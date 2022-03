Caborca, otra vez; Cajeme, niña 3 años herida, ejecuciones por todos lados... ¡ya basta!

Comparta este artículo

Los hechos suscitados nuevamente en, Caborca, ataques a plena luz del día, sembrando el terror en la ciudadanía; las ejecuciones, un día sí y el otro también en, Cd Obregón, que ya paso del cuarto al segundo lugar el municipio más violento, el ya encontrarse cuerpos colgados en puentes, las fosas clandestinas, por todos lados, nos da idea del grado descomposición social, y que vivimos en nuestra entidad, lo que todos percibimos, un narcoestado, ante la permisividad de los niveles de gobierno, ineficiencia, y complicidad con grupos criminales.

Por cierto, esta semana, CECILIA FLORES, líderes de las Madres Buscadoras, en entrevista medio nacional, señaló y acusó el nulo apoyo de las autoridades de, Sonora, para apoyarlas, duro el golpe y directo para la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, que presume lo contrario, la hipocresía y demagogia pues.

A eso hay que agregar el “Huachicoleo”, la toma de carretera en el sur, por parte de grupo de la Etnia Yaqui, junto con el crimen organizado, que ya tiene hartos a los ciudadanos, transportistas, y no hay autoridad que ponga un alto a esto, y el problema es que el mismo Presidente lo permite. En los Valles agrícolas de Empalme y Guaymas, conocidos productores, por razones obvias no doy nombres, han tenido que bajar el hectareaje de siembra, ante la extorsión, cobro de piso, la delincuencia no permite que jornaleros entren a trabajar a campos agrícolas, amenazados de muerte.

Un productor de la capital, con predio agrícola en, Guaymas, tuvo que cerrar y devolverse porque su hijo fue amenazado, y así están otros productores capitalinos que adquirieron campos agrícolas, y no interponen denuncias por razones obvias, miedo a la delincuencia y nula respuesta de la autoridad para ayudarles.

¡Ah! pero en las conferencias de prensa de los martes del, Gobernador, ALFONSO DURAZO, a donde asisten la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río y la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, con otros datos, mientras los ataques y códigos rojos, todos los días, eso sí, presumiendo que tumbaron cuentas de Tik Tok, de Telegram, porque desde ahí reclutan a sicarios, mucho les ha de tener con pendiente a los criminales esto.

Y esto que pasa en los Valles del sur, Caborca, ya está en la Costa de Hermosillo, la extorsión, el amague, el tener productores, que irse en carros “pafas” a sus campos, o ya con guardias.

¡Y ya no tardan en que las guías de sus productos que salen para exportación, les cobren !1000 dólares! , por camión, como en, Michoacán, con el limón y aguacate, y el dinero no entra a la SADER, ahí en las oficinas están los criminales, ellos se quedan con el dinero, a esto habría que agregar las extorsiones, cobros de piso ¿Este es camino que tomará Sonora? Lamentable si es así, pero las señales ahí están, productores, ganaderos, ciudadanos, viviendo en la total incertidumbre.

BULMARO VS KITTY

El señalamiento directo de, BULMARO PACHECO, dirigido a la Secretaria general del PRI, de haber roto reglas, al estar supuestamente planchado el tema de aspirantes, y de meter a, ZAIRA FERNÁNDEZ, en la contienda, cuando ambas ya estaban en un proyecto, da la idea de la profunda división de un partido que está en la lona, y de colofón, meten al séptimo piso en el tema, porque obviamente, Kitty, no se manda sola, así que enredó el asunto, y saca a relucir al grupo hegemónico que manda.

Desde hace meses se venció el término de, GILBERTO GUTIÉRREZ, que termino el hoy diputado, ERNESTO DE LUCAS, quien dicen ya puso sobre la mesa del dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO, su renuncia, y “Alito” anda con lo de las elecciones de 6 estados, y en su proyecto personal, como, Madrazo, quiere la candidatura presidencial, y no da seguimiento a lo que ocurre con el PRI en, Sonora.

Y mientras el “Pato” ya se quiere ir, apechugando golpeteo, los aspirantes, pues dándose con todo, por arriba y debajo de la mesa, y hasta con giras con militantes, como inicio, PASCUAL SOTO, y luego paro, el mismo, Bulmaro, y ahora últimamente, Zaira, y me pregunto ¿Para que? si no habrá elección de militantes, sino de Consejeros. Creo que es urgente la llegada de un Delegado, que, con mano firme, ponga orden, defina con los aspirantes las reglas, y que salga la convocatoria respectiva.

¿Cuántos consejeros hay? ¿600? ¿500? habría que ver la criba, de los que se fueron a otros partidos, renunciaron, o ya ni se paran por ahí, supongamos que queden 500, bueno, pues qué ahí que se concentren los aspirantes, si son 5, el primero que convenza a 101, se queda con la dirigencia, y se acabó el asunto, es más, hasta, Zaira, sale ganando, porque por paridad, iría como secretaria o dirigente, si es que quiere dejar la Sindicatura del Ayuntamiento, para ir a revivir a un casi muerto tricolor, esta de pensarse, está mejor el proyecto de, TOÑO ASTIAZARÁN, pero pues ahí se la echa.

