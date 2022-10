Violencia, y no reacciona; Durazo... golpe al sector agropecuario

Comparta este artículo

El corredor; Guaymas-Empalme-Obregón, convertido en una zona de guerra, de pleitos entre grupos delictivos, por la plaza, una población, incluyendo, niños, ante hechos de, Empalme, y los tres niveles de gobierno, pasmados, y un Gobernador, ALFONSO DURAZO, que ante lo sucedido, toma las mismas decisiones que no han dado resultado.

Pero vamos a una breve crónica de lo sucedido en, Empalme, previo a la balacera en afuera de escuela en , Empalme, el día del informe del, Gobernador, otro aviso de quienes mandan en, Sonora, balaceras en varios municipios, norte a sur, que terminó con un saldo de entre 10 a 12 muertos.

Luego se vino lo del protocolo que hizo un Maestro, en, Empalme, de cómo deben reaccionar los niños ante una balacera, frecuentes en la región, lo que desató una reacción airada por parte del gobierno, a través del Secretario de Educación, AARÓN GRAJEDA, y de la misma Secretaria de de Seguridad, quien señaló, quera “emocional” para los niños, y vino la reprimiendo y castigo, para el mentor.

¿Y qué paso al día siguiente? Casualidad o acción concertada, peo afuera de una Escuela, balacera, dentro de un automóvil, quedó inerte un joven de 17 años, son los que están reclutando la delincuencia, y otro, herido, se metió a la escuela para refugiarse. En el inter, con mucha tranquilidad, una Maestra, que hasta tiempo se dio para tomar video, llamo a los niños a la calma, con una serenidad, tranquilidad, que trasmitió a los niños, que hizo que estuvieran tranquilos, mientras afuera se daban las detonaciones.

Esta Maestra y el regañado, castigado, merecen un reconocimiento del gobierno, sociedad, y sobre todo, el Maestro, una disculpa pública, por parte de, Grajeda, misma que no hará, porque los funcionarios de gobierno se consideran infalibles, ellos nunca se equivocan, ni aceptan críticas, mucho menos hacen una autocrítica.

¡Ah! y como siempre, la reacción, se activo el famoso e inútil “Código Rojo” y llegaron los policías de los 3 niveles de gobierno, para hacer la parafernalia y show de siempre, mientras Padres de Familia desesperados, llegaban a la escuela a recoger a sus hijos.

Y ahí están las declaraciones de algunos que fueron entrevistados “Esto ya es demasiado” dijeron algunos, y con justa razón, es de todos los días, en la región, están en total indefensión, ellos, sus hijos, todos vulnerables, y una autoridad que no acciona, que no aplica inteligencia, o que sabe, como lo hacen ver los documentos del “Guacamaya Leaks”, pero que no actúan, porque la política de AMLO, y pacto es de “Abrazos, no balazos”, esa es la realidad.

Y al día siguiente, la clásica, ahí mismo en, Empalme, se estableció oootra Mesa, encabezada por el Gobernador, ALFONSO DURAZO, todo desencajado, cara adusta, y cuando todos esperamos que esto ya lo haría tomar decisiones de fondo, dar el manotazo, pues no. Anunció, lo mismo de siempre, que llegarían más refuerzos, cuando se supone que todo ese corredor, y siempre que suceden este tipo de hechos, llegan, y no hay resultados. Y el mismo mensaje de siempre “ NO quedara impune, las investigaciones en manos de la fiscalía y el bla bla bla de siempre” y no habrá resultados, es una matadera todos los días, y no detienen a nadie..

Y mientras una periodista, ROSA ISELA RODRÍGUEZ, este al frente de la Seguridad Nacional, y una comunicóloga, DOLORES DEL RÍO, quien por cierto, pésimo mensaje el que dio ante los hechos sucedidos, las cosas seguirán igual o peor.

Y esto, seguirá afectando la imagen del Gobierno de, Durazo, que aparte de este grave problema de inseguridad, tiene otros, y la reacción de la gente, no se hará esperar, como sucedió ante las decisiones que tomó en, Empalme, hubo reacción airada de la gente en, redes sociales, cansada, harta, de tanta bala, víctimas, desapariciones.

Entiendo que hubo un pacto político del hoy Gobernador, con, DOLORES DEL RÍO, quien traicionó a MC, que consideraba su franquicia, pero ¿Por qué ponerla al frente de la Seguridad de los sonorenses? Ahí están los resultados, una delincuencia empoderada y se pondrá peor.

