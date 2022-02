Caborca, ¡6 horas de terror!...da giro contienda pri... de Houston, a Peñasco

Comparta este artículo

El pasado martes por la noche y miércoles de madrugada y durante ¡6! horas, sin respuesta de las autoridades, los habitantes de, Caborca, sonorenses, dimos cuenta de quienes mandan, y del miedo o complicidad de los 3 niveles de gobierno, y porque nuestra querida entidad, esta como esta y el resto del país, en manos de la delincuencia y creciendo su poder día con día.

Increíble a ver visto, a través de videos de redes sociales, como un grupo delincuncial, sube un video cargando gasolina las unidades, un convoy de más de 25 unidades, bien armados, presumiendo su poderío y lo que harían las siguientes horas. Y tomaron rumbo a, Caborca, pasando por municipios aledaños y ¡la base de la Guardia Nacional!y entran a, Caborca, ciudadanos subieron videos, era para que hubiera reaccionado las autoridades, pero no, y iniciciaron las balaceras por todos lados, miedo, acribillados, levantados, ya volvieron algunos sanos y salvos, faltan todavía, casas rafagueadas, y una sociedad que vivió el terror, ahí están videos, la narrativa de hombres y mujeres de la otrora , Perla del Desierto.

¡6 horas! La población aguantando metralla, por todos lados, y la autoridad, dejándolos solos, por miedo, complicidad, u orden de no hacer nada, saquen ustedes sus conclusiones.

Y ya pasadas las 6 horas, vino la reacción de las autoridades, activan el “Código Rojo” y salen con su comunicado, de siempre “La trilogía inicia procedimiento, hemos mandado 20o elementos, bla, bla bla” lo de siempre pues, ¿Y qué hacer? La Guardia Nacional son unos “floreros” y la Seguridad estatal, en manos de una mujer que no le entiende, incapacidad probada, MARÍA DOLORES DEL RÍO, a quien, por lo visto, el Gobernaror, ALFONSO DURAZO, no piensa remover…peor se pondrá esto.

EL ALCALDE

Ya pasados los momentos de tensión, de terror, el Alcalde, ABRAHAM MIER, en lugar de mandar un mensaje de calma, empeoró las cosas, declaró “Toque de queda” y todo mundo a encerrarse a partir de las 10 PM.

Y luego, su primera declaración aceptando “hemos sido rebasados los 3 niveles de gobierno, sin capacidad de prevención” reconocimiento tácito de lo que sucede ahí y en toda la entidad, nomás ver como está el sur, Cajeme, que nuevamente rebasa los digitos de crímenes en el mes, pero, JAVIER LAMARQUE, tiene otros datos.

Más tarde, en una entrevista nacional con el periodista, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, a pregunta expresa de est, que esto no se veía ni en, Siria, la respuesta del Alclade, Mier “Es que somo productores de, Esparrago, hay Minas, carne asada etc.”, respuestas evadiendo la realidad, que previamente había aceptado, y que todo mundo sabe…el trasiego de drogas y tráfico de indocumentados.

En fin, una triste, grave y cruda, realidad de lo que se vive en, Sonora, y que la autoridad evade, omisa, miedosa o cómplice, y la población, sectores productivos, seguirán pagando los platos rotos y viviendo en la incertidumbre e indefensión…dueles, Caborca, Sonora, pero tenemos lo que se merecen.

CAJEME…DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

A que grado ha llegado la descomposición social, con el tema de la inseguridad, que esta semana fueron detenidos en, Ciudad Obregón, tres adolescentes de entre ¡13! Y ¡16! acusado ya de asesinatos, o sea, ya en esa edad de ¡sicarios! Y que había un niño de ¡10! años, pero que la FGES, no lo quiso dar a conocer.

¿En qué entorno vivían? ¿Dónde estaban los Padres de esos chamacos? ¿Es pretexto la situación económica? Otro grave problema, porque de seguro hay más, que son reclutados por la delincuencia, que no tiene escrúpulos, y tienen la cancha libre.

A este grado hemos llegado como sociedad, y de plano, que no termine nuestra capacidad de asombro, esto va a seguir, hay permisividad del inquilino de Palacio Nacional, y pues cada quien que tome sus medidas; población, empresarios, periodistas, hoy como nunca atacados, poniendo en riesgo la profesión, la libertad de expresión, los contrapesos, que no hay en estos momentos.

PRI…DA UN GIRO ESTO

Desde hace unos meses; BULMARO PACHECO, DAVID PALAFOX, HUMBERTO ROBLES POMPA, ROGELIO DÍAZ BROWN, PASCUAL SOTO, a quien por cierto consideraban candidato oficial, manifestaron su interes por la contienda para dirigir al PRI.

