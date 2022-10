Liberan Vícam, bien por el gobernador... lo encaran en Empalme, ante engaño.

Comparta este artículo

Por fin, ante la anuencia de AMLO, para destrabar bloqueo carretero de miembros de la Etnia Yaqui y delincuencia organizada, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, ordenó el desalojo, y la liberación del tramo, lo que fue bien visto por sectores empresariales, ciudadanos, cansado, hartos de tanta impunidad, que esperemos, no vuelvan, se quedarán un tiempo policías para asegurar eso.

Otro punto importante, para inhibir que regresen , Yaquis y delincuentes, es que los 27 detenidos, reciban un castigo ejemplar, al parecer serían 7 años de cárcel para quienes resulten culpables, por cierto, aunque se presume inocencia, hasta que se compruebe el delito, nadie cree la versión de que algunos detenidos eran “albañiles” y la Tribu, pide su liberación, o sea que el “rinoceronte” artesanal, que encontraron autoridades ¿Era para la mezcla, el colado? Lo que sí es un hecho, y lo confirmó la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, detrás de todo esto, estaba la delincuencia organizada, eran “halcones” los que estaban cobrando, y los Yaquis recibían su parte, como no les gusta trabajar, están peleados con “pico y pala”, pues encontraron en esto, y por varios años, fuente de ingresos, esa es la realidad. Por lo pronto, buen tiro de precisión del Gobernador, DURAZO, que demuestra que el Estado mexicano, las instituciones, son más fuertes que la delincuencia, pero debe haber voluntad política, para el uso de la fuerza, cuando se agotan todas las vías de, negociaciones y diálogo.

Le han cortado a la delincuencia, una fuente de ingresos, ahora lo ideal es que capturaran a los Huachicoleros, que se atacara de fondo el trasiego de drogas, contener a los grupos que se disputan las plazas, como ese corredor; Cajeme-Guaymas, Empalme, que está de terror, no cede la violencia y las ejecuciones.

Empalme, 5 muertos, oficiales, reconocidos por la autoridad, pero el jueves en la comunidad de, San José, ejecutaron a ¡16!, y en la Costa de Hermosillo, en dos campos de reconocidos productores, también hubo ejecuciones, y de eso nada se sabe, ni denuncia, ni nada, por razones obvias, miedo, temor, colusión, extorsión, cobro piso.

Ahora, también, hay que entrarle al corredor; Santa Ana-San Luis, las extorsiones están al 100, para migrantes, ciudadanos, y ahí los involucrados, aparte de la delincuencia, son elementos de la Guardia Nacional, millones de pesos al mes, igualito como lo que sucedía en, Vícam. Por cierto, de, Obregón, fueron reubicados 40 elementos, ante denuncia de un ciudadano, en redes sociales, que fue extorsionado por la calle, Kino, para eso si sirven los “floreros”, pero no para detener delincuentes.

En fin, bien por haber liberado carretera, aunque los otros problemas continúan, y van a seguir, mientras AMLO no de la orden y siga con su política de “abrazos, no balazos”, que no funciona, ya ven en, Guerrero, en un municipio, Alcalde, su Papá, funcionarios, policías, 20, fueron acribillados, un diputado etc…se siguen acumulando los muertos, más de 130 mil, y faltan dos años, la proyección viene mal, y estará peor en el 2024, año electoral, lamentablemente, al tiempo.

CECILIA FLORES

La líder del Colectivo, Madres Buscadoras, Cecilia Flores, fue amenazada de nuevo, y se tuvo que ir a refugiar a casa de seguridad, se suspenden las actividades de buscar restos de a sus familiares, al no tener seguridad, algo que debería hacer el Estado, ya que ellas hacen una mejor labor que la AMIC y la Fiscalía.

Creo que, a estas mujeres, se les debe asignar, presupuesto, equipo, y elementos de seguridad, para que realicen su trabajo, para que encuentren desparecidos, y al no hacer este trabajo, el resto del año, pues se acumularan los expedientes.

Y lo que no entiendo, es que, en la conferencia de esta semana, la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, creo motivada por el operativo que liberó carretera, presumió que la FGES, es primer lugar en todo ¿Cómo estarán las demás Fiscalías en entidades?

VIL ENGAÑO

Les habían prometido, de entre 30 mil y 35 mil pesos, a damnificados por la tromba que hubo en, Guaymas-Empalme, en donde más de 15 mil personas tuvieron perdidas parciales y totales, para que compraran enseres domésticos indispensables. Pues que va de gira el, Gobernador, ALFONSO DURAZO, esta semana, y en el Teatro Ferrocarrilero, se hizo entrega de recursos, pero los cheques eran de ¡2 mil! y máximo ¡10 mil! recursos federales a través de la Delegación del Bienestar, que encabeza, JORGE TADDEI.

