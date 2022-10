Banalizar la política

Comparta este artículo

¿Qué penitencia paga Sonora para sufrir una clase política de tan poca monta?

Supongo que está relacionado con el desinterés general sobre sus devenires, con ese afán de ignorar lo que los políticos hacen o dicen.

El descrédito de la grey política acabó en hartazgo social, lo que provocó una renuncia a inmiscuirse, a participar activamente mediante un análisis riguroso que empujara al estado a gestar la quimérica gobernanza.

Lo que los sonorenses obviaron fue aquello que Platón dijo hace más o menos 2400 años: el precio por desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres.

Weber, por su parte, alertaba sobre los riesgos de que los políticos se alejaran o desconocieran la ética aplicada y la ética política, la cual garantiza actores públicos con convicciones claras, responsables de sus actos y de sus funciones, cuya finalidad última e indispensable es transformar las realidades.

Entonces, Sonora (salvo honrosas excepciones) vive un presente donde le gobiernan y representan los peores; son un castigo, aunque ellos se asuman como agentes de la transformación.

Como claro ejemplo tenemos a Diana Karina Barreras, presidenta del Congreso.

La diputada ha dado muestras claras de poseer una característica que tendría que estar vetada del ser político: la banalidad, prima hermana de la ignorancia.

Primero, desde su cargo popular se ha encargado de ser la primera porrista del gobierno estatal, pisoteando los principios soberanos y la separación de poderes.

Se entienden sus compromisos personales con su movimiento, pero bajo ninguna óptica se justifica que mancille a las instituciones que representan al pueblo.

Segundo, hace unos días viajó a Bacadéhuachi, un poblado enclavado en la sierra sonorense para visitar el multicitado yacimiento de litio y vivir de cerca la experiencia minera, como dijo en sus redes sociales.

Su aventura la llevó a recorrer un predio con tacones y vestido de diseñador, simulando con una pequeña hoz el trabajo de un minero, como si de algo glamouroso y gracioso se tratase.

De la diputada no conocemos posturas, no hemos escuchado posicionamientos, no existen registros de sus luchas legislativas y sociales, porque para ella y para los que replica no interesan, pues lo relevante radica en lo superficial, en un horrible oxímoron que deja ultrajada a Sonora.

