4 de Marzo de 1929 y las reformas

El 17 de julio de 1928 es asesinado Álvaro Obregón Salido, candidato triunfante a la Presidencia de la República. Desestimó las advertencias de sus cercanos que le aconsejaban evitar la reelección, así como las tensiones generadas por opositores reales a su candidatura como Luis N. Morones, dirigente de la CROM y miembro del gabinete callista, y una parte del ejército mexicano. No era aconsejable reelegirse cuando estaba fresca todavía la bandera maderista de 18 años antes: “Sufragio Efectivo. No Reelección”. El país estaba inmerso en la violencia por el conflicto cristero. Se dice que Obregón traía unos apuntes en la bolsa del traje del día de su muerte, para atender y resolver el conflicto con la Iglesia, que ya le costaba a México más de 10 mil muertos desde 1925. A Obregón le echaban la culpa. El asesinato ocurrió en julio y el cambio del Poder Ejecutivo era en diciembre.

Había un dilema: ¿Qué hacer ante la inesperada muerte del presidente electo y cómo resolver el problema? Se imponían la imaginación y el talento político en un momento de crisis. Había urgencias que atender: El relevo inmediato del poder presidencial, y la solución a largo plazo para evitar la violencia que siempre acompañaba los procesos: Tres presidentes habían sido asesinados en 15 años: Madero (1913), Carranza (1920) y Obregón (1928). También los líderes, Zapata en (1919) y Villa en (1923) ¿El fondo de los hechos? La lucha por el poder. ¿Que nos pasaba? ¿Porqué tanto desencuentro?

Dos conflictos violentos habían alterado la paz en México: La rebelión delahuertista de 1924 —también por la sucesión— y el conflicto cristero de 1925, principalmente por las reformas constitucionales de 1917.

Plutarco Elías Calles el presidente constitucional, desoyó a quienes le aconsejaban quedarse en el poder. Abordó el problema y resolvió la transmisión inmediata con un político de filiación Obregonista: Emilio Portes Gil. En su mensaje de salida de la presidencia, Calles pronunció el célebre mensaje que aconsejaba “terminar con la era de los caudillos e iniciar la era de las instituciones”. Fue así como nació el proyecto del Partido Nacional Revolucionario, en marzo de 1929, aglutinando a las principales fuerzas políticas que se disputaban el poder. En 1933 se reforma la Constitución para prohibir la reelección en todos los cargos de elección popular. En la presidencial “en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.” (Art. 83)

La crisis del llamado maximato de 1936 fue resuelta por el presidente Lázaro Cárdenas operando el exilio del expresidente Plutarco Elías Calles a los Estados Unidos. Se superaba así otra crisis.

En 1938 Cárdenas expropia el petróleo. Promueve la segunda etapa del PNR al cambiar a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) En 1939 se forma el Partido Acción Nacional y en 1940 la crisis sucesoria provocó la rebelión de una parte del sector militar. El PRUN lanzó como candidato a Juan Andrew Almazán contra Manuel Ávila Camacho. En 1946 se crea el Partido Revolucionario Institucional y se excluye a los militares de la política partidista. Se reforma la ley electoral. En 1950 se empieza a hablar de nuevo de la reelección. Se le dijo al Gral. Cárdenas: “que existía una corriente de opinión en el sentido de que se prolongara el período del Presidente Alemán en caso de guerra, para evitar con ello la agitación política por la sucesión presidencial”. La idea no llegó a mayores, hubiera sido fatal.

El 17 de octubre de 1953 se reforma la Constitución (artículos 34 y 115) para otorgarle el derecho al voto activo y pasivo de la mujer. En 1947 se le había otorgado el derecho, pero solo al nivel municipal. En 1953 la mujer ya pudo votar y ser votada en toda elección popular de cualquier nivel con lo que se amplió notablemente el padrón electoral. En 1963 se crean los diputados de partido y se otorgaban a todo aquel partido minoritario que alcanzara el 2.5% del total de los votos. Tenían derecho a cinco diputados, y uno más por cada 0.5% adicional hasta un límite de 20. En 1972 se redujo el porcentaje de 2.5 a 1.5%.

La crisis política de 1968 (muy mal manejada) obligó al sistema a buscar reformas para contener la inconformidad social y detener la violencia que empezó a tomar forma con la guerrilla rural y urbana. La primera fue la reducción de la edad para votar y para ocupar cargos de representación. En 1973 se vuelve a reformar la ley electoral.

En 1977 se da otra reforma política: Reconoció a otros partidos políticos, entre ellos el Comunista, y amplió la representación de 300 a 400 diputados, de los cuales 100 serían de representación proporcional. En 1986 se amplía de nuevo el número de diputados de representación proporcional al pasar de 100 a 200 para llegar en total a 500. En 1988 quedaron dudas sobre la victoria del PRI en la elección presidencial y una nueva crisis política obliga al sistema a reformarse. En 1989 surge el partido de la Revolución Democrática, que buscó unificar a las izquierdas de México. Ese mismo año el PRI pierde la primera gubernatura con el PAN: Baja California. En los noventa se forman el Partido del Trabajo; el Verde Ecologista y Convergencia; Al empezar el nuevo siglo surge Nueva Alianza y el PES; y en 2014 el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Se crea el IFE en 1990 y se sientan las bases del arbitraje electoral, y gradualmente sin el gobierno involucrado en las elecciones. En 1993 fructifican las gestiones para crear un Tratado de Libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Una de las peores crisis; la aparición de la guerrilla en Chiapas con el EZLN y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. En 1994 el presidente Zedillo envía la iniciativa de reformas al Poder Judicial, la más importante de los últimos 50 años. También la iniciativa para la elección de gobernantes en la Ciudad de México. En 1996 se da forma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se amplía la representación en el Senado al pasar a 128 miembros. En 1997 el PRI pierde la mayoría en el Legislativo.

En el 2000 gana el PAN la elección de presidente de la República y la transición se da en paz y con estabilidad. Como en 1928,1940, 1952, 1968, 1988, 1995 y el 2000 los gobiernos dialogaban, conciliaban, tomaban el pulso de la sociedad y hacían reformas para atender la problemática y para garantizar la viabilidad de México a pesar de quienes le apostaban a la disolución del poder. Por eso se construyó el pacto por México con grandes reformas en 2014.

Por eso los avances: de 1929 en adelante, el analfabetismo en México pasó del 80 al 4.1%. Los sistemas de vacunación erradicaron enfermedades mortales, el sistema educativo llegó a 36.5 millones de alumnos, el nivel de escolaridad llegó a 10 años por habitante. México en 2018 estaba ubicado como la economía número 11 del mundo con un PIB de 1,076 billones de dólares y un PIB percápita de 8,346 dólares anuales. Lacras como la impunidad, la corrupción, la pobreza extrema y la inseguridad pública han sido problemas de muy difícil solución, pero los promotores de las alternancias y los cambios siempre aseguraron tener todas las soluciones a la mano y por eso ganaron. Era mentira.

No fue así y los problemas lejos de resolverse, se agravaron: ¿Como le hicieron sus antecesores que con imaginación voluntad y valor construyeron un México más participativo en circunstancias adversas?¿Porque los gobernantes de ahora han fracasado o No saben cómo hacerlo?. A pesar de las expectativas que crearon no pudieron con el paquete y viven ilusionados con el 2024. La van a tener muy difícil.

