Sonora; sumido en ataques... Repuve, será un fracaso... Reunión y la reacción

Sonora, está sumido en una ola de ataques, muertes, desapariciones, cementerios clandestinos, una vorágine que no termina, ante indolencia, y ante lo sucedido esta semana aquí en, Ciudad Obregón, en donde la gente en pleno centro se acercó a un automóvil, viendo a dos jóvenes muertos, como si nada, tomando fotos, videos, hasta riéndose una persona, pues la descomposición total de una sociedad, que ya vive como una normalidad esto.

Impactante para mí, y creo para muchos, esto no puede ser normal, que niños, jóvenes, adultos, vean esto así, no termina nuestra capacidad de asombro, sobre todo el ver que cada día caen víctimas colaterales, sobre todo, niños, como ha sucedido en las últimas semanas, víctimas de una bala perdida, como también lo ha habido porque los utilizan como “escudos” o “mulas”, Ciudad Obregón, ha vivido esto.

¿A dónde vamos como sociedad? No lo sé, por un lado, un Presidente permisivo con quienes delinquen, tal parece que tienen permiso para robar, y no es argumento la pobreza, cuando él mismo no trabaja para erradicarla, creyendo que con tarjetas clientelares la va erradicar, los pactos haya arriba con criminales que se pelean por zonas, que hasta la democracia está en riesgo como sucedió en la pasada elección.

Total, estamos viviendo en una total descomposición y resquebrajamiento del tejido social, una población y sectores en total incertidumbre, y un gobierno, federal, estatal, que no da visos, estrategias, para darnos esa paz y tranquilidad, y menos teniendo gente incapaz al frente, como lo es el caso de, DOLORES DEL RÍO.

Y todavía, al término del homenaje a, LUIS DONALDO COLOSIO, en el Congreso, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, señaló que los índices de violencia van a la baja en, Ciudad Obregón ¿Pues en que mundo vive?, y todos los martes en las mañaneras, lo mismo, sus datos.

Esta semana, DOLORES DEL RÍO, presumió baja robo de automóviles, quizás sí, pero en, Vicam, una ciudadana estadounidense le robaron su automóvil, y ahí la dejaron a la orilla de la carretera ¿Y la Guardia Nacional? ¿Qué opina esta mujer de México?

Recorrer el tramo, Santa Ana-San Luis, una odisea, no se sabe si te asaltara la delincuencia, o la Guardia Nacional, y así están todas las carreteras, incluso para productores y rancheros cuando van a sus propiedades, tienen que pedir “permiso” a los delincuentes, las extorsiones al 100% enb los Valles agrícolas, pero nadie interpone denuncia, por miedo y porque sabe que la autoridad no hara nada, ellos también, por miedo, o por colusión con la delincuencia, cobro de piso por todos lados, sectores población, en indefensión, y viene lo peos rumbo al 2024…al tiempo.

REPUVE…UN FRACASO

El programa REPUVE, de regularización de automóviles “chocolate”, solo 20 se habían acercado a un Centro en, Hermosillo, y como 15 en, Ciudad Obregón, en lo que pinta será un total fracaso ¿Por qué?

Por la sencilla razón que traer una placa de una organización “Pafa” no les costaba nada, y hoy al pretender el gobierno, “Líderes”, que creían que se iban a llenar de dinero las bolsas, pues no, y ni habrá recursos para municipios.

Regularizar significa; pagar placas, seguros, revalidaciones etc. ¿Y qué decisión están tomando quienes tienen un vehículo chocolate? Pues no, sigo como estoy, y más ante la situación económica que hay, así que olvídense, será un total fracaso esto.

Y lo peor, es que siguen entrando automóviles, 2017, los militares en la frontera, que controlan las aduanas, cobrando hasta ¡1500 dólares! por unidad, y ustedes los verán, de todas marcas, y de lujo, por calles de municipios, eso sí, con su placa de alguna organización.

Y la AMDA será quien pagara los platos rotos, al igual que la industria, quienes son los que generan empleos, pagan impuestos, pero pues, primero los pobres, y por ahí la política del actual gobierno, aunque sea un duro golpe a la economía formal.

REUNIÓN…Y LA REACCIÓN

Hace unos días estuvo en, Ciudad Obregón, ALFONSO DURAZO CHÁVEZ, quien encabeza una organización, afín a la 4T, obviamente, actualmente trae una gira, mediática y en municipios, en defensa de; revocación mandato, la contrarreforma eléctrica del Presidente y de nacionalizar el Litio.

Pues resulta que tuvo una reunión con empresarios de la CANIRAC, y otros sectores, en un restaurante de la calle, Cananea, en donde el expositor defendió a capa y espada los temas ya descritos.

