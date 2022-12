De narcoterror: Guaymas, Empalme, Obregón, SLRC... población indefensa

Comparta este artículo

Incontenible la violencia en el corredor Guaymas-Empalme, Obregón y en el norte Caborca-San Luis R.C y el problema es que el gobierno, anunciando la llegada de 600 o más militares, y que no cambiarán política, será la solución del problema, cuando a la luz de los resultados, y los hechos suscitados últimas semanas nos dicen que es un total fracaso.

Guaymas

El Puerto en las últimas dos semanas ha sido el epicentro de hechos graves que involucran víctimas colaterales, niños, que se verán afectados psicológicamente.

Y ahí están los hechos registrados en videos de redes sociales, niños otra vez de pecho a tierra, debajo de mesa bancos y maestros reaccionando bien, oportunamente. Una mujer embarazada y su hija heridas por balas perdidas, este fin de semana varias ejecuciones, uno de ellos Andrés junto con su pareja, él, hermano de Andrea Carolina, asesinada en el 2021.

¿Qué consuelo puede haber para esos padres? ¿Familiares?, y van 15 ejecuciones violentas, hasta ayer, ¿Qué incertidumbre para padres que van a dejar a escuelas o las guardería a sus hijos? La incertidumbre de otra balacera, ya van varias.

Pero la apuesta es traer más elementos y ya hay ¡4 mil! dispersos en municipios y con nulos resultados, más una política de “abrazos, no balazos”, colusión, y de retos, la delincuencia baleo las instalaciones de Seguridad Pública, el mismo día que anunció el Gobernador, Alfonso Durazo, la llegada de más elementos, la respuesta de la delincuencia fue la misma, en el Puerto y Cajeme.

Por cierto, ya que llegaron más elementos ¿No se instalarán, buena parte, de manera permanente en los Valles de Guaymas-Empalme? Productores de hortalizas, no los dejan trabajar, producir, ante tanto amague, intentos de extorsión algunos de plano cedieron. ¿Es justo esto?

Obregón

Cada día se agrava más la situación en este municipio, con un Alcalde, Javier Lamarque, que se niega aceptar la realidad, según él a la baja, y no cede los dos dígitos mensuales.

El viernes fueron dos ataques, uno frente a las oficinas de Seguridad Pública, ataque a un carro y murió el conductor, el detalle, es que iban niños a bordo ¿Qué registro va a quedar en la mente de esos niños?; por la noche otro ejecutado.

La semana pasada se encontraron cuerpos atrás del SAT por la 200 al hacer excavaciones una constructora y ayer sábado otra vez, encontraron otros 5 ejecutados tirados, muertos recientemente y calcinados.

Sumado esto, ya van en el mes 31 muertos en el municipio, y Lamarque, saliendo que va a la baja en un 30 %, así no se puede, no aceptar una realidad que te rebasa.

Por cierto, dantesco, para no perder capacidad de asombro, el video de unos delincuentes, que esa misma noche, fueron tirados por la Otancahui, detrás del TOG, en calidad de “rompecabezas”, no hay piedad, ni consideración, pero así son las reglas del crimen organizado, y el riesgo que conlleva esto, la guerra entre grupos, por pleitos por la plaza, y mandar mensajes de quienes mandan, lo que vemos en cartulinas, lonas, en municipios conflictivos

Y el asunto se agrava más, ante sublevación de la tropa, que amaga con no trabajar días festivos, ante supuestas arbitrariedades de un mando Navarro, el alcalde Lamarque en lugar de atender la problemática o el mismo Comisario Cruz, señala que no se prestará a grillas.

Así pues, Cajeme, sumido en la violencia, con problemas internos en la corporación policiacas, pues vaya tranquilidad que da esto (sarcasmo) a una población y sectores productivos cada día más indefensos.

San Luis RC

Como ya es sabido y nota nacional como lo de Guaymas hace una semana grupos antagónicos de la delincuencia de BC y Sonora se dieron con todo en un poblado, Luis Sánchez, del municipio de SLRC ahí están los videos, los registros.

Y ninguna autoridad, a pesar de supuesta tecnología, servicios de inteligencia, dio cuenta de ambos convoy, el saldo de la refriega, al final, con los 3 que murieron esta semana, fue de 11 delincuentes.

El problema, lo grave, es que otra vez, hubo una víctima colateral, que será el muerto 12, fue un ¡niño! Carlitos de tan solo 7 años, volvemos a lo mismo ¿Qué culpa tiene la población y sobre todo niños? ¿Qué va a pasar con estos pobres padres de familia? La muerte de un hijo sin consuelo, sin palabras, llevar esto en su alma, en sus corazones hoy desgarrados, de por vida .

