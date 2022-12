Cajeme; mal en seguridad y presupuesto.. imparable violencia sur.. tensión en el valle

Comparta este artículo

En un hecho sin, precedente, se aprobó Presupuesto fiscal 2023 para, Sonora, en donde no hubo debate, ni se leyeron dictámenes, y tal como el Ejecutivo, mando el proyecto, como en el pasado, cuando PAN y PRI fueron mayoría, hacían lo que querían, pero se debatía, hoy ese ejercicio, llegó a su término.

Solo hubo posicionamiento, por parte del partido mayoritario y aliados, RAÚL CASTELO, defendiendo el presupuesto, pero sin desglose, obvio la oposición, PAN y MC, se echaron un clavado en el documento, y con argumentos, lo rechazaron.

ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, Coordinadora del PAN, dio argumentos, aunque en lo General, lo aprobaron, no en lo particular, que para efectos prácticos, de nada sirve, como los exhortos, y luego abandonaron la sesión, sabedores que no habría ningún cambio.

Pero previo a la sesión, MC, dio una conferencia de prensa, en donde la bancada compuesta por; NATALIA RIVERA, ROSA ELENA TRUJILLO, ERNESTO DE LUCAS Y JORGE RUSSO, que en lo general y particular, votarían , no, cuestionaron, y con argumentos, al haber estudiado el documento, que no hay tal presupuesto histórico en lo social, ni austero.

Señalaron cambios significativos en varios rubros, partidas, la 1000 y la 3000, en donde hay aumentos de 1000 millones de pesos, para sueldos, para nuevas plazas, seguros para la alta burocracia ¿Qué no tienen ISSSTESON?. 100 millones de pesos, más, para oficina Poder Ejecutivo.

Viene mas incremento en papelería, la creación de Oficialía Mayor, y más viáticos, de 44 millones pasa a 89 millones, en lo que respecta a lo social, baja, del 61 % al 59.27 %.

El campo, al importante sector primario, le recortan a SAGARHPA estatal, 74 millones de pesos, ya de por sí, cerradas ventanillas de la SADER en lo federal, y y esto en lo estatal, pues mal, sobre todo para pequeños y medianos productores.

Y así, punto o por punto, la bancada de MC, desglosó y cuestionó este presupuesto, y que fue lo aprobado, en lo personal, para buscar equilibrio, objetivo, espere posicionamientos de legisladores de MORENA o aliados, en entrevistas en medios, y no, así que imposible opinar.

Ahora a esperar, antes de que finalice año, que habrá sesión extraordinaria, de acuerdo al diputado, ERNESTO DE LUCAS, será para solicitar y aprobar, un crédito, que según él, andará, mínimo, 5 mil millones de pesos.

Otro dato que dio, sumando las mañaneras de los martes, en donde el Gobernador, ALFONSO DURAZO, anuncia inversiones, ya han contabilizado, 94 mil millones ¿Dónde están? Sí, está el Parque fotovoltaico, pero es obra federal, CFE, en donde el Gobernador, señalo, que como socios, la entidad pondrá el… ¡sol!.

La mayoría de las inversiones que ha anunciado, Durazo, son proyectos, la mayoría del Fondo Aduanero, pero es fecha que no le liberan, a la mejor por eso el crédito multianual que le autorizarán antes que acabe el año, que va a disparar la deuda de, Sonora.

CAJEME, DE MAL EN PEOR

Muy preocupante, la distribución de participaciones estatales y federales para, Cajeme, un total desdén del Gobierno del Estado y federal, por el municipio, con un pésimo cabildeo del Alcalde, JAVIER LAMARQUE, quien se supone tiene ascendencia con él, Presidente, operador político en, MORENA, y vean el trato que recibirá el municipio.

Solo, y voy a redondear, ¡71! millones de pesos recibirá, Cajeme, en el 2023, de acuerdo a documento oficial, ya el mismo Alcalde lo reconoció y que “hará más, con menos” y ya salió con que recibirá apoyos extraordinarios por parte del Gobierno, entonces ¿Por qué no fueron plasmados en documento?.

Así que por lo pronto, olvídense, cajemenses, de que se incremente la pavimentación, y mejore la seguridad, no hay lana para el 2023, esa es la realidad, papelito habla, y ahí está el dato oficial de lo que recibirá el municipio, y el campo…puros recortes, un trato de patio trasero, y nadie levanta la voz, una total ausencia de liderazgos ¡Pobre, Cajeme!

En cambio, Guaymas, mas de 240 millones, un municipio más chico que, Cajeme, y Navojoa, con poco más de 80 millones, bajo también, pero superando al segundo municipio más grande de Sonora, de no creerse, así el trato del Gobierno federal y estatal.

Hermosillo, más de 300 millones de pesos, que sumados a los propios, habrá obra por más de 600 millones e la capital en el 2023, gracias al trabajo, eficiencia, y buen cabildeo de su, Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN, tanto en Palacio, como en la ciudad de, México, al ver el trabajo de reparación y el deseo de convertir, la capital, en una ciudad sustentable.