Pero no contaba que iba a ser cuestionado sobre el costo de la revocación, habiendo tantas necesidades, que a gente le estaban pagando 300 pesos diarios, para hacer barrido en colonias y gente vaya a botar el 10 de abril, y cuestionamientos sobre costo de la reforma eléctrica, etc…

Y pues que se puso furioso, contrariado, y abandono el salón, y lo peor, es que el dueño del restaurante, que nada tenía que ver, solo puso el reservado para el encuentro, las pagó. La Directora de, Alcoholes, CRISTINA CABALLERO, originaria de, Ciudad Obregón, mandos inspectores y le fue como en feria, uso faccioso del poder, y ahí viene el, Gobernador, próximos días a sostener reuniones con empresarios, en un clima tenso, que puede inhibir la llegada de inversiones, tal como lo él mismo lo señalo en otra reunión que tuvo hace días con miembros de la Tribu Yaqui.

Y esto ante la negativa de ellos a retirar los Bloqueos, incluso por cuaresma, y según sus usos y costumbres, pero no, es una millonada la que les entra cada mes, dura la presión de la delincuencia, es mucho lo que se reparten, y a como están las cosas.

Y eso que el Gobernador, les volvió a insistir sobre el Plan de Justicia, pero nada, ellos seguirán, y la Guardia Nacional, como “floreros” nomas viendo, y si pueden, pues también le entran a la extorsionada, como lo hacen en el tramo; Santa Ana-San Luis.

BASE ¿PARA QUÉ?

Y a propósito de, Guardia Nacional, y las Bases inútiles que tienen entre, Pitiquito y Caborca, que nomas oyen balazos, y se meten debajo de la cama, o como que no oyen, y llegan horas después, el Cabildo de, Cajeme, el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, les “donó” terreno, para que se construya oootra, y los cajemenses estén tranquilos ¡ajá!.

Y el detalle es que en la operación inmiscuyeron a esa dependencia saqueada como es OOMAPASC, que triangulo un terreno, el mismo que le querían dar a SOLAQUA, para bajar deuda, obvio sobre valuado, 5 millones, cuando vale, cuando mucho, unos 2 millones. Así pues, fue el Ayuntamiento, el que lo dono, sin nada a cambio ($$$) no vaya ser, así como siempre, todos ponen, y todos ganan, digo, los involucrados, mientras, las colonias, con drenajes colapsados, calles destrozadas, y un gobierno sin definir un plan, a la deriva, lamentable, que lástima, ver a mi querido, Ciudad Obregón, así, destrozado, inseguridad e impunidad rampante, creciendo, que incertidumbre vivir así.

También quedó demostrado, con esta aprobación, que, Lamarque, hará lo que quiera, no hay oposición, cero contrapesos, delicado, lamentable, brazos caídos, ninguna voz que se oponga, de hinojos, todos, aceptando la realidad, y esto no ayuda a la democracia.

CRISIS AGUA

El director de Agua de Hermosillo, el cajemense, RENATO ULLOA, especialista en este tema vital que es el agua, reconoció el grave problema que hay en la infraestructura, esto es, tuberías colapsadas, que viene de años atrás, pero que, Alcaldes, no le entraron, porque son obras que no se ven, y hoy las consecuencias, en los principales municipios.

Reconoció, Renato, que el desperdicio, no solo no ha bajado, ha subido, andaba en 40 por ciento cuando arranco el trasvase del Novillo a la capital, y ahora anda en ¡56%!, o sea subió, reconoció la gravedad del problema, no la maquillo, no dijo mentira, habló con la verdad.

¿Por qué? porque hay que concientizar a la gente del uso eficiente del agua, y esto va a también para sectores; industrial, comercial, agropecuario, el cambio climático, y el tener tuberías colapsadas un grave problema.

Lo de las tuberías, tiene solución, pero implica inversiones millonarias, el organismo no los tiene, y el Gobierno del Estado tampoco, y la prioridad del gobierno federal, son programas clientelares, no la infraestructura del país, aunado que se cancelaron, Fondos, Bolsas, y a CONAGUA, poco le importa.

En cuanto a lluvias, eso no se puede medir, ni controlar, aunque “bombardeen” lluvias con yoduro de plata, el cambio climático, es un fenómeno mundial, que está afectando a todos. Y el detalle es que, ante el crecimiento de la capital, en cuanto a desarrollos inmobiliarios, requiere más agua, y los embalses del “Oviachi” y “Novillo” están a punto de llegar a niveles críticos, que están poniendo en riesgo, ciclo agrícola 2022-2023 y el consumo humano.

Si no caen este próximo verano verdaderas tormentas en el sur, se tendrán que cerrar la bomba del “Novillo”, ese “popote” no alcanza para; capital, pueblos ribereños, Minas, Valle del Yaqui, Ciudad Obregón.

Se tendría que venir un programa emergente de apertura de pozos en, Hermosillo, Obregón, y para la agricultura, pues no habrá cultivo de verano, y el próximo ciclo de Trigo dependerá de la temporada de lluvias, que caiga un Huracán, con todo y destrozo que haría, pero así de vital es el líquido, para consumo y para producir alimentos, que, si no, esto conllevaría un colapso economía de, Obregón, que depende del sector primario.

