Sonora ¡fuera de control!...Empalme; vivo ejemplo narcopolítica

Comparta este artículo

Los hechos suscitados en varios municipios de, Sonora; San Luis, Caborca, Empalme, lo que sigue sucediendo en, Ciudad Obregón, da cuenta primeramente el poderío de la delincuencia, la debilidad, miedo o complicidad del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, y que la población, sectores, estamos en total indefensión, Sonora, está fuera de control.

La semana pasada comentábamos lo de, Caborca, increíble e inadmisible lo que sucedió ahí y la tardanza de la autoridad en reaccionar, y vean lo que sucedió esta semana en SLRC, levantones, muertos, metralla a plena luz del día, frente a un centro comercial, poniendo en riesgo, vulnerables a ciudadanos, matan a una persona, y así todas las semanas en aquel punto fronterizo ¿Y el Alcalde, SANTOS GONZÁLEZ? silencio sepulcral, y el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad , Fiscalía, con la clásica de siempre, mandar más elementos.

Y el detalle es que hay una Guardia Nacional, Base, miles de elementos desplegados en la zona norte…y de “floreros” no hacen nada, ni intento le hacen.

CABORCA

Previo a la incursión que hizo el crimen organizado a, Caborca, subieron un video en una estación de Gasolina, echando combustible a las unidades que sembraron el horror en la otrora perla del desierto, y es ahí cuando deberían haber actuado la PESP, Guardia Nacional, municipales… pero se escondieron, y dejaron a la población a la buena de Dios durante ¡6! Horas.

Esta semana, igual, volvieron a subir otro video, cargando gasolina, y uno diciendo, ya fuimos sobre Caborca, vamos sobre, Bahía de Lobos, Y griega, y toda esa zona que prácticamente está en manos de ellos, que exhibición de poderío, y de debilidad del gobierno.

¡Ah! pero eso sí, desaparecen el FORTASEG en la Cámara de Diputados, para que el dinero se vaya a programas clientelares, y el Alcalde, ABRAHAM MIER, de quien dicen, va y viene a, Tuscon, Arizona, solicita a empresarios, productores, los mismos que son amagados, extorsionados, que se caigan con una “feria” para comprar patrullas ¡el colmo! Una cosa es la participación ciudadana, y otra esto, para eso hay un presupuesto, programas, no es menester de una sociedad que paga impuestos, en la capital, el Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN, a punto de meter cientos de unidades y patrullas ¡eléctricas! Y no anda pidiendo dinero a empresarios.

El martes pasado, en su mañanera, como siempre, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, y la Secretaria de Seguridad, matizando la información, dando sus datos, echando culpas hasta de la violencia intrafamiliar de lo que pasa ¿Eso le importa a la delincuencia y las Jornadas de la Paz que iniciaron? ¡Por Favor!.

El Gobernador, Durazo, señaló que no está conforme con los resultados, y que, si no los dan, caeremos en la “mediocridad”, esta palabra literal, lo dijo, y pues hace rato que estamos en ese sesgo, desde que era Secretario de Seguridad, no debe sorprendernos, y desde que nombro a, MARÍA DOLORES DEL RÍO, como titular de Seguridad, dimos cuenta que no era prioridad esto, señalamos que iba estar igual o peor que el sexenio, y no nos equivocamos.

PÓTAM

Y después de la mañanera del Gobernador, acompañado de sus titulares de Seguridad, pues la respuesta de la delincuencia, un nuevo Comando, irrumpe en el Pueblo de, Potam, territorio de la, Etnia, levantan a varios, y después desaparecen dos jóvenes, por la noche incendian varios camiones de un empresario de, Guaymas.

Y como siempre, ante la nula política de prevención, de, inteligencia, vino la reacción de la autoridad, y enviaron 100 elementos a peinar la zona, Helicóptero, y toda la cosa, la parafernalia de siempre, en la búsqueda de los desparecidos, quienes afortunadamente fueron localizados ayer con vida Por cierto ¿Van aplicar lo de la cárcel de 7 años para quienes tomen casetas? en el caso del tramo, Vicam-Obregón, claro que no, a ver qué pasa con quienes tomaron la Caseta de la “Jaula”, o vamos a seguir con la justicia selectiva.

Pero volviendo a lo de, Potam, pues la tribu decidió encerrarse estos días, no mandar niños escuela, esperemos que no se repita, en una zona dominada por los “Huachicoleros”

EMPALME…EJEMPLO DE NARCOPOLÍTICA

Y si ya creíamos que lo habíamos visto todo en la semana, que se viene el segundo ejecutado del mes, ambos funcionarios del Ayuntamiento de, Empalme, JORGE CAMERO.

