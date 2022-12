¿Neutralidad política? Sí son gobiernos de Sonora

Comparta este artículo

Esta semana se dio una reunión de Seguridad en Palacio, presentes; Gobernador, Alfonso Durazo, Clara Luz Flores, funcionaria de Secretariado de Seguridad Pública Nacional, alcaldes, en donde, nuevamente, el Mandatario estatal, en su visión, había que ver y tratar el tema con “neutralidad” política, o sea alejada de colores partidistas.

El detalle, y se entiende lo que dijo, Durazo, es que los graves problemas de inseguridad se centran en municipios gobernados por, MORENA, y una política estatal, plegada a la federal, de “abrazos, no balazos”, con; Mesas, Jornadas, programas de proximidad social, que no dan resultados, y que poco le importan a la delincuencia organizada ¿Cual neutralidad?

Nomás ver el corredor; Guaymas, Empalme, Cajeme, con un mes de terror, más de 70 muertos, encabezando los crímenes, por primera vez, el Puerto; ejecuciones, desapariciones, víctimas colaterales, feminicidios, este fin de semana, dos hermanos, Empalme, de 15 y 17 años, muertos, nomás falta que la FGES los victimice.

El levantón y muerte de un empresario, y ahí está el video, como un convoy de autos, con personas con armas de alto poder, se lo llevan, y tranquilamente salieron, sin prisas, sabedores que no pasara nada, para después de uno o dos días, dejar tirado en un libramiento el cuerpo.

Obregón, con otro mes de dos dígitos, con un, Cócorit, ese pueblo mágico, en donde están subiendo las estadísticas de homicidios, en, Esperanza, lo mismo, y ya ni se diga, feminicidios, y de no ceder violencia las colonias donde se firmaron las hasta hoy, inútiles e inservibles, Jornadas por la Paz, de la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río.

Caborca, San Luis, RC, ya ven ustedes lo que sucede, recurrentemente en ese corredor, en total control de la delincuencia, que amaga a la autoridad a cada rato, con lonas, cartulinas, dejando mensajes, para que entiendan quien manda en las zonas.

El Valle de Guaymas, siguen los problemas para productores, un campo con dos años sin producir hortalizas, no lo pueden trabajar, no los deja la delincuencia, si no ceden a la extorsión, otro productor, perdió 50 hectáreas de, Tomate, porque no hubo quien los cosechara, no hay jornaleros, se necesitan miles, pero a muchos los matan, ahí están en fosas clandestinas, pero no en los datos oficiales.

El hectareaje de siembra en el, Valle, ha bajado, pero los productores no dicen nada, callan, por miedo, y se entiende, el problema eta en la autoridad, de los tres niveles de gobierno, ausentes, omisos, y hasta cómplices en el peor de los casos, porque hasta la Guardia Nacional, hace malas prácticas en esa zona, y así no se puede, y el Gobernador, Durazo, funcionarios federales, municipales, y el propio Presidente, con otros datos.

Y mientras, los sonorenses, ciudadanos, familias, ajenos a todo esto, al sálvese el que pueda, cuando escuchan el traquido de metralla, me impresiono un video, en una colonia, gritando una persona, al escuchar los balazos, “¡Por favor no, hay niños!” o sea, hasta qué punto estamos llegando, y no se termina la capacidad de asombro, y de una sociedad, indefensa, que no tiene acostumbrarse a esto, no es justo ¿Neutralidad Política? ¡por favor! señor, Gobernador.

ITSON

En un hecho sin precedente, sociedad civil, estudiantes, maestros, egresados, tomaron la calle en, Obregón, para protestar, para manifestarse en contra de un posible recorte por parte del Ejecutivo, de ¡300! millones de pesos, que le pegaría muy duro, a una de las instituciones educativas más importantes, no nomas del municipio, del noroeste.

Siempre el, ITSON; ha batallado, sexenio tras sexenio, con el aporte de recursos por parte del gobierno, pero, aun así, gracias a buenos, Rectores y eficiencia administrativa, las mejoras al “campus” ahí están, a la vista de todos, tanto en infraestructura, como nivel educativo.

