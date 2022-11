El PRI sin dinero y en inminente problema ¿Qué hacer Manlio?

Comparta este artículo

El PRI Sonora está envuelto en serios problemas financieros, debe 5 millones de pesos registrados ante el INE producto de la pasada campaña electoral, más los descuentos en prerrogativas que tiene hace rato por multas, que, si no pagan este año, por ley, el monto de la deuda se irá al doble. 10 millones de pesos, lo que complicaría la situación. Saco a colación esto porque esta semana hubo golpeteo para el exdirigente y hoy sumado a MC, ERNESTO DE LUCAS, como corresponsable de esta situación y no es así, esto viene arrastrándose y ya hizo crisis; no es con golpeteo político como se va a resolver.

No es problema del efímero dirigente, Onésimo Burrola, ni de ROGELIO DÍAZ BROWN, este problema, repito, tiene que ver con la campaña del 2021 y adeudos registrados no pagados. El detalle, y confirmo lo que comentó en su columna, Samuel Valenzuela, es que hubo un ‘pase de charola’ personal con JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ y RAÚL NAVARRO, que pusieran 2 millones 500 mil pesos cada uno para subsanar la situación. Obviamente, y con justificada razón dijeron no y tienen razón. ¿Por qué? es una deuda del partido, no son deudas de ellos.

MANLIO FABIO BELTRONES tampoco quiso, menos si están relacionadas con la campaña de ERNESTO GÁNDARA. ‘El Borrego’ aunque fue candidato no es militante y aparte se la aplicaron de nuevo. Y no es la primera vez; de Barcelona menos mandarán un peso.

Total pues, que el problema está ahí, y nadie del PRI y ningún empresario, ni RICARDO MAZÓN, cuya apuesta fue ZAIRA FERNÁNDEZ-PASCUAL SOTO, le meterá un peso a este problema.

Reitero no es problema que haya tenido que ver el actual dirigente, ROGELIO DÍAZ BROWN, pero tendrá que buscar la manera junto con el secretario de Finanzas, WILLEBALDO ALATRISTE, de conseguir esos 5 millones antes del 31 de diciembre porque a partir de enero se convertirán en 10 millones.

Y si no pagan, el INE ordenará al IEE que se los quiten de las participaciones y eso complicaría la nómina, la operación política, y cero apoyos a comités municipales. Así que a buscar soluciones, golpeteando a ‘El Pato’ o a cualquier exdirigente o excandidato, no es la solución. Se necesita dinero y solidaridad de militantes, empresarios que, por lo visto, nadie quiere entonces ¿qué hacer Manlio?

MAÑANA ENCUENTRO

Mañana en las oficinas del secretario de Gobierno, ÁLVARO BRACAMONTES tendrá reunión de dirigentes de productores agrícolas para ver el asunto de los fertilizantes y plaguicidas, que algunos senadores de Morena quieren quitar de tajo, lo que conllevaría serios problemas en productividad, rentabilidad y producción de alimentos.

Ahí estarán: ÁLVARO BOURS, dirigente de AOASS; Luis Antonio Cruz del Distrito de Riego del Río Yaqui; JUAN GERARDO GÁNDARA GONZÁLEZ de Productores Rurales y esperemos dirigentes de otros organismos agrícolas. El senador ARTURO BOURS y hasta el cierre no se confirmó presencia de algún otro senador; a la mejor el oficioso y arrastrado del dirigente de la UGRS, JUAN OCHOA.

Hay el apoyo del senador BOURS, quien también es productor, el detalle creo es que se debe involucrar el gobernador ALFONSO DURAZO para que sea también interlocutor con el coordinador de senadores, RICARDO MONREAL, y el presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Urge porque el próximo miércoles se dictamina iniciativa en la Comisión de Salud.

¿Debe haber una transición a productos orgánicos, amigables con el ambiente y la salud? Sí, nadie lo niega pero todo cambio o transición conlleva tiempo, años, para que la industria de los fertilizantes y productores hagan cambios paulatinos, que no afecten la productividad, rentabilidad y producción de alimentos.

Si el próximo miércoles eliminan los fertilizantes y plaguicidas que usan que como bien lo dijo ÁLVARO BOURS son la “medicina”, los antibióticos de las plantas, así como cualquier ser humano, las consecuencias serán una sensible baja en la producción de alimentos, mismas que el gobierno tendría que importar, y quien sabe con qué calidad de sanidad/inocuidad entrarían al país esos alimentos, para compensar la baja productividad del campo mexicano.

Y lo peor es que Senasica dio marcha atrás, siempre sí autorizó la importación de toneladas de carne de Argentina, van a inundar el mercado nacional afectando a pequeños, medianos, y grandes productores de ganado, y a ver la reacción del Departamento de Agricultura y la FDA de Estados Unidos.