Pascual inicio con algunas giras, al igual que, Bulmaro, últimamente había subido a redes, encuentros con militantes, incluso ex Alcaldes que se fueron a la oposición, tal es el caso de la reunión que sostuvo en, Cd Obregón, a la que asistió, JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, todo tranquilo, siguiendo su curso.

Pero, anda y vete, esta semana, previa reunión cupular, que encabezó, el todavía, dirigente, ERNESTO DE LUCAS, la cual no aceptó, Bulmaro, ya alineado, y la llamo “mezquina” y “perversa” por la balconeada que se le dio, y a la que acudieron actores políticos, salió el nombre de la actual, Síndico, del Ayuntamiento de Hermosillo, ZAIRA FERÁNDEZ, quien aceptó, confirmó su intención, en espera de convocatoria.

¿Qué pasó? ¿Por qué dio un giro esto? y vinieron las versiones, especulaciones; que detárs de este movimiento esta el poderso empresario del Séptimo piso, que la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, que el Lic , BELTRONES ( el villano favorito, a quien todo le cargan) etc…y así diferentes versiones, hacia el interior del PRI.

Y esta semana, ZAIRA FERNÁNDEZ, subió par de videos, mostrando y señalando un, PRI, que no he visto, que no existe y su visión, que contrasta con una realidad diferente que se vio en el pasado proceso electoral, pero así es la dinámica partidista, al margen de mensajes.

¿La realidad de lo de, Zaira? Lo de siempre, intereses de grupo, decisiones cupulares, eso es lo “mezquino”, BULMARO PACHECHO, a quien considero buen ideólogo, analista, militante de la vieja guardia, no el dar a conocer reuniones en secreto. Y como siempre, la militancia, los Consejeros de, partidos, ajenos a esto, por eso las desbandadas y la búsqueda de crear nuevos partidos… nomás 7 hay quienes buscan registro ante el IEE, ahí está el claro ejemplo.

No es estar en contra de, Zaira, sino de los métodos, en política la forma, es fondo, y no entienden, y nos salen que la militancia y la sociedad, en el centro de las decisiones ¡por favor! basta de demagogia y hipocresía.

Por cierto, hasta la fecha, después del anuncio de, Zaira, silencio sepulcral de; SOTO, PALAFOX, DÍAZ BROWN, ROBLES POMPA ¿Negociando? ¿Alienados? ¿Y el orgullo y dignidad? Como bien me lo dijo un priísta, a quien aprecio, cuando lo cuestione, y su respuesta “Asíes el PRI, disciplinados ”, y esto va a seguir con el tricolor, mientras su militancia, consejeros, acepten, de rodillas, todo lo que decidan arriba, el problema no son los personajes precitados, ellos ejercen su poder, sino lo agachados y falta de democracia.

PAN

Ante los dichos de, ZAIRA FERNÁNDEZ, que se le fue a la yugular a, GUILLERMO PADRÉS, indefendible, se entiende, también se fue sobre todo el PAN, sobre su actual dirigente, GILDARDO REAL, que los votos de la Alianza se los deben al PRI, etc…un mensaje de posicionamiento, obvio, ante la militancia, y hacia afuera con la sociedad, esa que solo pelan cuando hay elecciones.

Yo espere una reacción de, Real, y sobre todo de panistas que laboran en el Ayuntamiento…compañeros de trabajo, al margen de la alianza, y nada, un silencio también sepulcral.

Solo la diputada, ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, salió al paso, a defender su trabajo, 3 veces legisladora, que mejor se enfocara, Fernández, al interior del PRI, y tiene algo de razón, ahí hay mucha tela de donde cortar…y cola que pisar.

Le cuestione a, Gildardo Real, vía mensaje, su postura sobre el mensaje de, Zaira, y su respuesta, mensaje que me envió a través de un interlocutor, fue “¡Hasta donde tope con, RICARDO BOURS!”.

Una respuesta , que no espere, era un cuestionamiento serio, y responder de esa manera, una falta de respeto a, Ricardo, que ni al caso venía a lo que le pregunté, pero pues así son algunos políticos, pero lamentable la falta de mano zurda de un dirigente, pero así es este hijo…político de, Javier Gándara.

No sé que vaya a pasar los próximos días, semanas, la señora, Fernández, es funcionaria del Ayuntamiento, y el Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN, tendrá que tomar una decisión, antes de que este asunto partidista le pegue, necesita de funcionarios que estén al 100% en el proyecto , y no andar pensando en dar el brinco, que están en su derecho, pero tienen que salir del puesto público que ocupan.

