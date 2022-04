Comparta este artículo

El día de hoy se llevará a cabo la consulta de revocación mandato, que no es un ejercicio de democracia, sino un capricho del Presidente, a un costo de 3 mil millones de pesos, con tantas necesidades, para que al final su resultado que se sabrá hoy mismo, será de que no alcanzó la meta para que sea, vinculante, por esto, y muchas cosas más, te invito que a reflexiones y que hoy … ¡Quédate en casa!

Y sí quédate en casa, por esos niños sin tratamiento contra el cáncer, por el despilfarro de miles de millones en obras faraónicas, por el pésimo manejo de la pandemia, que ha costado muchas vidas, por todos los que perdieron su empleo, por el pésimo manejo de la economía, porque está destruyendo el campo, las instituciones, organismos autónomos, por los 500 mil millones tirados en un Aeropuerto que no se hizo, y otro, ¡con solo !14! posiciones.

Quédate en casa, porque no creo que estes de acuerdo el rumbo que está tomando el país, el Presidente, quiere un país de pobres, para controlarlos, que nadie tenga oportunidades de éxito, porque todos los días desde palacio nacional, en sus mañaneras, divide y polariza al país, a sectores, porque quien no esta en su proyecto, está en su copnta.

Son muchas cosas, muchos análisis del porque no asistir, AMLO, fue elegido para gobernar hasta el 2024, hay que aguantar el enojo, tener paciencia, y en las urnas, si la oposición se une, sacarlos de Palacio Nacional.

Y aun, cualquiera que sea el resultado de hoy, AMLO , no se va, es un engaño, y hoy en la noche y mañana en su rueda de prensa, con todo contra el INE, conservadores, a todos les echará la culpa, y se le sumarán sus huestes, ya lo verán hoy por la noche y mañana.

Lo que sí se verá hoy, en Sonora, y todos los gobiernos estatales emanados de, MORENA y Ayuntamientos, un uso indebido de recursos públicos, para llevar a sus “bases” a votar, un descaro total, muchos millones de pesos, adicionales al costo de la consulta, tirados a la basura, lamentable, por eso, reitero… ¡Quédate en casa!

ESCALA..EROAGUA

La conferencia de prensa del pasado viernes por parte de Oomapasc, y el despacho externo, Eroagua, que dirige un señor, MANUEL GARCÍA, solo confirma a lo que se viene, a saquear al sector empresarial, si se dejan y no se Amparan.

Cobrar y revisar, años atrás, agua no fiscalizada, contabilizada, por omisiones del organismo operador, no es culpa de empresarios y ciudadanos, es una ilegalidad, si la ley no es retroactiva, cuando se aprueba, menos esto.

Y mienten en, Oomapasc, que hubo licitación, ni siquiera fue publicada en medios impresos, como marca la ley, fue una adjudicación directa, disfrazada, tanto en, Navojoa, como en, Ciudad Obregón.

Y escala esto, porque ya llegaron a, Agua Prieta, y van por; Nogales, San Luis, Caborca, en todos los municipios que gobierna , MORENA, con todo el apoyo de Palacio y incluso ya se metió hasta la CONAGUA.

Y quien está cabildeando con municipios del norte, lo es la diputada del PT , ANA BERNAL, legisladora del equipo de la directora de la CONADE, Ana Guevara. Reiteramos, es un negociazo, sacarán millones de pesos, es la consigna, si el sector empresarial, no toma acciones legales, como lo hicieron en, Mexicali, lo harán.

CENTRO DE CARGA

Estuvo en, Gobernador, ALFONSO DURAZO, aquí en, Ciudad Obregón, para anunciar inversiones en el Aeropuerto por 500 millones de pesos, para su modernización, lo que, sin duda, buena noticia, para sectores productivos, porque ya entrarán aviones de carga, con la ampliación de la pista, y sea una vía para exportar, bien.

El detalle es que vemos que el , Gobernador, lleva 7 meses anunciando obras, todas ellas importantes, se necesitan…pero no arranca ninguna, o sea, no le liberan el famoso Fondo Aduanero, de donde saldrá el recurso para las multicitadas obras anunciadas.

A ninguna obra, que ha anunciado, ha puesto fecha de inicio ¿Para cuándo? O va a seguir todos los martes presentando proyectos, y se supone tiene todo el apoyo presidencial, bueno, pues que se note.

