Mandato popular

La democracia participativa y directa no tiene comparativo como modelo político en el mundo; no es que sea perfecta, sino que no conocemos un mejor camino hacia la virtud de un estado.

Claro que para llegar a ella resulta indispensable un marco legal fuerte, justo y equilibrado, que controle a todas las partes involucradas con tal de que no mancillen los esfuerzos de los rivales con tal de imponer su propia agenda y, así, minar el desarrollo del país.

México está muy lejos de gozar de una democracia con tales características, pues en buena medida la lucha por ésta se centró en la parte electoral, que no es poca cosa, pero la realidad actual exige mejoras sustanciales.

El ciudadano busca incidir en la toma de decisiones, en la implementación de políticas públicas y en el análisis de los resultados de sus gobernantes; la gente exige que se le considere como parte del engranaje.

Y bajo la sombra de los hechos, queda claro que la distancia para ese páramo es gigantesca.

En medio de ello, el próximo 10 de abril se llevará a cabo un ejercicio que, en efecto, podría ser considerado como democracia participativa y directa. Que el presidente de la república pueda seguir en el cargo o no, parece una disyuntiva de alta relevancia.

El problema está en que Andrés Manuel López Obrador y sus huestes han tomado la revocación de mandato como un espacio más para cultivar la imagen del presidente, para convertirla en un producto que les confirme que nadie es más popular, querido, admirado y respetado que su líder.

Es decir, han utilizado el aparato del Estado, sus recursos y sus herramientas, para que el presidente se observe en el espejo de Palacio Nacional y confirme que él es quien manda en el país.

Nunca les interesó realmente fortalecer la participación ciudadana, fomentar la crítica y medir el verdadero pulso de la gente, únicamente buscan echarle en cara a la triste, tristísima oposición, que el control es de AMLO y de Morena.

Ese es el país que quieren: de sectas, de culto personal. Cerca del ego, lejos de las ideas.

@cmtovar