En resumen, urge llegada de Delegado, se lance convocatoria, y una chamba que tendrá que hacer, es no permitir la injerencia del séptimo piso ¡ya basta!, y la misma militancia, consejeros, deben exigir eso, y piso parejo para todos.

LAMARQUE.

Esta semana encuentro de columnistas, en la capital, con el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, y no desaproveche para cuestionarle su supuesto enojo con la pasada administración, el que haya repetido con funcionarios muy cuestionados, como su cuñado, GUILLERMO PATIÑO, uno de los creadores de las empresas fantasma de cobro de OOMAPASC.

Y fui directo con el, Alcalde ¡se robaron el dinero! pero estoy consciente que no harás nada, igualmente le cuestione los desvíos en Desarrollo Urbano, los 5 millones que se robaron del proyecto de la pista aeropuerto, las pérdidas en la Central Camionera, lo del inicio de cancelación de la renta de alumbrado Público a la empresa Óptima Energía etc..

Y la respuesta de, Lamarque, fue que avalaba a todos los funcionarios que repitieron, y que si tenía alguna denuncia se la hiciera llegar, ya está en la FAS, le respondí, en la Mesa 4, de esa inútil dependencia, que no sirve para nada, por cierto. Así pues, me quedó claro que para el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, esto es de “borrón y cuenta nueva” no habrá denuncias, Mariscal, y funcionarios que se fueron y los que se quedaron, a disfrutar de lo sustraído, que siga campeando la impunidad, la Contralora, Castell, igual que la Guardia Nacional, será un “florero” toda la administración.

En cuanto a la inseguridad, señalo que se está trabajando, según el, con grupos de inteligencia, para bajar la incidencia del crimen doloso, ya ven el informe oficial, Cajeme, ya en segundo lugar de ciudades violentas, otra semana de ejecuciones, que no paran, ayer una niña inocente, de !3 años! herida, estaba jugando, y hubo un ataque, esto no cede…y no cederá, lamentablemente, mientras la política sea la de “abrazos, no balazos” y las inútiles “Jornadas por la Paz”, que cada vez que firman uno, ese día la delincuencia responde con ataques.

En lo de, Óptima Energía, cuyas lámparas es un arrendamiento, me aseguró que ya no se pagan los más de 3 millones de pesos mensuales, le reviré que estaba amarrado a un Fideicomiso, él me respondió que dio aviso al Banco, vayan ustedes a saber si es cierto o no.

En lo personal, creo lo que quiere es renegociar el contrato, por eso el inicio de proceso de cancelación, porque sí, el servicio de alumbrado público está muy mal, y obvio no quiere quedar fuera de esta prostituida relación política-empresarial, que son las concesiones de servicio, con el consabido “moche” de por medio, que dura el tiempo del contrato ¿Qué chulada no?, recibir durante 10 o 15 años, una lanita mensual que se deposita en una empresa fantasma.

Señaló, Lamarque, que estuvo esta semana en la Ciudad de, México, en gestiones ante SEDATU, solicitando recursos por más de 200 millones de pesos para obras, porque urge pavimentar, reparar tuberías colapsadas, aguas negras corren por muchas colonias, y eso es un problema de salud pública.

Y lo que son las cosas, SEDATU ha invertido más de 300 millones en la remodelación del TOG, para hacer la Escuela de Beisbol, el deporte que le gusta el Presidente, que bueno, pero creo, cuestión de prioridades, era más urgente reparar calles, drenajes, de la otrora ciudad más bella y trazada de Sonora, hoy hecha pedazos, y en descomposición social ante tanta violencia, muerte, y una delincuencia que está al mando, en, Cajeme, Caborca, Guaymas, Empalme…en todo Sonora ¿O miento?.

SIGUEN FRAUDES

Esta semana el dirigente de propietarios rurales, JUAN GERARDO GÁNDARA, se reunió con productores de, Cajeme y Mochis, porque hasta allá fue a dar un pseudo líder del Mayo, de apellido, Mendívil, que al igual que hizo en el sur de la entidad, anda vendiendo tierras agrícolas, y privadas, a precios irrisorios, con promesa de título por parte de SEDATU y la gente, incauta y ambiciosa, cae y le da dinero.

La idea del encuentro, en la que estuvieron dirigentes de, Sinaloa, es armar estrategias para ya parar en seco a este tipo de personajes, que los hay por todos lados, generando expectativas a la gente de que tendrán tierras, lo que puede provocar invasiones, incertidumbre.

De hecho, como comentamos, gente llego a una Cervecería en, Navojoa, a un, Hotel, a empresas, inclusive a, Kowi, a negociar, porque les habían vendido el terreno ¡Háganme el favor!.