Esta persona, tenía un portal informativo, que dejó, desde que se incorporó a la campaña y ya como presidente de, LUIS FUENTES, fungió como su Secretario Particular, y luego cuando se vino el caso de, LIZÁRRAGA, el otro funcionario, PALAFOX, quien fuera asesinado, difundió en un video su nombre, y lo vinculó en cosas ilícitas, lo que lo obligó a separarse del cargo, durante el transcurso de las investigaciones.

Desafortunadamente para él, y con todo el sello de la delincuencia, fue ultimado esta semana al salir o llegara un, Gimnasio en, Empalme, y pues con esto, no que se cierre caso, pero como sucede siempre, en este tipo de situaciones, se eliminan cabos sueltos. El punto es, a que grado ha llegado la podredumbre, estamos viviendo lo que es la narco política, lo que vimos en el pasado proceso electoral, cuando MC tuvo que retirar candidatos de municipios del norte de la entidad, y el doloroso desenlace de la muerte de, ABEL MURRIETA.

La delincuencia está socavando las instituciones, nuestra democracia, y todo esto con la permisividad de quien ocupa Palacio Nacional, todo indica que la ruta será la misma de cara al proceso 2024, y grave y lamentable.

GUAYMAS ¿GIRO?

Y para abonarle más a lo que sucede en la entidad, en, Guaymas, aparte de la inseguridad, opacidad, está el caso de, RODOLFO LIZÁRRAGA, los 7 millones, el robo, los imputados, uno de ellos, otro, PALAFOX, hermano del muerto, un Regidor de, Guaymas, que sigue… ¡cobrando!, ex Alcalde y empresario, involucrados en el préstamo, que rebasó tope electoral.

Bueno , pues todo parece indicar, por dichos de, Lizárraga, que quiere exonerar a uno de las inculpados, o sea de, acusado, comprobado por la FGES, y ahora pasara a… ¡Víctima! NO hay palabras, que cochinero, que mugrero, solo esperar que la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, aclare esta situación, lo de, Empalme, Potam, Caborca, San Luis…y lo que se vaya acumulando en este, Sonora, que repito, se salió de control, y a ver que con que sale el próximo martes el, Gobernador, la Secretaria de Seguridad y la misma Fiscal, con lo acontecido esta semana, hora de hablar con la verdad y no andar maquillando cifras, afrontar la realidad…y mediocridad que hay en seguridad.

¿Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

Esta semana el Congreso aprobó a los 3 nuevos Comisionados que integrarán el ISTAI; GUADALUPE TADDEI ZAVALA, ANA PATRICIA BRISEÑO y WILFRIDO ROMÁN MORALES SILVA, quienes tienen algo en común, provienen del IEE.

Tadeei, acaba de dejar la presidencia, ella estuvo a cargo del pasado proceso electoral, Morales Silva, era Secretario, y Briseño, ex Consejera, y suplente de diputada, KARINA BARREDAS.

NO es el punto, para mí, si estuvo o no bajo el escrutinio de la ley, si sus derechos a salvo, es lo de menos, antes como antes, y ahora como ahora, que, si se pagó un favor político, o decisiones cupulares, acuerdos, siempre los hay y los habrá, que no asuste.

El problema, el fondo, es que la clase política, señala, que hay que despartirizar la política, que el ciudadano es el centro de todo, que debemos participar cuando hay convocatorias para tener posibilidad de integrar alguna Comisión u organismo autónomo, y ¡zas! salen con lo mismo, y repiten personajes, algunos reciclados, quizás alguno hizo buen trabajo.

El detalle es que se inscriben buenos perfiles ciudadanos, académicos, investigadores, profesionistas, especialistas, que de buena Fe creen que pueden salir seleccionados, pero al ver la lista, en este caso de quienes integrarían el ISTAI, los nombres de; Taddei, Briseño, ya se sabía que saldrían ellas, por ejemplo, Briseño, con todo el sello del PAN.

En fin, yo creo que esto, en el futuro, va inhibir, que ciudadanos se inscriban, para formar Comisiones, Organismos, porque siempre termina esto en reparto de cuotas o cuates.

CEDH

Y ahí viene la renovación del ISAF, que me queda claro será posición de, MORENA, y lo del CEDH, el nuevo Ombudsman, que tendrán que manejarlo con pinzas en el Congreso.

¿Por qué? porque está en la lista el Abogado, OCTAVIO GRIJALVA, ex Consejero del extinto CEE (Consejo Estatal Electoral), ha integrado diversas Comisiones, y se le señala como abogado defensor de un, extranjero, de, India, que asesino a una joven en, Bahía de Kino.