Y luego el Delegado de la FGR en, Sonora, FRANCISCO MÉNDEZ, con una joya, una barbaridad de declaración “NO sé de donde entran tantas armas en, Sonora” vean nomás, el representante de importante dependencia, donde se debe investigar, servicios de inteligencia…no sabe nada, o la vista para arriba como que le habla a la Virgen, claro que saben, pero el miedo y colusión del crimen uniformado con la delincuencia, pesan más, ( y las maletas $$) por eso los ciudadanos están indefensos

TRONARÁ EL SECTOR PRIMARIO

El sector agropecuario de, Sonora, y también del país, en grave riesgo de tener un traquido, pérdidas millonarias, años de esfuerzo perdidos, ante las decisiones que está tomando AMLO, para frenar la inflación, que nadie le dice no, para no ser despedido, y quedar fuera de la mesa de la 4T.

Resulta que esta semana expidió decreto para que entrara, libremente, de, Argentina, toneladas de carne, sin pasar por trámites de SENASICA, quienes habían logrado parara un barco en el Puerto de Altamira, pero ya no, el que viene o ya llegó, desembarcara, custodiado por militares, el producto, para ser distribuido por todo el país, a través de cadenas comerciales.

Y también podrá entrar ya; pollo, huevo, cerdo, friojos, papa, verduras, todo lo que sea, con tal de inundar el merado nacional, y bajen los precios, el problema, primero, es de salud, ya en, Chiapas, murió una mujer, 16 intoxicados, por comer carne con, combruteol, ahpra imagínense este escenario por todo el país.

Segundo, y lo dijo, AMLO, no me importa los productores nacionales, hay que bajar los precios de alimentos, aun a costa de ellos, pues eso es lo que va a pasar, y ya en, Sonora, los primeros efectos, ganado sonorense, fue retenido en, Nogales y Agua Prieta.

LO de, Agua Prieta, sucedió el pasado , miércoles, 1, 500 reses retenidas, a estación curantenaria, mímonop 60 días para que pueda cruzar, mientras el productor, el ganadero, ya pago costos de fletes, de exportación, toda la tramitología, y ahora , aparte de incumplimiento de contrato, que tendrá un costo, a pagar la alimentación y hospedaje en la, Estación de las, reses, hasta que puedan pasar, quien sabe si ganen o salgan tablas.

Y todo esto, reacción de EUA, FDA, ante el decreto de AMLO, el no cuidar la sanidad e inocuidad de lo que va a entar al país, y obvio el vecino país del norte, cuidando a sus sectores y población.

El costo de esto, para rancheros sonorenses, será de muchos millones de pesos, porque ahorita ya no están en condiciones de exportar, a sabiendas de que no pasara, o se tiene que quedar 60 días para que cruce, tendrá quue malbaratar su ganado, y el más afectado, será el pequeño ranchero, que son mayoría.

¿Y la UGRS? ¿Y el dirigente, JUAN OCHOA? Callado, de arrastrado, echándole la culpa a veterinarios ¡por favor! en lugar de subir la voz, defender al sector ¿Y el Gobernador, Durazo? igual, no ha dicho nada, no llevará contras a la decisión del , Presidente, con todo y el problema que se viene a uno de los pilares de la economía sonorense, el sector pecuario.

Y si esto ya esta pasando con el ganado, que no puede pasar, y tiene que esperar 60 días para cruce ¿Qué sigue? pues el puerco, aves, pollo, y luego quizás hortalizas.

Ante este panorama, que decisiones tomarán productores, Consejos de administración de empresas como; Bachoco, Norson, Ojai, Kowi, Sasa, etc…ante una política pública federal, que afecta, en serio, que incertidumbre para inversiones, de hecho, Bachoco,actualmente con fuerte inversión en, Caborca.

Y AHORA, AGROQUÍMICOS.

Y para más problemas, otra pésima decisión de los genios de la 4T, cuya iniciativa esta en el, Senado, la de cancelar el uso de ciertos agroquímicos, plaguicidas, esenciales para el campo, producción, pero que según ellos, afectan la suistentabilidad, salud, medio ambiente, les salió lo “Green Peace” pues.

Pues ya hubo reacción de productores de diferentes zonas agrícolas del país, mandando cartas al , Senado, para que analicen bien esto, y tomen en cuenta argumentos y soportes técnicos de productores.