Y el problema es que tenemos un Presidente permisivo a que se violen las leyes, por aquello de que primero los pobres, les permite todo, incluso que se viole el Estado de derecho, nomás vean los bloqueos entre Vícam y el Danzante Yaqui, repartiéndose millones de pesos mensuales de manera ilegal…y nadie hace nada.

TRIGO, MAÍZ, AL ALZA, PERO NO CIERRAN CONTRATOS

La Guerra de Ucrania-Rusia, está teniendo graves repercusiones en la economía mundial, por las sanciones financieras de EUA y aliados contra, Rusia y Putin, y este también, que es exportador de; gas, Trigo, nitrógeno entre otros productos, se cerraron exportaciones e importaciones, y la escalada seguirá, y con esto vendrá la, escasez, inflación, aumento desorbitado de precios.

El Trigo en la bolsa de Chicago, ¡10 mil 400 pesos! la tonelada, el Maíz ¡7 mil pesos! que ante el inminente inicio de trillas supone que los trigueros del Valle del Yaqui, esperan levanten 1 millón de toneladas, pues les irá muy bien, pero puede resultar un espejismo, porque todos los insumos para el campo subirán en la misma proporción.

Por lo pronto el gigante, Carghill, no esta cerrando contratos, ni industriales, y se entiende, están a la expectativa delo que suceda próximas semanas con este conflicto, lo que es un hecho, si al final cierran con precios altos, quienes pagaran los platos rotos serán los consumidores, las familias.

¿A cómo se pondrá el kilo de tortillas? Y toda la cadena de alimentos, ya hasta el dirigente de la UGRS, HÉCTOR PLATT, anuncio que el precio carne subiría un 50 %, y así se pondrá todo, lo que pulverizará salarios, vendrán demandas de revisión anticipada de contratos de trabajo, cierre de empresas, pérdida de empleos.

Obvio subió el petróleo, ya veremos que hace el Presidente con excedentes, olvídense que los inyecte a la economía para salvar a empresas, productores, todo para sus obras faraónicas y tarjetas clientelares.

Así que, por lo pronto, empresarios, productores, ciudadanos, a tomar medidas en sus negocios, racionalizar gastos, inversiones, se avecinan tiempos difíciles, un colapso en la economía, y todo por la decisión de una sola persona, el Presidente, Vladimir Putin, que decidió invadir, Ucrania, al margen de razones y argumentos de tomar esa decisión.

AGUA…OTRO PROBLEMA

Toda vez que terminen trillas en el Yaqui y Mayo, que esperemos les vaya bien, y tengan un precio justo por sus cosechas, que no afecte a consumidores, se viene otro problema…no hay agua para el ciclo de verano.

Los escurrimientos de invierno apenas llegaron a 200 millones de metros cúbicos, y hay un déficit de 700 millones de metros cúbicos, en el Yaqui, en comparación del año pasado, dicho en otras palabras, no habrá agua, y en todo caso, ver que disponibilidad habrá, se tendría que sembrar algo que consuma poco laminado de agua, pero es obvio que bajará el hectareaje.

Y a ver qué pasa con el próximo período de lluvias, para programar ciclo 2022-2023, el cambio climático, el fenómeno de la “niña” ya lleva varios años, puede que se caiga a lo que sucedió en el 2003, sistema de presas del Yaqui y Mayo, secas, por lo que habrá que crear programas emergentes de empleo, apertura de pozos, lo que requerirá de toda la capacidad y oficio del dirigente, LUIS ANTONIO CRUZ, para negociar con CONAGUA, SADER, para paliar lo que se vendría en caso de otro ciclo de lluvias bajo.

Por cierto, el dirigente de AOASS, ÁLVARO BOURS, señalo que les deben a productores más de 200 millones de pesos de ciclos pasados, el Presidente a de creer que son “fifís” “conservadores” “Golpistas” y “Borregos” como los del Parlamento Europeo, y así no se puede ¡Ah! pero las oficinas de la SADER están en, Ciudad Obregón, el Secretario, VÍCTOR VILLALOBOS, ni se para, y ventanillas cerradas para apoyo al campo ¿Así como pues?

¿QUÉ GANO AMPARO?...MIENTE.

El Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se aventó un “bluff” cual si fuera juego de cartas, al anunciar que se ganó Amparo, y se iniciaran obras del Distrito O18, en territorio Etnia, y es falso, mintió, está firme la suspensión definitiva que otorgo Juez Federal Distrito 07 al Pueblo e Iglesia de Potam, de acuerdo a abogados de despachos de, Ciudad de México que llevan el caso.

De hecho, esta semana en la capital del país, miembros del Pueblo de Pótam, dieron conferencia de prensa, e informaron de la situación, no se cuál fue la intención del Presidente al anunciar esto.

Pero insisto, al margen de este Plan de Justicia, no hay agua, no alcanza el “popote” del Novillo para otro Distrito de Riego, costara muchos millones, años, para que termine siendo otro elefante blanco, ninguna gota de agua correrá por ese acueducto que costara mas de ¡2 mil millones! tirados a la basura.