GUAYMAS, DE HORROR, ABOMINABLE

Otra semana de terror de pánico, psicosis, de ver, vía video, una escena de terror, y nuevamente, por tercera o cuarta, vez, pecho a tierra, niños, ante balacera cerca de una escuela primaria ¿Y la autoridad?...pasmada.

Y lo peor, es que se recrudeció ante el anuncio de llegada de cientos de marinos, militares, a quienes empresarios, ya cuestionaron, porque nomas se la llevan patrullando las calles, haciéndole al policía de tránsito, y cero servicio de inteligencia, y mucho menos se meten a los Valles, donde productores reciben acoso e intentos de extorsión delincuencia. Hasta el día de ayer, iban 31 muertos en el mes ( oficiales, sin contar los, no, del Valle), me impresionó ver la escena de niños, otra vez, debajo mesa bancos, y la buena reacción que han tenido Maestros.

Pero ¿Que secuela deja esto en los niños? ¿Qué incertidumbre para Padres de familia que arrancan a las escuelas al rugir de metralla? No se puede vivir así, es una psicosis, ya la que se vive en; Guaymas- Empalme, con una autoridad pusilánime.

Y sí, abominable, lo sucedido el viernes, en un video de una ejecución en el Puerto, subida por quienes lo hicieron, para mandar señal, a grupos en contra y a la autoridad, de quien manda, y vaya que sí.

A un tipo, acostado, lo rafaguean con armas de alto poder, lo destrozan, prácticamente, a mansalva, sin piedad, misericordia, indescriptible ver esas escenas, y a donde hemos llegado, y hasta donde los ha dejado llegar el Estado Mexicano, a la delincuencia, en sus 3 niveles de gobierno, y población, sectores en total indefensión

CAJEME

Hasta el día de ayer, 39 ejecuciones, incluyendo los encontrados en fosa clandestina, niños quemados, y con tiro de gracia, para dar cuenta hasta qué grado, y un dato adicional, van entre noviembre y diciembre ¡9! Feminicidios, la tasa ya muy alta, y el municipio con mas alta incidencia.

¿Dónde está el grito de los grupos feministas? ¿Dónde está el Alcalde? ¿La Fiscal? ¿La Secretaria De Río? Por cierto, en su colonia insignia de, Jornadas por la Paz, Villa Bonita, no cede la violencia, balaceras.

¿Por qué sigue, Dolores del Río, en el puesto? Pues tiene su historia, en campaña, después de haber pactado con , MORENA, y traicionado a MC, se fue a, México, y estuvo con, BEATRIZ GUTIÉRREZ MULLER, la esposa del Presidente, a quien le solicito ayuda, quería ser Secretaria de Gobierno.

Esto molesto de sobremanera al entonces Gobernador electo, ALFONSO DURAZO, cuando recibió la llamada, no la tenía contemplada para ese puesto y vino la sorpresa, ante la política de “abrazos, no balazos” que no ha dado resultado, ni lo dará, quien mejor que ella, y la designó para ese puesto, ya ven como están la cosas, la sociedad civil y sectores, pagando platos rotos.

SALAS

Otro dato adicional, para comprender lo que pasa, el Secretario Técnico de las Mesas de Seguridad, GUSTAVO SALAS, es un personaje muy ligado al hoy prófugo, TOMAS ZERÓN, oculto en, Israel, trabajo junto a él en la SEIDO, le toco tema, Ayotzinapa, y otras cosas, en lasque se involucró, Zerón.

Ahora está aquí en, Sonora, este funcionario, muy cuestionado, al igual de , Castro Valdés, el ex Jefe de Oficina del Poder Ejecutivo, quien tuvo que salir al ser vinculado a proceso penal en BC, el Gobernador, Durazo, sabía de ello, fue ex titular de Seguridad ¿Por qué se lo trajo? Son cosas, de no entenderse, pero a la luz de resultados, malas decisiones, y no se ve voluntad de hacer cambios, eso es más grave aún

CIRO

Van 34 o 38 en la administración de AMLO, y hubiera sido uno más, periodista, en este caso, el reconocido, CIRO GÓMEZ LEYVA, el siguiente, quien la libró, al tener su camioneta blindada, varios impactos los que recibió.

LO que son las cosas, en la mañanera, AMLO; quien todos los días, polariza y divide al país, y hace señalamientos duros para quienes no piensan como él, o están en contra de la 4T y el “pueblo”, crítico muy duro a, LORET, SARMIENTO, y a, CIRO, que son unos “tumores” escucharlos…y tres doritos después, en la mañana siguiente, condenando el ataque, que es un gran comunicador etc.…

Después del ataque, GÓMEZ LEYVA, se dirigió a casa de, Manlio Fabio Beltrones, vive cerca, fue recibido por elementos de seguridad, y ahí se refugió y llegaron toda la plana mayor de autoridades, para después los protocolos, levantar denuncia ante MP y que la autoridad esclarezca l atentado. ¿Quién o quienes ordenaron el ataque? Ya se verá, pero la señal ahí queda, no nomas para el periodista, para quienes ejercen esa profesión, para todos ¿Quién podrá defender? ¿La autoridad? el mensaje es ¿Cállense? ¿acallar la crítica? ¿ a traer auto blindado o escolta?