Esperemos que haya una reconsideración por parte del Gobernador, Durazo, quien el que finalmente tomara la decisión, la cobija presupuestal, ahí esta, son más de 70 mil millones a ejercer el año que entra, pues a buscarle, a la educación, no se le pueden regatear recursos, es el futuro de la entidad, del país, el ITSON, pone su parte, que el gobierno, haga lo mismo.

EMCO Y IMPUESTOS

Ya le fue autorizado al Alcalde , Javier Lamarque, por parte del Congreso, la alianza público privada de Alumbrado, el detalle, al margen de que se tiene que lanzar una licitación, pública, es que el Edil ya se decantó por, EMCO, la empresa, que comentamos, no cumple con las normas, legales, y de hecho da un pésimo servicio en, Navojoa.

Así que lo mas probable, es que la licitación ya se armó “amañada”, y que el cabildeo lo hizo un, Roji, que, al parecer es asesor jurídico del Ayuntamiento, o sea, hay un conflicto de intereses, pero que importa, las Contralorías, no son autónomas, son empleados del Alcalde en turno.

Por el pésimo servicio que da en, Navojoa, esta empresa, pues ya sabrán los ciudadanos, colonias de, Obregón, lo que les espera, y el ganador el inquilino de Palacio municipal, asegurado su buen “moche” por el tiempo que dure la concesión del contrato.

En donde también se salió, Lamarque, es en su propuesta de impuestos, alzas, era de esperase, pero eso de cobrar, porque asociaciones, ciudadanos se; manifiesten, hagan boteo, busquen recursos, para ayudar a la gente, tener que pagar hasta 1000 pesos, es inadmisible, al igual el hecho de pagar por ¡protestar!, máxime, a como están las cosas, veremos que decide el, Congreso, sobre este paquete fiscal que propone el Alcalde.

ALCALDESA Y EL AGUA

Ahora resulta que la Alcaldesa de, Guaymas, Karla Córdova, quiere asumir el control del agua, que se lo entregue la CEA, cuando la mayoría de las habitantes de colonias populares, no pagan el recibo, aunado a que hay un rezago, tarifario, de muchos años, por razones políticas, y mas ahora con, MORENA, con el populismo que manejan, por aquello de los votos.

Pues por la CEA, y su Director, José Luis Jardines, pues “tierrita volada” ahí te dejo esta víbora chillando, que tengo que estar subsidiando, es increíble esto, quien sabe cuál sea la jugada de la, Alcaldesa, pero en manos del municipio, será un desastre.

Nomás ver lo que sucede con OOMAPASC, con una cartera de 1, 400 millones de pesos, con todo y las empresas de cobro, y “moches” que se reparten, a menos que por ahí le entre la, Alcaldesa, que ese sea su interés.

Pero primero, tendría que subir tarifas, al margen de la estructura administrativa, técnica etc… y un sistema de drenaje, alcantarillado, colapsado.

LIBRAMIENTOS

El Gobernador, Alfonso Durazo, anuncio obras, 11 libramientos, en varios municipios de la entidad, algunos miles de millones, y que las mismas, su construcción, sería privadas.

Esto significará también, pues otras 11 casetas de cobro, cuando en el sur, hay una lucha de hace años, por las casetas que tiene CAPUFE, en fin, el anuncio ahí está.

Lo importante, es ver las empresas que vayan entrar, que se acaben las “divinas”, algo que el mismo, Gobernador, cuestiono en campaña, y ya ven, González, se quedó con todo el “queso” en, Guaymas.

A ver la actitud de la CMIC-Sonora, cuando se lancen formalmente las licitaciones, y ver quiénes serán los ganadores, y si no hay dados cargados, al modo.

IMPUESTOS SOBRE NÓMINA

En charla con el dirigente de CANIRAC, Manuel Lira, le cuestione, el silencio de los dirigentes empresariales, ante el pretendido incremento del 50 % al impuesto sobre nómina, a lo que él respondió que no había tal.

