Manlio y Claudia, la ruptura... Rodolfo Castro, en problemas ¿Qué hará Alfonso Durazo?

Ya me habían dado la versión de distanciamiento de, Manlio Fabvio Beltrones y Claudia Pavlovich, tenía dudas, pero me quedo claro esta semana, ante las declaraciones del Senador, Manuel Añorve, personaje muy cercano a, Manlio, y que cuestionó muy duro , tanto a ella, como al exgobernador, Quirino Ordaz, hoy ya Embajador en, España, y Claudia, en autómatico, Cónsul en Barcelona.

No tuvo “dignidad” “cubre culpas que dejo en, Sonora” “ya la purificaron” entre otras frases, muy duras, y el detalle es que, Añorve, no se manda solo, este fue un claro mensaje entre líneas, muy al estilo del oriundo de, Villa Juárez, que, para eso, se pinta solo

¿Qué paso entre, Manlio y Claudia? máxime cuando la ex Gobernadora, señalo en su momento “Todo se lo debo a Dios y a Manlio”, solo entre ellos se saben, y no tiene nada que ver el nombramiento, el quiebre se dio mucho antes, y creo tuvo mucho que ver acciones de gobierno que no vio bien, Beltrones, información es poder, y él siempre la tiene de primera mano.

Así que aparte del papel que jugó en la pasada elección, la hoy Cónsul, de traicionar a su “amigo”, Ernesto Gándara, de dejar un PRI, dividido, lo cual estamos viendo, pues terminar mal con quien la hizo, Gobernadora, y Manlio, no es rencoroso, pero tiene buena memoria, frase célebre, sabe cómo cobrar facturas.

Por lo pronto, en Palacio, a tragar sapos, no habrá ninguna denuncia contra ella, orden del Presidente, para su amiga y colaboradora, así literal lo dijo en su última visita, y en cuanta entrevista y pregunta que le hicieron sobre, Pavlovich.

NO se si alcance el salvoconducto para todos los funcionarios, por el momento no hay denuncia contra ninguno, por lo que la, FAS, sigue como la Guardia Nacional, como “florero” sin procesar ninguna denuncia desde que se creó, contra ningún pez grande, millones que cuesta anualmente...y nada, pero así es la cosa, los pactos y la impunidad y justicia.

Casinos ¿Auditorías?

El Gobernador, Alfonso Durazo, no se quiere quedar con las ganas, y que su discurso de criticar a quienes ejercieron el poder los últimos 25 o 30 años, aunque después matizó lo declarado en cuanto al sexenio de, Eduardo Boers, y pues esta semana, a través del Secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, mando también su mensaje entre líneas.

Van auditar a los Casinos que hay en, Sonora, la mayoría de ellos son los M, que eran del extinto, Fausto Islas, hoy de su sucesión, y se supone de, Manlio, si es que no se dio la separación que tenían, previo a la muerte de, Islas, muy áspera, por cierto, pero esto entra en el ámbito de lo privado.

Van por recolectar 1000 millones de pesos, habrá que ver el resultado de las auditorías, porque las reglas y lo que pagan de impuestos está estipulado, a menos que hagan movimientos que detecten auditores, lo cual veo difícil, en fin, el fondo, es irse sobre el de, Villa Juárez, si es que sigue como socio en este corporativo de casinos, M, que hay también en otras entidades del país.

¿Qué hará Durazo?

A propósito de auditorías, la Gobernadora de BC, Marina del Pilar, acaba de denunciar, penalmente, a ex Gobernador, Jaime Bonilla, por daño al erario por un monto de 12 mil millones de pesos.

Y tiene que ver con el contrato de una Planta Fotovoltaica, Next Energy México, cuyo costo es ¡200%! mayor al mercado actual, y dicho por ella “totalmente desventajoso”, el daño al erario es por un monto de ¡12mil! millones de pesos.

El detalle y punto, es que quien estuvo involucrado en esto, es Rodolfo Castro Valdés, a quien apodan el “Bagre”, ex Secretario de Hacienda con, Bonilla, quien renunció, o lo renunciaron, y se vino a la campaña de, Alfonso Durazo, y hoy es el Jefe de Oficina del Poder Ejecutivo.

La demanda es contra, Bonilla, y quienes resulten responsables, es obvio, que, Castro, tiene atravesada la firma, así que tendrá problemas, viene un proceso legal que tendrá que enfrentar.

Así que la Gobernadora, Marina del Pilar, rompe con, Bonilla, y de qué forma, y habrá que ver que es lo que hará el Gobernador, Alfonso Durazo, porque encabeza un Gobierno, que no son los mismos, y tiene cerca de él a un funcionario que enfrentará proceso penal.