Por lo pronto a, Ciro, y familia, les cambió la vida, con escolta de por vida, y a voltear para todos lados a partir de ahora, o mandar a vivir a la familia al extranjero, mientras se aclare esto, y así esta todo el país, una de violencia por todos lados, nomas ver lo que pasa en, Sonora.

TENSIÓN VALLES DEL SUR

Otra vez, tensión en el Valle del Mayo y Yaqui, cuando pseudo líderes, como el tal, MENDÍVIL O, alborotan a la gente, de quienes recibió dinero, con la promesa de entregarles tierras, supuestamente nacionales, lo cual es un engaño, son de particulares, en cuanto a tierras agrícolas, y en algunos casos, hasta empresas están instaladas ahí.

No sé si la SEDATU, ese propiciando esto, peo el fin de semana, en Villa Juárez, tensa, calma, muy alborotados, pretendían invadir tierras, y esto no lo puede permitir el, Gobernador, ALFONSO DURAZO.

Es urgente reunión de dirigentes agrícolas, de cerrar filas la AOASS, que preside, Álvaro Bours, al igual que cámaras empresariales, no se puede atentar contra la propiedad privada, contra quienes generan empleos y pagan impuestos, hay que dar certeza y tranquilidad, máxime ante anuncio de llegada de inversiones, no se la acaban en inseguridad en el sur ¿Y ahora posibles invasiones? ¡Por favor!

PLAN B…HASTA FEBRERO ¿YYY?

Pues paso el Plan “B” de reforma electorales, paso en el Senado, aunque se aplicara hasta febrero del 2023, con todo y engaño del Senador, RICARDO MONREAL, quien le mintió a los mexicanos, que no pasaría, ninguno de sus 12 senadores lo siguió ¿Plan con maña? Y que consuelo, su voto particular, en contra ¿Y de que sirvió?.

A partir de, Febrero, con todo y acciones constitucionales que interpongan partidos opositores y consejeros del INE, inicia el desmantelamiento del INE, más de 3 mil empleados, las 300 juntas distritales en todo el país, desaparece el PREP, recorte al presupuesto al INE más lo electoral que se viene en mayoría de candidaturas, que mejor ni para que seguirle, se van a perder muchos derechos, si la SCJN no mete reversa.

Más de 30 años para construir, incluso desde la izquierda un organismo autónomo, garante de la democracia, a destruirlo, para que la elección, conteo y todo lo relacionado a procesos electorales, quede en manos del gobierno, centralizar todo, y menos mal que no paso clausula “vida eterna” esa de transferirle votos a partidos para que no pierdan registro

¿20 MILLONES? ¿Y OPERADORES POLÍTICOS?

DE acuerdo al columnita, DARÍO CELIS, la solicitud u orden para Gobernadores de MORENA, para apuntalar a la Candidata, al Gobierno del Estado de México, DELFINA GÓMEZ ( acusada y con sentencia, desvío de recursos cuando fue Alcaldesa, de , Texcoco) es poner 20 millones de pesos cada uno , para patrocinar un Distrito electoral y junar una bolsa de más de 400 millones de pesos, obvio, para comprar voluntades.

El Estado de México, es la joya de la Corona, por lo que aporta a la elección presidencial del 2024, y me queda claro, que legal e ilegalmente, AMLO va por esa gubernatura, y que no vengan con que “la ley es la ley” y ya con un INE; acotado.

DE que partida, en caso de, Sonora, saldrá ese recurso, ¿Sera de la partida “Estímulos Formativos” de reciente creación para el 2023? y quienes se irán a operar, el tiempo lo dirá.

PRI…BARRAZA

Ayer quedo formalmente instalado el Consejo Político del PRI, para después dio paso a la ratificación de la dirigencia que encabeza, ROGELIO DÍAZ BROWN, con lo cual ya queda consumado esto.

Señaló el “Roger” en uno de sus puntos, que la dirigencia tomara en cuenta distintas opiniones y diversidad criterios, en lo que creo, mensaje para, Zaira y Pascual, que encabezan movimiento crítico al interior del partido al no estar de acuerdo con el dirigente nacional, Alejandro Moreno, y al parecer, por el reciente mensaje que enviaron, seguirán por esa ruta.

Que el PRI; no será rehén, de intereses, personales o de grupo ¡ gulp! Y que no habrá, Ranchería, poblado, colonia, donde no haya presencia del tricolor, pues vaya reto.

En fin , consumado esto, veremos qué pasa en el 2023, hoy en las lona, y con el reto de construir alianzas, sobre todo con la sociedad, aunque hay un grupo interno, opositor, que no se dejará, a ver si hay construcción de puentes, porque un partido, dividido ni para alianza en el 2024 y ganador , MORENA.

Si no conocían a , NORBERTO BARRAZA, futuro dirigente de VAMOS, los Alcaldes de MORENA de; Cajeme, Etchojoa, pero sobre todo, los de Nogales y SLRC, con su burda operación y amague, a sus asambleas, lo pusieron en el escenario político estatal y ahora todos lo conocen su organización.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

TWITTER; @ABN58