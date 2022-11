Agroquímicos... SENASICA... 400 hectáreas con agua 'Novillo'

Comparta este artículo

El próximo día 14 día crucial para productores agrícolas, porque en la Comisión de Salud, que preside la Senadora por MORENA, LILIA MARGARITA VALDÉS, se dictaminará iniciativa que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos, plaguicidas los cuales el partido en el poder, sin bases científicas, solo porque consideran dañinos para la salud, los quiere eliminar de tajo, lo que conllevaría un duro golpe al Sector primario y escases de alimentos.

Ante esto vino reacción de asociaciones de todo el país, Sonora no quedo ajeno; Álvaro Bours de AOASS, JUAN GERARDO GONZÁLEZ, de Productores Rurales, LUIS ANTONIO CRUZ, DDRY, AOANS, Caborca, porque implicaría; altos costos, baja rentabilidad, pérdida de dinero, empleos, directos e indirectos, de un sector cuya producción anual vale millones de dólares, se siembran más de 500 mil hectáreas de granos, hortalizas, todo esto porque los de MORENA consideran que es dañino, al igual que lo transgénico, y que hay que pasar a fertilizantes orgánicos.

Hoy, que Sonora, México, y el mundo, demanda producción de alimentos, ante el incremento poblacional, con lo que salen, lo bueno es que todo parece indicar, que hasta el propio Presidente, en su reciente gira por el norte, en, Sinaloa, reconoció que son necesarios agroquímicos, plaguicidas que el productor usa actualmente, y así es.

¿Qué hay que hacer cambios? Bueno que se dé parlamento abierto, que se consulte a; productores, científicos, cómo y en cuanto tiempo hacer la transición a otros productos, como orgánicos que no afecte a la industria de los Fertilizantes, ni a los productores, en la rentabilidad de los granos o hortalizas que siembran, así de simple y sencillo.

Que tan mal andan, no le entienden, ni el propios Secretario, VÍCTOR VILLALOBOS, le quieren llevar contras, que quieren cancelar 15 millones de toneladas de Maíz, porque es transgénico, y afecta a la salud, lo que ocasionaría déficit, para el sector pecuario, y humano ¿DE dónde conseguir ese maíz “puro” que quieren los de MORENA? no hay ¡por favor!, pero no le entienden, solo saben de lealtades a AMLO y cero conocimiento, capacidad, para resolver los problemas del país

SENASICA

Y a propósito de problemas y soluciones, ya se resolvió lo de exportación de ganado Sonorense, por fronteras de, Nogales y Agua Prieta, las cuales se habían cerrado y mandado ganado a estación cuarentenaria, 15 a 60 días para cruzar, ante el decreto de AMLO de dejar entrar ganado de, Argentina, y de otros países, sin control sanitario, incluso permiso a la cadena, Wall Mart, de importar, sin restricciones.

Y todo esto, por la “visión” de AMLO; de contener la inflación, inundar el país de productos extranjeros, hasta rezaga, con tal de bajar precios, sin importa la afectación a la industria nacional y sector pecuario.

Nomás imagínense; carne, puerco, huevos, pollos, entrando sin control sanitario, pues no, hizo valer SENASICA, su autonomía, y no podrá entrar carne de, Argentina, ni de otros países, sin controles respectivos, incluida la precitada cadena comercial de la Familia Walton.

Y lo peor del caso, que, en el caso, Sonora, el “dirigente” de la UGRS, JUAN CARLOS OCHOA, quien se supone debe defender los intereses de los ganaderos, ni las manos metió, ni siquiera una carta al, Senado, a SADER, en un plan de; arrastrado y oficioso, ante Palacio nacional…y estatal.

DE hecho, fue abordado en las escalinatas de palacio, había ido a ver al jefe, le abordaron sobre el tema, y no supo que contestar, ahí nomas para que se den cuenta los ganaderos, la clase de “líder” que los representa.

“NOVILLO”…AGUA , ABREVADEROS.

Y siguiendo con asuntos ganaderos, charla con un par de ganaderos, cuyos Ranchos aledaños por donde pasa el Tubo del Acueducto “ Independencia” y me confirmaron lo que en algunas ocasiones he comentado en columnas, el Acueducto esta “picado”, hay “huachicoleo” y que solo es cuestión que funcionarios de CONAGUA , en Helicóptero, sobrevuelen el trayecto y darán cuenta.

¿De repesos? Les pregunté, no, fue la respuesta, si tontos no fueron, le sacan y controlan las válvulas para, abrevaderos, para que tome agua el ganado, o sea, la ordeña es controlada, para que no tengan problemas… que cinismo, y que complicidad o hacerse majes en CONAGUA.

Eso sí, hay un ganadero, que si le vale, siembra 400 hectáreas de alfalfa, para que nunca le falte alimento a su ganado, y con agua…!gratis!, a costillas de productores del sur, incluso de, Hermosillo, por aquello de la extracción de agua a la capital, misma que se tiene que pagar, no cabe duda, no hay como ser político-ranchero, para que no te pase nada, mientras otros miembros del sector, pagando costos , lidiando con políticas del gobierno federal, y aparte cerradas las “ventanillas” de apoyo, tanto para el sector social, como el privado ¿Pero qué tal para Etnias, Yaquis? todo regalado.