PRI…MÁS DIVIDIDOS

Crece la división y desencuentros entre los aspirantes a dirigir el PRI, con una dirigencia que encabeza el diputado, ERNESTO DE LUCAS, que ya se quiere ir, y un dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO, mas preocupado por las elecciones del próximo verano, que son importantes, y sin voltear a, Sonora, a ver un partido resquebrajado, en la lona, dividido, y con menos recursos, prerrogativas, ante la vapuleada que le dieron en las urnas el año pasado. La última reunión, muy ríspida, por aquello del método para elegir; elección abierta o de Consejo Político, y quien se puso más duro, incluso cuestionó a sus compañeros lo fue, Bulmaro Pacheco, que no acepta que sea el Consejo, porque esta… ¡Amañado!, así literal, lo dijo.

Pues a ver que piensa quien lo preside, ALFONSO MOLINA RUIBAL, de lo dicho por el huatabampense, pero al margen de esto, si, Bulmaro y algunos de los otros aspirantes, piensan igual de lo que es el consejo del partido que quieren encabezar, pues de mal en peor las cosas en el tricolor.

Elección abierta, imposible, aunado a que no hay dinero, la más viable, es Consejo Político, que lo integran unos 500, así que el aspirante que convenza a pasaditos 100, sería el ganador. Los aspirantes que pidan elección abierta, es que no se sienten seguros o desconfían, en fin, esta duro el pataleo al interior, y si no hay acuerdos, creo que ninguno de ellos será, y vendrá el manotazo de “Alito” en algún momento, con anuncio de llegada de, Delegado, y una convocatoria con dedicatoria para quien menos lo esperen, a eso están llegando y llevando las cosas los aspirantes.

AUDITORÍA, NAVOJOA

Reportan lista y finalizada auditoría a la pasada administración de, Navojoa, que encabezó, ROSARIO BORBÓN, con múltiples denuncias de actos de corrupción, desvío de recursos, opacidad, que fue el sello de esa administración, al igual que la de; Cajeme, Guaymas, Empalme…y repitió, MORENA, de no creerse y entender.

Ya con esta Auditoría finalizada, el expediente pasa a la “cancha” y manos del Alcalde, “Mayito” Martínez, quien tomara la decisión de reservarse la información, por acuerdo o pacto político o la hace pública e interpone las denuncias correspondientes.

DE nada servirá el gasto, el costo, de esa Auditoría, que hizo un despacho externo, si el Alcalde no hace nada, fue evidente lo que sucedió en la administración pasada, sobre todo en el organismo operador de agua, por eso, ojo, hay que ver las decisiones que toman, tanto en, Navojoa, como en, Obregón, el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, contrataron un despacho externo, para fiscalizar agua, encajarle la uña al ciudadano, al empresario, para repartirse millones de pesos en “Moches”.

Más delicado lo de, OOMAPASC, porque el trienio pasado, contrataron, ilegalmente, 4 empresas, fantasma, para cobrar cartera, lo que no bajo, y le sacaron millones de pesos, y funcionarios… ¡repitieron!.

En, fin ya veremos que decisión toma el “Mayito”, pero se me hace que está muy ojón, para que sea paloma…no pasará nada, y que siga campeando la impunidad, Contralorías a modo, Comisiones y comités Anticorrupción y una FAS, inoperante, que solo absorbe millones de pesos cada año y quienes sustrajeron al erario, viven agusto, disfrutando de la vida.

Cancelado Maíz… ¿Y 20 mil Hectáreas? Preocupantes dos temas que tienen que ver con la economía del sur, que depende en gran medida del sector primario, que es la agricultura, y lo de inclusión de 20 mil Hectáreas dentro del Plan de Justicia Yaqui. El Director administrativo del DDRY, Humberto Borbón, señalo y confirmó en la semana la cancelación del programa de Maíz, ante la severa crisis y déficit millonario de metros cúbicos de agua en las Presas, por lo cual se tomó tal decisión para dar prioridad a últimos riegos de auxilio Trigo, que el mes que entra inician las trillas. Y de ahí, toda vez que se trille, a esperar que se dejen venir abundantes lluvias en el verano, que, si no, quien sabe que pasara con el ciclo 2022-2023, así de grave y delicada la situación, lo que implicará rehabilitación de pozos, para el consumo humano y el poco hectareaje que se pueda sembrar, todo esto, con un efecto de dominó en la economía.