Y el colmo, es que en el Plan de Justicia Yaqui, quieren hacer un Acueducto, CONAGUA y CFE, de 167 kilómetros del “Novillo” a territorio de la Etnia ¿Qué no quieren entender que no hay agua? ¿Hay sequía en buena parte del país? Para que tirar ¡2 mil millones!, pero es el sello de este gobierno y de AMLO, con sus obras faraónicas.

Y la Desaladora “Cochorit” para surtir agua a; Empalme, Guaymas, no arranca ¿Por qué? no es por periodo de pruebas, esta lista, es que la tubería esta colapsada, se tirara toda el agua, la gente no paga el recibo, y tendría que subsidiar el Gobierno a la CEA , creo que hasta que la SEMAR haga las obras, arrancara tan importante obra

Por cierto, me sumo y suscribo a lo dicho por el analista, MACARIO SCHETTINO, en cuanto al AIFA, 500 mil millones de pesos, con la cancelación del NAIM Texcoco, para solo aumentar la conectividad en ¡ 1 %!, y asegura, que, con esto, subsidios a gasolinas, obras faraónicas, se viene una crisis de cierre de sexenio.

No me cabe la menor duda, a cuidar empleo, racionalizar gasto, inversiones, y quien pueda, a proteger su patrimonio que tiene en efectivo, que se viene un cierre como el de, LUIS ECHEVERRÍA y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, quienes lo vivimos, sabemos lo que significa esto.

REVOCACIÓN

A propósito del ejercicio de revocación de mandato, en donde el INE señalo a Gobierno del Estado y Ayuntamientos, que utilizaron recursos públicos, para la lista que se envió a, México, todo listo para la operación en, Cajeme, y todos los municipios donde gobierna, MORENA.

Lo que no se vivió en la pasada elección constitucional del año pasado, lo veremos el próximo 10 de abril, el acarreo de las bases del partido, de quieners reciben dinero programas clientelares, obvio, eso costara otra lana adicional, que las obras esperen, primero a quedar, o intentar quedar bien con el Presidente.

Mi opinión, es un ejercicio que nunca se debería haber aprobado, ni destinar millones, ante tantas necesidades, el período para el Presidente, que fue elegido, termina en el 2024, para bien o para mal, estén contentos o enojados.

Lo que viene es solo para satisfacer su ego, y quizás ansias reeleccionistas, es algo que se vivió con, CHÁVEZ, MADURO, en, Venezuela, y este último continúa en el poder, de seguro, Chávez, estaría, pero el cáncer se lo llevó; EVO MORALES, también lo hizo, al igual que, DANIEL ORTEGA, Nicaragua, y ahí siguen ¿Cómo están esos países? sumidos en la pobreza e inflación, y para allá ira, Chile, con su nuevo Presidente, un joven radical de izquierda, deveras, digno de análisis, porque la gente está volteando hacia el socialismo, comunismo, como modelo de gobierno en América Latina.

TRANSPORTE PÚBLICO

Pasan los sexenios, y el transporte público, sigue siendo un problema, mal servicio, camiones en malas condiciones, sin aires, y ahí viene el verano otra vez, eso sí, dirigentes, dueños de concesiones, sin ningún problema económico. Saco a colación esto, porque hoy nuevamente, el gobierno que encabeza, ALFONSO DURAZO, iniciará un programa piloto en, Navojoa, en el sur es donde peor está el servicio, incluye; Cajeme, Empalme, Guaymas, Huatabampo, es una vergüenza el servicio que se le da a la gente, esperemos que ese programa, que incluye rutas, obligue a concesionarios a renovar flotas.

En, Hermosillo, más delicado el problema, porque los ex concesionarios, están exigiendo 1 millón 500 mil pesos por concesión, y hay 5 “líderes” que acumulan entre ellos, !127! concesiones, obviamente el Gobernador, Durazo, enterado de ello, y no dará su brazo a torcer.

No es posible que uno de ellos, de apellido, Chávez, tenga, aviones bimotores, para renta en el Aeropuerto de la Manga, también, invernaderos, y de socio a un ex funcionario que se ponía mascara del extinto luchador “Santo” y los agremiados ni enterados, y ahí los tienen afuera de palacio protestando…no se vale.

Y ya ni mejor les digo del Holding de empresas del dirigente estatal de la CTM, ese es el punto, dirigentes ricos, y los de abajo, los agremiados usados como carne de cañón, para intereses de los de arriba, el ofrecimiento del Gobernador, es de 500 mil por concesión, a los que tienen varias, que ya sabe él quienes son, un rotundo no.

AHORA PATRULLAS

El Alcade, ANTONIO ASTIAZARÁN, presentó Motos Eléctricas, para agentes de Tránsito, esta semana por venir, Patrullas Eléctricas, política sustentable y de ahorros millonarios, que se traducen en obras, se aprobó en, Cabildo agenda 2022-2030… ¿Y los Alcaldes de MORENA?.