¿Qué no eran diferentes? AMLO entrega tierras, se rentarán, al tiempo.

Duro en la narrativa del gobierno de, ALFONSO DURAZO, y en su discurso, que son diferentes, que no son iguales, la salida de nada más y nada menos de su hoy ex Jefe de Oficina, RAMÓN CASTRO VALDÉS, hoy ya vinculado a proceso por desvíos, fraude, ¡12 mil millones! en la construcción de un Paraque fotovoltaico en BC, donde fue Secretario de Hacienda con, JAIME BONILLA, quien saliendo, volvió al Senado, por el fuero.

Aquí el dato, de fondo, es que el Gobernador ya sabía desde que la Gobernadora, MARÍA DEL PILAR, anuncio que demandaría a este personaje, aunque se presume inocencia, hasta que haya sentencia, que estaba en duda la integridad, honestidad de este personaje, y lo puso en importante oficina, ante esto, se le cae la narrativa, de “no mentir, no robar” lo que tanto pregona MORENA.

Y todavía, el Gobernador, cuando anunció su salida, alabó el trabajo desempeñado, y que la puerta abierta, toda vez que no ha sido sentenciado, no lo podía creer al escuchar al Mandatario decir eso de hoy un ex funcionario, que se le encontraron elementos para vincularlo a proceso.

Otra lectura, es que la Gobernadora, MARINA DEL PILAR, de MORENA por cierto, está atacando la corrupción, mientras aquí la FAS, que encabeza, ROGELIO LÓPEZ, de “florero” y el gobierno tragando sapos por pactos políticos, que ni a ex Alcaldes le entran, de ningún color.

El “Bagre” como se le conocía, fue el encargado de controlar todo, licitaciones (amañadas) adjudicaciones directas, proveeduría, de hecho, él tiene una empresa en ISSSTESON, imaginen cuantas más ¿Ustedes creen que le importa que lo saquen? En cuanto a dinero no, nomás con lo que hizo en, BC, y lo que pudiera seguir haciendo desde fuera.

Él fue también promotor de la llegada de, García, el de la empresa EROAGUA, que anda aslatando empresas en, Obregón y Navojoa, con tremendas “mochadas” que oscilan entre 20 y 30 por ciento, a las cuales le tocaba su parte a todos los involucrados. En fin, salió este personaje, lo cual nos da una idea de lo que está pasando en esta administración, que cree el Contralor, Guillermo Noriega, que, con camaritas, va a frenar la corrupción ¡por favor!

Por lo pronto, esta salida, por la puerta de atrás, y vergonzosa, obliga al, Gobernador, a hacer cambios, enroques, que seguramente esta semana se harán oficiales, en varias dependencias, quisiéramos que una fuera en, Seguridad, DOLORES DEL RÍO, la debe cambiar, pero no, es su consentida, y aparte no vivimos en Psicosis, desafortunada frase de, DURAZO, hecha en Peñasco, un día después de la balacera en, Caborca, donde afuera de una Iglesia, mataron a un novio.

Así que los sonorenses, sobre todo en, Caborca, SLRC, ese corredor que es; Guaymas, Empalme, Obregón, seguirán sufriendo los embates, luchas internas de grupos delincuenciales, y que seguirán habiendo víctimas colaterales, personas ajenas a esto, por cierto, hasta ayer, 44 ejecuciones, Cajeme, no cede de dos dígitos cada mes ¿De qué ha servido la Guardia Nacional? floreros para nada, pero pues ahí viene la militarización, lo que negaban antes, ahora lo aceptan.

Y el problema, es que, con los militares en las calles, por su formación, están en riesgo los derechos civiles de los ciudadanos, ya verán los atropellos que harán, en, Sonora, y todo el país.

Y EN SUS CARAS

Que golpe, clase de pieza de oratoria, bien sustentada, argumentada, que se aventó el diputado, ERNESTO DE LUCAS, en el Congreso, frente al Gobernador, Durazo, y el Secretario de Gobernación, la “corcholata” ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, de gira por Ciongresos locales, para convencer de la militarización del país, ante la ineptitud de parar tanta masacre.

Señaló, De Lucas, que fue Secretario de Seguridad, en el sexenio de, Eduardo Boers, conoce del tema “En Sonora, hemos pasado de la psicosis, al miedo, del miedo al terror, del terror a la desesperanza, del sálvese quien pueda ante los hoy llamados generadores de violencia”. En otra cita señaló “En que país, democrático, se ve a militares en las calles, solo en las dictaduras” y tiene razón, nomás vean; Cuba, Venezuela, par de ejemplos.

Estas y otras verdades se las hizo ver el “Pato” al Secretario, que lo hicieron sacar de sus casillas, y volvió a usar el uso de la voz, lo que no estaba permitido por el protocolo y ley del Congreso, era solo que el Secretario fijara su posición y un miembro de grupos parlamentarios.