Y aquí en, Peñasco, se hará un Parque solar, de 1,700 o 1, 900 millones de USD, sí el de BC lo inflaron 200% ¿A como estará este que construirá la CFE, Manuel Bartlett?, y cuyo hilo conductor va a dar hasta, Houston, con el hijo del Presidente, el muy cuestionado, José Ramón.

Como bien me dijo un conocedor de estos temas de, Energía, y viendo lo que sucede en BC, lo de Peñasco, va hacer un negociazo, y será en la construcción, el costo de la energía que produzca, será alto, es lo de menos, me dijo, es en la construcción, los involucrados ganarán millones de dólares, y así será, en un país donde la impunidad, corrupción, campea.

Óptima Energía

El Alcalde, Javier Lamarque, tomo la decisión de iniciar proceso de cancelación de luminarias, una concesión muy cuestionada, como están a oscuras Colonias de, Ciudad Obregón, y cuyo único beneficiario lo fue el entonces Alcalde, Rogelio Díaz Brown.

Buena decisión, pero hay que señalar varias cosas, este proceso, y dicho por el, Alcalde, llevará meses, 4, 5, o 6 meses, en el que el pago a la empresa se seguirá dando, hay un Fideicomiso y de ahí se cobra la CFE, nada de que tienen que ir por un cheque, el pago está asegurado, y para esas fechas ya estará a punto de finalizar contrato ¿Para que antici- parse o dar este anuncio?

Otra, es renta, las lámparas LED, las que haya en funcionamiento, las de halógenos, que quitaron, desparecieron en la pasada administración de, Sergio Pablo mariscal ¿Qué hicieron con ellas?, ahí le pasamos el tip al Alcalde, que se molesta por cómo le dejaron las cosas, pero no investiga, ni interpone denuncia alguna.

Ahora, si tomo la decisión de cancelar anticipadamente, de iniciar proceso ¿Ya tiene contemplada la solución? Estamos hablando de aproximadamente 25 mil lámparas.

¿Va asumir la Dirección de Servicios Públicos o Dirección de Alumbrado esto?, eso creía yo, porque en esto de las concesiones está muy prostituida, es un negocio entre el Alcalde en turno, y la empresa concesionaria, con el consabido “moche” de por medio mientras dure vigencia contrato.

Y el detalle es que, Lamarque, dejó entrever que se buscara otra empresa, que, de mejor servicio, o termina renegociando con la misma, el costo mensual anda en 3 millones 500 mil, más o menos, mensual, y Obregón a...oscuras.

O sea, vamos a terminar en lo mismo, renegociar, en espera de que mejore el servicio para la ciudad...y para el Alcalde ¿O no? , y yo que pensé, una buena para el municipio, para sus finanzas, para terminar en lo mismo.

Caborca, Navojoa

Por fin, aunque lamentablemente con bajas, en el caso de, Caborca, ya se dio una confrontación de policías contra la delincuencia organizada, que trae en incertidumbre a la población sonorense ajenas a asuntos de Carteles y sus pugnas, pleitos por territorios etc.

Siempre habíamos comentado la falta de trabajos de inteligencia, de confrontación, pero por fin, repito, se dio el primero en, Caborca, y en un hecho, sin precedente, el histórico aseguramiento de armas, balas, que se dio en, Navojoa, que ya lo quisieran en Ukrania o Rusia.

Bien por los servicios de inteligencia de la SEDENA, aunque no hay que cantar victoria, a toda acción, hay una reacción, obviamente habrá que reforzar ambas regiones, porque lejos de desarticular, esto puede crecer, estamos hablando de lucha de Cárteles, de gente sin escrúpulos, que pelewran a muerte por plazas, territorios, vean nomas como esta, San Luis R.C.

Así pues, no echemos campanas al vuelo, la lucha por; Cajeme, Empalme, Guaymas, Caborca, San Luis, etc.. va a seguir, solo se dieron un par de buenos golpes, las autoridades deberán seguir con labores de inteligencia para amortiguar esto, contener, mandar un mensaje a la población, que se les está enfrentando, que quieren darnos paz y tranquilidad.

Desplazados

De hecho, esta escalada de violencia, ha hecho que algunos empresarios, productores, se trasladen a, Hermosillo, a vivir con sus familias, ante el clima de inseguridad que priva en ambos municipios.

Se de dos casos, en el caso de, Obregón, empresario, productor, a quien aprecio, ha tomado la decisión de vender su casa y trasladarse a la capital, sus negocios siguen, solo que estará viniendo cada semana.

Y en el caso de, Caborca, igual, ya había comentado el cierre de un campo y empaque, por extorsión, y ya varios han decidido su traslado a la capital, y solo ir a checar su; campo, empresa, o Rancho, una vez por semana.