DURO GOLPE

Duro golpe que propino el hoy ex Sub Secretario de Trabajo, JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ LOMELÍ, a las premisas del Gobierno de, ALFONSO DURAZO, al renunciar a su puesto, al no poder trabajar, porque no hay condiciones, prácticas indebidas, que se dan mucho por cierto para resolver conflictos Patrón- tabakador ¿Verdad, JAVIER VILLARREAL?.

El hecho está en que la Secretaria del Trabajo, OLGA ARMIDA GRIJALVA, todo parece indicar que se ha rodeado de gente inexperta, o le han metido, y se han complicado las cosas, y ya se dejaron venir consecuencias, que pegan en la línea de flotación de este gobierno “diferente” de “cambio”. En lo personal consulte con abogados laboristas de; Hermosillo, Ciudad Obregón, y señalaron a un funcionario de esa dependencia, Ruiz, como enlace para convenios, dicho en otras palabras, arreglos ($$$) para solucionar conflictos laborales, y para el caso de las oficinas de, Obregón, ha llegado gente inexperta…y con mucha hambre, otro problema para el, Gobernador, ALFONSO DURAZO, aparte de la inseguridad, pero dice que no hará cambios.

CENTRAL CAMIONERA

La Central Camionera de, Ciudad Obregón, con la llegada de, SERGIO PABLO MARISCAL, con, Serna, al frente de la Dirección, empezó a tener números rojos, dependencia, que tiene asegurada su operatividad, números negros, por el flujo del Transporte público federal, y suburbano.

Números oficiales, en el 2021, tuvo ingresos por 16 millones, 821 mil pesos, y se gastaron, 21 millones, 244 mil pesos, pérdida de 6 millones de pesos, y el problema es que la tendencia sigue igual para este 2022, esto no puede ser. Ya bastante se tiene con las irregularidades, opacidad con OOMAPASC, para seguir con la , Central Camionera, que va para el camino de la quiebra técnica si el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, no toma medidas… ¡Ya basta!

Por cierto, en otro acto de incongruencia del Alcalde, señalo esta semana, que, Mariscal, le dejó adeudos por más de 12 millones a empresas distribuidoras de gasolina…y repitió como, Tesorera a, KARLA MONTAÑO ¿Quién le entiende?, y así esta con sus “mañaneras” con sus datos, y creyendo que goza de la aprobación de la población, ya le pegó el Síndrome del Ladrillo.

DE HOUSTON…A PEÑASCO

Pues escaló el problema de la casa gris de, Houston, donde vive o vivía, JOSÉ RAMÓN, el hijo del, Presidente, quien por querer tapar un hoyo a la investigación, y conflicto de interés, abrió otro, al enviar mensaje de una computadora, cuya licencia de Word pertenece a, Zytech Solar Group, empresa proveedora de celdas solares a, SESELEC, empresa con capital, español-francesa, que será la que construirá el Parque Solar en, Puerto Peñasco.

¿En que anda metido el hijo del Presidente? y con esto, todo parece indicar que se la cayó la intención al Gobernador, ALFONSO DURAZO, de que una empresa sonorense, construyera ese parque que costara más de ¡1, 700 millones de USD! en una primera etapa, un “negociazo” que dijo, MANUEL BARTLETT, eso lo veo yo, ya que lo hará la CFE.

Y lo dicho, la donación de ¡2 mil hectáreas! por parte del empresario, DANIEL CHÁVEZ, el multimillonario desarrollador de Resorts, Hoteles en, México, Presidente del grupo VIDANTA, no creo sea de “barbas” ningún empresario es Dama de la caridad. El Parque solar, estará al lado de su complejo turístico, con lo que tiene asegurada la energía, y el crecimiento de sus negocios ¿Conflicto de interes? ¡por favor! no hay que ser malpensados, es por amor a, Peñasco y a México.

Esta obra no me cabe la menor duda, estará bajo la lupa de investigaciones aquí en, Sonora, y México, al igual que en EUA, porque ya se investigó la relación laboral, de, JOSÉ RAMÓN LÍPEZ, y para ejercer la profesión y ser asesor, tienes que estar registrado en la Barra de abogados de, Texas, y no lo esta.

Así que lo más probable los, Chávez, lo tienen de aviador ¿Cuál problema? compraron 200 millones de pesos de la rifa del avión presidencial, que tanto les pude costar mantener al hijo de un Presidente, los negocios en, México, bien lo valen…¿No hay conflicto de interés?.