¿Y la autoridad? Todo bien, nomas de espectadores, de acuerdo a video que subió un ciudadano, torretas prendidas, nomas esperaron a que terminara la refriega, para tomar nota, la parafernalia de periciales, y comunicado correspondiente.

¿Y el alcalde?

Y el alcalde Santos González pusilánime, condenando los hechos, pero sin irse a fondo contra el gobernador y autoridades correspondientes, y deveras, de vergüenza, coraje, lo dicho en su visita al poblado.

Al preguntarle sobre la muerte del niño, él respondió sobre el inicio de inscripciones en una escuela, que se iba construir una Universidad etc..le conminaron a que respondiera, y finalmente dijo, la clásica “estoy en contacto con familiares” hermanos de los padres (no lo han de querer ver).

Seguramente para haber apoyado en gastos funerarios, mejor se hubiera quedado callado, que falta de sensibilidad, pero pues la condición humana, sin olvidar que es munícipe, MORENA, en donde está focalizado el problema de inseguridad en Sonora por eso el gobernador pide “neutralidad política”.

Marrazo de Londres

Pues desde Londres, Inglaterra llegaron dos noticias, una buena y otra mala, la buena es el reconocimiento a una mujer, Ceci Flores cabeza del colectivo de Madres Buscadoras, busca a dos hijos desde hace años, Ceci está entre 100 mujeres influyentes en el mundo.

Sin lugar a dudas, ha trascendido el trabajo de ella y el grupo que encabeza, que incluso le han solicitados en entidades del país y la respuesta de la delincuencia ha sido el amague, el tener que estar en casas de seguridad, y como ella lo ha señalado: ‘me siento más segura en el monte’.

¿La mala? Pues esto es un marrazo para la autoridad en Sonora en este caso, la FGJE, Claudia Indira Contreras, porque este colectivo, es el que está sacando el trabajo de la AMIC, aunado a que el apoyo es casi nulo, más aparte, y todo parece indicar, lo de siempre, lo que no tiene colores… corrupción, para que tomes nota contralor Guillermo Noriega.

Resulta que de acuerdo a la investigación de la reportera del Border Hub, Sofía Calvillo, y dado a conocer por la compañera, Claudia Rodríguez, el gobierno estatal, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda, que el año pasado ejerció presupuesto de ¡40! Millones, han comprado; equipo, software, que no les sirven a los colectivos, solo para encontrar ¡latas! cosas así, no han servido para encontrar restos óseo.

Y el detalle es que a sobreprecios, productos que valen entre 700 a 900 mil pesos, se pagaron ¡ 5 millones! a un proveedor que se llama , La Casa del Criminalista, que nomas viendo la foto de la “empresa” parece changarrito de la esquina.

¿Pues no que eran diferentes? ahí tienes trabajo, si hay voluntad política, contralor Guillermo Noriega porque todo parece indicar, que en el presupuesto, 2021 y 2022, alguien o algunos, encajaron bien la uña, ¿ y saben qué? no va a pasar nada ¡Toma tus brigadas de integridad y camaritas!, la corrupción e impunidad no tiene colores.

¿Y el dinero? ¿No hay denuncia?

El presidente Andrés López Obrador ha implementado programas de entrega de dinero a la gente, sin intermediarios, ahí están las carreteras artesanales para darle trabajo a la gente que a la primera a lluvia se parten en Oaxaca, un ejemplo de lo que sucederá en Sonora, al tiempo.

Saco a colación esto porque hay uno llamado La Escuela Es Nuestra para que la Asociación de Padres de escuelas públicas hagan reparaciones, sin intervención de constructores o ingenieros, ellos mismos le hacen al albañil o buscan, para lo cual el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Bienestar ha dispersado más de ¡10 mil! millones de pesos.

Pues resulta que en Obregón, y aceptado por el subdelegado, Bernabé Arana, la tesorera o presidenta de asociación de la escuela Rafael Campoy se peló con más de 300 mil pesos nomas dieron de baja la tarjeta, pero no la denunciará, pobrecita es parte del pueblo bueno y necesitaba dinero (sarcasmo).

Y en otra situación, esta otra escuela pero supuestamente se reparó el daño ¿ustedes creen?. Yo me pregunto ¿cuántas asociaciones de Obregón y otros municipios se están robando el dinero? no hay transparencia o controles pura opacidad, y aquí los resultados a ver si toma nota el Delegado, Jorge Taddei, porque en las Becas ‘Benito Juárez’ para jóvenes es lo mismo, hay tarjetas falsas que alguien cobra así como Siervos de la Nación, que cobran la mitad, y esto me consta, por jóvenes, sin necesidad, les han ofrecido la tarjeta, pero piden la mitad….¿Que no eran diferentes?.

