La niña de Empalme... Descaro, no hay convicciones, Eco agua, moche de 35%

No creo que nadie se haya impresionado estrujado, sentir dolor e impotencia al ver las escenas grabadas en, Empalme, viendo a una niña, que sicarios la bajaban y subían de camionetas, en el “levantón” de su Papá, a quien cuadras más adelante lo abatieron y dejaron tirado, en otro episodio más del avance de la delincuencia, que no tiene escrúpulos, los efectos colaterales, más grave cuando incluye a niños, más la indolencia, miedo, colusión de autoridades.

Vaya valor civil de la Maestra, ojalá lo tuvieran la Secretaría de Seguridad, DOLORES DEL RÍO o la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, de correr a salvar a la niña, arriesgando su vida, y todavía otro joven, también corriendo para salvar al otro niño, hermano, y se los entregaron.

¿Qué va a quedar en la mente de esos niños? al igual que los niños que fueron heridos la semana pasada aquí en, Ciudad Obregón y San Luis, eso jamás se les olvidará, es un estigma que llevarán en su vida.

¡Ah! pero para pronto las autoridades, prometiendo ayuda psicológica, que obvio necesitarán, pero también la sociedad, sectores, queremos paz, tranquilidad, y no llega, Sonora, entre las entidades con más alto índice de impactos crímenes dolosos, desapariciones, extorsiones, feminicidios.

Previo a lo de la escena de, Empalme, en el Valle Agrícola, un campo fue quemadas Galeras de un productor de, Hermosillo, a quien le han matado guardias de seguridad, jornaleros, no se deja extorsionar, y no puede hacer nada, ni autoridad que lo atienda, están coludidos delincuentes y policías.

¿El problema? pleito por las “plazas” y el trasiego de drogas, hace semanas comentamos que en API Guaymas, bajan toneladas de precursores químicos, ahí frente a las narices de la SEMAR, Guardia Nacional, que se supone resguardan y vigilan instalaciones portuarias, y esta semana, TRIBUNA, da cuenta en un buen reportaje de investigación ¿Y saben qué? no harán nada los 3 niveles de gobierno, a ese grado la descomposición, colusión, y permisividad esta esto.

Y luego la Secretaría de Seguridad y Fiscalía, citan a rueda de prensa ¡y no tocan el tema! salieron, otra vez, con delitos que tienen que ver con Redes Sociales, que hay que atacar, se entiende, pero son omisos, no le quieren entrar a temas que laceran a una sociedad y sectores que estamos viendo cómo se descompone el tejido social.

También, como distractor, arman una escena de arreglo de un problema de una mujer, de índole familiar, la presentan a medios, da su versión, y resulto ser una “meritoria” que trabaja en una agencia del MP, con esperanza de lograr una plaza.

Deveras, lamentable el papel de, DOLORES DEL RÍO y CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, como también me queda claro que el Gobernador, ALFONSO DURAZO, no les va a pedir la “bola”, sería tanto como admitir el fracaso, que carga a cuestas desde que fue secretario de Seguridad, así pues, tendremos que seguir viviendo con esto, la inseguridad, ataques, muertes entre delincuentes, los colaterales, la gente inocente que nada tiene que ver con actos criminales, cementerios clandestinos, todo mal.

¿NO HUBO EVIDENCIA?

Cuando hay protestas o algo que pudiera salirse de control, como lo que paso en la Colonia, Russo; hay protocolos, y se debe tener el equipo, entrenamiento, y capacidad para resolver, contener, lo que obviamente no lo tienen los policías municipales de, Obregón, y la dispersar una fiesta recurrieron a disparos al aire, que quedo en videos como evidencia.

Lo grave y delicado, aparte de la posibilidad que, en una presunta acción de los jóvenes, algún policía hubiera disparado, para defenderse, es que el, Alcalde, JAVIER LAMARQUE, señaló que no tenía evidencia de lo sucedido, o sea defendió lo hecho por los policías, y sin olvidar que el Comisario, el señor, Cruz, es un militar con experiencia ¿Quién dio la orden?, menos mal no paso a mayores, pero se puso en evidencia la clase de policías que hay y el nivel de preparación.

Y estamos hablando de, Ciudad Obregón, la segunda ciudad más peligrosa en, México ¿Y con esta clase de policías? Más los de la, Guardia Nacional, militares, que son unos “floreros” que nomas se dedican a extorsionar, a migrantes que llegan a las fronteras, y ahora hasta quienes tienen automóviles “Pafas”, a que punto hemos llegado.

DESCARO

Esta semana renunció al PRI, más no a la Regiduría, 30 mil pesos al mes valen más la pena que la congruencia y dignidad, ANABEL ACOSTA, y que desde otra trinchera serviría a “Cajeme, lucharía por sus familias, por México” frases trilladas de políticos, huecas, alegorías, pleonasmos, que nadie cree, o solo esperamos que sean realidad de verdaderos liderazgos del sector público y privado.