Hace semanas mandaron a estación cuarentenaria en Nogales y Agua Prieta ganado de exportación y fueron retenidas por 15 y 60 días para que pudieran pasar con costo para el ganadero se abrieron las puertas, porque se cumplió el término y Senasica había cerrado las puertas a la entrada ganado argentino y hoy metió reversa.

Así pues el riesgo ahí está ya para el sector agropecuario: pérdidas, baja producción, el cierre de fronteras para el sector pecuario; podrían seguir las hortalizas, la importación de alimentos, para compensar, que quien sabe que calidad de sanidad tenga, y todo por unos cuantos de Morena que no le entienden y un presidente que creyendo que tomando esas medidas bajarán precios e inflación y solo generará déficit y más pobreza.

LLEGÓ DOLORES Y SE SUELTAN DEMONIOS

Estuvo la secretaria de ¿Seguridad? DOLORES DEL RÍO en Obregón para dar una conferencia magistral y la instalación de un gabinete de seguridad para mujeres, así como si fuera una mesa en un país donde 11 mujeres son asesinadas a diario.

Pero, en fin y como siempre que anuncian algo vino la reacción de la delincuencia. En plena plaza comercial a donde asisten clientes para comprar sus alimentos se desata una balacera, matando a dos. Imagine la reacción de la gente; y por la Zona Norte, por la Nuevo León, otro asesinato y en uno en la comisaría de Esperanza.

Y en Empalme, inauguran una pequeña Expo Ganadera y la delincuencia tira ‘ponchallantas’ y quema de llantas, en un claro reto de quienes son los que mandan, y que no pasará nada.

Esta semana TRIBUNA, en una de sus portadas describió las rutas de la droga que van a Estados Unidos, y ahí está claro. Guaymas, Cajeme, y demás puntos del sur y norte de la entidad son los que grupos delincuenciales utilizan para el trasiego de drogas, y ni modo que no estén enteradas autoridades. ¿Qué hacen? Nada por miedo, colusión y por replegarse a una política federal de ‘abrazos, no balazos’ porque como dijo AMLO, los delincuentes son seres humanos y tienen derechos ¿Así cómo pues?

DURAZO…SE ESMERAN

Y previo a la visita de Dolores estuvo de gira por Cajeme y Navojoa el gobernador, ALFONSO DURAZO, y en cuanto al tema de la delincuencia señaló que el 98 % de los casos, las víctimas, lo dijo literal, “se esmeraron” en que les pasara eso.

Sí, pero la sociedad civil ¿qué culpa tiene de eso? de oír la metralla por todos lados, del pecho a tierra, del sálvese el que pueda, de la víctimas colaterales, de ver que no hay medidas preventivas eficaces, de que no se cortan los brazos financieros de los delincuentes, que no revientan laboratorios, ni ‘picaderos’, y principalmente en las colonias donde DOLORES DEL RÍO hace sus Jornadas por la Paz y programas de proximidad social etc… todo, con nulos resultados, y así seguiremos mientras la secretaria consentida siga al frente de la seguridad de los sonorenses.

SANTA ANA... POZOS

Y pues que CECI FLORES, la líder del colectivo Madres Buscadoras, acaban de encontrar en Santa Ana pozos con muchos cadáveres adentro que dieron cuenta al tirar piedras adentro, dieron cuenta de cómo rebotaban entre cuerpos.

¿Cuántos? Se le preguntó “muchos” fue la respuesta de Flores, quien, por cierto, en entrevista señaló que se siente más segura andando en el ¡monte!

Vean nomás una mujer, un colectivo, que está haciendo mejor trabajo que la FGJE que la AMIC y para resguardar su vida se siente más segura andando a salto de mata. De no creerse cuando debería recibir todo el apoyo de seguridad, incluso presupuestal, para hacer el trabajo que debe hacer la autoridad correspondiente.

Y pensar que cada jueves en sus conferencias, la fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS y la secretaría de ¿Seguridad? DOLORES DEL RÍO, con otros datos, viviendo, según ellas en un Sonora de paz y en donde todos los delitos, sobre todo el doloso, son investigados y esclarecidos… ¡Sarcasmo!

TRANSPORTE URBANO

En su gira por Navojoa el gobernador, ALFONSO DURAZO, hizo entrega de 11 de 26 camiones para resolver el problema del Transporte Urbano en crisis como el de Ciudad Obregón, el detalle es que no son unidades nuevas, eran usadas, fueron reparadas y pintadas, claro, con partes color Morena.

Y todavía giró instrucciones a la directora, LIRIO DEL CASTILLO, que se complete la promesa de llegar a las 26, lo que yo me pregunto, los usuarios de Navojoa ¿son de segunda? ¿No merecen unidades nuevas?, igual que los usuarios de Obregón, Empalme, Guaymas.

