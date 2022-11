Suben impuestos... Los negocios de Ojeda... Sonora ¡el infierno!

Comparta este artículo

El Paquete fiscal para, Sonora, contempla aumento de impuestos, a lo que el Gobernador, Alfonso Durazo, había empeñado la palabra que no sucedería, pero el centralismo del presupuesto, que se va a programas sociales y obras faraónicas de AMLO, gobernadores y diputados federales, sumisos, hacen que cambie el escenario para gobiernos, sobre todo los del norte, Sonora, con 0 pesos para obras de infraestructura, como ejemplo y dato adicional.

Lo que ocupa, y preocupa son incremento en 3 rubros importantes; el del impuesto a la nómina, 50%, pasa del 2 al 3%, sin exenciones, parejo para todos los sectores, aumento al impuesto hospedaje, Hoteles, y aumento a placas y revalidaciones, 1000 millones más de deuda, y, por otro lado, cero ajustes al gasto de gobierno, o sea todos ponen, menos la burocracia, cuando hay organismos donde se puede recortar.

Nada de quitar; asesores, honorarios, y un sin fin de gastos que pueden recortar, de hecho, este año le toco al Congreso, 700 millones, en recortes ¿Y para el 2023? Nadie más, ningún recorte ¿Pues no que eran diferentes? nada, iguales, pero suena muy bonito, que el “pueblo” “primero los pobres” “austeros”, nada de eso, la burocracia, dorada, no distingue colores, partidos, MORENA, lo mismo, se les cae la narrativa, aparte que mintieron.

Se fueron por la más fácil, incremento de impuestos, en lugar de bajarlos, para que crezca la base de contribuyentes, mejoras regulatorias, para que llegue más inversión y generar empleos, con estos incrementos ¿Sonora competitivo? ¿Llegara más turismo? ¿El “pueblo” pagara placas, revalidaciones, o va a comer?

Lo del impuesto del 3% a la nómina, pegara durísimo a todos los sectores, implicara erogaciones fuertes, sobre todo a quienes tienen muchos empleados, y aparte es parejo; productores, ganaderos, acuacultura, minería, etc., ya ni decir sector; comercial, industrial, servicios, PYMES, y ante un escenario de inflación, y ahí vienen las negociaciones de contratos colectivos, nomás imagínense en el plan que se pondrá la CTM, Javier Villarreal, y un Presidente, AMLO, que anuncie por decreto un aumento desproporcionado al salario mínimo, el escenario se pondrá peor, porque esto se traslada al precio de los productos, y termina pagando los platos rotos el mismo trabajador, cuando se debe pagar en base a productividad.

Hoteles

¿Qué va a pasar con el incremento impuesto a Hoteles? Pues que va a crecer el de plataformas como Airbnb, quienes tienen casas de renta en, balnearios como; San Carlos, Kino, Peñasco, serán los ganadores, se abre más el nicho de mercado para ellos, y para invertir en inmuebles, para ese fin, dañando a Hoteles, quienes tienen muchos empleados, muchos gastos de operación, y lidiar con temporadas bajas, un error esto.

Placas , revalidaciones

Aumento de 200 pesos placas, más de 100 pesos, revalidaciones, con el argumento de movilidad, para invertir en Transporte Urbano ¿Y por qué no lo hacen los concesionarios? ¿No es negocio? Vean nomas las chatarras que circulan por; Guaymas, Obregón, Navojoa, a donde acaban entregar camiones, reparados, usados.

¿Por qué la población tiene que financiarlos? Bonita solución a la crisis del transporte, que paguen los ciudadanos, y no los concesionarios, que “solidez” de argumentaciones del Secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, para estos incrementos, no se vale, pero nadie le lleva contras al Presidente, que nomas para el, Tren Maya, ¡143 mil millones! para el 2023, y la infraestructura de municipios del país, cayéndose, y gobiernos, ayuntamientos, endeudándose más cada año, círculo vicioso, que pagaran futuras generaciones.

¿El “pueblo” pagara placas, revalidaciones, o destinara dinero para comer?, en fin, el Paquete está en el, Congreso, MORENA, son mayoría, si no le quieren mover una coma, allá ellos, las consecuencias se verán en el transcurso del año que entra, por cierto ¿Dónde están los dirigentes empresariales? en serio, que ausencia de liderazgos, de contrapesos, por eso están las cosas como están en este país

Sonora ¡El Infierno!

Continúan las balaceras, por varios puntos, bien focalizados; Obregón, Guaymas- Empalme , Caborca, muertos, 2 mujeres más en, Obregón este mes, 3 niñas, inocentes, heridas por esquirlas de balas, fuera de peligro, pero ¿Sus cabecitas? ¿El trauma psicológico? eso llevará tiempo.