El analista y aspirante dirigir al PRI, BULMARO PACHECO, posteo, y suscribo, que son cursilerías cuando un militante renuncia a un partido, y que estamos, y se vendrá de cara al 2024, el mercadeo político, los tránsfugas, que ya estamos viendo con tantas inscripciones de formar partidos, cuando no se les da lo que quieren, por falta de democracias en partidos. Y más se había tardado, ANABEL, en renunciar, que encontrar la trinchera a la que hizo alusión, MORENA, al tomarse una foto con, ALFONSO DURAZO CHÁVEZ, el hijo del Gobernador, que preside una organización, afín a la 4T, foto que habló por sí sola, la falta de convicción y si de intereses.

ANABEL ACOSTA, llegó a la apolítica de manera circunstancial, de la mano de su Padre, Raúl, quien negocio la suplencia de su hija con, Manlio, quien ya perfilaba para candidata a gubernatura a, CLAUDIA PAVLOVICH, el “Gato Volador” quería ser candidato a la Alcaldía, y con esto lo sentaron, y le salió bien, Anabel, con una dieta muy jugosa de 3 años en el senado.

El problema es que se la creyó, que ejercía un liderazgo, y otra vez, Raúl, la impuso como candidata a diputada federal, 2018, perdió estrepitosamente, y luego el año pasado, de nuevo, ahora como candidata a la Alcaldía, le pasaron por encima, una paliza, y al parecer quería la dirigencia local del PRI.

Hoy, al ya no encontrar espacios, ni futuro, en un partido que le dio todo lo que tiene, se fue, y con ello, menos oposición en, Cabildo, ganó, MORENA, Alcalde Lamarque, y perdemos como población al no haber contrapesos.

Consulte con actores del PRI, Obregón y Hermosillo, y me queda claro que el operador fue, Raúl, el Padre, quien ya coloco a otra hija como funcionaria en el actual gobierno y también tiene estrecha relación con la Familia, Terán, dueños de la franquicia PES en, Sonora.

Aquí el punto es que el PRI ya no puede condescender con, Raúl, con quien al parecer ya no tendrán las cortesías políticas que le dieron, y vaya que las ejerció, con malos resultados, solo esperan, que, en un acto de congruencia, también renuncie al tricolor. Creo que este tipo de renuncias, como las de, Anabel, las veremos de acuerdo a que se acerque contienda electoral del 2024, y del, PRI; dependiendo de cómo planchen el proceso de renovación de dirigencia, traen un desgarriate los aspirantes, sueltos, el dirigente, ERNESTO DE LUCAS, ya se quiere ir, ya está puesta su renuncia, y ALEJANDRO MORENO, enfocado en las 6 gubernaturas en juego, su proyecto personal, y no se da tiempo de mandar Delegado, que ponga orden y lancen convocatoria.

ECO AGUA… ¡35%!

Pues al Alcalde de, Navojoa, MAYITO MARTÍNEZ, le entro el síndrome de OOMAPASC , le pidió asesoría a, GUILLERMO PATIÑO, o a, SERGIO PABLO MARISCAL, por la tropelía que quieren hacer, de cobrar agua no fiscalizada, por omisión del Organismo Operador, a sectores; Hoteleros, comerciales, hogares, industria, lo cual consideramos ilegal, máxime si están al corriente en sus pagos.

La empresa contratada se llama, Eco Agua, la cual se llevará la nada despreciable comisión del ¡35%! Con lo que supuestamente recauden y obvio la respectiva “mochada” a Palacio ¿O no? ¿Miento?.

Ya se dio la primera ronda de conversaciones, obviamente empresarios no están de acuerdo y no se dejarán, y es de imaginar acudirán instancias legales.

¿Qué no tiene dinero el Organismo? Pues están igual que OOMAPASC, no cobran, 1, 400 millones la cartera, pero bien que contrataron empresas fantasmas, y se robaron millones de pesos, la cartera del organismo en, Navojoa, anda en 1, 100 millones de pesos, pues avóquense a cobrar a morosos, y eso sí, amaguen con “corte” no a los cumplidos, no amenacen, ni utilicen empresas foráneas para cobrar, retroactivo, por omisiones.

El próximo mes de, abril, concluyen auditorías de la pasada administración de, ROSARIO QUINTERO, hay denuncias formales en FGR, FAS, de malos manejos, desvíos, sobre todo en el Organismo Operador de Agua, es por ahí, y no molestando a sectores.

