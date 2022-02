¿No hay vuelo presidente?... Telemax y los 300 millones

Comparta este artículo

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tendrá reunión de Seguridad en el segundo municipio, Cajeme, con la más alta incidencia de crímenes, con el argumento de que no hay vuelos, y la llevará a cabo en, Hermosillo, a la que tampoco asistirá el Alcalde, Javier Lamarque, porque no lo considera sustancial.

Argumento demasiado endeble, que el Presidente, con todo el poder que concentra, no venga porque ¿No hay vuelo? ¡por favor! sí en cada gira que va lo acompañan aviones de la FAM, no viene, por no dar su mañanera aquí y con esto evitar cuestionamientos de la prensa, lo que también, si quisieran, lo podrían controlar.

Pero ahí deja ese mensaje de fondo, no tocar en este municipio, el tema que más lacera a la población, y que también quedo demostrado en la conferencia de prensa de esta semana por parte del Gobernador, Alfonso Durazo, a la que también asistieron la Fiscal, Claudia Indira Contreras, la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río.

Ahora resulta que ahora es “criminalizar” y no “victimizar” los crímenes dolosos, y que asuman los riesgos quienes andan en el crimen organizado, bajo la óptica del, Gobernador, es cierto, pero no por eso no se les va enfrentar, confrontar, lo que no ha hecho la actual administración, las cosas están igual o peor que el sexenio pasado.

Y luego la Fiscal, Claudia Indira Contreras, con sus datos, y descubriendo el hilo negro, que la mayoría de los delitos son de delincuencia organizada, y que hay una incidencia a la baja, incluido, Cajeme, bueno ¿A quién quieren engañar? Nomás checar la semana de terror que se vivió en el sur de la entidad.

GUAYMAS

Matan a otros dos policías, con lo que suman 20 desde el trienio de la ex Alcaldesa, Sara Valle, teniendo como antecedente, que policías municipales “entregaron” a un grupo delictivo, a tres jóvenes de la región del Mayo, craso y grave error que cometieron, fueron filmados, y se metieron con quienes nunca lo deberían de haber hecho, y vinieron las consecuencias, empezaron matando a 5, luego al Jefe de la Policía, y así se la han llevado, en una secuela que tiene a la corporación, y familias, sumidas en el miedo, al saberse vulnerables.

Y luego el episodio del ex, Comisario, Andrés Cano Ahuir, quien fue grabado dando orden de eliminar a un subalterno, lo que sucedió al día siguiente, y aun así siguió en el cargo, y la ola de violencia no paro en el Puerto, llega la nueva administración con, Karla Córdova, se le da plazo de 3 meses, y se vino el atentado en Palacio, donde murió una activista, Marisol, a quien por cierto, no se le ha hecho justicia, a ella, y a nadie, por parte de la Fiscalía, cientos de expedientes acumulados, y Cano Ahuir, se tuvo que ir, y llegó otro militar de la SEMAR.

Y pues otra semana de terror, 6 ejecuciones en un día, varios ataques, desde, El Valiente, Guaymas, Empalme, Cajeme, Huatabampo, y también se encontró ejecutado a un diputado suplente, que actualmente era funcionario municipal en, Empalme, todo mal.

O sea, no hay día de la semana que no haya algun hecho violento en el sur, a eso agréguenle que, Sonora, es un cementerio clandestino, el Colectivo, Madres Buscadoras, en un solo día, 8 cuerpos encontraron en un predio cerca de la capital, un trabajo que debería hacer la FGJES, pero no, eso no es prioritario para la , Fiscal, para el Gobierno. ¡Ah! pero el Presidente, no puede venir a, Ciudad Obregón, para analizar la situación, pero sí para inaugurar la remodelación del Estadio, y para darse una vuelta por territorio Yaqui, para anunciar el mentado, Acueducto, a pesar que no hay agua, tiradero de dinero, va inaugurar la Universidad o Escuela, que quien sabe qué plan de estudio tenga, seguramente de ideología socialista, y quien sabe que más cosas les ofrezca a una Etnia, que esta peleada con el “pico y la pala” que vive, y seguirá viviendo de la dadiva que les da el gobierno, y de rentar las tierras.

Pero esto no lo entiende este, Presidente, ni ninguno, es parte de la cultura de los Yaquis, el estar con la mano estirada, y ahora, junto con grupos criminales, bloqueando carreteras, fomentando el “huachicoleo”, ante la permisividad de quien los va a visitar el próximo fin de semana…el propio Presidente.

