan 2 años para que se vaya, AMLO, y el país se está desmoronando, en lo económico, social, viene un cierre tipo, LEA, a ver cómo reacciona la población en las urnas.

¿Y LAS 34 MIL HECTÁREAS?

Aguas, en la última visita de AMLO a territorio Yaqui, a quien en el PEF 2023, le asignaron más de 7 mil millones de pesos, dentro del Plan de Justicia, para diferentes obras, incluido un Acueducto, por el cual, supuestamente, se abrirán a cultivo, más de 60 mil hectáreas (lo que quiero ver, y con qué agua) para lo cual giro instrucción que se comprarán 34 mil hectáreas, para cuando venga en, noviembre, sentirse, LÁZARO CÁRDENAS, y entregárselas para el nuevo Distrito 018.

Esas 34 mil hectáreas, son, Ranchos, aledañas a las tierras, que hoy tienen rentadas, 22 mil hectáreas, es otro detalle que no entiende el Presidente, ni el Director del INPI, ADELFO REGINO, quien por cierto los tiene bien divididos a los Yaquis, a unos les da mensualidades y pickups, y a otros no, está el caso de los de, Loma de Bacum, y por ahí tiene que pasar el Acueducto, y ellos no están de acuerdo, y quieren el cierre del Novillo, y que se respeten mandamientos judiciales.

Los Yaquis están peleados con el "pico, pala y tractor" les gusta vivir de la dádiva, y la costumbre, se hizo Ley, ahí eta el caso de los bloqueos carreteros, el punto está en que no se ha cerrado la venta de ni un metro de tierra, ninguna hectárea.

¿Cuál será la reacción de AMLO si viene en noviembre, y SEDATU y REGINO, no han cerrado ninguna compra –venta? Se supone que hay una bolsa de dinero, que pagarán a 10 mil pesos, hectárea, más accesorios. Cuidado, a lo mejor es una estrategia, para que el Presidente emita un decreto expropiatorio, y pagar esas a tierras, a como quieran, tengo entendido que hay Rancheros que, si quieren, vender, total, las rentarán, no trabajaran los Yaquis esos Ranchos, y el ganado, lo harán "wakabake" como cuando, Echeverría, les trajo ganado de, Nueva Zelandia, para que formaran Cooperativas, modelo que quieren imponer de nuevo, a nivel federal, estatal, y comprobado, es un fracaso.

Ya entramos en, Octubre, AMLO viene en, noviembre, quien sabe que decisión, tome, pero quizás se le venga mucho trabajo al dirigente de productores rurales, JUAN GERARDO GÁNDARA, a los abogados; ALEJANDRO OLEA, BENITO RAMOS, y algunos otros que lleguen a contratar, Rancheros, porque esa decisión de AMLO, de adquirir las precitadas 34 mil hectáreas, es un hecho, por las buenas o por las malas, y vendrá la reacción del sector agropecuario, y la lluvia de Amparos ¿El fantasma de 1976? espero que no, pero ya los sonorenses, los mexicanos, conocemos el estilo de gobernar de AMLO, se impone y no tiene contrapesos.

48 MUERTOS...10 MUJERES

Con 48 muertos, 10 fueron mujeres, cerró mes de septiembre, otro incremento, que por fin aceptó, JAVIER LAMARQUE, pero no la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río, por sobrevivencia política, ante los posibles cambios, enroques, que haga el, Gobernador, ALFONSO DURAZO, antes de su informe el 13 de Octubre, de acuerdo a, Radio Pasillo.

Esta imparable la violencia, las ejecuciones, desapariciones, y sobre todo, en, Obregón, y ese corredor junto a, Empalme- Guaymas, con más feminicidios, y desapariciones de, mujeres, más el incremento de delitos de alto impacto, algunas víctimas colaterales, está fuera de control, no lo quieren admitir, y el gobierno tiene coaccionado a algunos medios, a no difundir nada, como si en, Sonora, viviéramos en el surrealismo, de una entidad en; paz, en un Sonora profundo, tierra de oportunidades, lo cual quisiéramos, no el de balas y muertes, que se vive día con día.

SE LA PASA A, DURAZO.

Por cierto, esta semana, en una de sus mañaneras, el Presidente, le paso la "papa caliente" al Gobernador, ALFONSO DURAZO, para que sea él quien libere la carretera, tramo, Vicam-Obregón, y no tenga AMLO que absorber el costo político de esto.

El Presidente tiene rato señalando la vía del diálogo, al igual que el, Gobernador Durazo, incluso otro de los causantes de este problema, el Director del INPI, ADELFO REGINO, que a punta de "billetes" quiere arreglar las cosas.

El problema, el detalle, es que, a los Yaquis y a sus socios, la delincuencia, ya les gusto el negocio de las "piolas" son 4, a veces 5, y la extorsión a transportistas y ciudadanos, está resultando redituable, son millones lo que se reparten cada mes, y no los quieren dejar ir, para ellos, el Plan de Justicia, es otra cosa, y esto es otro negocio.

