Eduardo Bours: Su reaparición

Sin lugar a dudas, el exgobernador EDUARDO BOURS marcó la agenda política de la semana, por la entrevista que tuvo con LUIS ALBERTO MEDINA, donde habló sin tapujos de política, políticos, México, el tema Guardería ABC, entre otros. Y luego el ‘raite’ al gobernador ALFONSO DURAZO, que levantó todo tipo de suspicacias.

MANLIO

Para Eduardo, MANLIO FABIO BELTRONES es un “corrupto y corruptor”, un tipo sagaz que ha negociado en México el quedarse con Sonora tal como ha sucedido, a excepción de su sexenio.

No le quita el sueño (Manlio a Eduardo) reconoce la nula relación con él, diferencias irreconciliables en la manera y visión de ver la vida pública de Sonora y México, y de que tiene un entramado, sus redes de poder por todos lados, eso todos lo saben.

Desde que fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario, iniciaron sus diferencias. Manlio siendo gobernador metió sus manos en UCAY.

En cuanto a su sucesión, de acuerdo a la visión de Eduardo, hubo una alianza de Manlio con ERNESTO GÁNDARA y que por eso perdió la gubernatura, en el sur.

Aquí me hace ruido el hecho de que hay diferencias de Ernesto con Manlio, desde hace años, pero en fin es lo que opina Eduardo, que dividieron al PRI y se perdió.

Cabe recalcar, y eso Eduardo lo ha dicho un sinfín de veces, Ernesto nunca fue su candidato a relevarlo, y se lo dijo. El candidato que impulsó fue ALFONSO ELÍAS SERRANO y fue cuando Gándara dijo aquella frase: “A mí nadie me sienta, el único que lo pude hacer ya no está’’, en obvia referencia a su padre, don César.

El hecho es que la interna la perdió Ernesto, la maquinaria del PRI-Sonora que formó Eduardo, lo aplastó. Ganó Alfonso y cosas de la vida, Eduardo reconoce que fue un mal candidato.

Quizás, entonces el candidato debería haber sido Ernesto pero algo pasó en la relación de Eduardo con Ernesto a pesar de que lo invitó a ser Coordinador de su campaña, Secretario Particular, Comisionado de Turismo, Alcalde, que se resquebrajó, y pues ya lo demás es historia.

PADRÉS Y CLAUDIA… NO PREPARADOS

Para EDUARDO BOURS tanto GUILLERMO PADRÉS como CLAUDIA PAVLOVICH no debieron ser gobernadores, no estaban preparados. Por eso tanta corrupción, y dijo algo muy importante en la entrevista con LUIS ALBERTO: “Delito que no se persigue se repite” y es cierto, por eso tanta impunidad. El sexenio de Padrés fue muy corrupto, muchos negocios, mucho abuso, la obra emblemática de la corrupción de ese gobierno fue el ilegal Acueducto Independencia, solapado por el entonces presidente, FELIPE CALDERÓN.

La obra licitada se la dieron a una constructora sonorense, un grupo encabezado por SAMUEL FRAIJO, cuya propuesta era 1000 millones más alta que la de ICA, la constructora mexicana más importante, especializada en grandes obras de infraestructura, ese diferencial fue el que se robaron.

ICA se inconformó, le dieron la razón, y Calderón les dio la construcción de un CERESO federal, aquí en Sonora, y una carretera, y así ICA se desistió.

GUILLERMO PADRÉS, fue: diputado local, diputado federal, senador, o sea políticamente, creo preparado, pero no con esa visión empresarial que tenía Eduardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, negociador en reestructuración de empresas.

Y esa visión, Eduardo la aplicó en su gobierno, con obras por toda la entidad. Ahí están englobadas en aquel ambicioso programa ‘Sonora Proyecta’, más de 4 mil millones, recuerdo. Y ni se diga en Seguridad Pública, ha sido el último sexenio de paz y tranquilidad; los sexenios siguientes, incluido el de ALFONSO DURAZO de terror. Sonora un infierno, en total descontrol.

Nomás vean lo que acaba de decir, RUBÉN AGUILAR en Ciudad Obregón, donde expuso un libro y la experiencia que hay en Coahuila, una entidad con bajos índices, casi nulos, en inseguridad, que debería replicarse.

Señaló, Aguilar, que gobiernos, sobre todo de MORENA, incluido, Sonora, hay pactos con grupos delincuenciales, y a la luz de los resultados que hay, pues creo no se equivoca.