En, Guaymas, otra vez balaceras, afuera de dos escuelas, y en, Caborca, ahí está el video, jóvenes, Padres de familia, corriendo, el sálvese el que pueda, el pecho a tierra de alumnos, maestros, ya una psicosis lo que se vive en estos precitados municipios, y mientras, el Gobernador, insiste en sostener a, Dolores del Río, su Secretaria “consentida”, con sus, Jornadas y Mesas, inservibles, y sus programas de proximidad, que tiene “aterrada” (sarcasmo) a la delincuencia organizada.

Y el viernes, ejecutan y encuentran en la carretera, el cuerpo del escolta del muy cuestionado Alcalde de, Caborca, Abraham “Cubano” Mier ¿Qué mensaje le mando la delincuencia? ¿Qué hizo? ¿En que anda metido? de hecho, fue sitiada su casa en la noche por, policías, para cuidarlo, y muy seguramente, como la Alcaldesa de, Guaymas, saldrá en camionetas blindadas, chalecos, y 20 “guaruras” atrás de él.

NO me cabe la menor duda, estamos viviendo tiempos difíciles en materia de inseguridad, y ex titular de Seguridad nacional, y hoy, Gobernador, Alfonso Durazo, no está tomando las medidas necesarias, para dar paz, tranquilidad a la población, que está en total indefensión, y de plano, acostumbrándose a rugir de la metralla, muerte, y lo más grave, víctimas colaterales, sobre todo niños, esto no puede seguir así, esta suelta la delincuencia en, Sonora, !el infierno!, ya no se respetan, códigos, pactos, nada, están empoderados y un AMLO, que no va a cambiar de política “abrazos, no balazos” porque los delincuentes son seres humanos, y tienen derechos ¿Y la ciudadanía?

Ojeda…y sus negocios.

A propósito de empoderamiento de militares, a quienes AMLO les ha entregado todo; Aeropuertos, Aduanas, hasta de Constructores andan, les dará línea aérea, Hoteles, más el presupuesto de la Cámara de Diputados, pues se están llenando las bolsas de dinero la cúpula militar, y sin rendición de cuentas, en la total opacidad.

Saco a colación esto, para que vean el “cash” que traen, el Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, quien estuvo años en, Guaymas como Comandante, un hijo, a través de prestanombres, acaban de comprar 2000 mil Hectáreas, en el libramiento, Guaymas-Hermosillo, y también tierras en, Yuma, Arizona.

Y curiosamente, Guaymas, es la apuesta de este gobierno, y las obras se las están entregando al Constructor consentido, González, 2 obras, contratos que suman más de 3 mil millones, Constructora del Cobre, S.A, los cuales fueron otorgados por, Ojeda, la SEMAR va a financiar eso, y supuestamente el drenaje colapsado del Puerto.

Y en, la frontera, pues está el proyecto de modernización de aduanas, que se supone el recurso saldrá del Fondo Aduanero, el punto es que ambas compa de inmuebles están relacionadas con proyectos estatales, subirán de valor, o vayan ustedes a saber que negocio harán, de esta relación; política-empresarialmilitar, y esto son solo un par de ejemplos ¿Cuántas operaciones más de estas harán? Y no nomas en, Sonora, en todo el país, son millones de pesos diarios de ingresos; nomas; Aduanas, Puertos, Aeropuertos ¿Cuántos millones diarios les entran?

Cancela…pero quiere renovar

El Alcalde, Javier Lamarque, estuvo en el Congreso, para presentar en Comisión de Presupuesto, proyecto para otra alianza “público-privada” para el alumbrado público, para que el Congreso se la autorice, cuando es el propio municipio, el que puede llevar esto, a través del DAP, y la Dirección de Alumbrado público.

Siempre lo hemos comentado, el régimen de “concesiones” dizque para eficientar servicios, es un modelo, relación, política-empresarial, muy prostituida, en donde hay “moche” de por medio, y por años, de acuerdo al tiempo del contrato, dinero que se deposita, en cuentas fantasmas o en “cash”, mensualmente ¿Qué chulada no, lector? ¿O miento?

Y el detalle es que quiere o cancelo, a la empresa, Óptima Energía, porque quiere traerse a otra, peor, EMCO, que está operando de manera muy deficiente, esto de conocimiento público en el Mayo, aparte que no cumple con la normatividad fiscal, ni técnica, pero vivos para hacer negocios, y Alcaldes, que se prestan a esto, aunque no cumplan , den mal servicio, la cosa es que entre dinero a la bolsa,

Creo que es deber, por lo menos del diputado o diputada local por, Navojoa, informarse y pasar reporte, tal como lo hizo, Sebastián Orduño, diputado por, Guaymas, en el caso de la Playa “incluyente” en donde la ex Alcaldesa, Sara Valle, en un mes, el último de su gestión, desvió 8 millones, y hasta la fecha, nada, agusto, igual que los ex Alcaldes, Sergio Pablo Mariscal, y Rosario Quintero, disfrutando, impunemente de lo sustraído, y todavía, sus familiares, de esta última, otorgándole contratos la administración del “Mayito” Martínez… ¡por favor! .