Así pues, ya está en manos del Gobernador, ALFONSO DURAZO, liberar la carretera, decisión que debería haber tomado el, Presidente, es una rúa federal, la cual los ciudadanos tienen derecho a transitar, y no estar sujetos a extorsiones, a una vil impunidad en la que actúan, amparados en sus, usos y costumbres, sí, en su territorio, no en la carretera ¿Le va a entrar el Gobernador? ¿Cuándo? La ciudadanía y sector transporte, están hartos, y una autoridad omisa, cuando tiene el poder y la fuerza, para hacerlo, cuando se agota la vía del diálogo.

¿OTRA CONCESIÓN?

El Alcalde, JAVIER LAMARQUE, decidió cancelar la concesión de alumbrado de OPTIMUS, otorgada por el ex Alcalde, ROGELIO DÍAZ BROWN (que buenos "moches" recibió) por incumplimientos, y caro el servicio, obvio, había que repartir lana.

El hecho es cuando uno pensaba, bueno, por fin, será la Dirección de Alumbrado o Servicios Públicos, la que se encargue, que se le asigne partida presupuestal, etc.. pues no, en sesión de cabildo se aprobó, por mayoría, MORENA, que se haga otra alianza pública-privada, que debe autorizar el, Congreso.

El detalle es que todo parece indicar que se le quiere otorgar ¿Y la licitación, Apá? a una empresa, EMCO, misma que da un pésimo servicio actualmente en, Navojoa, caro, hay que pagar "mochada" pues, contrato leonino, no cumple con requisitos, cláusulas, y ahora, LAMARQUE, se lo quiere llevar a, Obregón, igual que, EROAGUA, para hacer negocio, pues, y la ciudadanía, pagara los platos rotos de esto.

Insisto, y lo he reiterado, las alianzas público-privadas en municipios del país, esta relación, político-empresarial, esta prostituida hace años, y debería terminar, desafortunadamente, no se hace, hay muchos intereses de por medio.

Argumenta el, Alcalde, que será más barato con, EMCO, cuyos permisos, por cierto, para operar, no están en regla, en, Navojoa, se está violando la ley, y lo mismo se hará en, Obregón, veremos que dicen en el, Congreso, y la Comisión que revisará esta solicitud del Ayuntamiento de Cajeme.

SE VENCE PLAZO

Esta semana por venir, de acuerdo al diputado por, Guaymas, SEBASTIÁN ORDUÑO, se vence plazo, para que la Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, presente al Congreso, las solventaciones, más bien, las irregularidades de la famosa "playa Incluyente" que ya no existe, y se desviaron 8 millones, en el último mes de la administración de la impresentable ex Alcaldesa, SARA VALLE.

Habrá que estar atentos a esto, incluso desde palacio de Gobierno, por aquello de "no mentir, no robar, y que son diferentes", es un pleonasmo, hasta ahorita, pero ahí esta este ejemplo, para que se manden señales, de no a la impunidad, veremos el proceder de la Alcaldesa, de no ser así, pues a disfrutar de la vida, para, Valle, lo que ha sido para ex Alcaldes, SERGIO PABLO MARISCAL, ROSARIO QUINTERO, evidentes actos de corrupción en sus administraciones...y no ha pasado nada, y el titular de la FAS, ROGELIO LÓPEZ, de "florero" igual que la Guardia Nacional, y algún que otro funcionario estatal, veremos si le pega una sacudida al árbol el, Gobernador, ALFONSO DURAZO.

PATRULLAS ELÉCTRICAS.

El Alcalde, JAVIER LAMARQUE, estuvo en, Hermosillo, para probar automóviles eléctricos, para también implementar el programa del Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN, la capital ya trae 220 unidades en circulación, única en el país, y el Edil cajemense, para ahorrar, también lo quiere replicar.

Pero creo, al margen de que el plan sea por arrendamiento financiero, es arreglar primero las calles, no nomas cruceros, está totalmente destruida la infraestructura vial de, Obregón, y es imposible, meter unidades nuevas, ahorita, se destrozarín en meses...o semanas.

Son 1, 200 millones los que se necesitan para reparar, Obregón, ¿De dónde? ¿La federación? Olvídense hay otras prioridades, el Estado, ya dijo el, Gobernador, pondrán 100 millones...y no más.

Entonces, no hay de otra, más que, cobrar prediales y el agua, nomás de agua los usuarios deben ¡1500 millones!, pues a cobrar, y si no corte, desde el troncal, igual para quienes tienen tarifa social, y no pagan tampoco...pero si el celular, que contrasentido, y el predial, por igual cantidad, a iniciar procesos de embargo, y de seguro pasaran a pagar o convenio, en, Hermosillo, ya iniciaron con procesos de embargo...y no hay de otra, cobrar y eficiencia en el gasto.

"GUACAMAYAS" Y EL LIBRO

Tremendo golpe del grupo de Hackers "Guacamayas" que puso al descubierto la debilidad cibernética del gobierno federal, y su falta de inversión en esto, se metieron y sacaron información nada más y nada menos que de la ¡SEDENA! vía, CARLOS LORET DE MOLA, evidenciaron actos de gobierno, la salud del Presidente, el "culiacanazo", sacarán más información, y ahí viene el libro "El Rey del Cash" las redes y el movimiento de efectivo del grupo en el poder.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58