YAQUIS…RANCHOS

A propósito de las 30 mil hectáreas que les acaba de resarcir, así se les dice regalar ahora, a los Yaquis, por parte de AMLO; como parte del Plan de Justicia, surgen algunos datos interesantes.

Que hubo mucho jaloneo entre Rancheros y autoridades federales, les cambian cláusulas, acuerdos, pero se sostuvieron, y al final llegaron al acuerdo.

Uno de ellos fue, a los que solo vendieron sus, Ranchos, de los 11 predios, solo uno de, Cajeme, es que a más tardar el 23 de febrero del 2023, deben entregar, para dar tiempo a que saquen; Ganado, maquinaria, enseres, pertenencias personales, equipo.

Quienes vendieron, con todo el ganado y accesorios, solo tienen 30 días, para entregar la propiedad, pero, de entrada, contentos, hicieron buen negocio, y le pagaron a través del FIFONAFE.

Y pensar que los que vendieron con todo y ganado, cuando entren los Yaquis en posesión, el ganado lo harán “Wakabake” y los, Ranchos, se irán para abajo, van a vender todo, tractores, equipos de riego, todo, le van a pegar en la torre a la producción que había, si no trabajan la tierra, rentan 22 mil hectáreas, menos un Rancho.

¿Qué sigue? pues con la mentada construcción del Distrito 018 y el Acueducto para sacarle agua al Oviachi ¿Cuál? Lo que sigue sería desmontar esos, Ranchos, y hacer fuertes inversiones para incorporarlas al nuevo Distrito, esto, insisto, llevará mucho tiempo, y ya que arranque algún día; pérdidas, subsidios, hasta que los mismo Yaquis, opten por la fórmula que les encanta; vender, rentar, y después que se acaben el dinero, a exigir dinero, la dadiva, a los 3 niveles de gobierno, el mismo círculo vicioso de siempre, y el gobierno queriendo crearles Cooperativas, un modelo de negocio que no funciona, nomás vean las que están abandonadas en el Yaqui y Mayo.

¡AH! PERO YA EVOLUCIONAMOS.

Mientras que, desde hace más de una semana, los demonios se soltaron de nuevo en, Guaymas, como, 12, muertos, lo que obligó a la Secretaria de ¿Seguridad? DOLORES DEL RÍO, ir al Puerto a instar otra de sus inútiles , Mesas y Jornadas, una muy sonriente, Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, anunciaba, como un gran distractor, evadiendo su realidad, las Fiestas del Carnaval de Febrero del 2023… ¡Que “timing”! para hacerlo.

“¡Ah! y hemos evolucionado” subrayó, porque los jóvenes y “chavo rucos” nos pidieron que se trajera a una famosa influencer de la plataforma digital Only Fan, donde salen pura pornografía, o sea pues, va al, Puerto, como Reina, para encabezar el desfile, KARELY, una estrella porno, para el disfrute de la gente grande, aunque anden niños por ahí, total es el Carnaval, la gran fiesta, después de dos años de pandemia, que vuelva el desenfrene, borracheras, por unos días, aunque sea para olvidar el clima de horror y de terror que se vive actualmente.

Y a ver como es el proceder de la delincuencia, muy bien organizada, días previos y durante las Fiestas, tendrá que haber más policías, que turistas, tendrán que blindar muy bien el Puerto.

Y mientras, DOÑA KARLA, muy sonriente, anunciaba el elenco, y los millones que se van a gastar, en las calles, una pestilencia de aguas negras, tuberías colapsadas, baches, y una inseguridad creciendo día con día, ya sello, de gobierno de MORENA. Cajeme, cerró, octubre, con 47 muertes, 5 de ellas mujeres, ya va una en, noviembre, y Sonora, 100 féminas en lo que va del año, pero estos datos no se dan en ninguna conferencia de Alcaldes, ni en las conferencias de los martes del Gobernador, ALFONSO DURAZO; ni en la de jueves de la, Fiscal, Claudia Indira Contreras y la Secretaria de ¿Seguridad? DOLORES DEL RÍO, ahí se manejan otros datos, nada que empañe la imagen de un gobierno, mientras la ciudadanía, al Sálvense quien pueda cuando se oye el rugir de la metralla.

Hemos caído en, Estado de Derecho, Sonora, en los primeros lugares de crímenes dolosos, al alza feminicidios, desapariciones, acumulación de carpetas y en la Fiscalía, nomás haciendo enroques, como estarán las cosas que un cuestionado, Ramón Bustamante, Vice Fiscal de desaparecidos, hubieran nombrado a, Cecilia Flores, del Colectivo, Madres Buscadoras, hace mejor el trabajo, hoy a resguardo ante amenazas.