Lo único bueno, es que por la guerra en, Ucrania, los precios de la tonelada del cereal al cosechar, está por las nubes, y de eso vivirá el productor varios meses, si no llueve, habrá menos circulante en la economía, menos jornales, y pues problemas sociales, tendrán que venir programas temporales de empleo, la gente tiene que comer…si no, a delinquir, lo que agravaría ya la inseguridad que priva en el, sur y todo Sonora. Sobre las 20 mil hectáreas para la Tribu Yaqui, que tiene miles, y renta 2mil, eso que trae la SEDATU, de esas hectáreas ¿De dónde? O se refiere a nivelar esa cantidad por aquello del Acueducto que quieren hacer del Novillo a territorio Yaqui…y no hay agua.

Muy delicado esto, porque ya el sector privado probó con papeles que están en regla, esto lo ha reiterado el dirigente de propietarios rurales, JUAN GERARDO GÁNDARA, y es menester de la autoridad, dar certeza este asunto, pero pues conociendo al Presidente que dijo “ que no me vengan con que la ley, es la ley”, que incertidumbre, con, AMLO, no se sabe, cualquier cosa puede pasar.

CONTINÚA VIOLENCIA.

No ceden los actos de violencia en el sur de la entidad y en el norte, sobre todo en, San Luis RC, lo que ha puesto en alerta, tanto a ciudadanía sonorense, incluida alertas de EUA, de no circiular por carreteras de la entidad, y otras, que están bajo el yugo de la delincuencia, con una permisividad del inquilino de palacio nacional, que es aún lo más grave y delicado. En San Ignacio Río Muerto, varias horas de ataques, pero tranquilos, ya que la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, señaló que los ataques estaban “focalizados” entre grupos que se pelean la plaza y la población no tiene riesgo... ¡Por favor!.

El mismo Alcalde, señalando, pocos policías y sin equipo, sin armas, ni modo que le entren, en, Empalme, solo cuentan con ¡4 patrullas!, rebelión de policías, por malos tratos de jefes militares, y en el Valle, la delincuencia en total control de predios agrícolas, extorsionado, cobrando piso a productores.

Y para entender aún más lo que sucede en inseguridad, pues ahí está el video que circulo en redes sociales, y nota de medio nacional, del dirigente de MORENA en, Tamaulipas, entidad azotada por la delincuencia, gritando ¡vivas! Al principal cártel que opera ahí… ¡Así como pues!

CONTROVERSIA POR LEY

Ha generado controversia, sobre todo en el colectivo Madres Buscadoras, la reciente Ley aprobada en el Congreso, que castiga, hasta por 10años, a quienes difundan videos de masacres, que hoy se ha vuelto una normalidad, por morbo, aquí en Ciudad Obregón.

Ellas, y con justa razón, por lo señalado por, Cecilia Flores, no la acatarán, porque lo que muestran cuando encuentran una osamenta, son objetos, y todo lo que sea relacionado para identificación, lo cual hace la autoridad forense. Creo que la intención del legislativo, es inhibir a que la gente este difundiendo videos de personas acribilladas, que no ayudan al tejido social, muy descompuesto en el sur, el detalle es que les falto socializar esto antes de aprobarlo.

Me queda claro que ninguna autoridad se atreverá a meterse con el Colectivo, y ellas seguirán haciendo el trabajo, que debería hacer la FGES, y subirán las fotos que crean convenientes.

Aquí la prueba de fuego de esta ley, será para ciudadanos que suban videos, por morbo, ¿Van aplicar la ley? Algunos verán que es exagerado 10 años, otro no, en fin, veremos las consecuencias en el siguiente ataque, a ver quién se acerca a escena del crimen y se atreva a subir video.

LIE…MARTES, DÍA CLAVE

Próximo martes en la Cámara de Diputados, se discutirá y votara la contrarreforma eléctrica de AMLO, misma que ya dijo el PRI, votarán en contra, y creo el PAN, MC, PRD, votarán en el mismo sentido, no le darán los votos a, MORENA, al Presidente, igual que la consulta de hoy, su resultado no será vinculatorio.

La Constitucionalidad, que voto, dividida, 7 a 4 la SCJN esta semana, solo servirá para que se dejen venir más Amparos, de empresas de; EUA, Canadá, España, no entiendo el triunfalismo del Presidente. MORENA está convocando a sus huestes a, SAN LÁZARO, para el martes, un acto de provocación e intimidación a la oposición, más que de dar seguimiento a la sesión, esperemos, por el bien de la nación, por competitividad, por energías limpias, la oposición se sostenga y eche abajo las pretensiones del Presidente de seguir retrocediendo al pasado.