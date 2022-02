Loret desnuda al presidente... Guaymas ¿narcopolítica? ... vaya ‘moche’ en Navojoa

Comparta este artículo

Lo sucedido el pasado viernes en, Hermosillo, en la mañanera del Presidente, puso en evidencia a un Mandatario que esta fuera de control, no muestra serenidad, temple, puso vulnerable a un ciudadano, periodista, Carlos Loret De Mola, y en sí a quienes ejercen esta profesión, violó la ley, al usar facciosamente a instituciones del gobierno para divulgar información, en, fin, mostro el rostro, nuevamente, de una persona autoritaria y de un panorama nebuloso el resto de su gobierno.

Pero vámonos por partes lo sucedido en la conferencia de prensa, hizo uso de la voz el, Gobernador, Alfonso Durazo, toco el tema de la inseguridad, dio sus datos, que las cosas estaban mejorando, bajando índices, más ordenes de aprehensión etc.. mientras en esos momentos asesinaban en, Caborca, a otro policía, y a su pareja, lo paradójico, el contrasentido pues de lo que sucede en este Sonora violento, y que no cede. Enseguida toma el micrófono, un militar, el Secretario no vino, dio positivo COVID, y tumba los datos del, Gobernador, al señalar y reconocer que en, Cajeme, hay un alza en crímenes dolosos, que se ocupa el séptimo lugar en crímenes, en pocas palabras, andamos mal en, Sonora, la dura y cruda realidad, vean lo que ha sucedido estas últimas semanas, estamos igual o peor que el sexenio pasado.

Enseguida, hace uso de la voz el, Presidente, para dar paso a preguntas, e inicio con cuestionamiento de un reportero, sembrada de nuevo la pregunta, cuestionando al Presidente, el nombramiento de la ex Gobernadora, Claudia Pavlovich, su nombramiento como Cónsul, y nuevamente el, Presidente, la defendió, y que no hay denuncia contra ella ( ni las habrá), tal como comentamos, los pactos se respetan, y se acatan, solo que ella no acepte, lo del Senado, será de trámite, aunque haya voces que digan que no, decisión tomada y punto.

Y luego, se vino lo peor, que desnudo al, Presidente, que lo trae desquiciado las últimas semanas, al descubrirse, por un trabajo de investigación de, Carlos Loret de Mola, sobre la casa de, Houston, donde vive un hijo, José Ramón, que pertenece a un alto ejecutivo de una empresa que tiene contratos con PEMEX, un obvio conflicto de intereses.

Esto saco de su línea de flotación al Presidente, le tumba su discurso de, honorabilidad, de transformación, porque el caso involucra a un familiar directo de él, y lo saco de sus casillas, y se ha ido sobre, Loret, contra periodistas, contra la libertad de expresión, y violando la ley, al exponer información fiscal de un ciudadano, que lo pone vulnerable.

Que gana, 35 millones, lo cual desmintió el propio, Loret, información falsa y lo señalo, su acto, como el de un Dictador, por cierto, el power point que pusieron, cuando el Presidente señalaba lo de, Loret, con faltas de ortografía, vaya falla del equipo de Comunicación, da un ejemplo de cómo esta y que rumbo lleva este gobierno. Y que iba solicitar a TELEVISA, empresa en la que ya no labora hace 3 años, que le proporcionara información de sus ingresos, y que ordenaría al SAT que lo investigara, eso es también violatorio a la ley, uso faccioso del poder.

También señalo, el, Presidente, que los periodistas se deben certificar, y que deben de estar, en pocas palabras, con la transformación que encabeza, si no, están en su contra, vaya amague, que ha tenido consecuencias, en este sexenio se han matado a más periodistas que ningún otro sexenio, López Obrador, ha puesto en riesgo la libertad de expresión y a quienes ejercen esta profesión, lamentable.

Obviamente, hubo una reacción de medios de comunicación, columnistas, creo el, Presidente, debe serenarse, es, Jefe de Estado, y debe entender que está sujeto a críticas, máxime que no tiene contrapesos, muy delicado lo que está pasando en el país, en Sonora, al alza los crímenes, ataques constantes a medios , periodistas, el crimen organizado creciendo, hay una permisividad del Gobierno, los militares acumulando poder, invadiendo ámbitos del sector privado, muy grave lo que está pasando, y los problemas torales; salud, economía, a segundo plano.

Hay incertidumbre, bajo crecimiento, y AMLO todo lo quiere resolver con programas clientelares, y es la educación y el trabajo lo que sacara adelante a nuestro país, no el regalar dinero… que se acaba

700 MILLONES

Vaya anuncio del Gobernador, Alfonso Durazo, que el gobierno recibirá por adelantado,3 años, 700 millones de pesos, por medio de BANOBRAS, para aplicarlos en Seguridad, que urge.