Lo único bien y que acompañó al gobernador, es que invitó a empresarios del Mayo, a que le entren ya y que sobre la marcha se vería lo de la concesión o permiso.

Eso me parece bien y mejor si lo hace extensivo a todos los municipios del sur, cuyos concesionarios dan un pésimo servicio en camiones chatarra, urge que haya competitividad en ese sector. En serio hay problemas de movilidad en Sonora, cada día hay más automóviles, incluidos “pafas”, y un servicio de transporte urbano pésimo, incluida la capital, donde el sexenio pasado le dieron la concesión a un empresario de Jalisco y las cosas siguen igual o peores.

CÁRTEL INMOBILIARIO ¿Y LA LEY?

Al darse a conocer un fraude inmobiliario a ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Peñasco, porque intervino un Congresista de Arizona, y la detención de un funcionario, ligado a una administración pasada, ARTURO ALVARADO, por parte de la FAS (por fin detuvo a uno) confirman la existencia de un Cártel inmobiliario en donde se involucran: políticos, empresarios, notarios, funcionarios del Registro Público (Icreson) y se roban identidades, los datos personales, que ignoran los perjudicados, son utilizadas para operaciones ilícitas.

Operaciones simuladas a las que los notarios se prestan a dar fe por una buena cantidad de dinero, el gobernador, DURAZO, se los hizo ver y en su cara, que hay más de 800 operaciones irregulares… y solo hay un notario en la cárcel.

¿Cuál es el problema? Leyes, están hechas para que haya impunidad, Ante esto, creo que por iniciativa del propio gobernador debe mandar un paquete de reformas al Congreso para que acabe esto, tal como se hizo, que ya se acabó con la discrecionalidad de fin de sexenio de otorgar notarías, ahora a cambiar leyes de fondo para que se acaben las leperadas que hacen, por ejemplo, con los folios. PEF 2023..0 PESOS

INFRAESTRUCTURA SONORA

En el PEF 2023, 14 entidades no tienen un peso para obras de infraestructura, recursos que por cierto se los llevan el sur/sureste donde están las obras faraónicas de AMLO: Tren Maya y Refinería Dos Bocas.

Más de ¡143 mil millones! a el Tren Maya nomás para que se den una idea, y la mayoría del presupuesto, ocho mil millones a la Secretaría del Bienestar para los programas clientelares y asegurar elecciones de 2023 y 2024. Y para salud decrementos, menos presupuesto, menos medicinas etc.… más muertos.

Saco a colación esto porque Sonora no trae un solo peso, y el gobernador, Durazo, cada martes anuncia obras millonarias, que como ciudadano las ve uno bien, pero dinero ¿de dónde?

DESTAPE

Ayer, en un evento de informe de diputados de MC ROSA ELENA TRUJILLO, NATALIA RIVERA, JORGE RUSSO, y ERNESTO DE LUCAS, con la presencia de uno de los dirigentes nacionales y legislador, JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ.

Lo de menos es el informe y recorrido, eventos que harán por la tarde, sino confirmarse por parte de ÁLVAREZ MÁYNEZ, el destape de ‘El pato’ para una de las candidaturas al Senado en el 2024, ese es el mensaje y trasfondo político del evento de ayer, y que MC va solo para la elección…por ahora.

DENGUE

Son varias personas las que han muerto por dengue en la región del Mayo y Obregón, por dengue hemorrágico. Duele pero más cuando son niños, y más con la actitud omisa de la secretaría de Salud ¿dónde quedaron aquellos programas anuales de fumigar con abate? En ningún gobierno anterior había sucedido, pero llegó Morena ya ven y viene menos presupuesto para salud en los estados.

Más de 60 casos en una escuela emblemática de Obregón como es la Rafael Campoy. Gobernador, ALFONSO DURAZO, ¡por favor! exija al secretario, JOSÉ ALOMÍA, que se aplique, no es posible que se pierdan vidas por esto. Obvio también, la población tiene que coadyuvar con el descacharre en sus comunidades, patios, etc. Pero si es lamentable el manejo y ocultamiento de cifras, primero de Covid-19 y ahora dengue ¿Qué sigue?.

INE

Hoy día de manifestaciones y protestas, en varias ciudades del país, donde ciudadanos saldrán a defender la autonomía del INE, el último reducto que queda que no está en manos de AMLO y la 4T.

En Sonora sólo Hermosillo y Obregón se sumaron, espero que salgan, y que no sean apáticos como en la elección del 2021, cajemenses a la plaza Álvaro Obregón. Demuestren que hay ciudadanía y que los cínicos, hipócritas, demagogos, son los de los otros datos. ¿O no, JAVIER LAMARQUE?.