O sea, pues, al encargado de la política de interior, un tipo que debe ser sereno y conciliador, pues no, le restregaron verdades, y le salió lo “gallero” buscando pelea, todos los días, e interpeló a, De Lucas, pero este, ni por alusiones personales, le respondió, no tenía caso.

CRUCEROS ¿VISIÓN DE FUTURO?

Esta semana vi un video del crucero de la California y No reelección, que hizo un ciudadano, obra de concreto hidráulico, pero que tiene un detalle que omitió la Constructora, ya no puso las rejillas para cuando llueva el agua se vaya por el drenaje. Uno de los trabajadores le dijo al ciudadano, que la lluvia se iría por el poniente, y que el paso de los carros, las llantas, harían lo demás ¡Háganme el favor! y todavía en la esquina, un letrero que dice, este es un gobierno con visión de futuro. Alcalde, JAVIER LAMARQUE, si así van a estar las obras de todo el programa de carpeteo de cruceros que anunció, se pondrá peor la cosas, próxima temporada de lluvias, el agua quedara estancada, afectando incluso el concreto, así que trome cartas en el asunto, y que mal la Constructora, el Ingeniero de esa obra, el garrafal error que cometieron.

Por cierto, próximos días llegarán a municipios los recursos del REPUVE (programa regularización de autos pafas) urge que se apliquen, es un solo Bache, Ciudad Obregón, intransitable, y ciudadanos pagando las consecuencias, automóviles en talleres, por desperfecto en la suspensión, y las distribuidoras de llantas, haciendo su agosto.

Y, Lamarque, todavía presumiendo, una encuesta, que es el segundo mejor alcalde evaluado de, Sonora, y quinto a nivel nacional, ¡por favor! autoelogios con la ciudad destruida y una de las más violentas a nivel nacional, incluso internacional.

SOLAQUA

Pues una buena para el Alcalde, LAMARQUE, el cancelar la concesión de las Plantas Tratadoras de Agua, que manejaba desde hace más de 20 años, y de una manera leonina, hicieron parte de la ruina en la que esta OOMAPASC, aparte del robadero de políticos, funcionarios.

Esta empresa de, Monterrey, le saco más de ¡2 mil millones! nomás para que se den una idea del atraco, y se vencía su contrato con el impresentable ex Alcalde, SERGIO PABLO MARISCAL, de lo peor que ha tenido, Cajeme, y este, no atendiendo llamada del entonces alcalde electo, Lamarque, lo renovó por 5 años, para seguir recibiendo su “tajada” su “moche”, pero se acabó.

Aprovechando que SOLAQUA dejo de tratar agua, porque CFE les cortó la luz, aprovechó el Alcalde y rescindió contrato, al evidentemente violar clausulas, y toma control el organismo operador de la planta, y debe ser a más bajo costo.

Ya basta de concesionar servicios, lo hizo con el Alumbrado, pero lo concesiono o lo quiere concesionar, esto debe terminar, esta relación, político-emprsarial, solo ha servido para enriquecer a políticos, a funcionarios, empresarios ¿Y al ciudadano de que le ha servido? Pésimos servicios, y no nomas, Obregón, vean como esta, Guaymas, Empalme, Navojoa, drenajes colapsados alumbrado pésimo, calles ¡todo!, sus recientes ex Alcaldes, agusto, disfrutando los millones robados, y no hay justicia, es una de impunidad y pactos políticos.

¿QUITAR IGLESIAS Y CLUB?

El Alcalde, Javier Lamarque, anuncio que revocara el comodato del Club del Anzuelo, que se utiliza para quienes son aficionados a la pesca en el Oviachi, causará malestar y algo que me hizo ruido.

Revocará también comodatos de Iglesias, que según él, no fueron construidas, más vale que aclare bien esto, sobre todo si tiene que ver con la Iglesia Católica, bastantes problemas tiene, Cajeme, prioritarios, para andar metiéndose en revocaciones de comodatos ¿Con que fin? de por sí, molesta la ciudadanía, con tanto bache e inseguridad, drenajes colapsados… y sale con esto

ZAIRA, PASCUAL…MC

La hoy corriente crítica del PRI, que encabezan, los ex candidatos a contender por la dirigencia; ZAIRA FERNÁNDEZ, Pascual Soto, pasaron a los hechos, y ya de entrada hicieron un primer acercamiento con MC y su dirigente, MANUEL SCOTT.

Ellos han dicho que la lucha la harían al interior del PRI, pero esto yo lo veo también como una ventana, ante una posible salida en el futuro, solo ellos lo saben, que quieren también hacer un frente amplio, que se sumen actores de la sociedad.

Pascual Soto, estuvo en, Obregón, y se reunió con un grupo plural, por ahí, TOÑO GÁNDARA, los ex Alcaldes, JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, entre otros.

Y mientras ellos hacen sus primeros movimientos, estrategias, en el PRI, su dirigente, ROGELIO DÍAZ BROWN, inicio con cambios, pone la cartera de organización, que es la operación política de tierra, en manos de, EMETERIO OCHOA, muy cercano a él, a, WILDEBALDO ALATRISTE, cercano a MFB, en Finanzas, entra también otro Cajemense, RAMÓN AGUILAR, entre otros.