UGR…pero de Chihuahua

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua acaba de interponer Amparo ante la justicia federal ante el decreto de AMLO para según él frenar la inflación. Permitió la entrada de carne de Argentina después será de otros países, al perder autonomía SENASICA; cuya dirección quedó acéfala desde el 30 de noviembre, por presiones renunció su director.

¿Y la UGRS? ¿En dónde está su dirigente, Juan Carlos Ochoa? Esto le afecta al sector pecuario ¿Que no está para defender al gremio? Ganaderos callados. Pues ahí lo verán cuando quieran exportar a cuarentena, Estados Unidos no será omiso, sus autoridades sanitarias sí ponen freno al ganado, luego seguirá cerdo, pollo, y hasta hortalizas, llegado el momento. Ellos cuidan mucho la sanidad e inocuidad, como se hace aquí en Sonora, pero AMLO no lo entiende.

Y en el caso del glifosato, plaguicidas, fertilizantes, otro problema que se pospuso, al igual que lo del maíz transgénico hasta 2024. Serios problemas ambos ¿por qué? no es mala la transición a orgánicos, pero lleva tiempo, años, para que no afecte a productores, ahorita la medicina que hay para las plantas, son esos productos, y si no se lo das, no habrá producción, y por ende, comida para la población, que crece año con año.

En lo del maíz transgénico, el que tiene en jaque a productores nacionales, en estos temas, es un subsecretario de SADER, Víctor Suárez, quien al parecer tiene mucha ascendencia en Palacio y le vale lo que diga la ciencia.

No tiene capacidad México para cubrir el déficit de maíz, aunque lo posponga para 2024, 2025. Son 8 millones que se irán incrementando, año con año, se tendrá que importar, maíz transgénico ¿qué no? pues será el industrial, el sector primario y el consumidor quienes pagaran los platos rotos, no se satisfacerá la demanda, y disparará los precios de alimentos.

Y al margen de esto, que ausencia de liderazgos en Sonora y el país, pocas voces lucharon estas semanas para posponer estas medidas. Juan Gerardo Gándara, Álvaro Bours, Luis Cruz, Humberto Borbón, en reuniones con el Senado y en Palacio de Gobierno, al igual que también intervino el Senador, Arturo Bours, es productor también, los del sur sacaron la chamba.

¿Y la AOANS? ¿Productores Costa de Hermosillo? de Valles del Norte total ausencia al igual que el precitado Ochoa dirigente de la UGRS, ni las manos ha metido.

Solo me ha tocado ver en algunas entrevistas, al productor y ganadero, Daniel Baranzini Hurtado hacer declaraciones y con argumentación sólida, la problemática del sector agropecuario, que afecta a los chicos, esos que defiende el gobierno y las consecuencias de decisiones que se están tomando, ahí se la echan, después no se quejen, si no se unen y le entran… ¡Qué apatía!

Apoyo…no hay

Encuentro de columnistas esta semana con el delegado de Sader, Plutarco Sánchez Patiño, a quien le pregunté sobre apoyos que se le deben a productores de maíz y trigo del sur, y vaya con lo que me respondió. Si tenían esperanzas los productores de que algún día les llegará, pues…olvídense.

Me contestó, que afirmativamente, se reconoce ese adeudo, pero esa partida ya ¡desapareció!. Era de imaginarse al igual que tantos programas, fideicomisos, ventanillas. Me quedó claro que el enfoque de la delegación que preside, es de visión social para los pequeños, cooperativas, modelo obsoleto, cuando son los medianos y grandes, quienes dan de comer a México y vocación exportadora, pero estamos en tiempos de una 4T, que sigo sin entender, destruyendo al país y sus instituciones.

Pérdida de empleos

El economista y exdelegado de Economía, Luis Núñez, con quien por cierto tuve una buena charla hace un par de semanas, señaló, con datos oficiales, que en noviembre Sonora perdió 3 mil 967 empleos formales. Ojo, cuidado con esto. Obvio el gobierno tiene otros datos, pero a tomar nota. 20% de aumento a salarios y viviendo inflación.

Por cierto, dato interesante en la plática sostenida con Núñez, que dicho sea de paso es consultor de empresas y ayuda en tramitología para irse a instalar a Estados Unidos preferentemente a Phoenix.

Ya son 40 empresas de México incluidas de Sonora que ha logrado que se establezcan allá, con una mejora regulatoria y facilidades, que no se encuentra aquí, y está en proceso la instalación de una empresa INTEL, que necesitará mano de obra y profesional, miles de millones de dólares inversión, a tomar nota jóvenes profesionales de Sonora.

Reuniones

Encuentro en Obregón de diputados: Ernesto De Lucas y Jorge Russo, con algunos empresarios y perfiles para la elección 2024 local. Me queda claro, MC irá solo.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

Twitter: @ABN58