Solo esperemos que se apliquen bien, porque ya no se recibirá dinero en los próximos 3 años, tiros de precisión deberá tener el, Gobernador, en la aplicación de esos recursos, y que den resultados, porque hasta la fecha, no los hay.

Dijo el Presidente, que hay 15 mil elementos en, Sonora ¿Pues dónde están? es una matadera diaria, no hay estrategia, inteligencia, y el mejor ejemplo, perdón, el peor, es, Cajeme, Guaymas, Empalme en el sur; Caborca, San Luis entre otros en el norte.

Y ya ni decir de la carretera el tramo, Vicam- Ciudad Obregón, en manos de grupos de la Etnia y delincuencia organizada, un robo al despoblado que se traen con ciudadanos, y sobre todo el sector del Transporte de carga y pasajeros, cuotas de 100 a 200 pesos en cada “cono” o “piola” y si no pagas, te agreden, golpean, o apedrean las unidades, y todo a la vista de la Guardia Nacional, cuyos elementos aceptan que no hay orden para desbloquear.

¿Por qué? por la permisividad del, Presidente, que hoy llega a, Ciudad Obregón, habrá traslado a terrenos de la Etnia ¿Pagará en el Danzante Yaqui? ¿En Vicam? para que vea lo que sienten los ciudadanos y transportistas, veremos hoy como le va en el traslado, a menos que lo lleven por brechas o llegue en Helicóptero.

PLAN JUSTICIA

Es de imaginar que, en el encuentro con la Etnia, muy dividida y comprada por, Adelfo, el del INPI, a punta de “billetazos” el Presidente les ofrecerá más dadivas, obvio estarán con la mano estirada esperando que más les ofrecerá. Hará oficial lo del Acueducto, 2 mil millones tirados a la basura ¡NO hay agua Presidente!, va inaugurar la Universidad, o escuela, que quien sabe que programa de estudios tenga, pero es de imaginar la ideología que le meterán a la cabeza a quienes asistan.

También se espera haya protestas de miembros de la Tribu que están en contra del trasvase de agua del Novillo a la capital, la SEDATU está operando para echar para atrás cuestiones jurídicas, pero pues hay controversias en la SCJN, fallos que no se respetan.

Ya veremos si le “plancharon” bien la visita al Presidente el día de hoy que este en territorio Yaqui, y que trato reciben los miembros de la Etnia y los del movimiento NO al Novillo, quienes harán acto de presencia

GUAYMAS ¿NARCO POLÍTICA?

El Puerto se ha convertido en el epicentro de crímenes de policías, quizás de narco política, y también de la nula acción de los organismos electorales, llámense IEE, Vice Fiscalía de Delitos Electorales, por no dar cuenta de que ¡7 millones! de pesos se metieron en campaña electoral, cuando el límite eran 4 millones.

El actor principal de este entramado de lo que sucedió, el ex diputado y ex candidato a la Alcaldía, Rodolfo Lizárraga, que, por lo pronto, resulto con la ejecución de uno de los involucrados, un ex diputado suplente de, Lizárraga, que era funcionario en, Empalme, y la detención de un hermano de este, un Regidor de Guaymas, y otras personas, un caso, cuantos mas no habrá, que pone al descubierto la mezquindad política, los intereses, pactos, que se dan en candidaturas y niveles de gobierno.

Todo apuntaba, o apunta creo en parte, a compromisos con la delincuencia, los 7 millones que recibió, Lizárraga, pero el caso dio un vuelco, por las declaraciones oficiales del ex diputado y ex candidato, y por lo que se vio en video, por Zoom, de Juez, Ministerio Público, con los imputados, quienes se reservaron el derecho de declarar…pero, Lizárraga, no, y interesante lo que declaro.

Que el préstamo, o parte de el, lo recibió de; César Lizárraga, se presume el ex Alcalde, y actual asesor de Alcaldesa, Karla Córdova, de otra persona, ex funcionario, Carlos Dueñas, un Señor, Fraijo, y otra persona, una mujer.

Como es sabido, los hermanos Palafox, Iván, la pareja sentimental del, Lizárraga, entraron a robar a casa de, Lizárraga, creyendo que estaban los 7 millones, o alguna buena cantidad, y no encontraron nada, Lizárraga, interpuso denuncia, y la FGES dio con los responsables, los precitados, del círculo cercano del ex diputado y ex candidato Alcaldía.

Todo parece indicar, que hubo una solicitud que, Lizárraga, devolviera dinero, o parte de él, y que el intermediario, Palafox, falló, y fue ejecutado, que, por la forma, da cuenta que fue la delincuencia, a lo que no estaba ajeno el difunto, por video que circuló dando versión de lo que sucede en el Puerto, que está de serie para TV, por los involucrados, y el grado de colusión de policías, y precisamente es, Guaymas, donde más policías han matado.