Pero volviendo con, Padrés preparado políticamente estaba, pero solapo mucha corrupción él mismo, por eso estuvo en la cárcel. Y entre sus familiares y amigos que incrustó en el gabinete, algunos de ellos, no preparados para el puesto que les dio, y se dedicaron a enriquecerse, haciendo negocios, y otros, retirados, es más, Padrés, lo reconoció en alguna ocasión “es que tienen mucha ascendencia en mí”.

CLAUDIA

En cuanto a CLAUDIA PAVLOVICH fue: Regidora, diputada local, Senadora, y llevada de la mano de MANLIO FABIO BELTRONES a la gubernatura, con quien rompió en la segunda parte de su administración.

Nula experiencia en negocios, en visión empresarial. En cuanto a corrupción, pues se habla se dice que hubo, oficialmente no hay denuncia alguna pero acaba de brincar algo que salpica.

Acaban de vincular a proceso al exdirector de TELEMAX, DANIEL HIDALGO, por un presunto fraude de 311 millones de pesos en la llamada Estafa Maestra que tuvo en la cárcel, unos años, a ROSARIO ROBLES.

Muchos millones para una televisora que nadie ve y que no tiene capacidad técnica para un proyecto de más de 300 millones, que por cierto no sabemos que fue ¿documentales o qué? más bien creo, fue una operación simulada.

El detalle es que de esa cantidad mínimo se quedó en Sonora un 20% o 30%, o sea, 60 o 90 millones, y esta operación no la podría haber realizado Hidalgo, sin la autorización de palacio, eso ni duda me cabe.

¿Quiénes se beneficiaron? ¿Entre cuántos se repartieron el moche? pues ahora está en manos de Daniel y abogados el negociar/ pactar, como decimos acá ‘soltar la sopa’, o carga con todo él solo, que no creo, o se pacta impunidad, y como dice Eduardo “delito que no se persigue, se repite”.

Y eso es lo que pasa, una FAS inútil y hoy un gobierno de Alfonso Durazo que prometió atacar la impunidad, que nadie quedaría sin castigo…y AMLO, le amarró las manos y también en cuestión de seguridad.

La política de “abrazos, no balazos” de AMLO, que está replicando Durazo está afectando a la población indefensa, ante el azote de grupos delincuenciales que se pelean el norte y sur de Sonora. Y esto no sucedió en el sexenio de Eduardo, se les atacó de frente.

No hemos tenido otro Procurador de Justicia como ABEL MURRIETA, un Comandante como ARMANDO PAVÓN REYES; lamentablemente asesinados ambos, realizaron operativos muy destacados, en donde acribillaron a decenas de delincuentes, se calmaron las cosas.

¿Qué eran otros tiempos, circunstancias, menos grupos delictivos? Sí, pero a Eduardo Bours no le tembló la mano y a los siguientes sí ¿O no tengo la razón?

GUARDERÍA ABC

Para EDUARDO BOURS la tragedia de la Guardería ABC fue un terrible accidente, y así consta en las periciales. No fue responsable, de hecho, ni sabía de la existencia de esa bodega, donde había placas y papelería de la Secretaría de Hacienda.

Dijo Eduardo, el gobernador no sabe el monto de los activos que tiene el Gobierno, ni cuántas oficinas tiene rentadas etc., por eso creo, él no es responsable de lo que sucedió.

Es imposible que como ser humano, padre de familia, gobernador Eduardo haya permitido algo así, pero desafortunadamente murieron 49 niños. Una gran tragedia, a la que dio seguimiento, apoyo, formó Fideicomisos y señaló en la entrevista que hay padres de familia que se lo agradecen, como hay otros que no, que sentimientos de odio tengan contra él, pero Eduardo lo entiende, y con eso vivirá siempre.

Se fue duro sobre el ministro ARTURO ZALDÍVAR, hoy entregado totalmente a AMLO, el año que entra se va. Eduardo lo señala como una “calaña” porque nunca lo recibió, ninguna audiencia, para que el ministro, de voz del gobernador, recibiera una explicación de los hechos sucedidos.

En la entrevista, Eduardo, señala, que recibió consejos de que manejara bajo perfil, que no se metiera, pero no. Dijo que decidía entrarle personalmente y afrontar la situación tal como lo hizo.

Quizás si hubiera solicitado arraigo para los dueños de la Guardería no habría sido golpeado políticamente, pero el hubiera no existe, tomó las decisiones que creyó convenientes ¿Qué se le juzga? Sí, era el gobernador, le tocó esta tragedia, pero no era responsable de ella.

MÉXICO

En la visión de EDUARDO BOURS, y creo de muchos. México vive en la división y polarización en las que nos tiene metidos AMLO y su Cuarta Transformación que ha resultado peor que cualquier régimen hegemónico del PRI, del siglo pasado.