El dirigente de la AOASS, ÁLVARO BOURS, envió un carta al Senado, solicitando socializar este tema antes de votarlo, porque de no hacerlo, esto afectara en el rendimiento de lo que se siembre, lo que sea, lo que se traduciría en pérdidas millonarias, de por si, no hay apoyoal campo, y van a salir con esto. El dirigente de propietarios rurales, Juan Gerarado Gándara, ha viajado constantemente a, México, al Senado, para dar seguimiento a esto, esperemos que el Senador, Arturo Bours, haga sentir su voz, él también es productor, y debe estar de lado de agricultores, ganaderos, porcicultores, acuacultores, porque ya se están teniendo problemas, y se pondrá peor si no rectifican en el, Senado, con mayorá, MORENA, y un AMLO, populista, que no entiende.

CEBADA.

Hay un proyecto, programa piloto, de sembrar unas 500 hectareas de Cebada, en el Valle del Yaqui, lo cual me parece excelente, por reconversión de cultivos, y porque cruzando la “calle” esta el comprador… Constellation Brands, la empresa que produce cerveza.

DE hecho esta semana el dirigente del DDRY, LUIS ANTONIO CRUZ, addeelanto algo de esto, y que están viendo, me imagino con la empresa, la variedad y todo lo relacionado a esto.

Constellation, es una empresa intrrnacional, fuerte finanacieramente, y podría hasta apoyara productores, con finanaciamiento con un costo mas barato, incluso para reconvesión en sistema de riego, y seguramente se negociaría un contrato de compra-venta, atractivo para productores, y un costo mínimo de flete, el cliente, como dije, cruzando la calle, ahí mismo en, Obregón.

Ojalá se cristalize esto, gana la compañía y los productores, que con el tiempo se sumen a este proyecto, y no dudar que en un futuro, se siembre mas , Cebada, quue Trigo, Maíz ¿Será? Solo el tiempo lo dirá.

REDISTRITACIÓN SONORA.

Como resultado de redistritación que acaba de realozar eel INE, en varias entidades, ahora en Sonora, de los 21 Distritos, 3 de ellos, deben llevar canddatos de las Etnias en la entidad.

Así que con esto, para la elección del 2024, veremos en el Congreso, a 3 legisladores de las Etnias, Yaqui, Mayo, Seri, ya sea por partidos o tomen la decisión de irse por el lado independiente.

La región del Mayo y Yaqui, es donde concenra el mayor numero de miembros de las Etnias, y ya tendrán una voz en el Congreso. Por cierto, y hablando de los Yaquis, habrá sido por presión de AMLO, en relación de los 26 o 27 miembros de la Tribu, consignados con formal prisión por andar en bloqueos, el hecho es que liberaron a 6 porque demostraron que eran “albañiles” que andaban de paso por ahí.

NO me cabe la menor duda, que esto fue “negociado” por aquello del Plan de Justicia, y la ascdendencia que tienen con AMLO, que se ve refelafo en el PEF 2023, más de 7 mil millones para ellos ¿Quién administrará eso? que manoteadero se viene

LITIOMX

A propósito de PEF, y del Litio, que anda de moda ahorita en, Sonora, por aquello del Yacimiento en, Bacadehuachi, y que tanto a ponderado el mismo, Gobernador, ALFONSO DURAZO, el Presidente, incluso nombro a un sonorense, Pablo Taddei, como su primer Director

NO me cabe la menor duda, que es un buen negocio, Litio es fundamental para “chips” celulares, Baterías, entre una gama de productos, el detalle es que este proyecto llevará alrededor de 10 años y una inversión , de entrada, de unos 1000 millones de USD.

Esto no viene en el PEF 2023, por ahorita, ni un solo peso asignado para ello, así que por lo pronto, por mas visitas que hagan, es solo un proyecto, otra promesa, rentable sí, pero tardará años en que se logren beneficios, para la entidad, si es que lo hay, porque será una empresa federal, y ya saben lo que pasa cuando el gobierno le hace al empresario… pierde, y hay que subsidiar.

¿SE acuerdan de la SEMIP? (Secretaría de Energía, Minas Industria Paraestatal) des paraeció, era una barril sin fondo, que hasta un Bar, tenían, así lo señaló el entonces Secretario de hacienda, JESUS SILVA HERZOG…y ¡perdía!..