Como era de esperarse, vinieron los reclamos, encararon al, Gobernador, con justa razón, ¿Qué hacen con esa cantidad? Nada, ni para la canasta básica, que les durará unos días, pobre gente, como siempre, tendrán que salir adelante como puedan

CENTRO DE CONCILIACIÓN…CON PIE IZQUIERDO

Inició el pasado martes, la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, denominado, “Centros de Conciliación” para dirimir conflicto laboral entre patrones y empleados, y no pudo iniciar peor…solo 2 funcionarios, y sin la capacitación adecuada.

Llegaron empleados que demandaron, abogados, y aquello un retraso total, y se supone, que ahora, en 45 días naturales, deben resolverse las demandas ¿Ustedes creen?

Y no hay tales nuevos funcionarios, son los mismos, solo que algunos los reubicaron, Obregón, la oficina con más casos de corrupción, 5 o 6 cambios de presidentes de la Junta, a, González, lo movieron a, Nogales, a, Reyes, a, Guaymas, y a otros los pusieron como ¡Jueces Penales! O sea, los premiaron, en lugar de correrlos.

La Secretaria del Trabajo, OLGA ARMIDA GRIJALVA, se nota que obviamente, no opera, ni tiene control, no le entiende a esto, excelente académica, Consejera Electoral, pero en esta cartera de, Trabajo, nomás no da una, pero está en manos del Gobernador, ALFONSO DURAZO, al igual que el caso de, Dolores del Río, al frente de la Seguridad, talón de Aquiles de la actual administración.

¿Y LA ALIANZA CON LA SOCIEDAD?

Estuve en una reunión de columnistas con el dirigente del PAN, Gildardo Real, y le cuestioné por qué los políticos, dirigentes, hablan de alianzas con la sociedad y siempre, cuando hay elecciones, las mismas caras.

Y Gildardo, me contestó, literal “Las llaves del PAN, las tiene la sociedad”, pero si no participan, pues siempre se verán las mismas caras, que, en lo personal, creo es lo que veremos en la elección del 2024.

¿Por qué? porque AMLO va con todo, por las buenas o por las malas, ya les advirtió, a 21 Gobernadores de, MORENA, que hay ahorita, a reserva de; Coahuila y Estado de México, y a esto agréguenle, la participación del Ejercito, a quienes les está dando mucho poder, y la delincuencia organizada, que está poniendo en riesgo nuestra democracia.

Esto lo vimos en el 2021, en el país, y en Sonora, MC, tuvo que quitar 6 candidatos de municipios del norte, ante amenazas de MORENA, y el asesinato de un candidato, ABEL MURRIETA, que conmocionó y cimbró a, Ciudad Obregón.

¿Creen que no pueda pasar esto en el 2024? Nomás vean el trato o pacto que trae AMLO con la delincuencia, algo que con mucha valentía se lo señala cada vez que sube a tribuna, la Senadora, LILLY TÉLLEZ, y ahí están los muertos, las ejecuciones diarias ¿Cómo esta Sonora? ¿Obregón? ¿Guaymas? ¿Empalme? ¿Caborca? ¿San Luis RC? , el país, para donde voltee uno, sangre y muerte, sí, urge que participe la sociedad, nuevas caras, basta de cuotas, cuates…pero a ver quién se anima.

Dijo, por lo pronto, no a una posible alianza con el PRI, por el problema nacional, entre MARKO CORTÉS Y ALEJANDRO MORENO, por el tema de la militarización del país.

Que tiene buena relación de amistad con el dirigente del PRI, ROGELIO DÍAZ BROWN, pero ahorita, en este momento, no dadas las condiciones, pero creo que llegado el momento, por sobrevivencia política, tendrán que aliarse, de lo contrario, ALFONSO DURAZO, MORENA y aliados, se quedarán con casi todo en el 2024…MC, irá solo, y tendrá un crecimiento marginal, o a lo mejor, si es, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, candidato presidencial, empuje a que se logren victorias, pero ya son terrenos de especulaciones..

Y dejo la puerta abierta, si en municipios, militantes de partidos se ponen de acuerdo con un candidato, él, como dirigente, no se opondrá ¿Qué señal manda con esto? que habrá alianza.

Y que esta semana que entra, tiene encuentro con la Senadora, LILLY TÉLLEZ, quien ya señaló que aspira a la candidatura presidencial, y ya realizó una visita a, Monterrey, y pronto estará en su entidad natal, Sonora.

MILITARIZACIÓN

Pues rompieron pacto algunos senadores del PRI, y con eso tuvo AMLO y MORENA, para militarizar el país hasta el 2028, con el argumento que se hicieron cambios en la iniciativa, uno de ellos, fortalecer con equipo, recursos etc… a policías municipales, porque es ahí donde esta el problema, en los municipios, nomás checar como está, Obregón, Guaymas (no hay elementos en el Puerto) hay vacantes, Empalme, etc…

El detalle es que en el 2019 AMLO se comprometió con recursos, y con lo que salió fue con la desaparición del FORTASEG y todos los fondos y fideicomisos, para sus obras faraónicas y programas clientelares.