GASODUCTO.

Y se salieron con la suya los, Yaquis, lo que seguramente les anunciará el Presidente, el cambio del tramo del Gasoducto, pero se enmularon, a pesar de que recibieron pagos por el derecho de paso, se lo acabaron el dinero, querían más, y obvio la empresa dijo no.

Bueno, pues el Presidente dio la orden, y con un costo de ¡100 millones de dólares! adicionales, cambiaran la línea, obvio con cargo al erario, pagara la CFE, los contribuyentes, al igual que la faraónica obra del Acueducto, y me imagino CONAGUA.

Pero así es este, Presidente, tira el dinero por doquier, ahí viene la revocación de mandato ¡3 mil millones! para satisfacer su ego, la cancelación del Aeropuerto, el cual se pago, miles de millones, El Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la que compraron en, Texas, estamos en la era de energías limpias, y él quiere volver al siglo pasado con su contrarreforma, que espero no pase por el Congreso

ÓPTIMA

Varias veces hemos comentado lo de la concesión del Alumbrado Público, que inicio en la administración de, Rogelio Díaz Brown, y cuestionable, igual que demás concesiones, por aquello de los “moches” y el pésimo servicio a la ciudadanía.

Esta semana TRIBUNA saca una nota, interesante, datos oficiales, 120 mensualidades, 3 millones de pesos cada una... menos lo que depositan en una cuenta fantasma de ex funcionarios ¿O no?

El detalle, aparte de que la empresa no cumple con lo estipulado, es que ya venció, y debe pasar a la Dirección de Alumbrado Público, o el Alcalde, Javier Lamarque ¿Lo va a renovar? ¿Estará en negociaciones? A finales del trienio pasado, el ex Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, renovó el contrato con SOLAQUA, por cuatro años más, esta empresa se ha llevado más de ¡2 mil millones! cuando OOMAPASC, bien podría administrar la Planta de Aguas, pero, no, hay que hacer negocio, en esta relación políticoempresarial, redituable para Alcaldes y empresas.

¿Qué va a pasar con ÓPTIMA? Tarde que temprano se sabrá, si se queda, es que será redituable para el inquilino de palacio municipal, aunque las Colonias de, Ciudad Obregón, sigan a oscuras.

CÉLIDA

A propósito de concesiones, la ex Alcadesa de la capital, Célida López, hoy Comisionada de Turismo, canceló del Alumbrado Público, de más de 2 mil millones que hizo el ex Alcalde, Maloro Acosta, algo que fue bien visto por la ciudadanía.

Pero hoy, puede que se meta en un serio problema, al salir a la luz, informe de la Auditoría Superior de la Federación, organismo autónomo, dando cuenta de fallas en la cuenta pública, de faltas de normatividad en el gasto, que suman muchos millones de pesos.

Ante esto, ha iniciado la administración que encabeza, Antonio Astiazarán, auditoría en base al informe que ya tienen por parte de la ASF, que, de confirmarse, pondrá en aprietos a la ex Alcaldesa, y al mismo, Gobernador, Alfonso Durazo, por aquello de que encabeza un gobierno de transformación.

El Alcalde, Antonio Astiazarán, tendrá que dar curso a instancias correspondientes, no creo que le vaya a temblar la mano, esto es de transparencia y rendición de cuentas, en fin, habrá que esperar al término de investigaciones y que camino tomará este asunto

¿7 PARTIDOS MÁS?

Pues no fueron 4, sino 7 solicitudes de registro para nuevas asociaciones, partidos políticos, que recibió el IEE, para lo cual tendrán que llevarse a cabo asambleas, para el año que entra, si cumplen…y en, Palacio, conviene, darles visto bueno, y con ello recibir dinero público.

Ya la semana pasada, el IEE, le otorgó al PES, que controla la familia, Terán, ¡7 millones!, y eso que perdió el registro nacional, pero pues a los aliados hay que pagarles favores políticos.

Si aprueban todos, Sonora, que hoy tiene más partidos que los que hay a nivel nacional, tendría para la elección del 2024, 15 o 16 partidos políticos, lo cual divide e inhibe al ciudadano asistirá las urnas. Pero a como viene el desgaste del gobierno de AMLO, y como están las promesas de campaña del Gobernador, Durazo, la aritmética política, entra, para lo local y nacional… divide y vencerás.

Mientras, este año, que no es político, los partidos recibirán más de 120 millones de pesos en prerrogativas, y el año que entra, si aprueban las solicitudes, pues más dinero se asignará.