Al margen de estos movimientos, pues lo hecho por, Alejandro Moreno, hizo mella, hoy es obvio hay fractura, división al interior del PRI, ZAIRA, PASCUAL, ya definieron su ruta a seguir, la Dirigencia que encabeza, DÍAZ BROWN, la suya, y si no se tienden puentes, en nada va a coadyuvar esto a que llegue un PRI, hoy en la lona, fortalecido a la elección del 2024.

29 MIL HECTÁREAS.

Pues estuvo el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en territorio Yaqui, para hacer entrega, redondeando hectáreas, 29 mil, 11 predios en total, localizados 10 en el municipio de, Guaymas y solo uno de Cajeme , predio “El Sahuaral.

Los de Guaymas son; Tecolotito (2 predios) Cerro San Martín, Paroscahue (dos predios), Benito Juárez, Las Tarimas, Llano de Agua Caliente, San Antonio, y San Antonio De los Llanos.

Algunos Ya están pagados, otros en proceso en, Notarías, y pues la mayoría son, Ranchos, ningún predio agrícola, que era la incertidumbre, el espectro de 1976 que no se debe repetir.

El director del INPI, ADELFO REGINO, agradeció la voluntad de los vendedores, quienes seguramente en el futuro, compraran o rentaran esas mismas tierras, eso no va a cambiar, pero no lo entienden, ni, Regino, ni el Presidente, que no verá cristalizado que esas tierras trabajen, ni el Distrito de Riego 018, que, según él, en el próximo ciclo agrícola, arrancaría.

Ahora todas esas tierras, hay que nivelarlas, drenes, compuertas, la creación de la infraestructura tecnológica, instalaciones administrativas etc… y eso llevará tiempo, aunado a que el Acueducto está en construcción.

Y yo me pregunto el “popote” de extraer al Oviachi, en el futuro, agua, para otras 30 mil hectáreas ¿Alcanzara?, con las lluvias de esta temporada, alcanzan para el programa agrícola normal, las del Valle del Yaqui y las 22 mil rentadas a los Yaquis. Solo el futuro, lo que diga el cambio climático, por lo pronto AMLO, ayer se sintió como, Lázaro Cárdenas, y los que vendieron, felices, hicieron un buen negocio, 10 mil pesos por hectárea, más accesorios, y en unos años las tendrán de vuelta, ya sea rentadas o compradas a bajo precio.

En lo personal, no veo como miembros de la Etnia, vayan a manejar un Distrito de Riego ¿Hay personal capacitado para hacerlo? Creo que ese Distrito y las tierras que se abran para cultivo quedarán en manos del sector privado-social, del campo, se los van a rentar, es una cuestión de cultura, están peleados con el ; pico, la pala y el tractor…al tiempo.

21, 334 MILLONES…SIN MOVER, TE LOS VAN A QUITAR.

De acuerdo a información oficial, hay 21 mil 334 millones de pesos que no se han movido en 3 años, si alguien está en ese rango de tiempo ¡aguas! en diciembre o enero, si sigues sin moverlo, el gobierno te lo quitará, ya es Ley, aprobado por MORENA.

Esto es un robo, al despoblado, todo ciudadano, tiene el derecho que el producto de su trabajo, lo ahorre, no lo quiera mover, y quiera disponer para el futuro como él decida.

Esto será una injusticia, porque mucha gente no sabe de esto, y va a llegar al Banco, y se va a encontrar con que su cuenta esta en ceros, así que acérquense con su asesor financiero, abogado, ejecutivo de cuenta, funcionario bancario, para que los asesoren, pero por lo pronto, ciudadanos, que estén en ese rango de tiempo, hagan algo… ¡Ya! muevan el dinero.

300 DIPUTADOS… ¡PLURINOMINALES!

Nomás para que den cuenta de lo que quiere hacer AMLO con el INE y la democracia, aquí les va un ejemplo de lo que viene en la iniciativa, que si pasa tal como la envió, iremos hacia un gobierno hegemónico, a una dictadura disfrazada de democracia.

Quieren eliminar los 200 diputados federales pluris, bien, quedaría 300 de mayoría relativa, pero resulta que saldrán de acuerdo al porcentaje de votos que reciba cada partido, en la boleta ¡no habría candidatos!, sino los logos de partidos y serían las dirigencias de partidos, en decisión cupular, quienes ocuparían esos escaños ¿Y la sociedad? ¿Y la alianza con ellos? llegarían puros cuates y cuotas.

El Consejo del INE, lo nombrarían nominados por los 3 poderes, que controla, AMLO; el Tribunal Electoral, Magistrados, a consulta, a votación, a mano alzada, el más popular, no el más preparado etc... puede que, durante el mundial de Futbol, nuestra democracia muera ¿Será?