¿Cómo? Le dije, ahí está la información, y me respondió, que pasaría del 2.9 al 3 por ciento, o sea 0.1 por ciento de incremento, de acuerdo a lo dicho, por, Manuel, lo cual sería bueno que aclarara el Secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio.

Y luego escuchando a la presidenta de CANACINTRA, Hermosillo, Silvia Álvarez, me quedo claro, al igual, que, para el sector primario, el impuesto, de 1.9, bajaría a 1.5, lo que habría que checar con dirigentes agropecuarios, porque de acuerdo a versión de, Álvarez, en realidad pagarían menos.

CONCURRENCIA ELECTORAL

Pues en el 2027, tendremos Gobernador(a), al aprobar Congreso iniciativa del Gobernador, Alfonso Durazo, con el objetivo, de acuerdo al Ejecutivo, de ahorros y que se daría una mayor participación del electorado, que lamentablemente, muy apático estuvo en la elección del 2021.

Para legisladores de oposición, MC y PAN, no era prioritario el tema, con problemas como, inseguridad, salud, y que no habrá tales ahorros, que hay elecciones cada 3 años de todos modos etc…el hecho es que MORENA hizo vales su posición de mayoría, y se aprobó, y al ser reforma constitucional, tiene que pasar por los 72 Cabildos de la entidad.

Otro argumento esgrimido de legisladores de oposición, es que no se cumplió la ley de Parlamento Abierto, aprobada por esta legfislatura, iniciatva de la diputada, Natalia Rivera, ya que solo hubo una reunión en, Hermosillo, y no se socializó con sectores, organizaciones, de diferentes ciudades de la entidad. Que van analizar la posibilidad de interponer controversia constitucional, pues sí, están en su derecho, pero por lo pronto, pues el próximo Gobernador(a) será de 3 años, 2027-2030, para empatar con la elección presidencial de ese año.

¿NO HAY CÁRTEL INMOBILIARIO?

Que buena se la aventaron el Contralor, Guillermo Noriega, y el Fiscal, Rogelio López, al señalar, en conferencia de prensa, y a pesar de dar a conocer carpetas, y que hay; Notarios, funcionarios y particulares involucrados en operaciones inmobiliarias, que no hay un Cártel, sino un “modus operandi”, porque esa figura no existe, en la legislación.

De no creerse, hasta qué punto llega un funcionario, la argumentación, con tal de encubrir algo evidente y que se ha dado desde hace tiempo, y la maldita impunidad que los ha cubierto

BOURS, MENOR POBREZA LABORAL

Vaya con los datos que dio el investigador del CIAD, Luis Huesca, a pregunta del periodista, Juan Carlos Zúñiga, en cuanto a índices de pobreza laboral, o sea, un buen, mejor dinamismo en materia laboral.

Y fue claro y directo, el menor índice de pobreza laboral, ha sido el sexenio de, Eduardo Bours, y luego, más o menos el de, Claudia Pavlovich, y que el peor ha sido el de, Guillermo Padrés, con datos que dio el investigador. Esto desató reacciones, en redes, de ex funcionarios de esa administración, hoy, por cierto, ninguno de ellos, con pobreza laboral, algunos no trabajan salieron ricos ¿O no?, pero la impunidad, campeo, y lo seguirá, no distingue colores.

BACHOCO

Vaya noticia, económica, la de esta semana, la compra, toda vez que, de autorización, COFECE, de, NORSON, por parte de BACHOCO, la empresa sonorense, con una importante participación en el mercado de; Pollo, huevo, y cerdo, que hoy se incrementara, a nivel internacional, a los mercados de Asia y Norteamérica, en donde ya participa

Sin lugar a dudas, se consolidad cada día más esta empresa, orgullosamente con orígenes en, Cajeme, bajo la presidencia de, Javier Bours Castelo, y la dirección de, Rodolfo Ramos Arvizu, y que bueno, porque aparte de incrementar valor agregado, se generan más empleo, para que se den una idea, Grupo Bours, genera más de 60 mil empleos a nivel nacional, en hora buena y que sigan creciendo.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58