Me queda claro que algo anda mal en la actual administración de, MAYITO MARTÍNEZ, su falta de asistencia a , palacio, cuestiones de salud, adjudicaciones directas en, obras, y ahora esto, y llegó con mucha expectativa, después del paso de, QUINTERO BORBÓN, y ha sido una decepción, opacidad, falta de transparencia, que redunda en ese mal, en ese cáncer que se llama…corrupción

PLAYA INCLUYENTE

Otra auditorá que saldrá en los próximos días, semanas, es del ISAF, a la famosa playa incluyente en, San Carlos, en donde prácticamente funcionarios del trienio pasado que encabezó, Sara Valle, ser robaron ¡8.5 millones de pesos!.

No hay mucho que investigar, no hay tal playa incluyente, están en una bodega los materiales, así que está en manos de la alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, y en todo caso del Diputado, SEBASTIÁN ORDUÑO, dar curso en el Congreso y ante la FAS.

¡Ya basta! fue un robadero las administraciones de; Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, aunque sean del mismo partido o aliados, no más justicia selectiva, que paguen las consecuencias, no es posible que ningún ex funcionario este en proceso desde que se creo la FAS, ha costado millones…y nada.

DELEGACIÓN TRABAJO…CORRUPCIÓN

A propósito de corrupción, malestar tanto de trabajadores, como abogados laboristas por la corrupción, y que va en ascenso en la Delegación del Trabajo aquí en, Ciudad Obregón.

Ya lleva 3 cambios de titulares en un mes, y no cambian las cosas ¿Cuál es el problema? expedientes detenidos, no avanzan, un alto número de Amparos por retardo en los acuerdos.

El delegado pidiendo “moche” por convenios y finiquitos, el personal que entro, no tiene conocimiento de la materia, cero capacidades, y sí lealtad, el sello de MORENA, entraron puros recomendados y favores de campaña, y despidieron a personal que llevaba tiempo y experiencia.

Y todo parece indicar que el principal problema está en la capital, con un Subsecretario de apellido, Ruiz, él decide, quien gana y pierde en los juicios, y quita y pone delegados, y la Secretaria del Trabajo, OLGA ARMIDA GRIJALVA, académica, pero sin experiencia en lides laborales, esta como la Guardia Nacional…de florero.

COBRANZA…A LO CHINO

Vaya iniciativa que aprobó MORENA en la Cámara de Diputados, se nota que no analizaron bien sus alcances y como “borregos” en línea, la mayoría, como el caso de la Diputada Federal del VI Distrito, Cajeme, GABRIELA MARTÍNEZ, voto a favor de que empleadores cobren a lo “chino” adeudos que tengan con dependencia, instituciones etc... o sea, un Ley que afectará a millones de trabajadores.

Esta ley, pasa al Senado, para su ratificación o modificación, pero el que ya brincó fue el mismo, Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, rechazó tajantemente esta ley, el salario del trabajador es sagrado, la ley contempla quitarles hasta el 40 de la nómina.

Obvio, las consecuencias políticas serán atroces para el, Presidente, que ya anunció que la vetará, el punto aquí, es, MORENA ¿Quién dio línea a esto? es obvio que el Presidente no fue informado.

Y la diputada, MARTÍNEZ, que no sabía cuáles eran sus facultades y obligaciones cuando fue Regidora, menos sabe lo que vota como legisladora, y pues no espere el sector agropecuario que les resuelva y gestione la falta de pagos de apoyos, su paso por, San Lázaro, será igual que el del hoy Alcalde, JAVIER LAMARQUE. ¿Se acuerdan de aquella iniciativa de impuesto al agua? La reacción airada de productores y aquella tunda que le puso el inolvidable “Kily” Cruz, cuando en su cara le dijo “¿Qué te hemos hecho, Javier?, recibes un sueldo, trabaja para nosotros”, por cierto, muy merecida la placa develada en su honor en el 80 aniversario de la UCAY, donde hicieron uso de la voz su, hijo, y el dirigente del organismo y DDRY, Luis Antonio Cruz, fue un gran defensor y luchador de causas del sector.

¡DÍA DEL CABALLO!

El diputado, RAÚL CASTELO, subió iniciativa para promover las Cabalgatas, que formen parte de la cultura sonorense, recuerdo que esto inicio en el sexenio del Gobernador, EDUARDO BOURS, con mucho éxito, pero no promovió alguna ley al respecto.

Pero el que sí se salió fue otro diputado, Castro de, MORENA, al proponer institucionalizar el, Día del Caballo, ambas se aprobaron, el detalle es que hubo otro par de iniciativas, una del diputado, ERNESTO MUNRO, para que sonorenses en el extranjero voten y otra del Diputado, Ernesto De Lucas, para que personas con discapacidad sean votadas, que aparezcan en boletas electorales, se fue a comisiones, fue el día de los equinos y no de los seres humanos.

De lo rescatable, la Diputada, ERNESTINA CASTRO, recibió a un grupo comunicadores, periodistas, con el fin de plasmar en iniciativa, protección, van 8 en este año muertos, ejecutados y 29 en la administración de AMLO, esto debe parar.