¿Qué va a pasar con los detenidos? ¿Qué va a pasar con, Cesar Lizárraga, Dueñas, Fraijo, y demás involucrados en el préstamo de 7 millones? ya está el caso en manos del Juez, esta semana que viene de seguro darán auto de formal prisión, dudo que los liberen, pero a ver el delito que les carguen, invasión a propiedad ajena, intento robo, pero no creo que alguno de ellos, uno es hermano, haya dado orden de matar a, Palafox.

En fin, el caso está en manos de autoridades, Rodolfo Lizárraga, en resguardo en, Hermosillo, pero pues creo le cambio la vida, de regresar al, Puerto, vivirá en la incertidumbre, pero pues en la vida hay que pagar las consecuencias de actos, compromisos, que se hagan, para bien.... o para mal.

Este caso pone en evidencia a los órganos electorales encargados de fiscalizar campañas, a la Vice Fiscalía de Delitos Electorales que encabezó, Daniel Núñez, y al IEE que encabezó, Guadalupe Taddei Zavala, presumiblemente, próxima Consejera del ITIES, que no se puede por, ley, pero como señalamos, las leyes en, México, son letra muerta, cuando conviene, y quien más las infringe lo es el… ¡Presidente!

GILDARDO…QUE PIFIA

Vaya pifia, que no midió, el recién estrenado dirigente del PAN, Gildardo Real, al ir a la FAS a denunciar a la ex Gobernadora, Claudia Pavlovich, de malversación de fondos por mas de ¡8 mil millones! de pesos, en un intento de posicionar al partido como oposición y le salió el tiro por la culata.

Dicen que “Los carniceros de ayer, serán las reses de hoy” por la persecución y encarcelamiento del ex Gobernador, Guillermo Padrés, jefe político del PAN, como, Javier Gándara, lo es de, Gildardo Real, y pues este actuó en consecuencia, de inicio, interponiendo una denuncia, que, para efectos prácticos, quedara en lo mediático y para el archivo, por lo menos en lo que respecta a la ex Gobernadora.

Más tardo, Real, en interponer denuncia y convocar a medios, cuando el mismo, Gobernador, Alfonso Durazo, salió al paso al señalar, que esos 8 mil millones, son pasivos arrastrados desde la administración de…!Padrés! no dijo, su nombre, pero si los años en los que, Padrés, fue el Gobernador, así pues, quedó en un “oso” del dirigente.

Y mientras en, México, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, reuniéndose para seguir en Alianza, hay elecciones en 6 entidades, y aquí, Real, tirando piedras.

ESTORBAN

No ayudan y estorban, lapidario lo señalado, y cierto, por parte del colectivo Madres Buscadoras, Jóvenes Buscadoras, ante el papel de la FGJES, AMIC, Guardia Nacional, cuando estas guerreras, están dando cuenta que, Sonora, es un cementerio clandestino, y las autoridades se ¡molestan! porque se pone en evidencia su ineptitud, y su falta de voluntad para investigar, pero también no me cabe la menor duda, el trabajo de este colectivo, está metiendo presión y ha obligado a la Fiscal, Claudia Indira Contreras, a investigar, solicitar órdenes de aprehensión, resolver casos como el de, Aranza.

Bien por este Colectivo, mis respetos para ellas, que aunque las amaguen, continuarán buscando a sus familiares en este cementerio clandestino que es, Sonora, en donde la violencia no cede, aunque haya miles de elementos, y el Presidente continue con su política de “abrazos, no balazos” y aquí unas “Jornadas de Paz” mesas, convenios, coordinaciones, que no sirven para nada

DDRY

Ayer asamblea del DDRY, termino ciclo de, Miguel Anzaldo, y llega, Luis Antonio Cruz, buen trabajo de, Anzaldo, a pesar de que le toco nueva administración federal, y la desaparición de muchos fondos y programas para el agro, y el problema de escasez de agua, y de hacer eficiente el Distrito de Riego.

Y pues vaya reto para, Luis Antonio, le tocara la segunda mitad y cierre de esta administración de AMLO, lidiar con la SADER, CONAGUA, y con la creación de un nuevo Distrito, el 018, que en un futuro quitara agua a un Valle que si es productivo.

¿6 MILLONES?

En la pasada colaboración, comentábamos sobre las expectativas, fallidas, en, Navojoa, de la administración de, Mario “Mayito” Martínez, y en la semana sale un reportaje del periodista, Jorge Morales, dando cuenta de una recuperación de un crédito fiscal del Ayuntamiento y un “moche” de ¡6 millones! de pesos.

Da el nombre de la empresa, foránea y sus representantes, y el Alcalde no lo ha desmentido, ni comunicado de por medio ¿Cabildo enterado de esto? ¿Y el Contralor? esto merece una denuncia e investigación de la FAS, Congreso, ISAF Contraloría, ya basta de opacidad y corrupción.

correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58