En fin, está en manos del Congreso, otorgar o no permiso para esta nueva concesión, bien por cancelarla, desde mi punto de vista, y creo de ciudadanos, porque el dato duro, ahí está, EMCO, pésimo servicio en, Navojoa, no cumple con normatividad técnica, fiscal, y la quiere para, Cajeme, que de por sí, no se la acaban con pésimos servicios, inseguridad, baches, y que se las apliquen con nueva concesión, y nuevo “moche”.. ¡ya basta! .

Tampoco deben renovar con EROAGUA, el Organismo Operador, tiene el personal para cobrar una cartera que anda en !1, 500! millones de pesos, no tienen por qué andar con despachos externos, y dando y recibiendo “mochadas” del 20%, y cobren también al “pueblo” que para el celular si tienen, pero no para el recibo, pero como son votos, ahí está el populismo y demagogia, se fueron sobre empresarios, por agua, usada, no facturada, retroactivo, por omisiones de OOMAPASC.

¿ Y los demás dirigentes?

Gracias a las gestiones del dirigente de AOASS, Álvaro Bours, de Propietarios Rurales, Juan Gerardo Gándara, de Luis Antonio Cruz, Miguel Humberto Borbón, por parte del DDRY, quienes, junto con el Senador, Arturo Boers, y otros Senadores, como, Nancy Sánchez, de BC, y dirigentes de oteas entidades, lograron posponer el asunto de fertilizantes, plaguicidas, que, en la Comisión de Salud, algunos Senadores, querían cortar de un tajo el uso de algunos de ellos.

Finalmente, al parecer entraron en razón, en el caso del, Glifosato, y otros que consideran dañinos, se debe dar la transición, a orgánicos, pero hasta que la industria de los Fertilizantes y los propios productores se preparen, y esto conlleva un lapso por arriba de 5 años, mínimo.

Está de por medio, la producción de alimentos, la demanda crece nivel mundial, y sería un duro golpe para el sector agropecuario, Sonorense, y todo México.

Bien por los precitados, y algunos otros, que asistieron a reuniones a, México, y muy mal por parte de dirigentes, productores de la, Costa, Guaymas, Caborca, San Luis, no se paró ninguno de ellos, tanto en reunión en palacio con el Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes, ni mucho menos en las reuniones en el Senado.

Y vaya que hay productores grandes, pero les valió, les hicieron la chamba, otros, en este caso los del sur, y esto no puede ser, que dirigentes, productores no muestren solidaridad con el gremio, incluso el ganadero, Juan Ochoa, no ha metido las manos en el caso de la carne de importación, menos mal que SENASICA, ha aguantado la presión de AMLO, repito ¿Dónde están los liderazgos? Muy pocos, por omisos, agachados, sumisos al gobierno, intereses personales o lo que quieran, pero urgen ¿O no?

Aguas con, Jardines.... Noriega.

En el trienio de, Javier Gándara, como alcalde, José Luis Jardines, era el director de AGUAH, estando de gira por, California, Gándara, que se va enterando de un movimiento que hizo, Jardines, y llegando inmediatamente lo corrió.

Jardines, al tiempo, se fue a, México, a trabajar en el Sistema de Agua, Cutzamala, y cosas de la vida, ya “purificado” en MORENA, el Gobernador lo invita a dirigir la CEA, ya ven, hace unos días se le descompuso la Desaladora “Cochorit”.

El detalle es que se ha aventado unas licitaciones, amañadas (al modo de gobiernos y dependencias) por; cuotas, cuates, y compromisos campañas, la ultima, un sistema de telemetría desde Cajeme hasta Guaymas, la mejor propuesta, proveedores locales, pero, Jardines, se traerá a uno de, México, que es proveedor del sistema, Cutzamala, donde ya trabajaron juntos ( $$$).

El contrato tiene un valor de 15 millones de pesos, ahí nomas para que estén enterados el Contralor, Guillermo Noriega (Otro gol te metieron, Memo) y el Gobernador, Alfonso Durazo, digo, por aquello de la honestidad, y que ahora en este gobierno son diferentes (ajá).

Cecilia…50 mil pesos.

Pues le han puesto precio a la vida de, Cecilia Flores, líder del Colectivo Madres Buscan, 50 mil pesos, esto es inadmisible, para ella y el grupo, que solo lo que hacen es buscar a familiares desparecidos, trabajo que debe hacer la; FGR, FGES, AMIC, la Fiscal, Claudia Indira Contreras.

Es deber del gobierno, federal, estatal, darle protección, y apoyo, incluso presupuesta, al trabajo que realizan, no es posible que este en riesgo su vida, y se sienta segura en el…monte, como señaló, de no creerse.

Hace unos días, denunció que ubicaron cuerpos en pozos en, Santa Ana, ella calcula que son muchos, y hasta la fecha, ningún comunicado oficial, y si agentes y peritos forenses acudieron a esos pozos…que omisión, que grave esto. pero pues en materia de seguridad e investigación, este es el gobierno de los otros datos, y del Sonora, profundo y de oportunidades ¡Que cosas! ¡Que narrativa! Ya nadie se las cree.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58