Y también está inscrito un hermano del diputado por, Cajeme, RAÚL CASTELO, tiene sus derechos a salvo, pero la pregunta es ¿Hay conflicto de interés? MORENA y aliados, tienen mayoría, y para esta posición, delicada, de dirigir la Comisión Estatal de Derechos humanos, tienen que mandar un mensaje, que las cosas se harán diferentes, que no son lo mismo, y esto lo debe saber el inquilino de Palacio, en fin, veremos qué pasa y que señal mandan.

FRENADO EL DISTRITO 018

Pues impero el Estrado de Derecho, hay varias controversias constitucionales en la SCJN, por el asunto del trasvase de agua del Novillo a, Hermosillo, y la creación de un nuevo Distrito, el 018, contravenía a esto, aunado a que hay otro problema, no hay agua, el “popote” no alcanza para abrir miles de hectáreas más, que terminarían rentándose a los productores privados y del sector social.

Construir un Acueducto de 167 Kilómetros, con un costo de más de ¡2 mil! millones es un tiradero de recursos para una obra que terminaría en “Elefante Blanco”, repito ¡No hay agua!

Pero pues la labor de los funcionarios del INPI, REGINO ADELFO y HUGO AGUILAR, fue esa, vender “espejos”, dividir, y creer que toda la Etnia caería ante los cañonazos de billetes que dan, o daban, para que aceptaran el Plan y trasvase de agua. Pero POTAM, el pueblo que sufrió el embate de un Comando esta semana, ganó Amparo, y suspensión definitiva al plan este, pero no hay que echar campanas al vuelo, ya sabemos cómo se las gasta AMLO, que esto lo ha de haber puesto furioso.

Ya había advertido que hablaría con el Presidente de la SCJN, ARTURO ZALDÍVAR, para que rechacen cualquier tipo de controversia para sus proyectos, al diablo con las instituciones y separación de poderes, por lo visto.

En fin, cautela con esto, es de imaginar que abogados; ALEJANDO OLEA, BENITO RAMOS, están en proceso de analizar los alcances del fallo del Juez Federal, del VII Distrito, a quien seguramente presionarán de la ciudad de México o intenten cambiarlo, quién sabe, que el fallo nomás implica a precitado pueblo, en fin, por lo pronto no habrá inicio de esta obra.

AUDITORÍA ASF

La Auditoría Superior de la Federación, dio cuenta de irregularidades de pasadas administraciones de, Empalme, daños patrimoniales que sobrepasan 100 millones de pesos, al igual, que la pasada administración de, Cajeme, que encabezó, SERGIO PABLO MARISCAL.

400 millones, etiquetados, no aclarados, solventados, 116 millones en otro rubro, etc… el mismo Alcalde, JAVIER LAMARQUE, señalando un desfase en la Dirección de Inspección y Vigilancia, en un trimestre de, Mariscal, entraron 36 mil, y en esta administración, más de 2 millones, ¿Más claro? Esto nos da un ejemplo de lo que fue la pasada administración… ¡un robadero! no hubo dependencia con irregularidades, Obras Públicas con, Galindo, y que inmiscuyen a funcionarios que repitieron, como, Fernando Durazo, Karina Montaño.

Y ya ni que hablar ni decir de OOMAPASC, pero pues ahí está el cuñado, y ni para donde hacerse el Alcalde, el punto, es que no hay mañanera que no señale irregularidades del pasado...pero tampoco hace denuncia, ¡Y la Contralora, ALEJANDRINA CASTELL?... ¡De floreo!.

ES un problema no tener, Contralores autónomos, por eso hacen y deshacen, Alcaldes, y ahí está la FAS, aparte, llena de denuncias, cuesta una millonada cada año, y quienes sustrajeron dinero, dañaron el erario, disfrutando de la vida…y ya sin trabajar, para entender porque se pelean por ser candidatos a Alcaldes, hasta de municipios como, Empalme; el “PANTICO” Genesta, el “KIRIKI” Gómez, Laguna, viviendo agusto, y así como ellos, otros, sabiendo que hay impunidad, pactos, que los protegen.

NO HABRÁ CONVOCATORIA PRI

Pues todo parece indicar, no habrá convocatoria del PRI para renovar dirigencia, hasta que pasen las elecciones de las 6 gubernaturas, así que el Ernesto de Lucas, “dobletando” como diputado y dirigente, 1 millón 500 mil pesos prerrogativas mensuales, y vetando a todos los contendientes; Zaira, Robles Pompa, Palafox, Roger, Soto, a todos ¿A que interese responde? ¿Séptimo piso? El tiempo lo dirá, eso sí, muy enojado por la balconeada de cónclave en lo oscuro que promovió, m