El próximo presidente (a) va a recibir un país destrozado en: finanzas, salud, educación, seguridad, que no se esperen grandes obras, hay que empezar a reconstruir, el atraso.

Ya lo estamos viendo, será de años y dio un ejemplo Eduardo, cómo es posible que la Educación y planes de estudio estén en manos de la ¡CNTE!, hacen lo que quieren, otro ejemplo, el dinero se está yendo en grandes obras faraónicas y programas clientelares, mientras la infraestructura del país se deteriora día con día.

EL ‘RAITE’

Y luego se dio el famoso ‘raite’ de Eduardo al gobernador ALFONSO DURAZO al aeropuerto, lo que despertó muchas especulaciones ya que ambos tienen enemigos comunes, sobre todo uno, MANLIO FABIO BELTRONES.

Y en la conferencia de prensa, Durazo, cuando se le preguntó sobre esto, respondió, que lo que trató con Eduardo fue sobre un parque fotovoltaico, y la necesidad de un terreno, lo que en lo personal y muchos, no le creyeron. ¿Qué tiene que ver Eduardo en compra-venta de tierras? ¡por favor! Fue una charla política, y fueron otras cosas las que vieron.

Recordar que Eduardo se puso en “pausa” con el PRI, mientras este ‘Alito’, y no le dará satisfacción al PRI de presentar renuncia, y claro que fue agendada, concertada la cita, el ‘raite’. En esos niveles, no se anda con improvisaciones, y llamadas de último momento.

Pero, en fin Durazo dio su versión y si le preguntan a Eduardo no cometerá la descortesía política de desmentir a Durazo. Lo charlado, tratado y quizás acordado, se verá tarde que temprano, Eduardo como el buen gobernador que fue tiene un peso específico, y ascendencia.

Y Durazo tal como lo dijo, asume el costo político del encuentro, que no a muchos morenistas les gustó, pero nadie le respingó, todo fue en corto nada públicamente.

INSEGURIDAD

Pues otra semana pésima en materia de seguridad o inseguridad, Guaymas está creciendo el número de asesinatos; Obregón no le afloja de dos dígitos mensuales.

El viernes, Día Internacional de No violencia para la Mujer, la alcaldesa KARLA CÓRDOVA, y funcionarios volaron a la Ciudad de México, para la marcha de acarreados de hoy.

Y ese día, el primer aniversario de la muerte de Marisol, quien murió frente a Palacio Municipal, y ha sido motivo de que la alcaldesa traiga camionetas blindadas, 20 marinos y chaleco antibalas. Era para que se hubiera quedado, y encabezara la ceremonia, aunado a que fue una semana de varios ataques/asesinatos, incluido un feminicidio. Y en Obregón, el alcalde JAVIER LAMARQUE dijo que se está saliendo de la lista de ciudades con feminicidios, y en la semana se dieron ¡3!. Está convertido Cajeme, en un infierno de terror, al igual que Guaymas. Y los alcaldes y la secretaria de Seguridad, Dolores del Río, con otros datos. Por cierto, ponderó el programa SALVA, para mujeres, es el mismo del sexenio pasado, ALVA, nomás le cambió de nombre, y que disculpe, los homicidios dolosos, y feminicidios al alza, Cajeme y Guaymas, los que más aportan a este índice.

Y en Caborca tras el asesinato del escolta del alcalde Abraham ‘Cubano’ Mier (bien embarrado con la delincuencia, por cierto) no le quedó más remedio que aceptar la renuncia del Comisario o jefe Policía, que se la llevaba más tiempo en Arizona y Las Vegas, y hay un gran malestar en la corporación por como manejaba las cosas y el trato que daba.

Y obvio hay temor al interior, por la cartulina y mensaje que dejó la delincuencia, con acuse de recibo para el alcalde, también, así pues, la Perla del Desierto sufriendo los embates de la delincuencia organizada y la uniformada, y la población, en total indefensión, igual que la del sur de la entidad.

ACARREO Y EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Hoy la marcha de acarreados en la Ciudad de México, para satisfacer el ego del presidente que reconoció el acarreo, y esto, con un costo millonario ¿1000 millones? ¿2 mil millones? y le quiere escamotear 4 mil millones al INE, a través de leyes secundarias, por aquello de las elecciones del año que entra: Coahuila y la ‘joya de la Corona’, el Estado de México.

No cabe duda, le pegó y duro a AMLO, la marcha ciudadana del pasado 13 en todo el país, pero sobre todo la de Ciudad de México, impresionante. Una lectura que no todo está seguro para MORENA, que tiene el poder, ni perdido para la oposición, dependerá de alianzas que haga con la sociedad y buenos perfiles, sobre todo un candidato(a) que arrastre como FOX en el 2000.