Y pensar que, en la elección del 2024, varios de los que les den registro, ni al 1 % de votación tendrán, pero cumplirán una función, como paso con partidos que perdieron registro el año pasado, pero así es esto, y no cabe duda, que vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error.

CONGRESO

Reinició periodo de actividades en el, Congreso, con, Natalia Rivera, como Presidenta de la Mesa Directiva, hay experiencia, trayectoria, al margen de que, MORENA, es mayoría, y son quienes deciden que va o no, en la agenda legislativa, en cuanto a iniciativas de Ley.

La Coordinadora de , MORENA, Ernestina Castro, señalo que trabajaran en más reformas en Códigos, para dar mas protección a la mujer, Sonora, esta en séptimo lugar en , feminicidios, es inaceptable, va en aumento las desapariciones forzadas, sobre todo de jóvenes, lamentablemente hace unos días fue encontrada muerta una joven de, Bacum, esto no puede seguir, es dolor para familias, y nos degrada como sociedad, peor aun, la inacción de la autoridad, por algo surgió el colectivo de, Madres Buscadoras, y que buen trabajo han hecho, con apoyo de la gente…no del gobierno.

La bancada del PAN, seguirá en su papel de oposición, el PRI, no tendrá de otra, sumarse a MORENA, ojo, este año se revisa la cuenta pública del 2021 de la ex Gobernadora, Claudia Pavlovich, nueva Cónsul en, Barcelona, y cosas del destino, quien preside el Congreso, la mesa directiva, es quien fuera su brazo derecho, Natalia.

Por lo pronto el Congreso esta con lo de la renovación de Consejeros Magistrados del ISTAI, hace rato se deberán haber ido; Arely López, Francisco Cuevas, y Andres Miranda, pero no le entaron en el sexenio pasado, los dejaron ahí, por obvias razones políticas. Quien tiene asegurado su lugar, es la ex Presidenta del IEE, Guadalupe Taddei Zavala, legalmente no debería acceder a un puesto público, por el puesto que ocupó, pero pues en, México, en muchos casos, la ley es letra muerta.

Son mas de 40 los aspirantes, algunos con experiencia, de la sociedad civil, la academia, pero primero, desafortunadamente, se ve lo político, y tanto que nos dicen de la “participación ciudadana” “ el ciudadano, en el centro de las decisiones” y bla bla bla, puro rollo.

TELEMAX

Se haya acogido o no, Daniel Hidalgo, el ex Director de TELEMAX al Criterio de Oportunidad, lo que ofrece el gobierno para que un funcionario no pise la cárcel, con tal de que suelte la “sopa” lo que realmente está de fondo y de no creerse, pero así es la ambición, como fue que aceptaron una factura de ¡300 millones! en una tranza de 4 mil millones de pesos, que se denominó “Estafa Maestra” y que tiene en la cárcel a, Rosario Robles.

El procedimiento jurídico, es lo de menos, sino lo “cochis” que fueron al aceptar esto en el sexenio pasado, en donde obviamente hubo beneficiados.

Ninguna empresa local o nacional, le mete 300 millones de pesos, a un canal de radio o televisión oficial estatal ¿Quién ve TELEMAX? Nadie, más que en los pueblos o donde llegue la señal de antena de conejo, pero al margen de esto, ¿Qué documental, serie, programa fue para que aceptaran 300 millones? fue una monumental tranza, que ignoro en que va a terminar, pero desnuda a la clase política, y ahí viene la regularización de automóviles “chocolate”, que tentación para funcionarios federales y estatales, al tiempo.

MAYITO

No lo conozco, pero por gente de, Navojoa, había una gran expectativa con la llegada de “Mayito” Martínez a la Alcaldía, después de venir de una administración opaca, de muchos actos de corrupción, como lo fue el trienio de, Rosario Borbón, pero al parecer, ante tantos problemas internos, la salida y cambio de 5 funcionarios en tan poco tiempo, señal de falta de capacidad y oficio político.

No hay dinero para lo prioritario, que es agua, pavimentación…pero si 65 millones para remodelar un Estadio, es algo incongruente, y que el Alcalde, retome el rumbo de su administración, hay demasiados problemas, nula respuesta y mucha grilla al interior de palacio Municipal.

PANAMÁ

Que falta de respeto del, Presidente, de proponer, primero a un acosador, y luego a una mujer, que abiertamente confiesa adicciones, como Embajadora que degradación de la carrera diplomática, bien por la canciller panameña y la clase política de ese país.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58