De hecho, en redes sociales, circuló un video, de un empresario de mariscos, y otros rubros, que tenía 25 años en, Ciudad Obregón, le cayeron para extorsionarlo, no cedió, intentaron matarlo, la pistola no sirvió al sicario que quiso matarlo, se le amartillo al momento de accionarla y se fue.

Obviamente ese mismo día, junto con su familia, el empresario salió huyendo de, Ciudad Obregón ¿Qué pasara con sus negocios? ¿Los venderá, traspasará? ¿Quién los va a querer si le van a caer para extorsionarlo? Es una situación difícil que se está viviendo, ya en, Ciudad Obregón, y en otros municipios, pero en muchos casos, ni se sabe, ni interponen denuncia, por miedo, porque se ira al archivo, y porque también hay policías coludidos, un mal de hace años, que hemos comentado, y que fue cabeza de TRIBUNA en una edición esta semana, la falta de certificación de policías.

Patrullas eléctricas

A propósito de policías, ya entraron en función, en Hermosillo, las primeras 25 motos eléctricas, mismas que alcanzarán una velocidad de 100 Kms por hora, una autonomía de 120 Kms, con una carga de batería de 110 Amperes, como las que tiene uno en casa, y el costo ¡25! Pesos.

Sin lugar a dudas una buena decisión del Alcalde, Antonio Astiazarán, quien tiene años trabajando en esto de energías limpias, y hoy ya como Edil, sentando las bases del futuro que ya llegó, pero que, desde el mismo Gobierno de México, no quieren entender, allá ellos y el atraso en que nos meterán, mínimo hasta que se vaya, Andrés Manuel López Obrador, y pobre país, si votan en echar para atrás la Reforma Eléctrica.

Y ahí vienen también para, Hermosillo, patrullas, todo esto, aparte de sustentabilidad, implicara ahorros millonarios, y el asunto es que no veo a otros alcaldes, trabajando en este sentido, solo quejándose de tuberías colapsadas, tapando “baches”, eso sí, encajando la uña al erario, y subiéndose sueldos, y los servicios e infraestructura de municipios, cayéndose.

SEDESSON y Alcoholes

En varios despachos informativos, columnas, se dieron a conocer par de problemas, que le pegan al Gobernador, Alfonso Durazo, por aquello de su apuesta de gobierno, y que será diferente al pasado, ese que tanto critica.

Resulta que en SEDESSON, salió a relucir problemas entre funcionarias, y que llegaron hasta los golpes, que hay denuncias de tipo laboral, y aseguran, dicen, que hostigamiento sexual.

Aquí el detalle es que quien encabeza la dependencia, es , Wendy Briseño, una feminista que como legisladora federal, encabezó la Comisión de Igualdad de género, y hoy como titular de Desarrollo Social, enfrenta este tipo de problemas, y también al parecer, de compras a precio alzado, que debe atender el Contralor, Guillermo Noriega Y en la Dirección de Alcoholes, que encabeza una cajemense, Cristina Caballero, hay acusaciones contra un funcionario de la dependencia, por hostigamiento sexual.

Algo tendrán que hacer las titulares de ambas dependencias, ya bastantes problemas trae el Gobernador, Alfonso Durazo, como para tener que lidiar con este tipo de cosas, y en su primer semestre de gobierno.

CEDH

Viene el relevo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tema que está en el Congreso, y que para el 10 de marzo debe quedar, ya sea la terna final quien será, varón o mujer votada(o) para ese puesto.

Dato interesante, la Comisión que encabeza, Diana Karina Barreras, está integrada por 6 mujeres, y solo un hombre, el diputado, Ernesto Munro, así que pinta esto para que sea una mujer, por aquello de la perspectiva y alternancia, eso opina la diputada, Rosa Elena Trujillo, aunque no descarta la posibilidad de varón...y pues lo que diga MORENA, son mayoría.

Ante esto, le pregunte a la Coordinadora, Ernestina Castro, cuál era su posición, si sería el asunto de cuota o cuates, y me respondió que no, que, en lo personal, va por el mejor perfil, sea hombre o mujer.

Esperemos así sea, porque se inscribieron personas que ya han encabezado organismos, o que traen “patrocinador”, y ya se quiere ver perfiles nuevos, que los hay, de la sociedad civil, esperemos sea esa la visión en el Congreso...y desde Palacio.

Porque en lo de los “nuevos” consejeros del ISTAI, estaba más que cantado, al ver la lista, que saldrían, Guadalupe Taddei, Patricia Briseño.... y así fue, esto fue claramente cuota.

Por cierto, no se podrán quejar la Familia Taddei, Jorge, Superdelegado del Bienestar, su hija, legisladora, y ahora la prima, preside el ISTAI, en muy buenas posiciones, sin lugar a dudas...antes como antes, y ahora como ahora, esto no cambia.