CAPITÁN CLAUDIO

Ante la cartulina, video, que circulo la semana pasada, el Comisario de Seguridad de, Cajeme, CLAUDIO RUIZ, salió con lo de siempre, que se está investigando y que hay coordinación con; Guardia Nacional, SEMAR, Sedena, PESP, y bla bla bla.

Y media vuelta y se retiró, cuando le cuestionaron los nombres de policías municipales que aparecieron en el mensaje, hecho por un grupo criminal, son varios los que pelean la plaza, por eso esta, Obregón, como esta.

Es el crimen uniformado, esa maldita colusión, que no coadyuva a que llegue la paz a los ciudadanos de, Obregón, Sonora, y todo, México, el Presidente en, Badiraguato, a escondidas ¿A que fue? ¿Qué Pacto? Y así no se puede, pues, los balazos, ganándole a los abrazos, y la población en total indefensión, y ahí están los datos, 2 mil 200 crímenes dolosos el mes de octubre, el peor de los años, 500 semanales, a donde hemos llegado.

CAMBIOS

Pues llegó la primera sacudida al árbol en el gobierno de, ALFONSO DURAZO, señal inequívoca que después de una evaluación, no andaban bien las cosas en algunas áreas; Secretaría del Trabajo, ISSSTESON, el cambio, obligado, al vincular a proceso judicial a l hoy, ex Jefe Oficina, RAMÓN CASTRO VALDÉS, en la Secretaría Particular, Instituto de Becas de Becas, Comunicación Social, Telemax. En lo que respecta a la, Secretaría del Trabajo, era algo ya inevitable, mucha corrupción, desde el principio, cuando se colocó de Sub Secretario, a un señor, Ruiz, ligado nada más al Líder sindical más charro, chantajista, un gánster en materia laboral, JAVIER VILLARREAL, el dirigente de la CTM.

Nomás en,Obregón, 6 cambios de Presidentes de Junta, que no los corrieron, los cambiaron de plaza, y a otro hasta Juez, lo hicieron, nomas para que se den idea del negrero, y ya entraron en operación los Centros de Conciliación Federal, que se supone en 45 días debe quedar resuelto un pleito, patrón-trabajador, pero con este nuevo sistema, hay falta de capacitación, pocos funcionarios, y muchos expedientes por resolver.

No pudo Doña, OLGA GRIJALVA, buena académica, ex dirigente del extinto Consejo Estatal Electoral, pero ya lidiar con sindicatos, líderes, es otra cosa, más todas las corruptelas en el área administrativa, que se dan en otras dependencias, goles por todos lados, licitaciones amañadas y el Contralor, GUILLERMO NORIEGA, con sus “camaritas” y Brigadas de Integridad, que no sirven para nada.

Se fijan, ahora los delincuentes, los sicarios, se les llama “generadores de violencia”, a quienes van a atacar la corrupción “Brigadas de integridad” ¿Y cómo están las cosas? ¿Han Cambiado? Igual o peor está

COMUNICACIÓN.

Pues que sale, no esperado, pero se fue, EDGAR SALLARD, nunca escribió una columna o fue reportero, o estudio Comunicación, pero le dieron esa encomienda, en donde el sello fue; registro con horas de antelación para entrar en conferencias, ningún gobierno se atrevió a eso.

Control de preguntas, y selección de quienes preguntarían, generalmente “Lord Moléculas” y “Ladys Kenianas” de primera fila, y pobre de aquel que preguntara el principal problema, y talón de Aquiles…la inseguridad, bien alineados.

Tan es así, y el descaro, que propició la formación de una Asociación de Periodistas de la 4T A.C, cuya función era estar convencidos de la cuarta transformación, cero críticas, para recibir jugosas prebendas ($$$) ¿Eso es periodismo? No criticar, ni cuestionar al gobernante en turno.

Ojala, que con la joven, PAULINA OCAÑA, nieta del ex Gobernador, SAMUEL OCAÑA, cambien las cosas; una mayor apertura, no coacción a medios, quitar el registro previo de horas de antelación para entrar conferencias, apertura, el mismo Gobernador ha dicho, no me gusta que me doren la píldora… pero todas los martes es lo mismo, mucho monólogo y poco margen de preguntas, ni se diga los de fuera de la capital.

ISSSTESON

Una de las mejores decisiones fue la de quitar del ISSSYTESON, al soberbio y arrogante, JESUS ACUÑA MÉNDEZ, que según carta signada en su renuncia, hizo entrever que hay mucha corrupción, gropos de interés, que él fue de los únicos que apoyo el proyecto de, DURAZO, o sea , tiro patadas al pesebre, donde comió. La respuesta del Gobernador, el día que se le cuestiono por este y otros cambios, dijo una palabra que con eso lo dijo todo “intrigas” esas palaciegas, que siempre intentan hacerle daño al gobernante en turno; y a los que van entrando, a sus nuevos puestos, ya algunos los están colocando en candidaturas al Senado, diputaciones; Vázquez, SALAZAR DEL RASO, al mismo , Sallard…calmados.

