¿Quiénes son los presidenciables para 2024?

A menos de dos años de que finalice el sexenio de AMLO hay una lista grande de posibles presidenciables para las próximas elecciones de 2024. La sucesión ha sido tema desde el inicio de la gestión de Obrador, probablemente más de lo visto en las últimas administraciones. Los aspirantes a suceder a Obrador, tanto de MORENA como de la oposición se han destapado oficialmente y han empezado a promover su imagen.

Estos son algunos de los posibles candidatos presidenciales con mayor popularidad.

Por MORENA:

Claudia Sheinbaum

Hasta ahora la corcholata mejor posicionada de Morena es la actual jefa de Gobierno de la CDMX, quien desde hace ya tiempo dijo tener aspiraciones de ser la primera mujer presidenta del país.

Y aunque ha declarado que mientras siga en su cargo no buscará activamente la candidatura de su partido, lleva ya algunos meses asistiendo a eventos en varios estados del país con otros funcionarios de su partido. Incluso en días recientes el INE la obligó a deslindarse de la campaña electoral anticipada que la promueve hacia la Presidencia, y aunque la jefa de Gobierno acató la medida cautelar, anunció que presentará una queja contra dicha medida alegando que responde a que no están de acuerdo con que una mujer encabece las preferencias electorales.

Marcelo Ebrard

El actual Secretario de Relaciones Exteriores y ex jefe de Gobierno de la CDMX hizo oficial que buscará ser el candidato Presidencial por MORENA en 2024 el pasado sábado 3 de Dic en un acto público en el WTC de la CDMX, ante unos 5 mil simpatizantes y militantes donde tomó protesta a las organizaciones sociales que lo representarán en los 300 distritos.

Adán Augusto López

El actual Secretario de Gobernación es la tercer corcholata de López Obrador, y aunque ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses su imagen se ha hecho visiblemente más pública a partir de su activa participación en la iniciativa para prolongar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Adán Augusto López, también ha declarado que so participará en el proceso interno de Morena para definir al candidato presidencial del 2024, pero solo si el método con el que se define es por encuesta, como hasta ahora parece que será según las recientes modificaciones en el reglamento interno de MORENA. Augusto López al igual que Sheinbaum y Ebrard ha iniciado la promoción de su imagen con actos oficiales de Morena en diversos estados y pintas en bardas, y también ha recibido gritos de “¡Presidente!”

Ricardo Monreal

Monreal hace tiempo hizo pública su aspiración a la silla presidencial para el 2024 y recientemente aseguró que aparecerá en las boletas de candidatos a la presidencia de la República. Monreal ha sido el aspirante de MORENA más polémico al criticar los procedimientos internos del partido para elegir a su presidenciable, y al acusar de favoritismo a las 3 corcholatas de Obrador cuando no se le presentó como una de ellas.

“He dicho que voy a estar en las boletas presidenciales, esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo para estar en las boletas y seguir en Morena, es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo, que hasta ahora no ha existido”... Lo digo abiertamente, sin ninguna actitud de simulación. Quiero suceder al presidente López Obrador; me considero el mejor, el más capacitado, el más preparado, el de mayor experiencia política y con la lucidez suficiente para enfrentar los grandes retos que el país tiene ahora”, declaró recientemente

Por la Oposición:

Ricardo Anaya

El ex candidato a la presidencia por el PAN y expresidente de este mismo partido ha declarado que volverá a buscar la candidatura en 2024. A pesar de estar involucrado en delitos de corrupción, desde hace unos años ha comenzado un recorrido por el país con miras a la presidencia. Anaya hasta ahora encabeza las encuestas como candidato favorito de la oposición y este ha declarado que estaría dispuesto a salir como candidato del PAN o de la coalición de oposición sí esta se diera.

Gabriel Quadri

El actual legislador de Coyoacán, quien ya estuvo en la contienda presidencial en 2012 por el partido de nueva alianza, en la que quedó muy por debajo de los primeros 3 lugares: Peña Nieto, Lopéz Obrador y Josefina Vazquez Mota, es el otro posible abanderado panista para la Presidencia de 2024.

Enrique de la Madrid

El hijo del expresidente de México Miguel de la Madrid Hurtado y ex titular de la Secretaría de Turismo también ha anunciado oficialmente su aspiración a competir por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional.

Beatriz Paredes

La actual senadora priista y ex presidenta de este partido es una de las candidatas más fuertes para competir por la presidencia en representación del PRI. Paredes ya ha declarado oficialmente que participará en las elecciones internas de su partido y solicitó el respaldo de los cuadros políticos y de la militancia para poder contender por la candidatura presidencial de su partido.

Alejandro Murat, Claudia Ruiz Massieu, Santiago Creel y Lilly Téllez también han levantado la mano para ocupar la candidatura presidencial de sus partidos.

Hasta el momento, los perfiles de la oposición están lejos de cualquiera de los posibles candidatos de MORENA, por lo que deberán reconsiderar la estrategia política que seguirán para las próximas elecciones sí quieren tener una oportunidad contra el Partido que encabeza López Obrador, el tiempo se les acaba. Por otro lado MORENA debe resolver sus conflictos internos cuanto antes, si no quiere poner en riesgo la ventaja que hasta ahora tiene.