La Senadora, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, fue clara en esto, al subir a tribuna y dar su posicionamiento, no hay certidumbre que en el PEF 2023 se asignen recursos y todo lo que prometieron y cambiaron en la iniciativa, para lograr los votos necesarios.

Los Senadores; LILLY TÉLLEZ Y DAMIÁN ZEPEDA, y toda la bancada PAN, votó no, el Senador MORENA, ARTURO BOURS, a favor, la Senadora, SYLVANA BELTRONES, cambió de opinión, y votó a favor, al igual que, MANUEL AÑORVE, personaje cercano a, MANLIO FABIO BELTRONES.

Dicen que es de sabios cambiar de opinión, si es para bien, de lo contario, si no se ven resultados en el 2023, quedará en evidencia que hubo un pacto PRIMOR, y quedarán en evidencia los Senadores, y esto no se olvida, ha quedado registrado.

TATIANA

Vaya falta de cortesía de AMLO, con una ex aliada, TATIANA CLOUTHIER, a quien, por no estar de acuerdo con él, seguramente, al igual que todos los que disienten, la despidió, la corrió, de hecho, no la dejo hacer nada en, Economía, la ignoró, la utilizó, para su proyecto, y luego la desechó, ni abrazo de despedida, y ahí está el video de cómo salió de Palacio, lo que dijo y la soledad, del poder, en una silla del Aeropuerto, de regreso a su casa.

Previo se fueron; CARLOS URZÚA, GERMÁN MARTÍNEZ, ALFONSO ROMO, JULIO SCHERER, entre otros, ahí nomas para que se den idea lo que se viene, la línea dura, están conmigo, o están en mi contra, a obedecer todos, o se van, sumisión total al mesías de Macuspana.

Llega a la Secretaría, RAQUEL BUENROSTRO, es titular del SAT, de mano pesada, y a ver cómo nos va con el TMEC, ya que AMLO se echó para atrás en un artículo, VIII, que tiene que ver con política energética, energías limpias, renovables, no quieren que le dicten que hacer, él se siente, LÁZARO CÁRDENAS, apelara al nacionalismo, para que; BARTLETT Y NAHLE, marquen el rumbo que decida él.

Pero ya hay papel firmado, el asunto se ira a un Tribunal, y , México, va a perder, cerca de ¡30 mil millones¡ de USD la multa, a pagar en efectivo o vía aranceles, pegará duro a todos los sectores exportadores, pero a, AMLO; no le importará esto

¿Y LA SANIDAD?

Tantos años que productores agropecuarios y autoridades, lucharon por la sanidad, inocuidad, (SENASICA) y ahora, AMLO, a través de una iniciativa, y con el argumento de contener inflación, pretende que se haga, digamos, laxa, la entrada de productos de otros países, con mínimos controles sanitarios.

¿Qué pasará con esto si se aprueba? Se contaminará todo; Ranchos, ganado, Acuacultura, campos agrícolas, será un desastre, que nos costará, como país, miles de millones.

Esto seguramente lo entiende, VÍCTOR VILLALOBOS, titular SADER, pero no hará nada, ni cuestionará al Presidente, están llegando cartas de productores, proponiendo reuniones en el, Senado, donde está de origen la iniciativa, lamentablemente, MORENA, no le importará, es una iniciativa del Jefe Máximo, es para contener la inflación, aunque se friegue el sector agropecuario, comercial, industrial…y faltan dos años para que se vaya, que cierre de sexenio se viene.

ENRIQUE DE LAMADRID

Estuvo en, Hermosillo, ENRIQUE DE LAMADRID, hijo del ex Presidente, MIGUEL DE LA MADRID, sin lugar a dudas, un tipo preparado, sostuvo reuniones, primero con el Alcalde, ANTONIO ASTIZARÁN, donde charlaron sobre visión de país, energías limpias, renovables, que es el proyecto de “Toño” convertir la capital, en, ciudad solar, ya lo hizo con las patrullas eléctricas, el primer municipio del país.

Después encuentro con empresarios, políticos de, Hermosillo, y luego de, Ciudad Obregón, por ahí, BALTASAR PERAL, FRANCISCO JAVIER RAMOS, REGINO ANGULO, LUIS ARMANDO ALCALÁ, DIANA TORRES, FAUSTINO FÉLIX, entre otros, que fue una charla productiva, y que pronto visitará, Obregón.

SE empiezan a mover los posibles candidatos, ahí vendrá pronto, LILLY TÉLLEZ; en un encuentro en, Jalisco, esta semana, a donde acudió, el Alcalde de Monterrey, LUIS DONALDO COLOSIO, a grito de ¡Presidente! ¡Presidente! lo recibieron ¿Quién será el líder o la líder para enfrentar al aparato de MORENA en el 2024? Si la oposición va dividida, si no hay un solo frente, repetirá, MORENA, de por sí, difícil, no imposible.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58